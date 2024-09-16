Та, которая с салатом. Эта история - отличный повод наконец-то научиться готовить этот злосчастный салат. Любой опыт - вызов для человека, его стимул стать лучшей версией самого себя, в смысле научиться чему-нибудь новому.
15 человек, которые изящно обводят других вокруг пальца
Истории
1 час назад
Есть люди, которым не страшны трудности, ведь они всегда находят креативное и эффектное решение. Их оружие — хитрость, гибкость мышления и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.
- Было четвертое свидание с парнем, пригласил в рестик. Съел больше меня. В конце предложил заплатить 50 на 50, еще и с такой улыбкой, будто это какая-то проверка. Окей. Вечером пишет мне: «Помнишь, ты предлагала поужинать у тебя?» В итоге договорились на субботу. Вот только у меня возникла идея: а почему бы тогда после ужина не предложить ему отдать мне половину стоимости продуктов? © Карамель / VK
- Как-то раз у нас гостили родственники. Моя бабушка тогда попросила приготовить для нее домашний картофельный салат. Но я так забегалась, что уже сил не осталось ни на что. Поэтому метнулась в магазин, купила готовый салат и подала его на стол под видом домашнего. Теперь бабушки уже нет в живых, а моя семья все просит меня приготовить тот самый салат, который так любила бабуля. У меня не хватает духу сказать им, что он был куплен в магазине. © KPKennelly229 / Reddit
- Работала в больнице. В служебном помещении у нас был стол, где мы хранили чай, сахар. У каждого был свой ящик. Как-то я обнаружила что у меня пропадают конфеты, сухарики, заварка. Попросила нашего сантехника сделать секретный замок: просверлить сбоку отверстие и вставить гвоздь. Тот несколько усовершенствовал мой замысел, расширил начало отверстия и шляпку гвоздя не было видно. Вынимался гвоздь магнитом, который крепился металлической ножке стола. Мы быстро вычислили воровку, когда сантехник увидел, как одна из санитарок безуспешно пытается открыть мой ящик. © Валентина Волкова / Dzen
- Встречалась с одним товарищем лет 15 назад. Еле отвязалась тогда. А недавно столкнулись с ним на улице. Слово за слово, я рассказала, что замужем и счастлива. А этот кадр предлагает возобновить отношения! Ну я возьми, да и ответь, что согласна. Но есть условие: он должен сделать для меня кое-что, что уже дважды делал мой муж. Речь о том, что муж, на минуточку, дважды спасал мне жизнь. Сможешь? Дерзай! Товарищ пролепетал что-то невразумительное и благополучно свалил в закат! © Karina / Dzen
- Как-то одному офисному работнику поручили принести начальству 145 чистых листов. Отсчитывать их вручную ему было лень, поэтому он просто распечатал на принтере 145 листов без текста и отнес их. Гениально! © Rino_samuel / Reddit
- Я выполняю всю работу примерно за 6 часов в неделю и максимум за 3 дня в офисе (2 дня в неделю мы можем работать из дома). Остальное время я трачу на себя и свои хобби. И пока я хорошо и в срок выполняю свои обязанности, остальное никого не волнует. Вот уже много лет у меня 4 выходных дня в неделю, хорошая зарплата со всеми льготами. Когда мы обсуждали мой контракт с боссом, я сказал: «Вы можете платить мне за то, что торчу в офисе по 40 часов и ненавижу все на свете, или можете разрешить мне работать, как я работал раньше, и видеть хороший результат». Босс согласился, но попросил не рассказывать остальным сотрудникам о моем графике. У меня нет стресса на работе, а компания, которая нам платит, просто обожает то, что я делаю, и довольно часто поощряет меня бонусами. Я знаю, как мне повезло. © BuddhaDaddy88 / Reddit
Истории с чистыми листами примерно столько же лет, сколько принтерам, только количество листов меняется от версии к версии :).
