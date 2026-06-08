12 живых историй о богачах, которые вызывают искреннюю улыбку

Помню, дочку из садика забирала, а мне воспитательница говорит: "Ваша девочка сегодня съела сосиски, две! Она так просила, говорила, пожалуйста, дайте мне еще, меня мама сосисками не кормит". А я и правда не покупаю продукты из переработанного мяса, стараюсь домашних кормить правильно и полезно. А ребенка от сосисок аж трясло. Ела их только в саду, да у бабушки, и для нее это было большим событием. Вот такая я плохая мать)))