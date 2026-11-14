20+ историй о покупках с рук, где сумку меняют на лосося, а принтер на фисташки
Покупка и продажа чего-либо в интернете только на первый взгляд кажутся простой задачей. На самом деле, в реальности там скрыто множество подводных камней: то продавец внезапно предложит встретиться в лесу, то покупатель вместо денег предложит кусок рыбы, то одна из сторон выкатит такие условия, что мама не горюй. Однако процесс это выгодный, поэтому одни люди не оставляют попыток избавиться от чего-то ненужного, вторые — приобрести это за копейки, а третьи — с удовольствием читают забавные истории о таких ситуациях и стараются в них не попасть.
А в конце статьи вас ждет бонус от автора о том, что порой покупки в интернете бывают полны сюрпризов.
- Меняли интерьер магазина, продавали кресла дешево, так как надо было сделать это быстро. Женщина прислала кучу голосовых, задала сто вопросов, мол, можем ли привезти и все такое. Я объяснила, что нет. Она: «А если я заплачу рублей 600, то привезете и поднимете на 6 этаж? А то у мужа ноги больные». Я пишу: «Нет, извините». И тут она начинает в голосовых прям на повышенных тонах мне вещать: «Вам что, сложно что ли? Мне нужны эти кресла, они мне и по цене подходят!» Называет свой адрес, куда надо привезти, и я понимаю, что он какой-то странный. Оказалось, мы в Туле, а она живет в Рязани. В итоге она такая: «Ну, это же недалеко. Вы что, в Рязань не ездите?»
- Отдавала работающий принтер за пакет фисташек. Я ожидала, что мне принесут самую маленькую пачку, но все оказалось круче — девушка набрала развесных. Знаете, сколько фисташек там было? Ровно пять штучек! В фасовочном пакете. Я их взяла и единственное, что смогла сказать, это: «Ой, ну зачем же так много!»
«Купили корги по объявлению в интернете, с рук. Ни о чем не жалеем!»
- Решила купить кресло игровое с рук. Нашла, договорились с женщиной. Приезжаю по адресу, звоню, и она мне говорит: «Видите лесок? Идите туда, я буду вас направлять. Кресло там спрятано». Я ей: «Это что, квест?» А она в ответ: «Просто муж был против продажи, а мне оно мешает. Я кресло туда откатила заранее». В общем, я его купила.
- Продавала детскую кроватку за 3 500. Почти новая, дочка спала в ней полгода. Приехал молодой парень, говорит сразу: «Куплю за 3000!» Потом нашел царапину на ножке — «Дам 2800!» Потом сказал, что матрас ему не нужен, — «2500». Потом долго считал мелочь из бардачка. В итоге, отдала ему кроватку за 2 000. Просто хотелось, чтобы он уехал. Вечером мне пришел перевод на 1 500 рублей с подписью: «Это за кроватку. Жена сказала, что я вел себя отвратительно. У нас двойня через месяц, я весь день думаю, где сэкономить. Простите». Я прочитала, подумала, а потом написала ему, чтоб в субботу он заехал за пакетом детских вещей, из которых дочка выросла. Они им пригодятся.
Потом затребует, чтобы ему назад эти деньги вернули, у них же двойня будет, такие затраты не по карману
- Нашел в интернете старые деревянные шахматы. Приехал забирать, а продавец говорит: «Вы только проверьте, все ли фигуры на месте». Стали расставлять. Он переставил коня. Я машинально ответил пешкой. Через 40 минут жена продавца заглянула на кухню: «Покупать будете?» Мужчина посмотрел на доску: «Слушайте, а вы в следующий четверг свободны?» Теперь езжу к нему по четвергам. Его зовут Виктор Павлович, ему 72 года, и он совершенно не умеет проигрывать. Шахматы он мне так и не продал.
Если это правда, то история смешная и милая. Если сочинение, то 5. Ошибок не нашла, и сюжет приятный)
- Разместили в интернете объявление об обмене или продаже излишков клубней георгинов, которые с трепетом и любовью много лет выращивает свекор. На объявление откликнулся некий Александр. Со знанием дела предложил поменяться луковицами, когда приморозит (тогда самое время выкапывать). Пришло время. Договорились о встрече. Каково же было наше удивление, когда к нам пришел 11-классник! Он специально приехал из соседнего города на автобусе за луковицами и привез на обмен свои, грамотно обработанные. Сказал, что увлекается садоводством и собирается поступать на агронома. Саня, у тебя все получится!
- Я как-то отдавала за вкусняшки свое выпускное платье. Приехала девушка и привезла упаковку из-под торта, целиком наполненную сливочным пломбиром! Оказалось, у нее папа работает на заводе мороженого.
- Продавал я свою горячо любимую приставку. Намучался я с покупателями «за 12 тысяч возьму», и тут приезжают трое: мужчина лет 45 с хитрым прищуром, миловидная женщина и парень лет 14.
— Все трое смотреть будете? — усмехаюсь я.
— А то! — подмигивает мне мужик. — Я покупатель, тот, что в шапке — заказчик, а девушка — финансовый директор.
