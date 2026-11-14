20+ историй о покупках с рук, где сумку меняют на лосося, а принтер на фисташки

Покупка и продажа чего-либо в интернете только на первый взгляд кажутся простой задачей. На самом деле, в реальности там скрыто множество подводных камней: то продавец внезапно предложит встретиться в лесу, то покупатель вместо денег предложит кусок рыбы, то одна из сторон выкатит такие условия, что мама не горюй. Однако процесс это выгодный, поэтому одни люди не оставляют попыток избавиться от чего-то ненужного, вторые — приобрести это за копейки, а третьи — с удовольствием читают забавные истории о таких ситуациях и стараются в них не попасть.