Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков

Милые истории - иногда это очень интересно прослушать. Но если люди сами верят, что в этом живут, уже как-то не так становится.

Был у меня в начальной школе лучший друг Андрюха. Вот дружили просто в десны! Постоянно вместе. Придумывали игры, фантазировал, тусили вместе даже когда в началке дружба мальчика и девочки у нас считалась фу, зашкваром. В восьмом классе я ушла в другую школу и общались меньше, да и подростками стали и за ним девчонки просто толпами одно время гонялись. Но рано его залетом поймали. И вот встретились мы как-то в маршрутке, лет по двадцать нам было. И начал он мне рассказывать истории, какой он крутой и вообще. А выглядел при этом ну таким потасканным и забитым, что прямо до слез его жалко! Он он все рассказывает сказки.. . И я что-то не выдержала и говорю "Андрей, ну харош гнать! Не верю я тебе!". В общем, в душу человеку плюнула. Он там, в фантазиях этих, прятался от реальности, а я вот так вот его... После этого стараюсь людей так не обижать, если не напрашиваются агрессивно. А то ведь люди стараются раны свои убаюкать, а тут ты им в морду реальностью...