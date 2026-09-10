Дай Бог здоровья этой чудесной женщине! ❤️
Пусть наслаждается жизнью в свое удовольствие, это так круто!
16 простых историй о просьбах, в которых есть место и неожиданным поворотам, и юмору
Обычная просьба вроде присмотреть за растениями подруги, пока она в командировке, или принести напиток из холодильника кажется мелочью. Но в жизни всегда есть место непредсказуемому повороту, из-за которого даже такие простые поручения выливаются в целую историю. Люди из нашей подборки столкнулись с самыми разными просьбами, которые надолго им запомнились.
- Моя бабушка — чудесная женщина. Смотрю, звонит мне несколько раз подряд. Думаю, наверное, что-то случилось.
— Маша, одолжи денег?
— Хорошо, а что случилось ты мне не скажешь?
— Почему, скажу. Я случайно купила навоза на 8 тысяч!
Случайно. Эта женщина случайно может собраться и уехать на пару недель на теплоходе. Потому что скучно, фитнес надоел, а душа требует праздника. Ну и навоза, видимо, потому что голос у нее был очень счастливый.
Дай Бог здоровья этой чудесной женщине! ❤️
- Стояла на остановке, ждала автобус. Мне тогда лет 20 было. Останавливается богатая довольно машина. Из нее высовывается основательный такой мужик лет 40 в костюме и говорит: «Девочка, сходи купи мне кофе в ларьке». Тогда еще модных кофеен не было. Я опешила, а потом выдаю: «Да с чего это, выйди из машины и купи сам». Он открывает дверь, показывает на ноги и говорит: «Да я без обуви». И реально был даже без носков, и ботинок не было рядом. Я секунду подумала, но пошла купила кофе ему. До сих пор смеюсь над этой историей.
- Жена попросила подарить на день рождения что-то, связанное с искусством. Вспомнил, что ей нравятся картины Ван Гога, и купил ей копию его «Подсолнухов». Жене подарок очень понравился, сразу место на стене ей нашла. Спустя пару дней мне говорит: «Слушай, что-то мне кажется, у нас обои под эту картину не подходят. Давай новые поклеим? Или вообще просто стены покрасим?» Ну, думаю, идея неплохая. Поехали в строительный, все купили и сами сделали себе стены с фактурной штукатуркой. Через пару дней жена опять подходит и говорит, что картина у нас единственное яркое желтое пятно, нужно тогда шторы поменять на желтые и, может, еще какой текстиль. Поехали в магазин с товарами для дома. Короче, спустя месяц у нас была уже совершенно другая комната с яркими акцентами. И ведь все это началось с такой простой просьбы!
Ну как можно не угостить эту пушистую милаху?
- Года 3 назад встречался с девушкой. Был у нее в гостях, мама была дома. Сидели у нее в комнате, а потом она попросила меня сходить на кухню, достать из холодильника бутылку колы и взять стаканы. Открываю холодильник, а из него выскочили 3 яйца и шмякнулись на пол. Я запаниковал, взял кухонное полотенце и начал оттирать эту массу с пола, но только еще сильнее ее размазал. Не знаю, что на меня в тот момент нашло, но я просто поспешно собрался и выбежал из квартиры. В течение 4 дней игнорировал ее звонки. А через неделю увидел ее на улице в объятиях, видимо, нового парня.
- Перед поездкой на море одолжил у друга панамку — у него фирменная, крутая, а я купить не успевал. И панамка потерялась. Расстраивать друга не хотелось, купил взамен такую же. И вот недавно решил пересмотреть фотки с моря. И на снимках отлично видно, как панамочка сначала на мне, а потом — за моей спиной, устремившись к горизонту, отправляется в дальнее плавание. Ну, надеюсь, теперь ее жизнь сложилась хорошо и она где-то отдыхает на острове.
Можно было бы вместо короткого рассказа разводиться романом: " Жизнь и приключения панамки", при таком-то захватывающем сюжете.
- Отправили меня в командировку на месяц, попросила подругу присмотреть за квартирой и моим чахлым фикусом. Она решила его «откачать»: попросила разрешения пересадить, что-то писала про удобрение. Когда я вернулась домой, у меня челюсть упала: на подоконнике стоял роскошный фикус с упругими зелеными листьями! Ну, думаю, Светка молодец какая. А потом приглядываюсь и понимаю, что это точно не мое растение. Звоню узнать, в чем дело. Оказалось, мой фикус не выдержал попыток его спасти, и Света мне взамен новый купила.
- Бывший парень, еще с институтских времен, вышел на связь спустя 10 лет и попросил остановиться у меня на сутки. А то у него пересадка, и целый день в моем городе нужно проторчать. Через 3-4 сообщения дописал: «С женой». Вот я смеялась!
Нормальная просьба, если отношения нормальными остались. Если, конечно, нынешняя жена в свое время не отбила этого парня у автора. Ну и в целом такие внезапные просьбы для меня не очень удобны - не люблю вмешиваться в комфорт других людей.
- Я живу в Паттайе, в Таиланде. И как-то мне пишет незнакомая женщина, которая подписалась на меня в соцсетях: «Мы на море едем с ребенком и мужем. У вас поживем, чтоб за гостиницу не платить?» Это было неожиданно, как лосось в кустах черники. Особенно потому, что она до этого никогда и ничего мне не писала, и даже никаких лайков не ставила, чтобы показать лояльность и присутствие в моем маленьком блоге. И чего ж я отказала, наверняка чудесная женщина.