В общем, как оказалось, семья из деревни решилась сделать старшему сыну первый серьезный подарок. Парень в приставку играл раза три в жизни у друзей. Пришлось проводить маленький инструктаж, что и где ставится, куда потом нажимать. Деньги они отдали наличкой. На прощание я получил банку меда с семейной пасеки, сильное рукопожатие от отца и радость в глазах его сына. На том и разъехались.
- Продавала шубу в интернете. Приходит сообщение: «Обмен на мини-шпица интересует? В нем 1,5 кг, больше не растет, стоит 30 тысяч собачка. Просто у меня ребенок маленький...» Я вежливо отказалась, потому что у меня двое детей, и шпиц мне ни к чему.
- Покупала телевизор на дачу, простенький, б/у. Приехали забирать, а продавец вдруг резко передумал и цену выкатил на 1 000 рублей больше. Психанули, но взяли, ведь в такую даль тащились. Принесли домой — пульт не работает. Открываю крышку, чтобы батарейки вставить, а оттуда выпадает 5 000, свернутые трубочкой.
- От бабушки в наследство досталось пианино, решил его продать. Долго ждал — ни одного звонка. И вдруг звонят: «А вы продали пианино?» Говорю, что еще нет. А мне в ответ: «А я продал!» — и положили трубку.
- Продавал я в интернете запчасти для машины, новые, в упаковке. Машины давно нет, соответственно, и в запчастях нужды нет. Звонок.
— Добрый день. Запчасти еще в продаже?
— Да.
— На этот номер задаток можно перевести?
— Можно.
— Я с вахты вернусь — остальное переведу.
— Ладно.
Деньги вскорости упали. С тех пор уже почти полгода тишина.
Паша из Сыктывкара, ты бы объявился, что ли. Я тебе денежку верну.
Он не уточнил насколько вахта. Может как раз на полгода. Ждите, скоро объявится 😂
- Мне нужно было продать очень срочно мебель из комнаты, так как на следующий день было запланировано начать ремонт. Поставила супернизкую цену. Мне стали обрывать телефон желающие. Один, самый шустрый, сразу же перевел мне всю сумму и сказал, что приедет в течение часа. Приехал, все разобрал, уехал. Но, пока я его ждала, мне стали названивать другие желающие и требовать отдать им мебель. Одна женщина настаивала больше всех. Аргумент железный: «Я захотела эту мебель раньше, поэтому вы обязаны продать ее мне!»
Надо было сказать этой женщине, что пусть она догоняет нового владельца мебели, может быть ещё и сторгуется
- Продавали холодильник. За ним приехала компания: женщина, пара мужчин и дед. Женщина все осмотрела, денежку отдала, говорит мужикам: «Выносите». Ну, они начинают пробовать поднять холодильник, а дед берет на себя роль активного руководителя процесса: тут приподними, тут заноси, повыше, пониже. Один из мужчин, оторвавшись от процесса, говорит нам с женой: «Ребят, скажите своему деду, чтоб не мешал, пожалуйста». Мы с женой: «Это не наш дед!» Мужчина: «Так и не наш!» Дед в это время: «Похоже, мне пора», — и уходит. Оказалось, скучал пенсионер на лавочке у подъезда, а тут движ какой-то, решил поучаствовать.
- Решила я купить козу и осчастливить семью парным молочком. Семья не оценила, молоко копилось в холодильнике, творог и простокваша были везде. Решили продавать и козу, и козленка от нее, выставили обоих за 15 тысяч — дешевле, чем я одну козу брала. И вот приезжает покупатель с женой, этакий барин. Походил, поцокал и начал торговаться, мол, купил бы, но дорого. Скинул цену на 3000 рублей — я пожалела, думаю: «Ну, ладно, может, людям детей нечем кормить». А потом он подогнал новый здоровый внедорожник, вынул из кармана брюк пачку пятитысячных купюр, отслюнявил мне три бумажки, дождался сдачи и говорит: «Вечером шофер заедет за козой, сена киньте ей на первое время». Когда они уходили, жена его потихоньку мне 3000 рублей сунула. Видно, стыдно ей за него.
- Полетела помпа сливная на стиральной машинке. Купил новую стиралку, старую выставил на продажу за 1000 рублей. Проходит пару дней, и сразу сообщение, мол, возьму за 500. Ну, ладно, все не на помойку. У покупателя по времени никак не получалось забрать, потому что днем я работаю, а вечером он не может. Выставил я стиралку на лестничную площадку, чтоб дома не мешала, и написал покупателю, где ее можно забрать. Отдаст деньги или нет — гарантии никакой. Приехал с работы, проверяю почтовый ящик — там лежит 1000 рублей. Настроение сразу поднялось: есть еще нормальные честные люди!
