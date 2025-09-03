17 историй о том, как денежный вопрос иногда доводит людей до абсурда

Какой-то неприятный осадок после этих историй. Больше половины выдуманных, но из-за этого ещё гадливее. Почти везде жлобство, жадность, корыстный расчёт. Да, статья про деньги, но уж очень всё погано выглядит.
И все-таки ничто так не проверяет отношения и нервы на прочность, как деньги. Мы собрали подборку таких историй, где люди реально удивляют своим отношениям к финансам.
В новой статье вы не перестанете удивляться человеческой находчивости, ведь герои заработали на таких идеях, от которых окружающие остались в шоке.
