15 солнечных историй об отдыхе у воды, от которых веет соленым бризом и сладкой кукурузой
Летний сезон в самом разгаре, а это значит, что пляжи и аквапарки переполнены не только отдыхающими, но и курьезными ситуациями. То от щедрых турков нет отбоя, которые превращают обычное путешествие в череду комплиментов. То люди настолько устают, что привозят с собой прямо на море огромный диван, чтобы провести свой долгожданный отпуск с максимальным комфортом. А во время рыбалки можно подвергнуться милейшему нападению котиков! Перед вами простые, но яркие хроники, которые покажут, что пляжный отдых может быть полон незабываемых моментов.
- Купались и отдыхали на карьере, видим — «Волга» закопалась в песок по самое брюхо. Вокруг суетятся дедушка с бабушкой. Пошли толкать. Пыхтели, подкапывали, а машина ни с места! В изнеможении спрашиваю: «Дед, в багажнике есть что тяжелое?» А он: «Конечно, внучек, мы ж сюда за песком приехали!» Открываем багажник, а он под завязку забит мешками! Килограмм по двадцать каждый, утрамбованы под самую крышку. Мы с приятелем слегка прифигели и молча выгрузили на землю. Спрашиваю: «Зачем вам столько?!» Тут подключается бабушка: «Так на дачу, сынок, чтоб красиво было. Мы там еще и камушков немного набрали...» Открываю заднюю дверь, там на полу еще и камней навалено под самое сиденье.
- Были сегодня в аквапарке с семьей, только приехали. Народу почти никого — в этом вся прелесть посещения таких мест в будние дни. Кроме нас были две-три бабушки из соседнего санатория и молодая пара, которая сразу привлекла наше внимание. Он все время ее фотографировал: у детской горки, в джакузи, в бассейне. Потом — на фоне березок, виднеющихся в окнах. И все время снимал, ходя в шапочке вдоль бортика. Она же пару раз снимала шапочку и эффектно, как в рекламе, распускала волосы. За это ей несколько раз сделали замечание сотрудницы, следившие за порядком. Благо девушка оказалась не скандальной и послушалась.
И вот подходит к концу 45-минутный сеанс. Свисток. Берем ключи от раздевалки, а они тут стоят. Молодой человек весьма крепкого телосложения говорит: «Дай хоть разок проплыву». На что русалка отвечает: «Мы сюда не купаться пришли. Дома поплаваешь».
В бассейне сеанс 45 минут, и по свистку окочание, и начало ровно по часам. В аквапарках вообще нет понятия сеанса, оплачиваешь минимум 2 часа, и за временем следишь самостоятельно, пропустил - лишние минуты накапают, на выходе доплатишь.
Звиздёжница просто никогда в аквапарках не была.
- Работаю в отделе пластиковых карт. Звонит VIP-клиент (солидный дядя с оборотом в несколько миллионов по карте в месяц) и просит прислать новую карту, потому что предыдущую сломал. Далее цитата: «Катался на водной горке в аквапарке. Карта была в заднем кармане. При спуске сломалась».
Эх, Адме, самое главное пропустили! Солидный дядя сказал, что карта такая крепкая, что ему шесть швов наложили.
«Лучшая фотография меня и моей дочери на пляже»
- Год назад побывал в аквапарке. После того как накупался, начал собираться. Надо было высушить волосы феном. Как всегда, передо мной предстала очередь: шесть дам к одному фену и человек восемь — к другому, на другом конце раздевалки. Что ж делать, придется ждать. Но вдруг мой взгляд упал на фен, которым никто не пользовался и очереди к которому не было. Висел себе на стене с вилкой, отключенной от розетки.
Подхожу к фену и слышу, как из соседней очереди женщина говорит: «А он не работает!» Другая добавляет: «Да-да, не работает». Но стоило подключить прибор к розетке — фен заработал. В тот момент я ощутил взгляды примерно такого содержания: «Ах ты ж хитрая...»
- Отдыхали на пляже. Я отвернулась на минуту — и потеряла ребенка из виду. Мне резко поплохело. Буквально через минуту: «Мам, я тебе кокосовое молоко принесла!»
- Подрабатывала я как-то в аквапарке, в фотопалатке. На трех горках стояли камеры, реагирующие на движение и в определенный момент фотографирующие съезжающих посетителей. Позже люди могли посмотреть и купить эти снимки. И каждый день находилась уйма людей, задававших один и тот же, довольно интересный вопрос:
— А вы фон меняете?
— Нет, фон — это горка.
— Так поменяйте горку!
— Это горка, с которой вы съехали.
— То есть фон на фотографии зависит от горки, с которой мы съезжали?
«Представляю вам свою рыжеволосую девушку на пляже»
- Недавно была в аквапарке. Мальчик лет пяти долго уговаривал маму отпустить его на взрослую горку. Она терпеливо объясняла, что его просто не пустят, потому что он еще маленький. Видимо, малыш уже не знал, чем ее убедить, и выдал: «Мама, выбирай: либо горка, либо истерика!»
