Я работала простой официанткой и честно признаюсь, почему не хотела увольняться из ресторана

К нам постоянно приходил обедать строгий и серьезный мужчина лет сорока пяти. Скорее всего, он работал в соседнем офисном здании. Каждый раз он сидел за столом один, заказывал плюс-минус одно и то же. И вот однажды смотрю — он какой-то грустный. По нему вроде особо не видно, но я же чувствую. Вдруг меня зовет наша администратор: «Маша, встречай гостей и провожай к пятому столику». Думаю, что такое? Там же именно этот мужчина сидит. И тут в ресторан врывается толпа народа — все веселые, с шариками, кричат: «Поздравляем!» Тот мужчина как глянул — так расцвел. Оказалось, у него день рождения был, а на работе никто даже не поздравил. Коллеги просто решили сюрприз устроить.