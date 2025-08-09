20+ раз, когда питомцы проявили такую смекалку, что их хозяева едва не зависли с открытым ртом

Животные
1 час назад

Порой хвостатые создания способны на такие чудеса сообразительности и хитроумия, что, кажется, куда там и их хозяевам. Мы собрали добрые и комичные истории от наших читателей и из других открытых источников о том, как коты, собаки и даже рыбки показали свой характер и силу воли — иногда для личной выгоды, а иногда и на пользу владельцам.

  • Кот повадился метить носки моего парня. Тот разбрасывает по квартире — кот метит. Отчитали котяру, объяснили, что свои дела надо делать только в лоток. Только наш кот — не только послушный, но и не промах. Выслушал и тем же вечером натаскал себе в лоток носков. И со спокойной совестью пометил их сразу все. © Подслушано / Ideer
  • Был у нас необычайно умный кот. Котик утром выходил гулять на улицу, к вечеру возвращался, но летом случалось, что загуливал до утра, часов до 4-х. Мы живем на 3-м этаже, дверь в подъезде тяжелая, к тому же закрывается на кодовый замок, никакими лапами не откроешь. Но наш Рыжик был не прост: он вычислил соседку, которая жила в соседнем подъезде на 1-м этаже и всех животных нашего дома знала. Котик шел тихонько мяукать ей под окно, она выходила, нажимала кнопки на нашем домофоне и говорила: «Тут ваш котик пришел, дверь откройте, пожалуйста». И так неоднократно. И самое смешное: приходя с прогулки, он шел в туалет на унитаз, прямо как человек. Причем сам разобрался, для чего унитаз нужен и как им пользоваться. © Светлана К / ADME
  • Однажды друг поделился, что поведение его рыбки стало странным: «Она будто злится на меня!» Я не заметил в ней ничего странного. Но как только он вошел в комнату, рыба стала темно-коричневой, растопырила колючки и злобно атаковала аквариум! А дело было в том, что друг недавно временно переселил ее в маленький аквариум. Оказалось, что рыбка просто не могла терпеть тесное пространство! Когда мой друг вернул ее в более просторный аквариум, ее агрессия сразу прошла. Я был в шоке! Рыба с характером! © Tawny_Harpy / Reddit
  • У меня много лет назад был ротвейлер. Дергал морковку с грядки. Причем выбирал самую крупную. Я, как увидела валяющуюся ботву, давай на него ругаться. Так этот хмырь решил от плана коварного своего не отказываться, да еще и схитрить вздумал: начал ботву под кусты ежевики прятать! Если бы своими глазами не увидела — не поверила бы! © Тёплый дождик / Dzen
  • Наш котик, когда сходит в туалет, идет к нам и мяукает, чтобы мы обратили на него внимание, а потом начинает быстро скрести лапками: показывает, что нам надо помыть лоток. Причем, если сразу не пойти, он так и будет ходить за нами, орать и копать, пока не уберем. Нереальный чистюля! А его сестра однажды нас просто спасла. Муж втыкал в планшет, когда наша кошечка подбежала к нему и стала истошно мяукать. Он от нее отмахивался: думал, та пообщаться хочет. Но лапушка не отступала: стала прыгать на планшет, тянуть мужа за руку. Тогда он пошел за ней и увидел огромную лужу на кухне: муж забыл закрыть воду в раковине, и та переполнилась. Еще немного и пришлось бы менять пол и компенсировать соседям дорогущий евроремонт. А так обошлось. © Светлана Г. / Dzen

«Моя кошка чувствует, когда я грущу, и делает что-то глупое, чтобы заставить меня рассмеяться».