- Подходит ко мне в магазине хорошо одетая женщина лет 55-60 с полной тележкой продуктов с недешевыми сырами и колбасой и спрашивает: «Не могли бы вы оплатить мои продукты?» Я отказалась. Она в ответ: «Ну ладно» и пошла дальше. И я видела, как какой-то мужчина таки оплатил ей полную тележку продуктов.
Смотрите, с каким серьезным видом кот просит дать ему вкусняшек.
- Мы с мужем как-то внезапно зашли в кафе, в которое до этого отродясь не заходили. И не поесть, а просто чая выпить, так как было холодно. Пьем чай. Подходят к нам 2 старичка. Мол, вы наш столик заняли, мы тут всегда сидим, пересядьте. Мы с мужем спокойно пересели, вообще не было никакого желания бодаться. Так официантка к нам подошла и принесла по тортику, который мы не заказывали. Комплимент от заведения. Поблагодарила и сказала, что это очень противные старики, приходят поругаться. И мы на ее памяти первые, кто не стал этого делать.
- Ночь, аэропорт. Жду попутчицу, читаю книгу и ем грушу. Вдруг слышу голос откуда-то сверху:
— Девушка, вы так аппетитно грушу едите. Мне дадите?
— Что, простите?
Поднимаю глаза и вижу какого-то улыбающегося мужчину в спортивном костюме.
— Грушей не угостите, спрашиваю? Увидел, что вы едите, и самому захотелось!
— А... Да, вот, берите.
Достаю вторую, протягиваю ему. Тут он внезапно меняется в лице и как-то даже отшатывается:
— А нет, не надо... Э-э-э, кхм, спасибо!
Теперь я начинаю недоумевать:
— Так вы же, вроде, хотели.
— Нет. На самом деле, вы знаете... как бы это сказать... люди такие... почти сразу начинают с тобой спорить. Слово за слово, наговорят тебе всякого, а ты им в ответ. Так и веселее, и ночь быстрее пройдет. Спасибо вам, конечно.
Ну, а что? У каждого свои представления об интересном времяпрепроовождении.
Я даже представил это "веселье". На "нет, у меня последняя" он начал бы предлагать всего лишь укусить, потом вызвал бы эмоции у автора, а в конце она бы кинула грушу ему в лицо со словами "на, подавись!"
- Выхожу как-то из метро. Прилично одетая женщина говорит: «Мужчина, дайте мне, пожалуйста, свой номер телефона. Да вы не бойтесь, я по нему звонить не буду». Спрашиваю: «Вам нужен мой номер телефона, но звонить по нему вы не будете. А номер телефона тогда зачем?» Она рассказала, проходит какой-то тренинг, и у них задание взять у незнакомого мужчины номер телефона. Она уже час стоит, замерзла.
«Я попросила мужа приготовить мне на день рождения равиоли с уткой».
- Работаю в вечерних сменах. Коллега попросила ее подменить, так как ей надо было отвести ребенка на прием к врачу, к которому она давно хотела попасть. Просьба звучала так: «Если я успею все сделать, то я сама выйду, а если не буду успевать, то позвоню тебе, чтобы ты вышла». Договорились. И вот до начала работы остается 3 часа — звонка нет. 2 часа осталось. Звоню — трубку не берут. Через полчаса ещё раз позвонила для очистки совести — ответа нет. Включила сериальчик, кофейку заварила. И тут звонит коллега:
— Почему ты не на работе? Я же тебя просила!
— Ты сказала, что позвонишь, предупредишь. А поскольку звонка не было, значит, ты справилась своими силами.
— Могла бы догадаться.
- Одна знакомая попросила меня подружиться с парнем, который ей очень нравился, и выяснить, нравится ли она ему. Ну, пообщалась я с ним несколько дней, как бы невзначай спросила, симпатична ли ему моя подруга. А он ответил, что влюблен в меня! Мне стало так неловко, что я стала все реже и реже общаться с ними обоими. Прошло 10 лет, и они оба женаты, но не друг на друге.
- Однажды я доставил заказ клиенту, постучал в его дверь, а он достал плоттер для резки винила и сказал, что не умеет им пользоваться. Потом попросил меня забрать плоттер себе домой, научиться им пользоваться, а потом принести обратно и объяснить ему, как это делается. Я отказался.
«Ну он же вежливо попросил!»
- Однажды утром мой начальник пришел в офис, широко улыбаясь, и попросил меня помочь ему выбрать подарок на день рождения для его собаки. Сначала я подумала, что он шутит, но нет. Он показал мне фотографии собаки и спросил, какой свитер ей больше подойдет. Затем он попросил меня заказать специальный торт для собаки и написать поздравительное сообщение от всей команды. Самое смешное было то, что он хотел, чтобы мы спели «С днем рождения» во время онлайн-совещания. Все были удивлены, но мы все равно это сделали, потому что наш босс на самом деле хороший человек. Это, конечно, было не совсем обычное рабочее задание, но оно сделало день намного интереснее. Теперь это мое любимое офисное воспоминание.
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