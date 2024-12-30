20 душевных фото мам и бабушек, от которых не так-то просто отвести взгляд
В современном мире фотографии превратились в нечто обыденное — пара секунд, и у вас в телефоне уже сотни снимков. А ведь когда-то каждый кадр был настоящим сокровищем со смыслом и эмоциями. Именно такими трогательными и бесценными снимками своих мам и бабушек пользователи сети поделились с нами.
«Выпускное фото моей мамы,1957 год»
«Первая любовь. Это папа сфотографировал маму, конец 70-х»
«Моя великолепная бабушка в 1963 году. Тогда как раз стало не стыдно щеголять в бикини»
«Мама ждет своего кавалера. Это 1966 год»
«Моя мама собирается на выпускной, 1959 год»
Враньё. В те годы не было таких фасонов с настолько открытым верхом. И угловых диванов) или это сделано не в России.
«Мой прадедушка в 1917 году сам сшил для прабабушки это свадебное платье»
- Ух ты! До чего красиво. © OwlPrestigious543 / Reddit
«Моя свекровь в начале 70-х. Друзья мужа до сих пор говорят, что влюблены в нее»
Кстати, у нас есть подборка атмосферных ретро-снимков, показывающих, как выглядели в юности наши дедушки.
«Моя мама в 16 лет в своей комнате. 1987 год»
«Мама с сестрами в 60-х»
«Моя бабушка в 1946 году»
«Это платье бабуля сшила сама. Фотография была сделана в тот день, когда мой дедушка предложил ей стать его женой»
«Бабуля в 1970-х»
«Мои мать и отец в 1974 году. Они только что отпраздновали Золотую свадьбу»
Очень счастливые. Не советские, наверное. Джинсы в ио время вряд ли были доступны всем
«Моя мама примерно в 18 лет»
«Моя бабушка в 1950-е годы. Она пела всю свою жизнь, выступая в женском трио»
«Моя бабуля в 36 лет. Недавно ей исполнилось 100 лет»
- Восхищаюсь ее купальником. Просто вне времени! © shmarold / Reeddit
«Моя мама в 80-х. Она говорила, что стрижется так же часто, как люди меняют одежду»
«Моя бабушка в 1952 году. Я очень скучаю по ней»
«На фото моя бабушка на фоне строящегося Сиднейского оперного театра»
«Моя прекрасная мама в 1952 году»
Подобные фото — настоящая машина времени, возвращающая нас в эпоху искренности и неподдельной красоты. Согласитесь, что приятно смотреть на ностальгические снимки из семейных архивов, которые греют душу.
Комментарии
Мои бабушка Маша и дедушка Лева, советские люди, инженеры - металлурги.