  • Я однажды сказала коту, которого мы вывезли в деревню на лето, мол, мы тебя сюда привезли, чтоб ты двигался больше, а ты только и делаешь, что дрыхнешь под кустами. Попрыгал бы за птичками хоть, побегал, а то вон какой пухлый! И на следующее утро кот принес мне птичку, гордо бросил и ушел, мол, ни фига я не толстый, ешь, коли очень надо было. © Маруся / ADME
  • Муж случайно закрыл меня в квартире, а сам ушел на работу. Ну ладно, дома валяюсь, кино смотрю, только вот сладкого захотелось. Болтаю с котом и говорю, мол, вот бы мне шоколадку сейчас. И что вы думаете: кот встает и убегает от меня куда-то, будто куда-то дорогу показывая. Я пошла за ним. Он подвел меня к тумбочке. Открываю ее, а там среди моих шарфов и платков спрятана шоколадка, которую я положила туда на всякий случай. И вспоминаю, как я сама при этом коту говорила, что эта шоколадка однажды мне пригодится. И вот так сегодня и получилось. © Не все поймут / VK
  • Мой кот не выносит кипящий на плите чайник. Мама уже не раз сжигала на плите чайники, так кот после этого бдит. Хотите — верьте, хотите — нет, но, стоит кому-то про чайник на плите забыть, как кот под ногами начинает бегать: от тебя до двери и обратно и утробным мяуканьем звать на кухню. Причем бежит прям под ногами путается, чтобы точно на кухню за ним пошли. © Наташа Кузнецова / Не все поймут / VK

«Мой кот нашел способ обойти правило „Никаких лап на столе“»

