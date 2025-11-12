18 блюд, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку
Фотоподборки
20 часов назад
Кулинария — дело тонкое. Порой стоишь-стоишь у плиты, а вместо шедевра получается нечто, на что даже кошка смотрит с подозрением. И после такого рука сама тянется к телефону, но не для того, чтобы сделать фото, а чтобы заказать доставку. Кстати, в конце статьи вас будет ждать улетная история на тему еды.
1. «Заказала, называется, торт на день рождения. Прислали какую-то ерунду»
- Рядом со мной спят дети, а я ржу так, что они трясутся. © Twallot / Reddit
2. «Вот что моя мама приготовила и скормила отчиму. Недавно они развелись»
- И я его не виню. © lntelinside / Reddit
3. «Макароны с сыром, которые мне подали в ресторане. Эта дрянь оказалась даже более водянистой, чем стакан воды, который я заказал»
Это гигантская ложка? Или маленькая сковородка? Если ракурс, то снять так это талант
-
-
Ответить
4. «Наделал вишневых пирожков с мордашками»
- «Выглядит настолько плохо, что даже хорошо!» © Laurapalmer90 / Reddit
5. «Ежедневный завтрак моей жены. Состав: овес, соевое молоко, бананы, яблоки, красная чечевица, финики, ореховое масло, какао, спирулина»
- Должно быть, это здорово, ведь дни становятся короче, и она может есть это в темноте. © TarHeelGrump / Reddit
6. «Это должны были быть макаруны»
7. «Это еда моего детства, не осуждайте!»
8. «Приготовила овощной суп-пюре»
Это тот самый суп из американских комедий, которым кормят во всяких приютах/интернатах/тюрьмах. Например в "Трудный ребенок"
-
-
Ответить
9. «У меня был тяжелый день на работе, и я наспех это приготовила. Тут просто говядина, консервированная спаржа и маринованный острый перец. Муж был очень благодарен»
10. «Попробовал испечь кекс в кружке»
11. «Обед коллеги: вареники с куриным супом и цветной капустой»
12. «Моя жалкая попытка приготовить курицу из KFC»
13. «Сестра сварганила луковый суп»
14. «Угадайте, что я приготовил? Правильно, это блинчик»
15. «Знакомьтесь, это Hello Kitty»
16. «Приготовил завтрак любимой, но она не оценила»
- Ты ее за что-то наказываешь? © PiersPlays / Reddit
17. «Вот какое „рагу“ приготовила моя девушка на ужин. Это вегетарианское блюдо»
- Слушай, ну это нехило так впечатляет! Она ведь умудрилась сделать вегетарианское блюдо похожим на мясное! © Lone-Frequency / Reddit
Бонус: история, которую и нарочно не придумаешь
- Позвала своего мужчину на борщ. Начали есть, он покраснел, но все съел. Сходил в ванную, и потом резко засобирался и ушел. Из дома прислал смс: «Я все понял», на звонки трубку не берет. Вечером захожу в ванную, а там детский шампунь валяется и нет больше половины бутылька, хотя был почти целый. Спрашиваю дочку, не играла ли она с ним, а она ответила, что ей «захотелось дяде сделать борщ красивым», так она взяла и добавила свой розовый шампунь ему в тарелку! Она действительно думала, что он так станет красивее и вкуснее. Я до него все-таки дозвонилась и объяснила все, вместе посмеялись. Но до сих пор не понимаю, зачем он все тарелку съел и ничего не сказал даже.
Комментарии
Уведомления
Вопрос к бонусной истории: на сколько времени надо было выйти из-за стола (при налитых тарелках) чтобы дочка успела набухать гостю шампунь?
-
-
Ответить
Похожее
15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома
Истории
1 неделя назад
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
18 человек, которые настолько уникальны, что нам, простым смертным, их не понять
Истории
3 недели назад
16 историй о том, что влиться в коллектив — это задачка со звездочкой
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
1 неделя назад
14 историй о больших и маленьких тайнах, которые прятались за семейными дверями
16 человек, которые хотели культурно просветиться, но попали в историю
16 родственников, от которых захотелось сначала за голову схватиться, а потом рассмеяться
Семья
2 месяца назад
15+ историй о том, что происходит, когда человек плюет на риски и идет за мечтой
Истории
4 недели назад
18 человек, которые в гостях нахватались впечатлений на годы вперед
20 домашних питомцев, для которых что-то эдакое отчебучить — в порядке вещей
Животные
1 месяц назад
15 человек, которые подали месть не просто как холодное, а как очень изящное блюдо
Истории
4 недели назад