20+ человек, которые в экономии превзошли даже наших бабушек
Есть люди, которые всю жизнь стараются быть бережливыми — и из этого иногда выходят такие истории, что остается только смеяться или аплодировать. Кто-то заливает в мыло воду, чтобы «еще послужило», кто-то превращает старое белье в шторы, а кто-то с детства учит детей выключать свет в прихожей. Я тоже очень экономная. Но я экономлю свое время, силы и нервы — и читаю такие истории из сети с удовольствием.
- Муж подруги не разрешал ей в начале зимы свитер купить. Говорил: «Подожди, зима закончится и он будет стоить в 3 раза дешевле. Обидно же будет! Так что жди скидок, тогда и купишь». А то, что мерзнет она сейчас, так можно стареньким шарфом укутаться и вперед, в солидную фирму на работу.
- Всегда ношу в сумке старенькую авоську, лет в 16 у дедушки стащила ее. Как же радует тот момент, когда рвется ручка на пакете! К слову сказать, это бывает частенько, ведь от жадности покупаю один пакет и пихаю все в него. Так вот, я всегда с умным видом достаю авоську, перекладываю продукты и еще поворчу, что нет ничего лучше хорошо забытого старого. © Не все поймут / VK
- Моя свекровь — жутко экономный человек. И со временем эта экономия приобретает уже патологическую форму. А недавно вообще достигла своего апогея. У нее нет посудомоечной машины, но она купила 5 пачек средства для посудомоек, потому что на них была акция! На вопрос, мол, на кой оно вам, ответила: «Так дешево же, вдруг когда-нибудь решу купить посудомойку, а на средство для нее акции не будет». © Подслушано у девушек / VK
- Мой знакомый держит у раковины почти пустую бутылку средства для мытья посуды и никогда не доливает в нее мыла больше, чем на 1,5 см, чтобы создать у всех иллюзию, что средство заканчивается. Оказывается, если люди видят полную бутылку, они используют его слишком много. Если же они видят, что средство почти закончилось, они льют чуть-чуть. © greenwallaby / Reddit
- У моей родственницы был муж, который закатывал натуральные скандалы, если она покупала любую косметику дороже доллара. Хотя работала и неплохо зарабатывала в семье именно она. На одежду, еду и прочее тоже были похожие лимиты, так что можете представить, как она выглядела после 6 лет брака: неухоженная тетка в каких-то странных вещах с чужого плеча. При этом экономный муж неиронично упрекал ее за то, что она... выглядит хуже голливудских звезд. Серьезно! У меня чуть челюсть не отвалилась, когда я услышала его искреннее возмущение: «Вот посмотри, Кира Найтли — твоя ровесница! А как она выглядит, и как ты — не стыдно?!...» © A***serebra / Pikabu
Никогда мне, наверно, не понять жён, которым муж устанавливает лимиты и их это устраивает. Ну, или не устраивает, но терпят кто шесть лет, кто двадцать, а кто и всю жизнь. Если речь не о покупке новой квартиры, машины или других крупных тратах, когда семья собирает деньги, то эти "лимиты" абьюз чистой воды
- У моей мамы есть привычка экономить. Наверное, это все из-за того, что раньше мы бедно жили и на все не хватало денег. Ругается, если папа не выключает свет, пересчитывает до копейки коммуналку каждый месяц. И вроде сейчас денег достаточно, да и я регулярно помогаю. Но привычки «бедности» остались. Из недавнего: подарила ей на день рождения пылесос. Так мама отдала мне его обратно. Сказала, что он бессмысленный, только электроэнергию жрет. Справлялась столько лет веником — и дальше будет, зато бесплатно. © Палата № 6 / VK
