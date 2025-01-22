А как в тренажерке понять, что все бонатенькие?😁
В оригинальных изиках тренят, или как? Звучит безумно
14 человек, которые решили заняться спортом, но что-то пошло не так
Всем нам знакомо то ощущение собранности, целеустремленности и неистового чувства оптимизма, когда мы собираемся взять себя в руки и начать вести здоровый образ жизни. Но вот только со следующего понедельника. А с наступлением дня X от инициативы не остается и следа.
Мы сделали для вас подборку невымышленных историй про людей, которые не сдаются, а занимаются спортом. Пусть и немного безуспешно.
- Мне подарили абонемент в крутой тренажерный. Пришла, замечаю, что все на меня странно косятся. Думаю, неужели из-за того, что я простая, а они богатенькие. Тренеру говорю, что в тренажерном впервые, до этого занималась ирландскими танцами. Он заливается румянцем и говорит: «А вы сейчас в форме для танцев?». Смотрю в зеркало, и вижу, что я напялила хоть и черные, но полупрозрачные лосины, через которые белье видно. Для тренировок по танцам я привыкла еще юбку надевать, а тут переклинило, и я надела их вместо спортивных леггинсов.
А как в тренажерке понять, что все бонатенькие?😁
- Утром с женой должны были пойти в тренажерный зал. 6 утра, звонит будильник, собираюсь вставать. Жена выключает будильник и приползает обратно со стонами: "Ой, не могу, как хочется спать". Злюсь, но думаю, мол, ладно, ок, можно и подремать вместо тренировки. Спокойно ложусь обратно. При этом жена кидает телефон так, что он падает под кровать... Ноет, что его надо достать, иначе второй будильник будет орать. Злюсь, но встаю, двигаю диван, спать уже не могу, но очень хочется. Пытаюсь заснуть. Жена уходит в туалет и возвращается со словами: "Ну? раз уж я все равно встала..." Блин, определись, женщина! © Подслушано / Ideer
- Парень, сидящий на скамейке рядом со мной, настолько одурел после своего подхода, что схватил мой напиток и начал здоровенными глотками его осушать. Ему потребовалась время, чтобы понять, что это не его бутылка, а потом он просто посмотрел на меня самым извиняющимся взглядом. Он все еще был так запыхавшимся, что я просто рассмеялся и сказал: «Все хорошо, братан». © NShadows_ / Reddit
- Набрал я, значит, 17 кг за последние полгода. И все это время ходил в тренажерку в одних и тех же шортах. И вот недавно я присел со штангой, а эти самые шорты взяли и разорвались прямо посередине, выставил напоказ мои фиолетовые трусы. Сначала мне было дико стыдно, а сейчас просто ржу. © thatloose / Reddit
- Тренажерка, в которой я занимаюсь, находится на минус первом этаже, весь свет искусственный. Вчера в очередной раз он вырубился.Тишина, и тут спустя несколько секунд загорается чей-то фонарик на мобилке. С задорным возгласом "Пофиг, тянем!" начинают звенеть блины на штанге. © Подслушано / Ideer
- Договорились со знакомой, что будем худеть вместе. Утром выходим на пробежку (больше на прогулку). Пытаемся на спортплощадке заниматься. Но самое важное - питание. С этим, конечно, проблемки. Признаюсь, я втихаря покупаю вкусняшки. Вчера с этой подругой встретились в магазине. У меня в корзине кусок торта, у нее чипсы. Сделали вид, что просто друг друга не заметили. Утром снова на пробежку. © Палата №6 / VK
- Исходная ситуация: Рост 187 см, Вес 95 кг. Ем все: сладкое, вредное, жирное, мучное, засадить полторашку газировки в день — легко! И днем, и на ночь. На протяжении нескольких лет, при таком питании вес не сдвигался с отметки 95 кг больше чем на 1-2 кг в обе стороны. И вот решил полностью отказался от сахара, сладкого, хлеба, мучного, майонеза, жареной картошки, булочек, сливочного масла, чая, кофе. Истекал слюной глядя на шоколадные конфеты, торты, свежие горячие булочки и хрустящий хлеб. 3 раза в неделю посещал тренажерный зал и занятия единоборствами. В общем, долго томить не буду. На сегодняшний день, спустя месяц, мой вес равен 96 кг! Мотивация и уверенность в отказе от вкусностей слегка пошатнулись. © ******otron / Pikabu
- Узнала, что такое стыд. На индивидуальном занятии с тренером во время приседа порвались на попе шорты... И молодой красивый парень с очаровательной улыбкой выдал: «Вот видите, растет как на дрожжах!» Надолго, наверное, он меня запомнил. © Подслушано / VK
Как-то na йоге новенькая девушка в позе счастливого ребёнка оглушительно испортила воздух. Девчонки все чуткие и хорошие, просто сделали вид, что не заметили. Хотя сдавленные смешки были). Ибо Потрясающая громкость!