- Я один раз отдавала бесплатно куртку в интернете. Ее забронировала женщина по имени Наталья, сказала, мол, приедет в 19:00. Жду. В 16 часов звонок, мол, здравствуйте, меня зовут Наталья, курточку не забрали еще? Я удивилась, сказала, что нет, жду, как договорились. Девушка заявила, что заедет через час. Ну, ладно, пораньше — мне без разницы. Приехала, забрала, очень благодарила. В 19:00 звонок в дверь. Я открываю, а там... Наталья за курткой. Как вы поняли, другая Наталья. Как же мне было неудобно! С тех пор, бронируя что-то, я всегда записываю номер телефона человека, а потом просто удаляю.
Лукавит Елена. Скорее всего, подняв трубку и услышав "Курточку не продали еще?", она сама уточнила - Наталья? А та, не будь дурой, подтвердила, ну и забрала курточку. А когда договаривавшаяся Наталья позвонила, хозяюшка и поняла, как впросак попала
- Продавала через интернет набор мебели в детскую комнату. Покупатель нашелся. А через 2 года мне пытались эту мебель вернуть, мотивируя тем, что мальчик вырос и сломал кровать.
- Дочка приезжала с внучкой из другого города, оставила у меня детский велосипед, потом попросила его продать, так как купила новый. Я выставила велик на продажу, разместила фото. Пишет женщина: «Велосипед возьму, если вы еще отдадите мне детские вещи». Спрашиваю, мол, какие вещи? А она такая: «Ну, если у вас есть детский велосипед, то есть и ребенок. И наверняка есть вещи после него». Пишу, что вещей нет, и дама мне: «Ну, я за одним велосипедом не поеду».
- У меня один раз подруга в интернете продавала сумку. Ей предложили бартер: обменять ее на большой кусок филе лосося. И она согласилась! Я считаю, это выгодная сделка.
- Когда родилась дочка, мы с бывшей женой решили купить коляску б/у, так как денег на новую не было. Нашел за 1500 рублей, приехал за ней на другой конец города — коляска крутая. Отдал деньги и стал вызывать такси, ибо в автобусе ехать с ней не хотелось, а время было уже позднее. Такси все не назначают и не назначают. Девушка-продавец сказала, мол, давайте подождем мужа, он с работы приедет и отвезет вас домой. Мне было неудобно, но согласился. Она напоила меня чаем, разговорились, а потом она просто так отдала мне три пачки детских подгузников самого маленького размера, детские ползунки и пеленки (б/у, но хорошие и видно, что глаженые и стираные). А потом ее муж отвез меня домой. Я приглашал их выпить чая, но они отказались. Жена, когда меня увидела, нагруженного всякими детскими вещами, была поражена. Очень благодарен этим людям!
Она так поняла, что вы не перекуп и лучше отдать вещи хорошим людям, чем морочиться с их продажей.
- Продавал кресло за 5 тысяч. Написала женщина, попросила отложить, пока уговорит мужа. На следующий день присылает его номер, мол, можете набрать ему сами, объяснить, что кресло хорошее? Вас он послушает, вы же мужчина! Я позвонил, мужик нормальный оказался, в итоге договорились. Сегодня дама написала, что она передумала. А вечером позвонил ее муж, извинился и сказал, что вот такая она у него — со странностями.
- Я отдавала бесплатно велосипед. Пишет мужик:
— А он рабочий?
— Да, отдаю, потому что новый купили.
— И на нем можно ездить?
— Да.
— И даже с замком отдаете?!
— Да, замок в подарок.
— Бесплатно все отдаете?
— Да.
— Тогда я заберу, завтра вечером подойду.
— Буду ждать.
С тех пор мужик не писал, не приходил, и я о нем ничего не слышала.
- Продавала детскую куртку сына. Пришла женщина с ребенком, они померили, купили. На следующий день пишет мне, что нашли в кармане купленной у нас куртки 1000 рублей. Возможно, когда-то бабушки или дедушки положили, а мы и не увидели. Она спросила, куда деньги вернуть, и перевела мне на карту. Честные люди еще существуют!
Бонус: иногда покупки с рук оборачиваются приятными сюрпризами
- Когда сын был маленьким, у него было очень много игрушек. Я постоянно продавала то, во что он уже не играет, и на эти деньги покупала новое. И вот с одной девушкой из другого города мы договорились обменяться: я ей отправила наши игрушки, а она мне — набор развивающих игр. Открываю посылку, там все по списку, а на самом дне — розовая LADA. Это было так мило! Тем более, что сын коллекционирует такие модели. По-моему, уникальная расцветка — не видела больше таких. Написала девушке сообщение с благодарностью, оставила отличный отзыв. И порадовалась, что сама всегда отправляю чуть больше того, о чем договаривались, ведь сюрпризы — это приятно.
Людей, которые совершают хорошие поступки, в мире очень много, и наша недавняя статья — яркое тому доказательство. Такие истории помогают верить в лучшее, потому что добро всегда возвращается.
Комментарии
У меня от одной только фразы "парное молочко" тошнота накатывает?Как вообще можно этим кого-то порадовать...Я вообще не вегетарианка, молочку обожаю, но вот это сырое молоко, только что вытекшее из козы или коровы и еще имеющее температуру их тела🤢🤮Не удивительно, что семья не оценила)))