15+ историй о том, что спорт может прокачать не только мышцы, но и чувство юмора
Все мы прекрасно знаем, что спорт — это здоровье, энергия и бодрость духа. И почти каждый день кто-то из нас торжественно обещает себе: «Ну все, с понедельника начинаю!» Правда, в итоге понедельник как-то незаметно превращается в пятницу, а кроссовки так и ждут своего часа. Но стоит лишь сделать первый шаг, как оказывается, что спорт может быть не только полезным, но и до слез смешным занятием.
- Было время, когда я ходила в тренажерку в Китае. Целых 2 года наблюдала натуральную трагикомедию. На очень дорогой машине молодой человек привозил пожилую мадам. Она переодевалась в купальник, шла к бассейну и начинала там спать в шезлонге часа два. Да, надевала маску для сна, беруши, заводила будильник и просто спала. Потом шла в душ, мочила купальник, полотенце, шлепки и возвращалась к ожидающей ее к тому времени машине. Эта трагикомедия продолжалась больше двух лет, но потом мне пришлось сменить спортзал. Так хотелось узнать, чем же эта ситуация закончится.© nekomatachi_chi
- Очень часто бывает, что опаздываю на автобус. Но не расстраиваюсь, а просто догоняю его на следующей остановке и захожу не запыхавшись. Пассажиры сидят с круглыми глазами. А я что? Просто мастер спорта по бегу. © Подслушано / Ideer
- Один раз во время моей тренировки в зале с онлайн тренером в Китае, сзади меня встал Китаец с маленьким сыном. Ребенок начал громить тренажеры и кричать, а папа просто спокойно занимался. Ему было все равно. Зал стал словно детской площадкой. Мне пришлось поругаться на них, так как я даже не слышала тренера. © yylovesyou
- Как-то раз в детстве я эпично навернулась на роликах. Проезжали с подругой возле дома по песку, среди ямок. В итоге не удержалась и полетела. Лежу, смотрю в ясное небо. Подруга сначала хохотала, а потом испугалась и подъехала. Спрашивает: «Как ты?» А я руки под голову подложила и продолжила наслаждаться, хотя ударилась сильно. © CarinaNavis / Pikabu
- Занимаюсь в зале. Рядом на скамейке сидит парень. Он настолько усердно тренировался, что машинально схватил мою бутылку с водой и начал пить. Он даже не сразу понял, что это не его вода. Но когда до него дошло, он резко посмотрел на меня таким виноватым взглядом, что аж неловко стало. Конечно же, я просто поржал и сказал: «Не переживай, все ок!» © NShadows_ / Reddit
- Пришли как-то раз с подругой в тренажерку. Переобулись, заплатили деньги за занятие и... не пошли. А все почему? Да потому что у подруги лак облез на ногтях, поэтому все отменилось. Ха-ха! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз на занятиях инструктор подошла к какому-то мужику и слегка поправила его, указав на ошибки. И тут какая-то женщина сзади громко крикнула: «Пожалуйста, не могли бы вы перестать трогать моего мужа?» Как потом оказалось, они знакомы и просто так шутят. Но выглядело очень эпично. © LuckyNole / Reddit
- Смотрим с мужем фильм. Раздается крик. Понимаем, что это не из телевизора, а со стороны соседки — там бабушка старенькая живет. Мы бегом к ней, стучим. И тут крики прекращаются, открывается дверь и выходит с улыбкой эта бабулька, а на ней форма для йоги. Спрашиваем: «Клавдия Михайловна, у вас все нормально?» А она как выдаст: «Да, хорошо. Йогой занимаюсь, дыхательную гимнастику делаю». И тут замечаю у нее на полу коврик, мяч и валик. Сказали, что не будем отвлекать. Сели мы с мужем на кухне, переглянулись и поняли, что она почти в 3 раза старше нас, а двигается больше нашего. Такое чувство, что это за нами присматривать надо, а не за ней.
- Вожу дочь в крупный спорткомплекс. Приходится ждать в холле, пока она занимается. Из этого холла идет длинный коридор в спортзал. В коридоре часто собираются классические качки: 2 метра роста, горы мышц. И тут вижу такую картину. Из спортзала с диким ором вылетают дети 4-6 лет и несутся по коридору в холл. Качки при виде волны детей, несущихся на них с диким ором, в панике начинают выстраиваться вдоль стенки, прижимая свои бутылки с водой к груди. Кто-то встал на одну ногу, кто-то зажмурился. Но все в панике! © SandyRivera / Pikabu
- Начал ходить в тренажерку, чтобы быть сильней. В итоге после первых двух тренировок я осознал, что не могу поднять даже стакан. Класс! © garya / Pikabu
- Записался в спортзал. Нарядился в форму, как дельный. Занимаюсь. И тут в зале подходит ко мне девушка и говорит: «У вас штаны наизнанку». Ох, вот это стыд. Честно сказать, они выглядели одинаково с обеих сторон, но меня сдала висящая огромная этикетка. © -skyhigh / Reddit
- Заехал сразу после работы в зал. Разумеется, форму я с собой не взял. В итоге занимался прям так, в чем был. И тут я начал приседать. Да, у меня тут же лопнули штаны сзади. Пришлось все бросить и лететь домой. © Usual-Apartment-7232 / Reddit
- Был на соревнованиях по легкой атлетике. Стою после забега, жду результатов. И тут вижу, как передо мной какой-то тренер начинает ругать двух парней лет по 20. Прям орет: «Вас нельзя в один забег ставить! Вы зачем во время бега друг с другом болтаете?» Эпично, спору нет. © gunford.qp / Pikabu
- Регулярно хожу в тренажерку, но результат не особо заметен. Стою недавно перед зеркалом в раздевалке в купальнике, и замечаю в отражении девушку. Приглядываюсь, а у нее комплекция на мою похожа, но лучше. Тут я поворачиваюсь и понимаю, что это и есть я. Просто зеркала стоят напротив друг друга. Ох, как круто! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз уборщица в спортзале долго за нами наблюдала, а потом выдала: «Все ваши „каратэ“ только для того, чтобы однажды сказать своему сыну: „А еще я раньше умел вот так“». © fonarro / Pikabu
- В нашем доме поселились семечки. Они всюду: шелуха в кровати, во всех комнатах на полу, на одежде. И все потому, что муж решил привести себя в форму. Ходит в тренажерку, соблюдает диету, не ест по вечерам. Но есть-то охота! Вот он и думает, что семечками притупляет чувство голода. Я не знаю, что и сказать. © Подслушано / Ideer
- У меня был напряженный день ног. Легла на пол, начала делать растяжку и восстанавливать дыхание. И тут я просыпаюсь! Да, я вырубилась. Ох, как же мне было стыдно. © Successful_***5900 / Reddit
К сожалению, спорт у многих ассоциируется с болью и усталостью, но это не так. Достаточно добавить немного юмора, чтобы все изменилось. Ведь немного посмеяться во время тренировки куда полезнее, чем вообще не тренироваться.
мужу, который ест бесконтрольно семечки, надо всего лишь показать сколько в них ккал. если не дурак, то поймет все сам.