- Стало невозможно пить воду из крана. Муж предложил ездить набирать на ручье — мол, бесплатно. Я говорю: это заморочено очень. Собери 20 бутылок по 5 литров, вытащи в машину, 40 минут в одну сторону, там набирай воду, потом все паковать обратно, тащить домой. Минус полтора часа жизни, топливо и силы, особенно спину жалко, бутылки эти везде дома. Говорю: «Давай закажем воду домой и все — всего-то примерно 10$ в месяц и спина целая». Ну куда там — я ничего не понимаю, я расточительная... Такие вот разные подходы. © Подслушано / VK
- В колледже у меня был сосед по комнате, который однажды вечером приготовил всем соседям спагетти и хвастался, как дешево они ему обошлись. Вкус был не фонтан. А он хвастался, мол, мы тратим деньги впустую, а он нашел отличный способ сэкономить: «Я купил большую банку томатной пасты и использовал ее вместо того соуса, что вы вбухиваете». То есть он ничего в пасту не добавлял. Ни чеснока, ни специй, ни даже соли и перца. Просто кинул прямо из банки поверх готовых макарон. Ни мяса, ни сыра, ни специй. © yakusokuN8 / Reddit
Вспомнилась вкусняшка из детства: макароны и к ним иранская томатная паста, обжаренная с луком. Без сыра, мяса и прочего ))))
- Был у меня роман с одним мужчиной. Он отличался рациональным подходом ко всему, старался не тратить лишнюю копейку. Может это кто-то назовет жадностью, но я подумала, что лучше экономия, чем расточительность. Поэтому в заведениях я сама за себя платила, жили отдельно — не хотел тратиться на съем квартиры. Я привыкла к его особенности, принимала, но в душе желала, чтобы отношения перешли на новый этап. Через год отношений я предложила съехаться, платить пополам. Но он сказал, что ему и с мамой вполне нормально, а я могу переехать к ним, если хочу. Отказалась, перспектива жить втроем в однушке меня не радовала. Однажды мы поругались, из-за какой-то мелочи зацепились. Видно, он подумал, что я уйду от него. И в разгар ссоры решил перестраховаться... Попросил вернуть деньги за украшения и одежду, которые мне дарил. Я выпала. Честно, мне никто такого еще не говорил. Он потом извинился, сказал ничего не возвращать. Но осадочек остался. Расстались, и мне было непривычно встречать других мужчин, которые сами хотят угостить женщину или порадовать подарками. © Карамель / VK
- Решила накопить деньги на поездку мечты и взялась за экономию по полной программе. Кофе и чай теперь только дома или на работе — там бесплатно. Такси исключила, больше хожу пешком или езжу на транспорте. Обеды ношу с собой в контейнерах, никакой доставки и ресторанов. Вроде бы не такие уж и жертвы ради мечты, а расходы сократились в разы, и накопления начали расти. Но самое неожиданное — это то, как я себя почувствовала через месяц такого режима! Из-за постоянной ходьбы тело подтянулось, с домашней едой ушли лишние сантиметры, живот стал плоским, кожа чище, сон крепче. Я реально стала выглядеть и чувствовать себя лучше! Теперь понимаю, что в свою долгожданную поездку отправлюсь не просто с деньгами, а в обновлённой версии себя. И вот это точно лучший бонус! © Не все поймут / VK
Что за такая поездка мечты,если на неё можно сэкономить оказавшись от кофе и такси?
