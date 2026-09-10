"встала на ноги и ушла к его лучшему другу". Это что-то из разряда "открывшаяся дверь закрыла ему рот"
17 честных историй, в которых чувствуется сладкий вкус торжества справедливости
Истории людей, которые познали вкус справедливости, показывают, что жизнь всегда расставляет все по своим местам. Иногда наглецы получают по заслугам мгновенно, а порой этого приходится ждать годами, но простые законы этого мира всегда возвращают все бумерангом. Каждая такая ситуация наполнена теплыми чувствами, приносит в дом душевный уют от осознания честного финала и наполняет день морем маленьких радостей.
- Однажды мама моего парня сказала ему при мне: «Она тебе не пара! Ты достоин девушки из богатой семьи». Он тогда молча сидел, ел салат и делал вид, что не слышит. Прошло 10 лет. Тот парень сошелся с «девочкой из богатой семьи». А богатая девочка взяла и оформила на него кредит на подготовку к свадьбе, он купил в кредит машину для нее. Потом девочка встала на ноги и ушла к его лучшему другу вместе с новенькой тачкой, а парень остался с мамой и кредитами. Недавно его мама написала мне: «Ты всегда была такой хорошей девочкой! Он тебя до сих пор любит» Спасибо, тетя Лена. Но я уже выросла, вышла замуж и больше не нуждаюсь во внимании маминых пирожочков. И да, вы были правы: я ему не пара.
- Был у меня один преподаватель, вел предмет «Управление инновационными проектами». Влепил мне 4 балла, хотя знала я предмет довольно неплохо. Сказал: «Твой единственный шанс в жизни устроиться — замуж удачно выйти».
Сейчас я — директор по продажам и развитию бизнеса в международной компании с зарплатой, как его годовая. А этот препод решил подкатить ко мне в соцсетях. Сначала не узнал меня, а когда я напомнила про экзамен, сказал: «Богатой будешь». И я ответила ему: «А я уже, в отличие от вас!»
- Когда начали жить вместе с девушкой, она привезла в нашу съемную квартиру свою кошку. Более зашуганного и недоверчивого зверя я в жизни не видел! Со временем начал понимать, почему: моя «любимая» совсем не умела с ней обращаться. Спустя полгода кошка совсем ко мне привыкла и стала даже спать со мной рядом. Это, конечно, дико бесило ее «хозяйку», и она стала кошку жестко прогонять. Первый раз, когда это увидел, я серьезно поговорил с девушкой. А вот на второй раз молча собрал вещи, усадил кошку в переноску и ушел. Девушка мне звонила, просила вернуть питомца — ну уж нет! С этой мадам я расстался, зато каждое утро у меня в ногах спит такая вот пушистая красотка.
Да, владельцу такой красотки трудно будет подобрать подходящую девушку.
Правильно сделал, что забрал кошку у человека, который не умеет обращаться с животными.
- Летела с отдыха. Самолет забит под завязку. Подхожу к своему месту у окна, а там уже вальяжно уселась какая-то дамочка. Я вежливо сказала, что это мое кресло, а она в ответ: «Я с мужем сижу, никуда не пойду!» Я решила не тратить нервы на выяснение отношений и просто села на ее место — через проход. Она мне даже банального «спасибо» не сказала, ну да ладно.
Набрали высоту, проводники включили бортовую систему: на экранах у каждого пассажира появились бесплатные фильмы и шоу. Смотрю через проход — эта дама уже вовсю скандалит со стюардессой, потому что у нее экран завис и не работает. Бортпроводница извинилась, но резюмировала: «Салон полный, пересадить вас некуда». В итоге следующие 5 часов полета скандалистка просидела в полной тишине, уткнувшись взглядом в спинку кресла. Карма — штука быстрая!
- Много лет назад я покупала на рынке джинсовую панамку, и продавец дала мне лишний полтинник сдачи. Я, улыбаясь, говорю, что, мол, вы ошиблись, а она как давай на меня наезжать! Кричала, что я — обманщица и пытаюсь нагреть ее на деньги. Ну, я решила не настаивать на своем, а просто взяла эти деньги как моральную компенсацию за испорченное настроение и ушла.
