«Девочки, я не вру, просто я хочу, чтобы так было!»
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Гениальная отмазка)
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
То, что рано или поздно все тайное становиться явным, наверное, понимает каждый. Но некоторые люди упорно продолжают сочинять сказки направо и налево. И есть уникумы, которые даже когда их уличают во лжи, не тушуются, а отнекиваются: «Ну так же интересней!»
- Родился ребенок. Подруга жены и ее муж стали намекать, что сына в роддоме подменили. И мы с женой побежали сдавать тест. Оказалось, что наш. Я у мужа этой подруги спрашиваю, мол, а у вас дети ваши? У них трое. Так муж тут же, не ставя в известность жену, пошел, сдал тест. Ни одного от него. Не рой другому яму. © 554962 Башкирцев / Dzen
- Моя школьная подружка рассказала мне историю любви. Во всех подробностях она описала, как они познакомились, как романтично проводили время, каким драматичным было расставание. И они поклялись переписываться и по окончании школы пожениться. Я постоянно интересовалась, написал ли он, и, видимо, так ее достала, что однажды она просто рявкнула: «Дурочка ты что ли? Не понимаешь, что я все это выдумала? Отстань уже!» © Люсиль Юрьева / Dzen
- Неясно, откуда эта женщина вообще появилась в нашем офисе. Нам она представлялась разведенкой, получившей огромные отступные от мужа-бизнесмена. И готова была вложить свои деньги хоть куда. Видимо, я, единственная, кто за долгое время, задалась вопросом, кто она вообще такая. А вот коллеги развесили уши, и уже готовы были принять материальное участие в новом совместном бизнесе, который ей по большому секрету посоветовал какой-то великий бизнесмен из друзей бывшего мужа.
Мне коллеги не верили и не слушали. В итоге, тетка внезапно пропала. Подозреваю, что ее спугнули слова о предоставлении личных данных, бизнес-плане и регистрации ООО. То есть я ее настолько обидела, спросив о документах, что она оскорбилась и ушла с нелепым: «Без доверия бизнес не строится. Не со мной». © Marina M / Dzen
- Гостили мы у тетки мужа со своими детьми. И к ее дочери пришла знакомая в гости. Видит наших детей и говорит: «О, наконец-то я увидела твоих детишек, Ирина». У нас с мужем чуть глаза не выпали от изумления. Потому что у Ирины не было ни мужа, ни детей. Но она всем рассказала, что у нее двое. Зачем, почему — до сих пор не знаю. На вопросы она пожимала плечами и внятно так и не объясняла, зачем врала. © Эльфи.Ника / Dzen
- Познакомился в универе с первокурсницей. Жила с сестрой в съемной квартире. Мы начали встречаться, а потом я понял что она — моя мечта, моя будущая жена. И когда она повезла меня знакомиться с родителями, осознав, к кому я еду, я чуть не выпрыгнул из машины на ходу. Оказалось, папа то у нее очень важная шишка в наших краях, которого знали все. А фамилия у нее была мамина. Отец настоял. И кстати, та съемная квартира принадлежала моей будущей жене — 3-комнатка в центре. И про вот это вот все она мне, конечно, не рассказывала все это время. © Егор Апачи / Dzen
- У меня подруга еще со школы жуткая фантазерка. По ее рассказам можно сериал снимать, похлеще любой Санта-Барбары. Она сочинила историю, как познакомилась с крутым парнем, у которого сломалась машина, но в метро он не спускался несколько лет и заблудился. А подруга ему помогла, он в нее влюбился и предложил переехать в его особняк. Потом она говорила, что они живут с этим парнем, он ей дорогие подарки делает, при этом одевалась она с рынка и ходила с сальными волосами. Когда я замуж вышла, мы с ней потерялись, а недавно она нашла меня в социальной сети. И когда мы снова стали общаться, то я поняла, что за все эти годы ничего не изменилось. Она такая же сказочница, как и была, только теперь она счастливая жена и мама 12 детей. © Плохая девочка / Dzen
- Перед выпускным классом в поезде разговорилась я с девушкой, только что поступившей в институт. Та с горящими глазами рассказывала об институте, своем поступлении и о конкурсе — 10 человек на место! Я тогда выбирала, куда поступать, и взяла этот институт на заметку. В апреле походила на дни открытых дверей и остановилась именно на этом вузе. Вот только факультет, на котором училась моя случайная знакомая, оказался не очень престижным. И в год моего поступления проходной балл был 12 за 4 экзамена. Ну понимаете — лишь бы не двойка, и ты уже студент. Стоит ли говорить, что при последующих встречах та девушка делала вид, что мы не знакомы. © ГалиЛео / Dzen
- У меня есть две знакомые дамочки. Сказочницы еще те. Не люблю ложь, но на них никогда не обижаюсь, так как женщины добрые и хорошие. Ну хочется им нафантазировать, как за ними толпами обеспеченные ухажеры бегали и бриллианты к ногам бросали — пожалуйста, мне от этого ни горячо ни холодно. Знаю, что врут, но так складно это делают, что слушаю их, будто сериал смотрю. © Необычно обычная женщина))) / Dzen
- У меня есть знакомая, ей хорошо за 30, живет в убитейшей однушке, ездит на общественном транспорте. Зато в социальной сети у нее все лакшери: брендовые сумочки и шмотки, богатая жизнь. Как-то она собралась на море, опубликовала вид из окна самолета (взяла из архивных). Потом уже там поставила геолокацию, что живет в одном из самых модных на тот момент отелей. На самом деле доехала на автобусе, снимала комнату в гостевом доме. После этого я от нее отписалась © Бутербродик / ADME
- Со мной однажды пытался познакомиться парень, новый сосед:
— Так ты замужем?
