6 мифов из детства, которые мы годами принимали за правду
В детстве мы верили, что если проглотить арбузную семечку, в животе обязательно прорастет арбуз, а быки реагируют на красный цвет. Эти наивные аксиомы передавались шепотом во дворах и не подвергались никакому сомнению. Но взросление — это не просто прибавка в росте, а еще и долгое, порой забавное расставание с иллюзиями, которые когда-то казались абсолютной истиной.
Страусы от страха прячут голову в песок
Знакомый с детства образ страуса, в панике зарывающего голову в песок при малейшей опасности, кочует из одного мультфильма в другой. В дикой природе все устроено совсем иначе: при виде угрозы эта гигантская птица спасается бегством — благодаря мощным ногам она способна развить скорость до 70 км/ч, оставив хищника далеко позади. И еще она может прижиматься к земле. Когда птицы ложатся на землю, чтобы спрятаться от хищников, они прижимают головы и шеи к земле, из-за чего издалека кажутся земляным холмиком.
- Самый большой обман детства: зыбучие пески. Я была уверена, что это главная опасность в жизни. В итоге главная опасность это зайти в соцсети на 5 минут и очнуться через два часа с заказом на почту, который мне не нужен.
Это точно! В книгах и фильмах зыбучие пески встречаются гораздо чаще, чем в реальной действительности
Хамелеоны меняют цвет ради маскировки
Наблюдать за тем, как хамелеон молниеносно преображается, — поистине завораживающее зрелище. Когда хамелеон идеально сливается с фоном, он чаще всего просто находится в своем привычном, базовом природном окрасе. Ящерица меняет оттенки с помощью особых клеток кожи — иридофоров, и делает это в ответ на физиологические реакции, перепады температуры, яркость света или эмоциональное состояние.
Поскольку хамелеоны являются эктотермными животными, еще одной причиной изменения цвета является регулирование температуры тела: они могут принимать более темный оттенок, чтобы поглощать свет и тепло и повышать температуру тела, или более светлый — чтобы отражать свет и тепло, тем самым стабилизируя или понижая температуру тела. Смена палитры для хамелеона — это не столько маскировка, сколько язык общения: демонстрация агрессии соперникам или банальная терморегуляция на солнце.
- В детстве я была ярым фанатом Диснея, очень хотела побывать в Диснейленде. Как-то тетя мне сказала, что брала меня с собой в Париж, когда мне было 3 года, а я просто не помню из-за того, что слишком маленькая была. Верила я в это аж до 16 лет. После этого мир не станет прежним.
Эйнштейн был двоечником и плохо учился в школе
Миф о том, что Альберт Эйнштейн якобы был двоечником, зародился по ряду причин. Например, из-за банальной неразберихи со школьными системами оценивания. В Германии (в частности, в Мюнхене) действовала привычная немецкая шкала, где высшим баллом служила единица, а шестерка означала полный провал. После переезда будущего гения в Швейцарию в середине его учебы система перевернулась с ног на голову: там абсолютным максимумом была именно шестерка, а единицей оценивали неуд. В его швейцарском аттестате красовались отличные шестерки по физике и математике.
- Обман детства — это дециметры. Никто, блин, в этом лживом взрослом мире не говорит: «Ой, мне в парикмахерской отрезали 1 дм!» или «Мне еще полтора дм до шпагата!»
Дециметры нужны для понимания порядка чисел, чтобы абстрактная запись: 123456789- превратилась в 123млн 456тыс 789 в мозгу маленького ребёнка. Спасибо тем математикам, которые придумали цифры и мы не пишем числа буквами!
Если поднять птенца на руки, птицы-родители от него откажутся
Вид беспомощного птенца, оказавшегося на земле вне родного гнезда, трогает любое сердце. Но следом за жалостью часто приходит страх: можно ли к нему прикасаться? До сих пор популярен миф, будто запах человека на оперении заставит птицу-мать навсегда бросить своего детеныша. На деле это не более чем детская страшилка.
Обоняние у некоторых пернатых развито сильно, но ваш запах родителей точно не отпугнет. К тому же птенец на земле — чаще всего вовсе не жертва катастрофы, а обычный слеток, который только учится летать. Пока юный испытатель сидит в траве, взрослые птицы наверняка наблюдают за ним с соседних веток и готовы продолжать кормить и защищать.