- Начала встречаться с парнем, мы были вместе 5 месяцев. Однажды звонит мне незнакомая девушка и говорит, что живет с молодым человеком уже 4 года, и я у него записана в телефоне как Коля Шиномонтаж. А я Оля... В общем, парень у нас оказался один на двоих. Встретились мы с ней, поболтали, и я позвонила ему, чтоб приехал. Он приезжает, а тут мы его обе встречаем! В этот день мы обе с ним перестали общаться, а через год эта девушка вышла замуж за другого.
- Отдыхали на пляже. Захотели купить еду, но прямо перед нами в очередь вклинилась парочка туристов. Ладно, мы промолчали. Пока стояли, они все время ныли, мол, и жарко им, и пляж забит, и цены аховые. Заодно еще и кассиру нахамили из-за стоимости хот-догов. Наконец, они все купили, ушли. Идем за ними следом и видим: чайка на лету виртуозно выхватывает хот-дог прямо из рук мужика! Его жена от неожиданности так подпрыгнула, что уронила свой сосисон прямо в песок. Прошло пять лет, а я до сих пор с улыбкой вспоминаю эту моментальную карму!
- Лет в 18 был у меня жених из богатой семьи. У его отца был бизнес в Испании, и дорога парню была туда, а наши отношения оказались для него балластом. Мы расстались, и очень быстро его охомутала одна предприимчивая мадам. Он на ней женился, но его родители сказали, что содержать молодую семью не будут: купили ему квартиру и выселили его туда с этой девицей. Прошло 25 лет, я давно живу в Испании, у меня тут успешный бизнес и хороший муж. А перспективный мальчик, для которого я была балластом, развелся, живет свою скучную унылую жизнь в провинции, пока я гоняю по миру и кайфую.
- Жили с мужем 2 года. Завели попугая Гошу, мы с ним подружились. Месяц назад муж мне заявил: «Собирай свои манатки, нам не по пути!» А вчера звонит — я аж хрюкала от смеха. Просит забрать Гошу и предлагает за это хорошие деньги, потому что устал от его вокальных партий: попугай круглыми сутками поет песни «Короля и шута». А я знаю, он может! Я часто слушала свою любимую группу, когда готовила или порядок наводила, подпевала, вот и Гоша научился петь, а я его за это гладила. Сейчас ему, видимо, внимания не хватает, и он привлекает его, как умеет. А мой муж этого не понял. Ну, пусть понаслаждается пением еще недельку, а я пока подумаю над ценой. Нет, я бы его и бесплатно забрала, но так даже лучше.
- Во втором декрете я решила выучиться на мастера по шугарингу и принимать клиентов дома за небольшие деньги. Поделилась идеей с мужем, а он такой: «Да кто к тебе придет? Не занимайся ерундой!» Я год ходила с этой мыслью и все-таки решила пройти обучение, ничего ему не сказав. Принимала первых клиентов на столе-книжке. Через год клиентов стало много, и я сняла кабинет. Еще через год я вышла на доход как зарплата мужа. Потом у него начались проблемы с работой, и он стал получать в 4 раза меньше, чем я. В итоге я три года кормила семью.
- На новой работе коллеги позвали меня на пятничный обед в ресторан — традиция у них такая. Поначалу идея понравилась, но при расчете выяснилось, что чек всегда делят строго поровну. Я ел скромно, поэтому мне это оказалось совсем не выгодно. На мое логичное предложение платить только за себя коллеги лишь посмеялись, мол, не принято у них так. Ну, что ж, тогда я изменил тактику: в следующий раз заказал вдвое больше блюд, а остатки попросил упаковать мне с собой. Еще через неделю добавил к заказу дорогой десерт. Когда принесли общий счет, коллеги начали возмущаться. С тех пор традиция делить чек на всех поровну в компании резко прекратилась. Вот и славненько!
