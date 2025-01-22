14 человек, которые решили заняться спортом, но что-то пошло не так

Всем нам знакомо то ощущение собранности, целеустремленности и неистового чувства оптимизма, когда мы собираемся взять себя в руки и начать вести здоровый образ жизни. Но вот только со следующего понедельника. А с наступлением дня X от инициативы не остается и следа.

Мы сделали для вас подборку невымышленных историй про людей, которые не сдаются, а занимаются спортом. Пусть и немного безуспешно.