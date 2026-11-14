16 историй от людей, которые выбрались за ворота отеля «все включено» и нашли Турцию с пиде и уличными котами

Оказываешься в Турции и думаешь, что все интересное будет лишь в пределах отеля. Однако, выйдя за ворота гостиницы, сразу же попадаешь в настоящее кино. И моментально понимаешь, что турецкий народ очень щедрый и гостеприимный. Они и пиде с сыром угостят, и бесплатный чай на рынке нальют.