  • Дело было в начале 90-х. Однажды я застряла в лифте между пятым и шестым этажами. Кнопка вызова диспетчера, как всегда, не работала. «Ну, — думаю, — сидеть мне тут долго». Каково же было мое удивление, когда на помощь пришел мой папа. Оказывается, наша овчарка начала скулить, лаять и рваться на улицу. Родители решили, что ей нужно в туалет. Папа оделся и вышел с ней, но собака почему-то лаяла на шахту лифта, где я и застряла. К слову сказать, родители жили на двенадцатом этаже! © Светлана Преображенская
  • У меня была очень умная собака породы джек-рассел-терьер. Она научилась открывать дверцу холодильника, когда ей было всего десять недель. А еще она умудрялась выбираться из своего вольера, не открывая его! Поначалу я никак не мог понять, как она это делает. Но однажды вечером мы с родственниками ушли на ужин, оставив собаку в вольере. Когда мы вернулись домой, она уже гуляла по квартире, хотя дверца вольера была закрыта на защелку! Как это произошло? Оказалось, что моя смышленая собака просто-напросто подтащила к вольеру стоявшую внутри коробку и, взобравшись на нее, перепрыгнула через ограждение! Никакой мистики, но я был удивлен. А еще она предупреждала нас дважды о начинающемся пожаре на кухне, прежде чем могло бы оказаться поздно. И, что меня особенно тронуло, когда к нам приехал мой брат, который серьезно болел, собака ни на шаг не отходила от него все время его пребывания у нас. Уверен, она чувствовала, что брат болен, и именно поэтому так оберегала его. © Adddicus / Reddit
  • У моей кошки есть одна странность: она обожает пить воду слизывая ее с пола, опрокинув чашку. Нам порядком надоело постоянно наступать на мокрый пол, поэтому мы решили зафиксировать миску с водой между двумя тяжелыми предметами, чтобы она не могла ее опрокинуть. Но кошка оказалась умнее! Она быстро смекнула, что может использовать офисное кресло как трамплин! Разогнавшись, она прыгает на кресло, а после сразу на миску, которая тут же переворачивается! У меня сложилось впечатление, что моя кошка прекрасно разбирается в элементарной физике и умеет использовать подручные средства для достижения своих целей! В итоге мы купили ей питьевой фонтанчик, и наконец-то все довольны. © born2stab / Reddit
  • Мой хомяк сам чинил свое колесо. Как только оно переставало крутиться, он тут же искал поломку. Обычно это были кусочки подстилки, которые застревают между спицами. Первым делом он проверял ось, хотя она всегда была исправна. Потом обследовал все колесо по диаметру, находил засор и устранял его.
  • Моя дочь всегда сердилась на нашего пса Торро за то, что он, встречая ее из школы, сбивал ее с ног. Но однажды я стала свидетельницей сцены, достойной «Оскара»! Я заболела и не пошла на работу. И тут приходит время возвращаться дочери из школы. Торро подбегает к двери. И вдруг он слышит звук ключа, проворачивающегося в замке! Торро тут же подрывается и бегом мчится к кровати. Улегся и прикрыл глаза, будто спит. Дочь заходит и зовет его: «Торро, мой мальчик, где ты?» Пес никак не реагирует. Ева подходит к нему и наклоняется. И в этот момент Торро открывает глаза, вытягивает лапы и сладко потягивается, как будто он весь день спал, и ему вообще нет никакого дела до ее прихода! Занавес. Если бы я не видела, как он волновался и бежал к двери, я бы тоже поверила, что он действительно спал весь день, а Ева его разбудила. © Svetlana Kurilova Grischko
  • У нас 16 лет прожил кот — умнейшее создание! Он все понимал. В молодости его любимым местом был шкаф. Но с возрастом он уже не мог на него запрыгивать. Как-то раз звонит соседка, мы разговорились о наших питомцах, и я ей говорю: «Наш кот совсем старенький стал, уже не может на шкаф запрыгнуть». А кота в комнате со мной не было. Захожу туда, где стоит шкаф, и что же я вижу? Кот сидит на шкафу и смотрит на меня так пристально, будто говорит: «Это я-то старый?! Да я еще ого-го!» © Людмила Агапова
  • Эта история произошла когда я был маленьким, я знаю ее только по рассказам родителей. Однажды мама кормила бродячую собаку у дома. В итоге пес все чаще стал приходить и лежать на нашем крыльце. Папа же был против того, чтобы мы его забрали домой. И как то раз так получилось, что мама не успела закрыть дверь после того, как выносила очередную порцию еды для собаки. А я, будучи малышом, смог ускользнуть из дома. К тому времени, как мама поняла, что меня нигде нет, я уже подходил к дороге. Не найдя меня дома, она побежала к двери и увидела следующую картину: пес вскочил и побежал ко мне. Он аккуратно взял меня за рукав футболки и оттащил от дороги. После этого мама вернула меня в дом. Думаю, уже понятно, что в тот день у нас появился новый член семьи. © Eric Williamson / Quora
  • Гуляли с псом, стемнело. А тот как застрял под кустом и стоит. Что он там искал? И тянула его, и звала. В итоге подхватила его на руки и унесла. Иду, ругаю по дороге, мол, какой упрямый. Подошли к подъезду, и меня вдруг как накрыло осознание. Бегом к тому кусту, ведь там лежали мои потерянные ключи. Стыдно было перед Вуди. И я наконец поняла, почему он так хотел их найти. Ведь когда мы с ним гулять собирались, то я (любитель терять все даже в пределах квартиры) все время говорила: «Так, поводок здесь. Где ключи? Вуди, пока ключи не найдем, гулять не пойдем!» © Екатерина Байцур
  • Моя кошка заметила, что я стучу мужа по плечу, когда он в наушниках, чтобы поговорить. В итоге она начала этому подражать: теперь протягивает лапу и постукивает нас по рукам, чтобы привлечь внимание. Это очень мило и эффективно! © acidic_tab / Reddit
  • Однажды я с двумя собаками отправился в поход. И в какой-то момент одна из них унеслась вперед, а вторая делала все, чтобы я оставался на месте. Сначала я не понял, что происходит, но быстро смекнул — впереди медведь. Собака покрупнее начала лаять на него, пока медведь не скрылся за деревьями. А другая не отходила от меня ни на шаг. Тогда я почувствовал себя в полной безопасности. © Unknown author / Reddit
  • У моей бабушки живет невероятно любопытная и умная кошка. Бабушка каждый вечер перед сном делает обход квартиры — проверяет газ, замки, свет, воду. И кошка с ней. Лапами становится на дверь и смотрит на замок, заглядывает в раковину, на плиту. И так деловито, как будто реально проверяет. А если бабушка засмотрелась в телевизор и не пошла проверять вовремя, кошка садится на пороге комнаты и начинает мяукать. Как-то раз бабушка сказала ей: «Ну иди проверь сама». И та вскочила и побежала. Бабушка из интереса проследила за ней — а кошка сделала полный круг, проверив и дверь, и газ, и воду. © Olga Rud

Кто из героев этих историй покорил вас больше всего — кошка, остановившая потоп, пес с актерскими способностями или кот-борец с разбросанными носками? Может, похожие истории были и у вас? Расскажите об этом, а заодно посмотрите другие наши статьи:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее