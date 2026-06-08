12 живых историй о богачах, которые вызывают искреннюю улыбку
Богачи порой бывают настолько причудливыми людьми, что их поступкам иногда так и хочется по-доброму улыбнуться. Иногда их действия наполнены такой оригинальностью, что это кажется забавным. А про некоторые их проделки можно даже снять отдельный сериал.
- Родители мужа хвастались своими богатыми друзьями. Позвали они как-то и нас, и тех мажоров в гости. Свекровь начала меня поучать, мол, они в высших слоях крутятся, не опозорься. Как же она обалдела, когда завалился этот ее друг, увидел меня и полез с обнимашками. То были соседи моей мамы по даче — дядя Володя и тетя Света. Действительно обеспеченные, нормальные люди, но без понтов совсем.
«Пюрешка по-богатому...»
- Мы были на соревнованиях в Манчестере. На их открытие пришел мэр и какой-то лысый дядечка в синих брючках и сером свитере. Мне сказали, что он оглушительный миллиардер. А когда он сел и брючки приподнялись, оказалось, что носки у него какого-то невнятного цвета, полинявшие. В итоге они собрались гармошкой и сползли вниз.
Виталик Бутерин (состояние 500 миллионов $) пришёл на телевизионное интервью в дырявых носках. Бывает, что ж.
- У меня богатый муж. Но в самом начале отношений он несколько раз ел за мой счет. Когда приходило время платить, у него звонил телефон. Я закрывала счет и злилась. Была уверена, что он косит под богатея или проверяет меня. Как оказалось, этот кадр тупо забывал про эти копейки в очередных горячих переговорах.
«Я закрывала счет и злилась». А зачем? Спокойно можно сказать, что закрыла счет сама.
- Знаю владельца успешного бизнеса, у которого на каждый день недели по премиальному авто. Могу, конечно, ошибаться, но, как мне кажется, все дело в его настроении — он то на седане приедет, то на внедорожнике, то на кроссовере. В этом году в моем регионе нестабильная погода, так что в мае и он еще ни разу не приезжал на купе-кабриолете.
«Решил показать, как я богат!»
- Нам рассказал мастер по установке кондиционеров. Один раз он поехал на установку кондиционера в пустой комнате без окон. Установил. А потом спросил, мол, а зачем? Ответ огорошил: «Это комната собаки, а ей тоже нужны условия».
- Мой знакомый работал в известной мебельной фирме. Как-то они решили провести инвентаризацию, в результате которой на складе нашли новую кухню. И весьма недешевую. Проверили накладную: кухня была сделана больше года назад и полностью оплачена. Стали искать хозяина в отделе продаж, нашли номер, позвонили. Человек долго не мог понять, что от него хотят, но, поговорив с женой, вспомнил, что год назад они делали ремонт, заказывали кухню, но пока ждали, увидели где-то вариант поинтереснее и заказали там. А про эту забыли. Мы спросили, что с ней делать, а они нам такие: «Ну, продайте кому-нибудь. Нам ничего не надо».
Не забыли, а просто не стали возиться с непонравившимся вариантом. Зачем две кухни на кухне?
«Сегодня будем буржуйствовать. Коллеги подсказали форелевую ферму в области, раз в неделю под заказ доставляют свежую рыбу в город. Заказал»
Чёт как-то не смешно и не остроумно. Наверное, потому что вообще не подходит под тему поста. С банкой Нутеллы был явный стёб, а здесь, судя по глаголу «буржуйствовать», человек явно нечасто ест эту рыбу. Это нормально, кстати. Красная рыба везде дорогая. Но какое это имеет отношение к богатству и богачам?
- У нас есть заказчик. Он строит двухэтажный дом большой площади, а мы ему ставим кондиционеры в каждую комнату. Так вот, договор заключали долго и мучительно, товарищ выбивал хоть какую-то скидку. Мы могли предложить не больше 5%. Он долго думал, но решающим аргументом стал подарок к заказу. Бытовой прибор для микроклимата стоимостью менее 7% от суммы договора без скидки.
- Подруга рассказала, как они с мужем съездили на пафосную свадьбу. Их знакомый женился на богачке. Важных гостей тамада представляла, как на королевском приеме. Устав от церемоний, они сели в уголке и начали есть. Тамада, увидев это, вскрикнула: «Команды есть не было!» Они встали и ушли. А брак знакомого продержался не более полугода.
- У меня есть друг из богатой семьи. Так вот, когда его мама решает пожарить макароны с мясом, он делает из этого целое событие! Снимает и скидывает мне супер-эмоциональный влог, где он радуется как ребенок. Каждый шаг прям показывает. А случается это ровно один раз в год, ведь у них есть повар.
Помню, дочку из садика забирала, а мне воспитательница говорит: "Ваша девочка сегодня съела сосиски, две! Она так просила, говорила, пожалуйста, дайте мне еще, меня мама сосисками не кормит". А я и правда не покупаю продукты из переработанного мяса, стараюсь домашних кормить правильно и полезно. А ребенка от сосисок аж трясло. Ела их только в саду, да у бабушки, и для нее это было большим событием. Вот такая я плохая мать)))
«В обычном супермаркете появился продукт для миллиардеров»
А если в том супермаркете появятся чищенные кедровые орешки, то кому-то от цены плохо будет!
- Моя знакомая работала репетитором мальчика из богатой семьи. И вот она собралась на пенсию с переездом к морю. Распрощались, расстались. Через пару месяцев звонок. Ребенок без нее не учится, других репетиторов не приемлет, приезжайте! Ей оплатили проезд, съемное жилье и подняли оплату, лишь бы она согласилась вернуться и дотянуть их мальчика до окончания школы.
Это, кстати, распространено среди очень обеспеченных людей. Они берут с собой репетиторов и нянь, когда путешествуют с ребенком.
- Помню, довелось пообщаться с одной прекрасной и очень богатой леди. По ее мнению, у меня до сих пор нет шубы в пол только потому, что я не знаю, где купить хорошую и качественную. Да, именно поэтому!
- Работаю в элитном мебельном бутике, где пуфик стоит как крыло самолета. Тут пришла богачка и залила мой пиджак соком. Высокомерно хмыкнула: «Снимите его!» Офигев, ушла переодеваться. Вернулась — мажорки нет. А на ресепшене меня ждала записка с чеком об оплате того самого дорогущего пуфика. В записке было написано: «Пиджак передадите моему курьеру в химчистку, а пуфик вам, чтобы было на чем сидеть, пока ждете. Извините за неуклюжесть!»
Большие деньги действительно создают вокруг человека совершенно иную реальность со своими правилами и привычками. Ведь обеспеченные люди нередко кажутся жителями другой планеты. В конечном итоге, богатство не делает людей одинаковыми — оно лишь работает как увеличительное стекло, еще ярче подсвечивая их истинную натуру и воспитание.