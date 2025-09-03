17 историй о том, как денежный вопрос иногда доводит людей до абсурда

Истории
только что

И все-таки ничто так не проверяет отношения и нервы на прочность, как деньги. Мы собрали подборку таких историй, где люди реально удивляют своим отношениям к финансам.

  • Моя младшая сестра с конца 2020 года начала копить деньги. Ей тогда было 10. Хотела ноутбук, но потом что-то пошло не так, вошла во вкус. Она не тратила карманные, складывала те деньги, что дарили на праздники, зять ей давал и т.д. Недавно вскрыли копилку самодельную из пластиковой баклажки. Накопилось на первый взнос на ипотеку. Поражаюсь ее терпению и выдержке. И обхожу стороной. © imeliza905
  • Я в декрете, поэтому пока все расходы вынужден брать на себя муж. Недавно сказала ему, что нужно обновить гардероб (пару свитеров, джинсы, и так по мелочи), а он завел всем известную песню «Из шкафа вываливается». Ну ок. Повела его вместе шкаф перебирать. Провели за этим занятием добрых 2 часа. Я мерила вещи, муж смотрел, решали, оставляем или выбрасываем, и так по кругу. После всего этого муж сказал, что готов выделить любые деньги, лишь бы больше не проходить эти 7 кругов ада. © Мамдаринка / VK
  • В школе я встречалась с парнем, который был ужасным человеком. Я по-настоящему его любила, хоть и понимала все его недостатки. Только в универе я узнала, как это приятно быть с тем, кто о тебе заботится. Именно тогда я и познакомилась со своим нынешним мужем. Он очень мило смущался, когда признавался в любви, и много лет у нас все было хорошо. Но недавно его уволили с работы из-за крупной ошибки и уже девять месяцев у нас серьезные финансовые проблемы. Он искал работу, несколько месяцев трудился в другой фирме, подрабатывал в ресторанах быстрого питания — лишь бы у нас всегда был ужин. Но это не спасает нас от долгов по кредитам. Сейчас дела понемногу налаживаются, но недавно я узнала, что мой бывший стал успешным бизнесменом. У него фотографии у роскошных домов с бассейнами и дорогими машинами. Он часто летает в отпуск, а мы не можем даже позволить себе новый дом. Иногда задумываюсь, как сложилась бы жизнь, если бы я тогда не ушла от него. © jillhmcl / Reddit
  • Мой хороший друг недавно получил кругленькую сумму за продажу бизнеса. Он очень общительный парень и любит постоянно выходить в свет. Недавно он сломал передний зуб и до сих пор его не вылечил, только потому что страховка не покрыла сумму лечения! У него куча денег, а он экономит несколько тысяч на лечении зуба! © dschoemaker / Reddit
  • Я встречаюсь с девушкой уже 8 месяцев, и у нас возникают размолвки только на одной почве — она воспринимает все финансовые подарки как подачки. Она из небогатой семьи, все детство жила в неблагополучном районе. Ее родители никогда не помогали, но она сумела справиться с трудностями и уже к 19 годам добилась многого. Но сейчас, когда мои родители дарят мне машину, она отказывается водить ее, говоря, что лучше будет ездить на автобусе, чем принимать такие дорогие подарки. А после ужина, который оплатили мои родители, она заявила: «Между прочим, я могу сама заплатить за свою еду». © gfbitteraboutmoney / Reddit
  • В нашем доме ужасная звукоизоляция, а у соседей сверху без конца стул елозит по полу, создавая нам нереальные вибрации. По этой причине мы не в самых лучших отношениях, и часто приходится конфликтовать. И вот недавно меня насколько выбесили, что я заказал им накладки на ножки, жест доброй воли, так сказать. И закинул в почтовый ящик. А они назад перекинули и ничего не поменялось. Ну вот и как мне это расценить? Они специально доставляют нам дискомфорт или они а-ля не принимают подачки, но ведь сами то ничего не делают. © lavrinovich.main
  • Мой парень работает в фермерском магазине, и у него небольшая зарплата. У меня свой бизнес, и доход значительно выше. Он не догадывался об этом, но однажды он увидел огромные счета. Мне пришлось все рассказать, а парень взял и разрыдался. Я не знала, как его утешить, потому что уважаю его работу. Он здорово разбирается в том, что делает и лично знаком со всеми фермерами в нашем городе, они ему доверяют. Я не вижу никакой проблемы в том, сколько он зарабатывает. © Greenworks4me / Reddit
  • Парень, у которого я раньше работал, решил, что будет забавно заказать лимузин, чтобы отвезти друга на обед. Ресторан был буквально в соседнем доме. Компания отказалась сдавать машину на час и сказала, что надо арендовать на целый день. Парень сильно разозлился и просто купил лимузин. После обеда он все еще был зол, купил еще несколько и открыл свою компанию по прокату лимузинов. Через месяц-два купил ту самую компанию, которая ему отказала. © hmfiddlesworth / Reddit
