20+ человек, которые в экономии превзошли даже наших бабушек

Чем больше человек ноет о нехватке денег, тем больше вероятность, что всё у него с ними в порядке. Люди с финансовыми проблемами наоборот молчат, стараются не подавать виду. А те, кто жалуются на проблемы с деньгами, и внезапно квартиры покупают, и в отпуск заграницу ездят. Просто они пытаются оправдаться за свою экономию, чтобы при этом не выглядеть жлобом. А по факту говнюки, пользующиеся чувствами других людей.