- Подала на соседку в суд, потому что она наотрез отказалась скидываться пополам на общий забор между нашими участками. В итоге процесс я выиграла, и ей пришлось выплатить мне ровно половину стоимости ограждения и судебные издержки. И вот на днях узнаю свежие новости: теперь эта же самая соседка ввязалась в процесс с другим своим соседом! Причина? Он отказался платить половину суммы за их общий забор. Когда я это услышала, просто не могла поверить в такую иронию судьбы.
- Когда жили с мужем, свекровь постоянно лезла в наши отношения и говорила сыну: «Жен у тебя будет много, а мамочка одна!» Однажды в момент нашей ссоры я ей сказала: «Ох, не знаете вы, какие невестки бывают!» А она парировала, что очень надеется узнать. С мужем мы расстались. Он нашел новую мадам, старше него, и эта дамочка навела там шороху! Она быстро отвадила его и от друзей, и от мамы. И вот спустя 20 лет свекровь мне сказала: «Я до сих пор вспоминаю твои слова про невесток и то, как я тебе ответила. Узнала я, какие они бывают. Ты — моя единственная родная, спасибо тебе за внука!»
- Стою за стойкой в пиццерии. Вдруг влетает разъяренная женщина и с грохотом швыряет коробку с пиццей прямо на стойку и кричит:
— Это вообще не та пицца, которую я заказывала! Как будем решать эту проблему?!
Я смотрю на пиццу, потом на своего напарника, поворачиваюсь к ней и спокойно так говорю:
— Никак.
Ох, что тут началось! Она выдала двухминутную тираду о том, что нас сегодня же уволят, потому что мы не умеем работать и все в таком духе. Потом все же решила уточнить, почему это мы не планируем решать эту проблему? А я ей говорю:
— Да потому что эту пиццу вы купили в заведении через дорогу.
Мне кажется, она в ту же секунду как-то уменьшилась в размерах и выскользнула за дверь. Мы с напарником не смогли сдержать смех.
Вообще неумелые продавцы какие-то. Можно же было сказать что-то вроде "вот видите, мадам, - в нашей пиццерии подобного никогда бы не случилось!"
- На даче постоянно пропадал урожай: то вишня, то слива, то яблоки. Я заказала копеечный муляж камеры, а соседке по секрету сказала, что все настоящее и пишется на флешку. На следующее утро вышла из дома и обалдела: прямо у крыльца стоят два огромных ведра с нашими же яблоками, ведерко сочной малины (не нашей) и домашний пирог! А сверху лежит записка, где аккуратным почерком выведено: «Примите в знак примирения!» Я пирог приняла, яблоки забрала, а «камеру» протираю от пыли каждые выходные. С тех пор на нашем участке не пропала ни одна ягодка.
Видел рекламу камеры, которая вкручивается в обычный патрон для лампочки. При этом стоит в районе 500 рублей.
- Идем с подругой по Старому городу. Там постоянно открываются и закрываются сезонные магазинчики. Вижу на витрине славный такой небольшой глобус. Заходим, просим показать. Продавщица с пафосом: «У нас дорогой бутик! Дизайнерское оформление витрины!» Гляжу по сторонам — обычная торговая точка, слегка с претензиями и завышенными ценами. Спрашиваю: «А разве это не секонд-хенд и вы не заинтересованы в продаже товара?» А она мне с еще большим пафосом: «Да! Но у нас вещи отменного качества, хоть и второго круга!» Ну, ладно, мы посмеялись и ушли. А вчера иду — закрылся этот магазинчик вместе с дизайнерской витриной...
- Мой парень начал клеиться к моей лучшей подруге, даже предложил ей встречаться у меня за спиной. В тот же день она все мне рассказала, и мы решили этого умника проучить. Подруга согласилась с ним встречаться и выклянчила у него деньги на путевку в Египет на двоих. Ох, как же мы с ней круто там отдохнули! Все включено, солнце, песок, море! Парень написывал ей, мол, что же случилось. А мы ему просто отправили селфи на фоне пальм и моря. Больше мы о нем ничего не слышали.
А если вы любите истории с сюжетными твистами и забавными сюжетами, то обратите внимание на статью об офисных работниках, жизнь которых бурлит, как вода в кулере.