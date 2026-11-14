Респект владельцам магазина, что бережно отнеслись к культурному наследию.
В Италии тоже к подобным вещам трепетно относятся: зайдешь в какой-нибудь спар за хлебушком, а от стен веет тысячелетней историей...
16 историй от людей, которые выбрались за ворота отеля «все включено» и нашли Турцию с пиде и уличными котами
Оказываешься в Турции и думаешь, что все интересное будет лишь в пределах отеля. Однако, выйдя за ворота гостиницы, сразу же попадаешь в настоящее кино. И моментально понимаешь, что турецкий народ очень щедрый и гостеприимный. Они и пиде с сыром угостят, и бесплатный чай на рынке нальют.
- Пошла в старинный городской хаммам в Стамбуле. Лежу на горячем мраморном камне, завернутая в полотенце-пештемаль, расслабляюсь. Тут подходит колоритная банщица с огромным мешком для пены, заносит его надо мной и вдруг как запоет: «Ой, мороз, мороз!» Оказалось, она родом из Казани, живет в Турции уже двадцать лет и просто обожает устраивать своим соотечественницам такой концерт.
- У нас два сына. Как-то отдыхали в Турции, и я шла с пакетами. Один турок подошел и сказал мужу: «У твоей жены есть муж и два сына. Так почему же она несет пакеты? У нас женщины вообще не носят сумки». После того случая муж и сыновья не дают мне носить пакеты.
В Бодруме в обычном супермаркете есть древняя гробница возрастом около 2300 лет
Респект владельцам магазина, что бережно отнеслись к культурному наследию.
- В деревушке под Анталией гуляли с подругой по пустой улице. Вдруг сверху: «Кызым! Кызым!» Поднимаем головы: на балконе бабушка спускает на веревке плетеную корзину прямо нам под ноги. Мы переглядываемся, заглядываем внутрь, а там купюра и записка на турецком. Перевели через телефон: «Дочка, купи хлеба, у меня колени». Сбегали в пекарню за углом, положили в корзину горячий батон и сдачу. Бабушка подняла добычу и спустила обратно две пиде с сыром в качестве благодарности.
- Забрались в Стамбуле на Галатскую башню. Друг меня фоткает, но мешает локоть рядом стоящего турка. Так и говорит: «Ща, погоди, мужик локоть уберет, сфоткаю». Турок с улыбкой посмотрел на нас и выдал: «Да, конечно, фоткайтесь».
- Были с подругой на отдыхе в Турции. Зашли в заведение, в котором было много котов. Сделали заказ, нам принесли еду, а эти усатые мордашки так и смотрят на нас. Я женщина сильная, не стала их кормить, а вот подруга поддалась кошачьему обаянию. Отдала почти всю свою порцию котикам, заказала еще еды и... снова отдала все им.
Этот очаровательный кошак был замечен на одной из улочек Аланьи
- Подсела ко мне турчанка и спрашивает, чем от меня пахнет, что за парфюм. Мол, все иностранки им пользуются, Анталия уже пропахла, она тоже такое хочет. Я сначала попыталась сдержать смех, а потом показала ей в сумке Пантенол. Мол, туристки обгорают, вот и мажутся. Ну, может, она не про это спрашивала, но я точно пахла им.
- Разговариваю сегодня с турчанками, и тут они начинают рассказывать о том, как моют стены. Призналась им, что в жизни не мыла стены дома. Повисла удивленная пауза. Потом говорю, мол, наверное, это потому, что я росла в доме с обоями. А они мне: «Так обои тем более нужно мыть». У меня вопрос. Я тут одна не знала, что нужно мыть стены как минимум раз в месяц?
- Решила в отпуске попробовать настоящую турецкую шаурму. Нашла симпатичное заведение, сделала заказ. Продавец предложил мне добавить немного фирменного острого соуса. Я согласилась, не зная, что острый соус в Турции означает «очень острый соус». Когда я попробовала его, мне стало так жарко! Продавец посмотрел на меня и сказал: «Вы знаете, это было только начало. Я могу сделать его еще острее, если хотите!» Как же они вообще могут есть что-то настолько острое?
Чувствительность (вернее, нечувствительность) к капсаицину вполне можно "прокачать".
