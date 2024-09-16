15 человек, которые изящно обводят других вокруг пальца

Есть люди, которым не страшны трудности, ведь они всегда находят креативное и эффектное решение. Их оружие — хитрость, гибкость мышления и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Та, которая с салатом. Эта история - отличный повод наконец-то научиться готовить этот злосчастный салат. Любой опыт - вызов для человека, его стимул стать лучшей версией самого себя, в смысле научиться чему-нибудь новому.

Истории с чистыми листами примерно столько же лет, сколько принтерам, только количество листов меняется от версии к версии :).

У всех воспоминания о школе разные: кто-то скучает по беззаботным денькам, а кому-то врезалась в память злая учительница. Пользователи сети, у которых, быть может, и свои дети уже школьники, решили погрузиться в ностальгию и рассказать о своих ученических буднях.