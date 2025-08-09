20+ раз, когда питомцы проявили такую смекалку, что их хозяева едва не зависли с открытым ртом

Порой хвостатые создания способны на такие чудеса сообразительности и хитроумия, что, кажется, куда там и их хозяевам. Мы собрали добрые и комичные истории от наших читателей и из других открытых источников о том, как коты, собаки и даже рыбки показали свой характер и силу воли — иногда для личной выгоды, а иногда и на пользу владельцам.