- Несколько лет назад отдавала большой мешок, 14 кг, корма для собак, использовала только кило и собаке не подошел. Дала объявление, пишет одна женщина, вроде договорились, и я спрашиваю: «А когда сможете забрать?» А она мне: «Вы же сказали, бесплатно, а придется ехать к вам и деньги тратить, вы отдаете, вы и привозите». Думала, я что-то недопоняла, а она продолжает:" Он же вам не нужен, значит, транспортировка за ваш счет". © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Я встречался с девушкой, которая повторно использовала полиэтиленовую пленку. Она заворачивала в нее сэндвичи или что-то еще, а потом тщательно протирала пленку губкой, высушивала, аккуратно складывала и убирала. Я спросил ее, почему бы просто не купить пластиковые контейнеры, а она ответила, что это слишком дорого, и что она купила рулон пленки больше двух лет назад, и он использован лишь наполовину. © BobNoel / Reddit
- У меня заболело правое плечо, даже чашку не могла держать в руке. Записалась в поликлинике к неврологу, прием через 2 недели. В это же время у знакомых заболела собачка и они потратили кучу денег на ее восстановление. И я поняла, какая же я жмотка — записалась в платную клинику, прошла обследование. Правда, плечо у меня прошло не скоро, но я чувствовала себя человеком, наравне с маленьким йорком. © Neroza Rozochka / Dzen
Муж иногда смеется, что собаку подстричь нам обходится дороже, чем его)) но барбера подороже из-за этого искать не пошел пока😂
- Однажды с сестрой решили зайти в комиссионный магазин. Приближалась зима, и она искала зимнее пальто. Нашла красивое, качественное, с большим пушистым воротником. Оно выглядело как новое, а на ценнике было указано: «один доллар». Я подумал: «Круто, да оно как новенькое!», а сестра сказала: «Посмотрим, сторгуюсь ли я на половину суммы». © Guy Granger / Quora
- Последние два года нашего с бывшим мужем 30-летнего брака у него была любовница. Я как это всегда бывает, ничего не замечала, но да не об этом. Зато позднее, когда мы уже делили имущество после развода, на суде всплыло, какие бывший дарил подарки своей нежной подруге. Я часто ездила в Финляндию, и дома стояли обычно два пакета финского стирального порошка по 10-15 кг. Так бывший тайком отсыпал из них в пакетик, и носил это своей возлюбленной в подарок. © Ирина Б. / Dzen
- Зачастила в гости приятельница. Хорошая девушка, но немного беспардонная. Как ни придет, просится в душ сходить под разными предлогами. В последнее время мне приходится экономить, и мне немного жалко мои дорогие шампуни и гели. Может, это и не слишком красиво, но я в пару пустых флаконов от дорого средства налила дешевый шампунь и вручаю без зазрения совести гостье. Как говорится, надо и меру знать. © Подслушано у девушек / VK
- Сын живет в другой стране. Любит стильные прически, но недавно жене по мессенджеру жаловался, что стричься ужасно дорого, и он купил себе машинку для стрижки волос — теперь будет стричь себя сам. Через полчаса прислал фото своей стрижки налысо и подписал: «Сначала все было хорошо, но потом что-то пошло не так». © PolAnd1234 / Pikabu
- У меня на работе была сослуживица, которая все время жаловалась на нехватку денег, мол, сын не работает, на шее сидит. Я несколько лет носила для нее еду на работу — жарила сырники с утра, сама ими завтракала, а ей в лоточек клала, так же было и с котлетами, и с другими блюдами. А чтобы никто не догадался, клала ей контейнер прямо в шкафчик. Она поест и грязный лоточек в мой шкафчик вернет. А потом я узнала, что она за это время отгрохала дачу. © Матильда / Dzen
- Знакомый в аквапарке в шкафчике забыл недопитую бутылку минералки. На следующий день поехал ее забирать. Жаловался, что не отдали. © Ольга / Dzen
- Когда я была подростком, в моде были брови-ниточки. А я была модной чикулей и вот уже много лет занимаюсь тем, что стараюсь отрастить брови обратно. Трогаю их по минимуму — выщипываю волоски, которые ну вот совсем точно лишние. Пару месяцев назад смотрю в зеркало: все, отрастила вполне приличные брови. Теперь нужно сходить к бровисту, чтобы он сделал красивую форму и уложил. И... Короче, я пожалела денег, купила химию для укладки бровей и сама все сделала. А через две недели решила повторить и сожгла брови в ноль. Часть волосиков остались на салфетке, которой я снимала состав. Теперь пойду снова отращивать. © Ilovebeef / Pikabu
Порой провести границу между человеком жадным и экономным практически невозможно. Вот еще несколько статей, которые подтверждают эту точку зрения:
Комментарии
Чем больше человек ноет о нехватке денег, тем больше вероятность, что всё у него с ними в порядке. Люди с финансовыми проблемами наоборот молчат, стараются не подавать виду. А те, кто жалуются на проблемы с деньгами, и внезапно квартиры покупают, и в отпуск заграницу ездят. Просто они пытаются оправдаться за свою экономию, чтобы при этом не выглядеть жлобом. А по факту говнюки, пользующиеся чувствами других людей.
Как бы не радовались эти скряги, как бы не ликовали-как все таки они отвратительны в своей беспримерной жадности. Омерзительно.