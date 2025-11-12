18 блюд, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку

Фотоподборки
20 часов назад
18 блюд, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку

Кулинария — дело тонкое. Порой стоишь-стоишь у плиты, а вместо шедевра получается нечто, на что даже кошка смотрит с подозрением. И после такого рука сама тянется к телефону, но не для того, чтобы сделать фото, а чтобы заказать доставку. Кстати, в конце статьи вас будет ждать улетная история на тему еды.

1. «Заказала, называется, торт на день рождения. Прислали какую-то ерунду»

  • Рядом со мной спят дети, а я ржу так, что они трясутся. © Twallot / Reddit

2. «Вот что моя мама приготовила и скормила отчиму. Недавно они развелись»

Melancholy
1 день назад

Мамадарахая! Зачем она замочила сковороду вместе с яичницей?

-
-
Ответить

3. «Макароны с сыром, которые мне подали в ресторане. Эта дрянь оказалась даже более водянистой, чем стакан воды, который я заказал»

Бегемотик
1 день назад

Это гигантская ложка? Или маленькая сковородка? Если ракурс, то снять так это талант

-
-
Ответить

4. «Наделал вишневых пирожков с мордашками»

5. «Ежедневный завтрак моей жены. Состав: овес, соевое молоко, бананы, яблоки, красная чечевица, финики, ореховое масло, какао, спирулина»

  • Должно быть, это здорово, ведь дни становятся короче, и она может есть это в темноте. © TarHeelGrump / Reddit

6. «Это должны были быть макаруны»

7. «Это еда моего детства, не осуждайте!»

8. «Приготовила овощной суп-пюре»

Людмилка Д
1 день назад

Это тот самый суп из американских комедий, которым кормят во всяких приютах/интернатах/тюрьмах. Например в "Трудный ребенок"

-
-
Ответить

9. «У меня был тяжелый день на работе, и я наспех это приготовила. Тут просто говядина, консервированная спаржа и маринованный острый перец. Муж был очень благодарен»

10. «Попробовал испечь кекс в кружке»

11. «Обед коллеги: вареники с куриным супом и цветной капустой»

12. «Моя жалкая попытка приготовить курицу из KFC»

13. «Сестра сварганила луковый суп»

14. «Угадайте, что я приготовил? Правильно, это блинчик»

15. «Знакомьтесь, это Hello Kitty»

16. «Приготовил завтрак любимой, но она не оценила»

17. «Вот какое „рагу“ приготовила моя девушка на ужин. Это вегетарианское блюдо»

  • Слушай, ну это нехило так впечатляет! Она ведь умудрилась сделать вегетарианское блюдо похожим на мясное! © Lone-Frequency / Reddit

Бонус: история, которую и нарочно не придумаешь

  • Позвала своего мужчину на борщ. Начали есть, он покраснел, но все съел. Сходил в ванную, и потом резко засобирался и ушел. Из дома прислал смс: «Я все понял», на звонки трубку не берет. Вечером захожу в ванную, а там детский шампунь валяется и нет больше половины бутылька, хотя был почти целый. Спрашиваю дочку, не играла ли она с ним, а она ответила, что ей «захотелось дяде сделать борщ красивым», так она взяла и добавила свой розовый шампунь ему в тарелку! Она действительно думала, что он так станет красивее и вкуснее. Я до него все-таки дозвонилась и объяснила все, вместе посмеялись. Но до сих пор не понимаю, зачем он все тарелку съел и ничего не сказал даже.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Вопрос к бонусной истории: на сколько времени надо было выйти из-за стола (при налитых тарелках) чтобы дочка успела набухать гостю шампунь?

-
-
Ответить

Похожее