Если человек с детства привык к острой пище, то чувствительность рецепторов к капсаицину снижается, и тогда на сцену выходят все эти супер острые соусы
Для некоторых туристов самыми яркими впечатлениями от Турции остаются гастрономические. В частности, многие нахваливают шаурму
- Как-то раз ездили отдыхать в Турцию. Через пару дней в отеле стало скучно, и мы решили взять машину напрокат. Поездили по окрестностям и в районе Кемера заехали на заправку. Подъехали к колонке, выходим с приятелем из машины. Подходит турок-заправщик, приятель говорит ему на английском:
— Twenty liters, please! (пер. — 20 литров, пожалуйста) — и идет оплачивать бензин.
Турок подходит ко мне и говорит:
— Сколько литров? Я вообще по-английски не понимаю.
- На рынке в Кемере торговалась за пештемаль: полотенце цвета топленого молока с бирюзовой бахромой. Продавец-дедушка вдруг перестал спорить, взял меня за руку и повел вглубь лавки. Я напряглась, а он взял и тут же усадил меня за низкий резной столик, налил чай в стаканчик-тюльпан и позвал жену. Та принесла семейный альбом. Оказалось, я как две капли воды похожа на их внучку, которая учится в Москве. Полотенце мне отдали даром, а ушла я еще и с пакетом сушеного инжира.
В старом городе Анталии можно атмосферно попить чаю
- Решила купить фисташковое мороженое дондурма на набережной. Усатый продавец в жилетке начал свои фокусы: крутил рожок на длинной палке, прятал его. А мне надоело все это, так что я решила схитрить и резко схватила за саму металлическую палку вместо вафельного рожка! Продавец так опешил, что отпустил ее, и я осталась стоять с этим длиннющим шестом посреди улицы. Он выдал мне двойную порцию фисташкового бесплатно.
- У меня дед в Турции 9 лет работал, по-турецки свободно разговаривал. Потом, спустя годы, отдыхал он с нами мелкими уже в качестве туриста. Мы зашли в пиццерию, дед стал делать заказ на свободном турецком. Официант убежал в восторге и вернулся с хозяином заведения. Они с дедом что-то долго обсуждали. Как оказалось, раньше они жили в одном городе и были чуть ли не соседями. Накормили бесплатно и с собой завернули. Еще помню, как дед ремень покупал. Подходит продавец и говорит: «Этот стоит 200 долларов», а дед ему по-турецки: «А чего так дорого?» Тот сразу изменился в лице и говорит уже на турецком, мол, для вас 30. Еще и бабушке какой-то сувенир подарил.
Колоритный рынок в Аланье. Чего там только нет!
- В хаммаме в Измире банщица начала тереть меня жесткой рукавицей. Тут с меня посыпались серые катышки! Мне стало так неловко, что я закрыла лицо руками. А банщица радостно обратилась к посетительницам на соседних лавках: «Теперь чистая!» Кожа после этого была гладкая, как шелк, а на прощание мне подарили брусок оливкового мыла.
- Отдыхали с мамой в Стамбуле. Однажды случайно попали в час пик в трамвае. Едем битком, турки галдят. Мама говорит: «Почему же они все такие доброжелательные и постоянно говорят? Неужели нельзя ехать молча и просто друг друга рассматривать?»
Это водопад на реке Манавгат, расположенный в провинции Анталья
- Поехали в Стамбул. Однажды я зашел в продуктовый магазин купить что-нибудь к вечеру, и проходившая мимо женщина посоветовала закупаться в магазинах подальше от главных улиц: там гораздо дешевле. И это действительно правда. Спасибо ей за искреннее желание помочь!
- Муж неделю учил турецкий по приложению. В кафешке в Бодруме решил блеснуть: после кебаба подозвал повара и торжественно произнес заученную фразу. Повар застыл, а потом позвал всю кухню. Мы напряглись, а они хохочут и хлопают мужа по плечу. Оказалось, вместо «Было очень вкусно» он сказал «Я очень вкусный». Нас угостили кюнефе, горячим десертом с тягучим сыром и фисташками, а повар на прощание назвал мужа «оглум», то есть сынок.
Находясь в Турции, всегда выходите за пределы отеля. Смело сворачивайте с туристических троп и собирайте свой багаж приятных приключений.