- Я с самого детства обожаю слушать музыку. Настолько, что когда мне было около 3-4 лет мне мама сказала: «Каждый раз когда ты суешь касету в магнитофон, то артист внутри магнитофона начинает петь в живую и ему нужно отдохнуть и нельзя заставлять его петь одну и ту же песню 4-5 раз, особенно ночью, ведь он должен вместе с семьей спать». Даже тогда я подумал, что это похоже на обман, но так как я любил и люблю музыку, я из уважения к ним так не делал.
Вот зачем родители придумывают такие сказки? Или сказать, что ты мешаешь домочадцам и стоит уважать людей, с которыми живёшь рядом- это что-то плохое?
Яблоко упало Ньютону на голову, и так он открыл закон всемирного тяготения
Хрестоматийный сюжет об открытии закона всемирного тяготения знаком каждому со школьной скамьи: молодой Исаак Ньютон отдыхает в саду у своего дома, внезапно сорвавшееся с ветки яблоко бьет его прямо по макушке, и физика моментально озаряет гениальная догадка о притяжении тел и орбите Луны.
Этот эпизод стал одной из главных легенд мировой науки, однако реальные события были куда прозаичнее. Ученый действительно сидел в яблоневом саду, когда обратил внимание на падающий плод. Вот только яблоко приземлилось не на голову ученому, а скорее всего упало на траву неподалеку. Никакого мгновенного озарения тоже не произошло: падение плода лишь запустило сложнейший мыслительный процесс, а на математическое обоснование гравитации у Ньютона ушли долгие годы упорного труда.
- Мы с сестрой всегда думали, что пирожки с картошкой и мясом, которые готовит бабушка — реально с картошкой и мясом. Оказалось, это картошка и печень.
Самая высокая в мире гора — Эверест
А посреди Атлантического океана есть высоченные хребты, если осушить Землю, то они будут вполне себе высокими, только чтобы взобраться на них нужно нырнуть на два километра.
Факт о горе хороший, но преподнесли очень спорно, мне не нравится такая подача информации.
С детства нас учат, что главная вершина планеты — это Эверест. Но справедлив ли этот титул? Знаменитая Джомолунгма поднимается на 8848 метров, однако этот расчет ведется исключительно от уровня моря. Однако, лидерство вполне может перейти к гавайскому вулкану Мауна-Кеа. Его общая высота составляет более, чем 10 200 метров, просто большая часть этой громадины скрыта океаном, а над водой возвышаются «скромные» примерно 4207 метров.
- Мама делала «тушеную курицу в соусе», как бефстроганов, только с курицей. Оказалось, это были куриные сердечки. Еще один гениальный обман, хоть и не в моей семье, а у друзей родителей. Там заворачивали черный хлеб в фантики от известных конфет. В этой семье дети на полном серьезе до 7-8 лет думали, что конфеты реально такие на вкус, как им дома давали.
Хорошая идея. Нам просто до трех лет никаких конфет не давали, а шоколад - до пяти. До сей поры к сладостям равнодушны, но варенье любим банками, оно под запрет не попало
- Прибегает как-то бабуля, в руках коробки с зелеными стебельками. Загадочно так шепчет: «На базаре бамбук из Китая появился! Сейчас пожарим». Мы столпились около плиты, все в нетерпении. Вкус — огнище! Постоянно просили еще этой экзотики. А спустя годы я узнаю, что это чесночные стрелки! Да-да, те самые хвостики, которые росли у нас на каждой грядке, и которые мы упорно отказывались есть, потому что «фу, это горькая трава, пусть ее куры клюют».
У меня оба ребёнка отказывались даже пробовать незнакомые продукты. Уж как ни уговаривала, какие танцы с бубном не танцевала, чтобы дочка персик попробовала, в ответ только,, неть,, услышала
А вот еще подборочка воспоминаний с тех времен, когда мы отправляли бумажные письма и еще даже не мечтали о мобильных телефонах.
Комментарии
Честно с едой немного грустный момент, потому что он заставляет вспомнить все те моменты, когда тебя заставляли или не давали, потому что не было возможности. Вот казалось бы: сколько лет прошло, а воспоминания о не съеденных вкусняшках всё ещё расстраивают.