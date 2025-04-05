Плохой тренер. В первый день разве можно начинающему давать большую нагрузку.
12 историй о том, как занятие спортом неожиданно превратилось в комедию
Истории
17 часов назад
Занятия спортом — это не только польза для здоровья, но и бесконечный источник уморительных ситуаций. Кто-то впервые пришел в зал и растерялся, кто-то переоценил свои силы на пробежке, а кто-то так старался похудеть, что случайно замотивировал всех вокруг. В этой подборке — истории про спорт, которые могли случиться с каждым, и, возможно, вы узнаете в них себя.
- Работаю в фитнес-студии. Однажды кто-то оставил красненький резиновый браслетик. Звонит женщина, говорит, что это ее, мы отвечаем: «Ок, приходите, забирайте». Неделю не приходит, две... Проходит месяц, проводим ревизию и, как обычно, выбрасываем вещи, которые так и не нашли хозяев. Спустя еще полтора месяца эта женщина снова объявляется. Сообщаем, что браслета у нас уже нет, и вдруг слышим возмущенный крик: «Вы что, как вы могли?! Это же шагомер!» — «Так, а почему не забрали вовремя?» — «Некогда было!» (Ну да, без шагомера не дошагать же). © soulsilent / Pikabu
- Хозяин фитнес-клуба (центнер мышц и сухожилий) рассказывает: «Накупил я маленьких блинов для качалки, 50 килограммов. Закинул в сумку, сумку на плечо, стою, жду такси. А 50 кг на плече все-таки давят. Поставил сумку рядом. Тут мимо пробегает какое-то невзрачное существо, хватает ее и пытается сбежать. Вернее, это он так себе представлял — схватил и убежал. На деле — протащил сумку метров 20, сдался и рухнул рядом с ней. Ну, я, конечно, подошел и визитку свою дал. „С твоей работой, — говорю, — надо быть в хорошей физической форме. А то можно и огрести“. Пришел ко мне. До сих пор выгнать не могу». © rliethnam / Pikabu
- Я девушка. Когда занимаюсь в спортзале со штангой, у меня от напряжения начинает трястись ноздря или иногда обе. Не знаю, почему! Выглядит это забавно. Недавно подошел парень во время моих приседаний, но, глянув на мое лицо, сказал: «Ладно, не злитесь, я уже ухожу...» Неловко вышло. © Подслушано / Ideer
- В 2013 году я пришел в зал, нанял тренера. На второй тренировке у нас был день ног. Сначала приседания, затем жим ногами, потом икры сидя до отказа и добили это в тренажере для голени стоя . После всех этих манипуляций я едва спустился по лестнице — ногам было уже очень плохо. На следующий день я пришел на работу, сел в кресло и сидел с 8 до 12:30, не вставая. Когда попытался встать, я упал. Невозможно было встать на стопу, была дикая боль в икрах, и их сразу же сводило... Кое-как встал, по стеночке поднялся на 1 этаж, вышел на улицу, сел в машину и поехал домой. Отпросился на 2 дня и лежал в горячей ванне. В общем, это был треш, я запомнил это надолго. © BiGGGGGX / Pikabu
- Сегодня утром прибыл маленький пациент, пострадавший во время тренировки по каратэ. Записываю данные, и происходит следующий диалог: «ФИО?» — «Иванов Иван Иванович». «Дата рождения?» — «01.01.2014». «Школа?» — «Кекушинкай». «Номер школы какой у тебя?» — включается в разговор отец, — «Где русский и математика, а не каратэ. Которую ты не любишь». «А-а-а, 52». Дружно поржали вместе с родителями. Оказалось, парень увлечен спортом и о чем-то другом мало задумывается. © miliekosti / Pikabu
- Рассказал сегодня коллега. У него в соседнем подъезде живут друзья, у которых есть сын лет 9 (назовем его Димой). У коллеги дочь того же возраста. Родители решили водить Диму на карате и предложили коллегам взять и дочь заодно. Ну, а почему нет, подумал мой коллега. После второго занятия он решил поинтересоваться у дочери, как ей: «Ну что, Ксюха, как тебе?» — спросил он. «Нормально, правда, сегодня по ногам били», — ответила она. «Кого?» — уточнил он. «Мы друг друга», — ответила Ксюша. «Ты била?» «Да. И меня, но больнее всего тренер бил», — сказала она. «Ты терпела?» — продолжил Коллега. «Да», — ответила дочь. «А Димка что?» — спросил он. «А Димка ревел», — сказала Ксюша. Узнал потом коллега у родителей, и мать рассказывает: «Занятие закончилось, вылетает Дима весь в слезах, глаза огромные: «Мама, вызывай полицию, тут детей бьют!» © A.Voldemort / Pikabu