- В прошлом году у нас с мужем в квартире разверзлась финансовая яма. Сначала затопило всю квартиру, поплыл ламинат и все шкафы, чудом выжил компьютер мужа, но накрылся пылесос и мой планшет. Следом, видимо, от влажности друг за другом с разницей в неделю перестали работать микроволновка и холодильник. Пришлось первым делом заказывать сушку квартиры и оплатить ремонт соседям. Потом купили самые дешевые б/у холодильник и пылесос, и тут подошло время отпуска. Билеты у нас были на самолет невозвратные. Не ехать — потерять и отпуск, и деньги за билеты. Взяли палатку, котелок и полетели. Жили в лесу рядом с пляжем, купались и загорали до одурения, готовили на костре, на предпоследние деньги накупили книжек на барахолке. Это был первый мой отпуск без суеты, экскурсий, кафе и дискотек. За 10 дней отдохнули так, как раньше и за месяц не получалось.
- Приехала к маме. Утречком пошла порыбачить на местный прудок. Он прямо в деревне, рядом жилые дома. Только начало клевать, как внезапно местные коты один за другим полезли! Прямо с крючка рыбу хватают, если не успеваешь вовремя подтянуть леску.
Наверное, брать с собой на пляж складной садовый стул было бы нелепо
- Вспомнилось. Мне около десяти лет. Отец с другом взяли меня на рыбалку, впервые дали удочку и поставили рядом с камышами — как я понимаю, чтобы под ногами не путалась. Показали, как закидывать удочку и насаживать червяка на крючок, а сами ушли на прикормленное место.
Рыбачили на водохранилище, народу было много — целая мужская компания. Через два часа выхожу к ним. Немая сцена. У полутора десятков рыбаков — либо ничего, либо мелочь. А тут девочка с косичками выходит с десятком приличных окуней. Кофту снизу завязала узлом и сложила в нее весь улов, как в авоську. Очень люблю рыбалку — это шикарный отдых. Но больше так никогда не везло. Тогда же я искренне подумала, что такой улов — обычное дело. Ха-ха.
- Мы недавно отдыхали в Египте, и ребенок узнал от гида, что там есть аквапарк. Ну окей, подумали, съездим, если ему так хочется. Минут через пятнадцать он в бассейне познакомился с мальчиком. Они играли, а ко мне подошла его мама и сказала: «Ваш сын рассказал, что очень хочет в аквапарк и обожает горки. У нас остались два оплаченных билета, мы уже накупались, устали. Хотим подарить их вашему сыну». Так человек совершенно бесплатно сходил в аквапарк.
- Забавная история из жизни. Ходила в аквапарк с подругой на ее день рождения. Взяла свои пляжные тапки — им лет восемь, но они были в хорошем состоянии и очень мне нравились. Зашли в сауну, оставили обувь у входа. Выходим, обуваюсь и понимаю — тапки не мои. Размер больше, да еще и растоптанные. Говорю подруге:
— Тапки не мои.
— В смысле?
Долго ходила, убеждала себя, что просто сошла с ума. Но все равно присматривалась — вдруг увижу свои. Когда уже переодевалась, посмотрела на размер: 38–39. А у меня были 37-е. В общем, кто-то умыкнул мои тапки. И какова была вероятность, что у кого-то окажутся почти такие же? Главный вопрос: как женщина с большой ногой вообще смогла влезть в мои маленькие тапочки? И почему не почувствовала разницы?
Даже лошадям нужно провести день на пляже
- Я в Германии ходила на пляж и удивлялась, почему одна там загораю, а вокруг только собачки и их хозяева. Потом узнала, что это собачий пляж. Но никто меня не прогонял!
- Только что подплыла к яхте и попросила выключить музыку. А потом думаю. Я одна тут отдыхаю. На совершенно безлюдном пляже. На яхте 10-15 мужчин. И я такая: «Выключите музыку, хочется море послушать». Мне иногда кажется, что моей смелости нет предела.
- Пошли с сыном на море. Я взяла свое раскладное кресло, сижу, смотрю, как он купается. Рядом мужчины-турки лет шестидесяти разложили стол и начали накрывать. Столько всего принесли! Я сижу в наушниках, слушаю подкаст. И тут один из них окликает меня и протягивает слоеную сырную лепешку со словами: «Когда сын выйдет из моря, захочет есть». Когда сын подошел ко мне, они угостили нас арбузом, потом дыней, а потом еще и тыквенными семечками.
Где-то в году 2007 была в Кракове. Тур выходного дня (суббота, воскресенье). Одним из запланированных развлечений было посещение аквапарка. Мне тогда было 39 лет. Вместе с нами в аквапарк приехал автобус из Германии. Там были в основном женщины за 70 лет. На то время они были старше моей мамы. Но с каким удовольствием они спускались с самой крутой горки! И не боялись травмироваться! Как ухоженно выглядели! А потом как бабочки вспархивали на второй этаж автобуса! У меня была белая зависть!
А вот еще подборка историй о людях, которые просто хотели отдохнуть на море, а привезли ворох ярких впечатлений.