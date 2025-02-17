20+ блюд, которые, может, и не шедевр, зато насмешат так насмешат

Вкусно поесть любят все, но не всегда наши блюда получаются так, как задумано. Бывает, что новый рецепт превращается в такой оглушительный провал, что кроме смеха, ничего не вызывает. Но смелые пользователи все равно делятся историями об этом и фото своих "шедевров" в сети. Вот самые яркие из них.

"Магмовый пирог"

«Вот что происходит, когда моя мама видит рецепт в интернете»

Рецепт сухариков «с дымком»

В интернете увидел, как легко и быстро сделать в микроволновке домашние сухарики: нарезать хлеб, поставить в микроволновку на 5 минут, перемешать, потом еще на 5 минут, снова перемешать, и еще на 2 минуты. Я не учел того, что мощность у микроволновок разная, и время сушки тоже разное. Уходить в другую комнату тоже не очень здравая идея. Так я узнал, что когда в микроволновке полыхает хлеб, то дым будет зеленым! © Yanesmog / Pikabu

«Решили сделать манник⁠⁠. Перебрали все возможные рецепты, потратили кучу усилий. Вот какой мы хотели, и какой получился»



«Клянусь, все было по рецепту»

Оригинальный рецептик

После развода мы с дочкой долго жили одни. Встретила я мужчину, и пришло время знакомить его с дочкой. Испекли торт, она его украсила. Гость наш ест и нахваливает. И тут я пробую, а торт-то вместо сахарной пудры содой посыпан! Дочка в слезы от огорчения, я смеюсь, а мужчина мой настаивает, что это вкусно, и все тут! Вот так мы я поняла, что он - тот самый. Когда он сделал предложение, я ни секунды не раздумывала.

«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»

Не всем дано хорошо готовить. Ой, не всем!

Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила своего мужа приготовить нам простое, на ее взгляд, блюдо — отварить замороженные вареники с вишней. Даже дала подробную инструкцию. Но когда мы пришли и увидели эти вареники, то обалдели, ведь от них исходил наваристый запах мясного бульона. Оказалось, что муж подруги решил вставить свои 5 копеек и добавил к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники. © Подслушано / Ideer

«Мы сделали все возможное»

Загадочный ингредиент

Мама пыталась научиться готовить борщ как у свекрови, но папа все время говорил: «Нормально, но не как у моей мамы». И вот однажды папа выдал: «Вот он, тот самый вкус!» Рецепт был тот же. Просто случайно лук подгорел… © Renome / Pikabu



«Попыталась испечь торт на день рождения брата»

«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»

У каждого свое видение хорошего блюда

Как-то раз в Дубае мы с мужем пошли в ресторан и попробовали очень вкусный рис с хрустящей корочкой — тахдиг. Прилетаем домой, я готовлю это же блюдо, собираем всю семью. Всем все нравится, просят добавки. И только свекровь жутко скривила лицо и как выдала: «Леночка, мы же не настолько голодны, необязательно было пригоревший в масле рис ставить на стол». Муж рассказал матери о ближневосточной кухне, но свекровь сидела недовольная весь вечер. © Подслушано / Ideer

«Я попробовал испечь несколько кексов-призраков»

«Так выглядит печенье на день рождения, которое я испортил»

«Попросил любимую сделать ежиков»

Когда просчиталась. Но где?

Муж не ел разогретую еду. Узнала уже после свадьбы. Попросил пельмени. Сварила ему 20 штук, а съел 7. Остальное сказал выбросить. Позже попросил снова, я сварила 3 штуки и положила к предыдущим из холодильника. Муж сел есть, взглянул на открытую форточку и как выдал: «Ого, вот мороз! Даже мои пельмени с одной стороны горячие, а с этой — ледяные!» © Подслушано / Ideer

«Я приготовила веганское лавовое печенье»

«Сделала блины с черникой, а потом решила приготовить яичницу на той же сковороде. Не думаю, что смогу это есть»

© thefoxsaysquack / Reddit Violeta 4 дня назад Больше меня изумляет до отвращения, что кто-то не помыл сковороду межлу готовками двух абсолютно разных блюд!🤢

Это же не рецепт "Всё в одной ёмкости" - - Ответить

«А вот моя попытка приготовить макароны с сыром»

У всех разные методы обучения

Моя подруга очень вкусно готовила, но никогда не делилась рецептами. Все у нее было секретное, ничего не рассказывала. На мою свадьбу она мне подарила записную книжку с рецептами, написанными от руки. Меня это тронуло, и я произнесла благодарную речь при всех. А когда впервые приготовила по ее рецепту, то все выкинула: вкус помоев. И так несколько раз, причем с разными рецептами. Хотя я неплохо готовлю. Выяснилось, что подруга написала нарочно неправильно. Мол, чтобы я сама училась. © Подслушано / Ideer

«Больше не буду готовить хлеб по рецепту из интернета»

«Вот так мы делаем кейк-попсы с сыном»

«Ну что ж...»

Когда все делаешь ради любимых котов, а они вон как

Живу с двумя манерными котами-британцами. Сварила на днях куриные крылья. Пока ела, они прибежали и начали клянчить. Отщипывать было лень, но и не поделиться нельзя. Кинула им целое крылышко в миску со словами: «Вы же хищники, сами разберетесь!» Ага, они даже не притронулись. © Подслушано / Ideer

«Попробовал приготовить дамплинги»