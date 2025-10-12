15+ историй о том, что спорт может прокачать не только мышцы, но и чувство юмора

Про падать и хохотать. В детстве я часто шибалась обо что ни попадя. Причём бывало прям на ровном месте. Как пример: при неторопливом выходе из пустого автобуса впечаталась лбом в поручень.

И в такие моменты мама всегда начинала ржать. Она при этом утешала меня и извинилась за то что ржёт, пыталась сдержаться, но всё равно смеялась. Это было заразительно и в какой-то момент я сквозь слёзы тоже начинала смеяться. Но всё равно было ужасно обидно от её смеха. И я всегда думала, что уж я-то никогда!

Что ж, зарекаться не стоило. Теперь когда моё дитё на ровном месте умудряется влететь, я утешаю, извиняюсь, стараюсь сдержаться.... Но это выражение недоумения на лице, мол " как это так получилось?"..... Очень, очень трудно, почти невозможно удержать смех. Дитё тоже обижается, но начинает смеяться сквозь слёзы. Порочная практика продолжает жить...