— Нет.
— А я про тебя спрашивал у соседей, они мне сказали, что ты замужем и ребенок есть.
Так-то я с соседями не общаюсь и не общалась никогда. Но вот, что творится в их головах — загадка. © Taly / ADME
- Я как-то проходила ТО и типа бесплатная мойка в подарок. Машину давно не мыла, а тут весна и грязевые ванны. Возвращают мне машину, ее мыли, но грязные разводы, а где-то еще и довольно большие пятна грязи. Мужчина отдает мне ключи, а чуть поодаль стоят еще 3 и смотрят это кино. Я спрашиваю у мужчины, мол, почему есть разводы и пятна? Он отвечает, что так как машина давно не мылась, грязь въелась в краску и если ее смыть, то может быть нанесен вред покрытию.
Дальше спрашиваю, как называется этот вид мойки, он говорит кузовная. Я отвечаю, что это не кузовная. А он опять за свое. И так 3 раза по кругу. Говорю, что хочу знать этот вид мойки, чтобы никогда им больше не пользоваться. Тут мужчина бледнеет и говорит, что сейчас машину помоют еще раз. Второй раз помог — и машина уже была идеально чистой. © Marletka / ADME
- Времена студенчества. Подселилась к нам в комнату общежития девушка с театрального отделения. Мы ее постоянно ловили на неточностях, а она делала круглые глаза и разводила руками со словами: «Девочки, я не вру, просто я хочу, чтобы так было!» © galaliay / Dzen
- Есть у меня знакомая, Галя. Так она всячески старается показать, что богата. Узнала она, что мы с мужем почти новую машину поменяли на автомат. Так она тут же заявила, что муж настаивал на покупке авто, но она против. А доход у них ну очень маленький. Или иду я зонт ремонтировать, так она тут же выдает, что у нее только дорогие зонты. А одета она во все дешевое. Надоело мне слушать ее и я сказала, что второй дом на море строю, кстати, уже построен. Больше Галя не звонит. © нелли самородкина / Dzen
- Случай, который рассмешил меня до колик, является не столько враньем, сколько грамотно сервированной правдой. Лукавством, короче. Мой знакомый развелся в возрасте двадцати лет. То был студенческий брак: женились по залету и быстро разбежались. И вот он сидит таким важным разведенцем и с гордостью говорит: «Я все оставил жене. Мне от нее ничего не нужно». Казалось бы, благородный и широкий жест. Если не учесть, что он в принципе ничего не мог оставить, кроме перхоти и тапочек. © Маркони / ADME
А вот вам еще разнообразные истории о том, как люди узнали о секретах своих близких, и что из этого вышло.
Комментарии
«Девочки, я не вру, просто я хочу, чтобы так было!»
Милые истории - иногда это очень интересно прослушать. Но если люди сами верят, что в этом живут, уже как-то не так становится.
Был у меня в начальной школе лучший друг Андрюха. Вот дружили просто в десны! Постоянно вместе. Придумывали игры, фантазировал, тусили вместе даже когда в началке дружба мальчика и девочки у нас считалась фу, зашкваром. В восьмом классе я ушла в другую школу и общались меньше, да и подростками стали и за ним девчонки просто толпами одно время гонялись. Но рано его залетом поймали. И вот встретились мы как-то в маршрутке, лет по двадцать нам было. И начал он мне рассказывать истории, какой он крутой и вообще. А выглядел при этом ну таким потасканным и забитым, что прямо до слез его жалко! Он он все рассказывает сказки.. . И я что-то не выдержала и говорю "Андрей, ну харош гнать! Не верю я тебе!". В общем, в душу человеку плюнула. Он там, в фантазиях этих, прятался от реальности, а я вот так вот его... После этого стараюсь людей так не обижать, если не напрашиваются агрессивно. А то ведь люди стараются раны свои убаюкать, а тут ты им в морду реальностью...