- В 10 классе в школе к нам на урок литературы подошел физрук и сказал, что кто примет участие в кроссе на 3 км, тот освободится от остальных уроков. Я сдуру согласился, потому что у нас были две контрольных подряд: сначала по физике, а затем по химии. Надо сказать, что я бегом не занимался и в те годы даже имел лишний вес. Пришел в парк, где проводились соревнования, а там уже мои соперники разминаются. Кто-то из ребят предложил пробежаться для разминки по трассе. После примерно 300 метров легкой трусцы у меня началась отдышка, и я понял окончательно, что бег — это не мое, и зря я в эту авантюру ввязался. После старта, пробежав 200 метров, я забежал в ближайшие кусты. Финиш был рядом со стартом и хорошо проглядывался из моего укрытия. Показались лидеры забега, и когда они поравнялись со мной, я выбежал из кустов, ускорился и финишировал третьим или четвертым. На следующий день в школе физрук сказал, что я молодец, хорошо пробежал и теперь должен участвовать в районных соревнованиях. Естественно, я больше ни в каких соревнованиях не участвовал. © PolAnd1234 / Pikabu
- Пошел в первый раз на йогу. В конце занятия все должны расслабиться на пару минут под музыку. Закрываю глаза, слушаю мелодию, и тут на весь зал как разразится заливистый групповой смех! Открываю глаза, а я, оказывается, сразу вырубился, начал храпеть, тем самым нарушив священную обстановку этого обряда. Поржали, конечно, от души, но вот теперь как-то стыдно опять идти. © Подслушано / Ideer
- Решил я как-то поправить свое тело, а может быть, и душу с помощью многообещающей йоги. После долгих лет занятий спортом и сопутствующих ему травм, это казалось классным решением. Посоветовали школу очень «хорошего» мастера. Вот такая между нами состоялась переписка: «Добрый день. Подскажите, как записаться к вам в группу? Стоимость? Телефон на сайте никто не берет». «Доброе утро, Дмитрий! Если вас, в первую очередь, интересует стоимость занятий, а не их суть, тогда записываться в нашу школу вам не надо». © club60sec / Pikabu
- После свадьбы я уже не трепетная лань, а муж не спортсмен. Купила абонемент на занятия с тренером. Говорю подруге, какой у тренера шикарный пресс и бразильская попа. Муж подслушал разговор, а наутро вдруг врубил беговую дорожку, и давай заниматься, так что я проснулась. Коварный план выполнен, мотивация включена, худеем на скорость! А тренер-то у меня женщина. © Подслушано / Ideer
- Купила годовой абонемент в зал. Проходила от силы три месяца. Забросила. Начались звонки. Спрашивают: «Почему перестали посещать?» Ну, я устала придумывать отмазки и сказала, что беременна. Через неделю звонок в дверь. Открываю, а там курьер с цветами и поздравлениями от фитнес-клуба. Муж в шоке, мне дико стыдно. © Подслушано / Ideer
- Наткнулся на блогера, который рассказывает, как начал бегать по утрам с нуля, и как это круто. Сначала по 10-15 минут, потом все больше, и теперь он, как Форрест Гамп, бегает по всему городу. Я очень вдохновился, посмотрел его видео и решил, что тоже буду бегать утром, как он, разгоняя воздух лицом. Думаю, минут 40 с утра достаточно, чтобы оббежать весь квартал. Побегаю 40 минут, потом приму душ и буду полон энергии на весь день, как обещали в видео. Проснулся строго по будильнику в 5:30, как и планировал. Встал, взбил подушку. В 6:20 мы с женой попили чай, после чего увез ее на работу. Вернулся домой, собрался с мыслями и подготовился на 40 минут бега. В 9:20 выбежал из дома, в голове играет музыка из «Рокки». Пробежал до угла, ноги заныли, живот трясется — думаю, ну все. Срезал через двор. «Музыка в голове» стихла уже на третьем шаге. Бегу, дышу как свинья, асфальт вибрирует под ногами, не понимаю, что я тут забыл. Щеки трясутся, выбежал к дороге и пошел пешком. Иду, задыхаюсь. Пробежал пару шагов до остановки маршрутки. Люди в очереди смотрят на меня, а я делаю вид, что забыл что-то дома, разворачиваюсь и иду обратно. Первый бег — 2-3 минуты максимум, остальные 5-8 минут — пешком и одышкой. Сопли, слюни... Ужасное зрелище. Я в шоке. Мне 39 лет, и я разучился бегать. В детстве бегать было легче, а теперь это оказалось не так просто. © MEP3CKUU.XAPEK / Pikabu
Если вам нравятся истории про спорт, здесь можно найти еще больше забавных ситуаций.
Фото на превью peoplecreations / Freepik
Комментарии
Уведомления
Полезные качества бега сильно преувеличены... "Для здоровья" обычному человеку не спортманьяку досточно просто ходить быстро, желательно в парке, красивом месте, ну и не жрать по дороге пончики.
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