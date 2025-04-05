12 историй о том, как занятие спортом неожиданно превратилось в комедию

Занятия спортом — это не только польза для здоровья, но и бесконечный источник уморительных ситуаций. Кто-то впервые пришел в зал и растерялся, кто-то переоценил свои силы на пробежке, а кто-то так старался похудеть, что случайно замотивировал всех вокруг. В этой подборке — истории про спорт, которые могли случиться с каждым, и, возможно, вы узнаете в них себя.