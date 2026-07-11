17 фото и историй с барахолок, пропитанных азартом поиска и маленькими радостями

Одним попадаются брендовая одежда и винтажные украшения, другим — красивая мебель, посуда или предметы для дома, которые выглядят так, будто только вчера стояли на витрине дорогого магазина. Такие покупки приносят не только пользу, но и особую радость от того, что удалось найти подлинное сокровище. Эти живые истории напоминают, что маленькие радости нередко поджидают нас в самых неожиданных местах.

Котики наше все. Новая хозяйка этого покрывала счастлива и решила похвастаться своей удачей

Я купила письменный стол за $ 40. Ящик плохо открывался, и на нем была пометка о поломке. Принесла домой, разобрала, обнаружила приклеенный снизу конверт с $ 2600. Заплакала от радости. © SeaRespond8934 / Reddit Бруннера только что Отличный стол! Ответить

Девушка нашла в секонд-хенде очень классную деревянную шкатулку для украшений. В ней даже есть потайной ящик!

Оказывается, на барахолке можно раздобыть итальянскую сумку из натуральной кожи за $ 7. Да еще и внутри есть удобные карманы!

Собрались в отпуск, можно сказать, на последние. За день до отпуска муж-барахольщик притащил комод. Настолько старый, что даже верхний ящик заело. Ну и куда его нам? Муж долго вокруг крутился, а потом, довольный, подзывает: «Смотри-ка!» А там, в этом самом верхнем ящике, старенький кошелек, а в нем — доллары! На тот момент — 6 тысяч в рублях, но у меня зарплата была 15 тысяч, так что отлично съездили. ADME Tatiana Hramova только что Вот везёт людям, а здесь хоть копейку какую найти, не хватает денег, все экономить надо, Ответить

Иногда в секонах продаются украшения в закрытом мешочке и покупатель не знает, что там будет. Этой счастливице повезло: всего за $ 6.99 нашлись качественные серьги, а медальон, скорее всего, из нефрита

© nickrittinger / Reddit wilis только что Когда появились у нас секонд хэнды, пару раз зашел и такое впечатление, что хозяева всё мало мальски доброе уперли, а вес заменили всяким хламом, который собирают по помойкам Ответить

Тот самый свитер принцессы Дианы с черной овцой. Такой стоит $ 300, а девушка купила его за $ 3,5!

«Возможно, это лучшая находка в секонд-хенде за всю мою жизнь».

Многие просто обожают винтажные тарелки. Обычно даже в секондах они стоят дороговато, но этой девушке удалось найти их по разумной цене в местной комиссионке

Замужем за миллионером. Езжу на Порше, но... Не могу пройти мимо секонд-хенда! Такая привычка! Муж в шмотках не разбирается. Не дай бог ему узнать, где я одеваюсь на самом деле. © Подслушано / Ideer Яна только что и? половина забугорных миллионеров там одевается . поэтому они миллионеры. моя кузина замужем за испанцем. у него небольшая сеть семейных отелей. имеет свою вилу, которую сдавал. а жили они на его яхте. которая словом размером со скорлупку грецкого ореха. небольшая каюта метр на метр, санузел.пока она с пузом туда перестала помещаться, только тогда съехали на виллу Ответить

В этой комиссионке, похоже, никогда не слышали о бренде The Row. Аксессуар — совершенно новый. Как только девушка увидела эту сумку, она ее сразу же купила и выбежала из магазина

А здесь обнаружили уникальную картину из шерсти северного оленя. Она создана известной канадской художницей Миртл Де Мёллес, цена — $ 4,99

Ношу исключительно качественную одежду дорогих брендов. На работе судачат, мол, завела богатенького парня, а я еще со времен студенчества обожаю секонд-хенды. Для меня б/у вещь — это вещь со своей собственной историей; вещь, которая иногда объезжает полмира. © Подслушано / Ideer

Туфли от люксового бренда Jimmy Choo, и всего-то за $ 7!

Золотое колье с жемчугом — мечта модницы. Продавалось за $ 9

Купила на барахолке пейзаж ради дубовой рамы — в магазинах за такую содрали бы приличные деньги. Хотела вставить в нее семейный портрет. Дома начала аккуратно отделять холст от подрамника, чтобы вынуть картину. Я аж присела, потому что под ним лежал еще один слой плотной бумаги. Оказалось, что прежний владелец использовал в качестве подложки старую афишу рок-фестиваля 1989 года. Ради интереса я выложила фото находки в тематическую группу коллекционеров. Буквально через час один парень предложил за нее 15 тысяч рублей — ему как раз не хватало этого плаката для полной коллекции. В итоге и шикарная рама досталась мне бесплатно, еще и купила мужу хороший подарок на день рождения. ADME

Мозаика Naef, новая стоит $ 430, а в комиссионке была за $ 7

Девушка нашла серебряный браслет с натуральным жемчугом в местном комиссионном магазине всего за $ 6!