Увы, но после этого девушка не вернулась na следующее занятие. Надеюсь, что этот случай не отвратил её от спорта 😁
- Я решила похудеть. Целый месяц питалась правильно, а вес не менялся. Скажу больше: прибавились бока, живот не уходил. Изнурительные тренировки, ограничения в еде, физически выматывающая работа — и все это без толку. А секрет оказался простым: выяснилось, что я беременна. Вот сижу в непонятках, зато булки уплетаю с котлетками. © Подслушано / VK
- Недавно открыли напротив моего дома новый фитнес-клуб, ну я и пошел опробовать. Чтобы попасть туда, надо подняться на 3-й этаж, причем только по лестнице. И вот я захожу и сразу же за мной мужчина, прямо скажем, нехудой. Был он налегке, то есть ни сумки, ни пакета, ничего. Ну я подумал, что идет абонемент покупать. Мои догадки подтвердились, фраза была эпична: «Ну блин, тут еще и по лестнице подниматься надо». Развернулся и ушел. © bazil371 / Pikabu
- Поставил будильник на совсем раннее утро, чтобы побегать. В итоге в 5 утра я отключил будильник и продолжил спать, но мне приснилось, что я бегаю. В принципе, я доволен. © WorldWhite / Pikabu
- Зимним ранним утром шел на работу по полупустынной улице, как вдруг меня обогнал утренний бегун. Который, судя по комплекции, только начинал свою карьеру. Обгоняет и метров через 10 смачно поскальзывается, со всего размаху падая на тротуар. Видя, что он не встает и вообще не шевелится, спешу ему на помощь, но уже по пути вижу, что он ложится, кладет руку под голову и на немой вопрос, застывший в моих глазах, отвечает: «Третий раз уже. На фиг этот ЗОЖ». © ozymandia / Pikabu
- Работаю в такси. Утром упала заявка без конечного адреса с посадкой не от подъезда, а с торца дома. Стою жду. Из-за угла выбегает мужик в спортивном костюме, кроссовках, на голове повязка. Большой такой, килограммов 150. Сел ко мне. Отдышался и выдает: «Жена все никак не успокоится. Заставляет бегать по утрам и, чтобы я не халявил, наблюдает за мной с балкона». После небольшой паузы: «Поехали в KFC, есть хочется». После плотного завтрака привез мужика обратно. Высадил с торца, и он бодро побежал домой. Вот хитрец. © Unknown author / Pikabu
Печально настолько наплевательско относиться к собственному здоровью...
- Решил заняться спортом. Начал с отжиманий. Лег на пол, под шкафом нашел потерянный ключ от гаража, под диваном целый батончик «Марс», увидел, что плинтус отошел немного. Сейчас прикручиваю плинтус и жую шоколадку. Подтягиваться буду завтра. © Fryking / Pikabu
А вот еще несколько историй от людей, которые решили заняться собой:
Комментарии
ИМО, проблема многих начинающих в том, что они ставят себе заведомо недостижимые цели. Типа, 10 кг за месяц, 10 км за 10 минут и прочую туфту. Естеснно, цель не достигнута, фрустрация получена и идем с горя жрать плюшки.
А ставить реалистичные цены корона не позволяет...
Да не корона !
Обычное человеческое стремление к идеалу,
И обычная же недостижимость его...
Сколько же в вас злости......
"Корона не позволяет " - это холодная константация факта. ?
Вы плохо улавливаете нюансы
Это прямое намерение оскорбить.....