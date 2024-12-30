20 душевных фото мам и бабушек, от которых не так-то просто отвести взгляд

В современном мире фотографии превратились в нечто обыденное — пара секунд, и у вас в телефоне уже сотни снимков. А ведь когда-то каждый кадр был настоящим сокровищем со смыслом и эмоциями. Именно такими трогательными и бесценными снимками своих мам и бабушек пользователи сети поделились с нами.

«Выпускное фото моей мамы,1957 год»

«Первая любовь. Это папа сфотографировал маму, конец 70-х»

«Моя великолепная бабушка в 1963 году. Тогда как раз стало не стыдно щеголять в бикини»

«Мама ждет своего кавалера. Это 1966 год»

«Моя мама собирается на выпускной, 1959 год»

«Мой прадедушка в 1917 году сам сшил для прабабушки это свадебное платье»

Ух ты! До чего красиво. © OwlPrestigious543 / Reddit

«Моя свекровь в начале 70-х. Друзья мужа до сих пор говорят, что влюблены в нее»

Кстати, у нас есть подборка атмосферных ретро-снимков, показывающих, как выглядели в юности наши дедушки.

«Моя мама в 16 лет в своей комнате. 1987 год»

«Мама с сестрами в 60-х»

«Моя бабушка в 1946 году»

«Это платье бабуля сшила сама. Фотография была сделана в тот день, когда мой дедушка предложил ей стать его женой»

«Бабуля в 1970-х»

«Мои мать и отец в 1974 году. Они только что отпраздновали Золотую свадьбу»

«Моя мама примерно в 18 лет»

«Моя бабушка в 1950-е годы. Она пела всю свою жизнь, выступая в женском трио»

«Моя бабуля в 36 лет. Недавно ей исполнилось 100 лет»

Восхищаюсь ее купальником. Просто вне времени! © shmarold / Reeddit

«Моя мама в 80-х. Она говорила, что стрижется так же часто, как люди меняют одежду»

«Моя бабушка в 1952 году. Я очень скучаю по ней»

«На фото моя бабушка на фоне строящегося Сиднейского оперного театра»

«Моя прекрасная мама в 1952 году»