  • У меня есть старшая сестра, она у мамы от первого брака, а я — от второго. Сестра старше на 5 лет, и ее отец очень богатый. Помню, в детстве он постоянно дарил ей дорогие игрушки, косметику. Компьютер и телефон появились у нее раньше всех в нашей семье. На день рождения он возил ее в парижский Диснейленд! Я ужасно ей завидовала. А мой родной отец был рядовым инженером, работал на телефонной станции, и денег в семье было мало. Когда мы стали старше, отец оплачивал сестре репетиторов и поступление в вуз. На 20-летие он подарил ей квартиру, потом оплатил курсы вождения и купил машину. Я понимаю, что этот мужчина мне никто, что мне он ничего не должен. Сейчас она живет в своей большой квартире, ездит на дорогой машине, ее пристроили на теплое местечко. Она просила и за меня, но он сказал, что у меня свой отец есть, и пусть он заботится о моем благополучии. Вот и работаю я за небольшие деньги, снимаю квартиру без ремонта, а отпуск провожу с родителями на даче. © Подслушано / Ideer
  • Муж неплохо зарабатывает, но спускает деньги на компьютерные игры и посиделки с друзьями. Решила подарить курс по финансовой грамотности. Вернулся вдохновленный, мол, просчитал все траты и больше не будет расточительным. И выдал, что теперь мы будем покупать коту самый дешевый корм. Говорит: «Много на этого дармоеда уходит, в остальном все отлично». © Не все поймут / VK
  • Мой папа ушел из семьи, когда мне было 3 года. Его новая жена оказалась из очень богатой семьи. Они всегда относились ко мне хорошо и называли меня своей внучкой, но из всех вопросов, касающихся денег, я была исключена. Я никогда не ездила с ними в отпуск, не отдыхала в пятизвездочных отелях, и, конечно же, не получила никакого наследства. При этом моя сводная сестра унаследовала кучу денег, недвижимость и даже пассивный доход. © Patient-Progress5809 / Reddit
  • Дали совет, как сэкономить на воде в Дубае — набрать из-под крана в уборной. Мол, она чистая и бесплатная! Я стою, набираю, как вдруг кто-то протягивает купюру со словами: «Возьмите, пожалуйста, на воду!» Я оборачиваюсь, а передо мной стоит уборщица, которая увидела ситуацию, пока прибиралась рядом. Я ужасно сильно краснею и объясняю ей, что хочу сэкономить на воде. А она в ответ сказала: «Мисс, не надо!» Поблагодарив и не взяв деньги, я ушла, красная как рак. © mycupofocean.art
  • Когда начали жить вместе, я всегда что-то привозила: еду, подарки. Делала это безвозмездно. Мы поженились, а я продолжила покупать и себе, и ему. Недавно он купил билеты и сказал: «Ты же мне вернешь за свой?» Я перевела, и тут щелкнуло: он всегда берет деньги обратно. За покупки для дома, за мои просьбы, даже за какую-то ерунду вроде прокладок. Я радовала его просто так, а он с меня копейку не пропускал. И тут меня накрыло: подарков за все время брака — ноль, хотя зарплата у него норм. Максимум — в ресторане счет оплатил. © Подслушано / Ideer
  • Я из богатой семьи. Родители подарили мне квартиру и акции бизнеса, который я развиваю. Недавно парень сделал мне предложение. Как только об этом узнал мой папа, он сразу сказал, что надо составлять брачный контракт перед тем как расписываться. Мне бы этого очень не хотелось, потому что это означает, что я не доверяю своему будущему мужу, однако мой отец на этом настаивает. Не знаю, как сказать об этом жениху, у нас с ним такая любовь, романтика — и я с этим контрактом. Хотя где-то в глубине души я понимаю, что это было бы правильно, потому что сам парень не имеет ничего. © Мамдаринка / VK
  • Я училась в Великобритании. Среди студентов было много иностранцев, как я, и была возможность познакомиться с людьми из разных культур. Например, я долгое время снимала квартиру с одной девушкой из Китая. Как-то мы говорили по душам, и она рассказала, что ее отец — очень богатый человек. Но сам он из бедной семьи, ведет довольно скупой образ жизни и даже в свободное время подрабатывает таксистом. Для меня это казалось какой-то фантастикой, пока я однажды не побывала у нее в гостях. Они живут в огромной роскошной усадьбе. Пока мы с соседкой сидели в ее комнате и разговаривали, зашел ее отец и что-то угрожающе сказал по-китайски, на что соседка расхохоталась и ушла ненадолго. Я поинтересовалась, что же он такого сказал. Соседка ответила: «Папа пришел напомнить, чтобы я свет на кухне не забывала выключать — коммуналка не бесплатная. Говорит, пока твой отец ночами в такси работает, ты тут деньгами разбрасываешься». © Палата № 6 / VK
  • Мой брат работал в компании по производству яхт. Жена владельца пришла, чтобы окончательно принять готовую лодку, и тут же заявила, что интерьер оказался «неправильного» оттенка розового! Она хотела цвет легкого румянца, а получился стыдливый ярко-красный. В итоге большую часть лодки пришлось разобрать, чтобы все перекрасить. © BlitheringEediot / Reddit
  • Подарили сыну копилку, чтобы учился собирать на игрушки. Родственники помогли — копилка быстро переполнилась. Предложила разбить и спросила, на что потратит. Думала — машинка или робот. Но он удивил. Сказал: «Мама, а пойдем купим мне на эти деньги копилку побольше. Все увидят ее размер и начнут мне еще больше денег дарить». В семье подрастает предприниматель. © Мамдаринка / VK

В новой статье вы не перестанете удивляться человеческой находчивости, ведь герои заработали на таких идеях, от которых окружающие остались в шоке.

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
21 минута назад

Какой-то неприятный осадок после этих историй. Больше половины выдуманных, но из-за этого ещё гадливее. Почти везде жлобство, жадность, корыстный расчёт. Да, статья про деньги, но уж очень всё погано выглядит.

-
-
Ответить

Похожее