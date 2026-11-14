6 мифов из детства, которые мы годами принимали за правду

Вид беспомощного птенца, оказавшегося на земле вне родного гнезда, трогает любое сердце. Но следом за жалостью часто приходит страх: можно ли к нему прикасаться? До сих пор популярен миф, будто запах человека на оперении заставит птицу-мать навсегда бросить своего детеныша. На деле это не более чем детская страшилка.

Обоняние у некоторых пернатых развито сильно, но ваш запах родителей точно не отпугнет. К тому же птенец на земле — чаще всего вовсе не жертва катастрофы, а обычный слеток, который только учится летать. Пока юный испытатель сидит в траве, взрослые птицы наверняка наблюдают за ним с соседних веток и готовы продолжать кормить и защищать.