15 солнечных историй об отдыхе у воды, от которых веет соленым бризом и сладкой кукурузой

Где-то в году 2007 была в Кракове. Тур выходного дня (суббота, воскресенье). Одним из запланированных развлечений было посещение аквапарка. Мне тогда было 39 лет. Вместе с нами в аквапарк приехал автобус из Германии. Там были в основном женщины за 70 лет. На то время они были старше моей мамы. Но с каким удовольствием они спускались с самой крутой горки! И не боялись травмироваться! Как ухоженно выглядели! А потом как бабочки вспархивали на второй этаж автобуса! У меня была белая зависть!