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- Однажды оставила своего 9-летнего сына за ноутбуком. Он делал домашку по математике пока я готовила ужин для его младшей сестренки. Зашла в гостиную и онемела: все вопросы из задания сынуля задавал умной колонке. © SparkieMark1977 / Reddit
- Училась на гуманитарной специальности: тонны домашки на кучу листов. В какой-то момент задолбалась страшно и организовала всю группу делить задания на равные кусочки, к обозначенной дате все приносили свою часть. После дедлайна обязательно было время проверить за товарищами и чуть подогнать под себя. Каждый делал, как мог, претензии запрещались. И все старались, даже слабенькие! Доучились все с кайфом. Интересно, догадывались ли преподы. © Подслушано / Ideer
- Сестра уже двух детей от своего мужчины родила, а он от брака все отмахивался, мол, потом. Так сестренка теперь при каждом удобном случае стала «не узнавать» его. В магазине, на ресепшене, в аэропорту, если у нее спрашивали, не муж ли, она качала головой: «Не знаю, мужик какой-то». Самое смешное, что тот ненавидит общаться с персоналом. Хватило его на месяц, в сентябре иду на их свадьбу. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь однажды захотела клюквенного соуса к индейке. Поэтому я пошла и купила немного дешевой замороженной клюквы, которая продавалась в пакетиках с рецептом клюквенного соуса, очень простым. Ей понравилось, и за обеденным столом она попросила рецепт. А я возьми да и ответь, что это древний семейный рецепт, но я с удовольствием им поделюсь. Потом я забыла об этом. Прошло два десятилетия. Однажды мы ужинали индейкой и свекровь спросила: «Когда ты поделишься со мной своим секретным семейным рецептом этого изысканного клюквенного соуса?» Мне пришлось признаться. Она смеялась над этим очень долго. © RabidFisherman3411 / Reddit
- Могу найти общий язык абсолютно со всеми, даже самыми мерзкими и склочными людьми. Началось все с того, что мы с коллегами столкнулись в рабочей поездке с одним неприятным коллегой, который всех бесил. Особенно ненавидел и унижал женщин, вообще за людей их не считал. И я решила на спор с ним подружиться! Мне это удалось, за час я разговорила его, узнала общие интересы, хвалила, делала комплименты. До сих пор он пишет мне сообщения и присылает цветы на все праздники. © Подслушано / Ideer
- Моя начальница — очень нервная женщина, которая считает, что только она знает, как что-то делать. Она собиралась в длительный отпуск, и я спросил, могу ли я замещать ее на время отсутствия? Ее ответ: «Вы не способны выполнять мою работу. Никто здесь не способен на это». Спустя некоторое время я снова спросил ее об этом, но уже по электронной почте и мне ответили то же самое. Я разослал это письмо всем своим коллегам. Когда дали объявление о вакансии на должность моего босса, никто из них не подал заявку из солидарности. В итоге на место начальницы временно взяли совершенно зеленого новичка. Дела пошли наперекосяк очень быстро. Когда начальница вернулась, она просто на стенку лезла от злости, как много работы ей приходится делать. Она пыталась обвинить нас в том, что мы бесполезны. Я переслал ей ее же электронное письмо. Мы не видели ее выходящей из офиса в течение нескольких месяцев. © Milled_Oats / Reddit
- Когда начинала карьеру, устроилась в салон красоты (я парикмахер-колорист). Обмениваться контактами с клиентками было нельзя, и я придумала хитрость — подглядывала в телефон. Сидеть же долго, все залипают в соцсетях, ну я и запоминала ники. И кто отзывы оставлял, тех странички сохраняла. Через 2 года ушла (уже на себя работаю, место арендую) и сделала своим рассылку. Кто-то продолжил ходить в салон, а многие ко мне перешли. Не считаю это плохим поступком. Я сама иду в первую очередь к мастеру, а не в салон. © Подслушано / Ideer
- Однажды я убедил учительницу, что она потеряла мою домашку. Она поставила мне за нее 4+. Я был хорошим учеником, она знала, что я работал над заданием, поэтому поверила мне. А в конце лета, когда я готовился к следующему учебному году, я нашел свою домашку у себя дома. Оказалось, это я его потерял и не сдал. Я чувствовал, что должен признаться учительнице, но я также понимал, что у нее могут быть гораздо большие проблемы из-за оценки «из воздуха». © BigArmsBigGut / Reddit
- На уроках химии нам нужно было держать термометр в воде по 20 минут. При этом нельзя было, чтобы термометр касался дна кастрюли, иначе показания будут неточными. Руки уставали очень быстро! Поэтому мой коллега по лабораторным работам соорудил приспособление из книг и скрепок, чтобы с помощью него удерживать термометр в воде. Это была самая глупая вещь, которую можно было бы придумать, но наш профессор подошел и сказал: «Если это выглядит глупо, звучит глупо, но работает — это не глупо». © Cojallison99 / Reddit
У всех воспоминания о школе разные: кто-то скучает по беззаботным денькам, а кому-то врезалась в память злая учительница. Пользователи сети, у которых, быть может, и свои дети уже школьники, решили погрузиться в ностальгию и рассказать о своих ученических буднях.
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