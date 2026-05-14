Я работала простой официанткой и честно признаюсь, почему не хотела увольняться из ресторана
Как-то раз у нас с доброй знакомой зашел разговор о том, кто и где раньше работал. Говорю: «Я на старших курсах подрабатывала вахтером в общежитии. Зарплата небольшая, зато весело было». Мария же, оказалось, как на пятом курсе официанткой устроилась, так еще несколько лет между столиками пробегала. Шучу: «Что, такая хорошая работа оказалась? Или коллектив приятный, расстаться не могла?» А она на полном серьезе выдает мне целую историю.
Я вообще-то была уверена, что это максимум на пару месяцев. Переждать, заработать немного денег, купить крутое платье на выпускной и потом найти работу по специальности. Но прошел год. Потом второй. А у меня почему-то рука не поднималась написать заявление об увольнении.
Ты скажешь, что мне нравилось носить грязные тарелки и натирать до блеска вилки? Ну а я отвечу, что эта работа дала мне главное — умение находить общий язык с людьми и выкручиваться из самых разных ситуаций. И наверное, мне еще нравилась сама обстановка — я же из обычного райцентра, где было три столовых и кафешка с пластиковыми цветочками в разноцветных горшках, в которой в основном отмечали свадьбы и юбилеи. А тут я попала в натуральное царство роскоши, где еще и люди интересные собирались.
С коллективом тоже повезло. Хозяйка ресторана набирала на работу в зал в основном молодежь, таких же как я старшекурсников или недавних выпускников. На смену в зависимости от дня недели выходили 3-4 официанта, каждый брал на себя 5-6 столиков. Чтобы получить выгодные столики — с большой посадкой или с постоянными клиентами, которые оставляют большие чаевые — мы часто играли с ребятами в «камень-ножницы-бумага». Я так наловчилась, что, кажется, уже стала профи в этой игре.
Впрочем, даже за самыми выгодными столиками порой разыгрывались такие истории, что хотелось стоять рядом и снимать все происходящее на видео. Особенно часто отжигали пары, которые приходили к нам на свидания. Зашла к нам как-то в ресторан парочка. Девушка явно была настроена на романтику, а ее спутник сразу же на весь зал выдал: «Нам раздельный счет». Девушка осеклась на полуслове, закрыла меню и заказала стакан воды.
Я чуть от смеху не лопнула, когда этот мужчина вдруг начал тянуться к ее стакану и пытаться вытащить оттуда дольку лимона, видимо, чтобы «отбить» хотя бы свои расходы на кофе. Смеялась-то я, конечно, внутри себя, но девушка по одному моему взгляду поняла, что я на ее стороне, хмыкнула и гордо распрощалась со своим кавалером. Искренне надеюсь, что она потом все-таки встретила достойного мужчину.
Иногда участницей истории становилась я сама, и не сказала бы, что мне это нравилось. Мне проще было с милой улыбкой принять заказ, принести тарелки, убрать грязную посуду. А вот в диалоги «за жизнь» с гостями я вступать не любила. Тем более, я никогда не ставила цели подцепить среди них ухажера, какими бы обеспеченными и симпатичными они бы не были.
Как-то солидный мужчина за столиком решил, что ему скучно: «Ну присядь ко мне! Чего как не родная?» Я шучу: «А если менеджер увидит?» Он достает пятитысячную купюру и плюхает ее на стол: «Это тебе на штраф». Пришлось выкручиваться. Я наклонилась к гостю и прошептала ему на ушко: «Видите вон ту камеру над пятым столиком? Прямо сейчас мой босс пытается угадать, соглашусь я или нет. Давайте сделаем вид, что вы передали мне записку для шефа со словами о том, что вам понравился десерт».
Отдельная история — это недовольные гости. Да, встречались и такие, несмотря на то, что ресторан у нас был шикарный, и повара работали на пять с плюсом. У нас шеф-повар постоянно где-то учился и в профессиональных конкурсах участвовал, у него вся стена в рабочем кабинете в грамотах и дипломах была. Но иногда, конечно, кухня давала жару. Сейчас расскажу.
Зашла к нам модная дама, заказала карбонару. И вдруг она приподнимает вилку и зовет меня: «Девушка, это что, часть рецепта?» Смотрю и бледнею — в пасте прятался кусочек сосиски. Видно, повар случайно уронил. И тут меня осенило. Говорю ей на ушко: «Вы прошли проверку! Это наш секретный тест на внимательность для VIP-гостей. Давайте сделаем вид, что вы меня отчитали, а я взамен принесу вам новое блюдо и десерт за счет заведения». Хорошо, что дама оказалась с чувством юмора и оценила мою попытку спасти ситуацию. Ну и извинительный десерт оказался вкусным, да.
Интересно, а что в "элитном" ресторане делали сосиски? Кто-то свою смобойку не дохомячил и в карбонару уронил?
Бывали у нас и необычные гости. Помню, как мы всей сменой искали стульчик для Чапы — шпица одной из наших постоянных посетительниц, и как однажды к нам на бизнес-ланч прибежали люди в костюмах то ли восемнадцатого, то ли девятнадцатого века — это рядом какой-то исторический сериал снимали, и организаторы решили быстренько покормить актеров, не снимая с них грима и париков. А еще одну историю я точно запомню на всю жизнь.
К нам постоянно приходил обедать строгий и серьезный мужчина лет сорока пяти. Скорее всего, он работал в соседнем офисном здании. Каждый раз он сидел за столом один, заказывал плюс-минус одно и то же. И вот однажды смотрю — он какой-то грустный. По нему вроде особо не видно, но я же чувствую. Вдруг меня зовет наша администратор: «Маша, встречай гостей и провожай к пятому столику». Думаю, что такое? Там же именно этот мужчина сидит. И тут в ресторан врывается толпа народа — все веселые, с шариками, кричат: «Поздравляем!» Тот мужчина как глянул — так расцвел. Оказалось, у него день рождения был, а на работе никто даже не поздравил. Коллеги просто решили сюрприз устроить.
Конечно, я прекрасно понимала, что здесь я надолго не задержусь, и потихоньку подыскивала себе работу. Мне даже предлагали более высокую должность в ресторане, но я хотела устроиться по специальности. Не зря же я диплом экономиста получала. И однажды мне поступило предложение, от которого я просто не смогла отказаться.
Теперь я работаю буквально в соседнем здании — красивой стеклянной высотке, где находятся офисы серьезных компаний. В ресторан, где я раньше бегала с подносом между столиков, мы с коллегами ходим на обед или водим гостей на важные переговоры. Я вижу, как администратор смотрит на меня с уважением, а сама улыбаюсь ей, как старой знакомой. Ведь, кажется, внутри меня все еще живет девчонка, которая вечно забывала состав блюд в меню и пряталась в подсобке, чтобы ответить на сообщение мамы, которая переживала, как ее Маруся справляется одна в большом городе.
Считаю ли я, что это были упущенные годы моей жизни? Да ничуть! Я за это время знания этикета подтянула, научилась правильно стол сервировать и в видах вилок разбираться. Мне сейчас это на переговорах помогает — быстро ориентируюсь, какие приборы за едой взять, особенно если морепродукты принесли. Очень, знаете ли, впечатляет собеседника — он понимает, что я человек его круга.
Честно признаюсь, я во время работы в ресторане еще и за гостями подсматривала, особенно за женщинами: кто как одет, у кого какие украшения, как они себя за столом ведут, о чем с мужчинами общаются. Теперь мне гораздо проще выбирать себе одежду, я знаю, как на самом деле выглядят обеспеченные люди. Насмотренность я тогда развивала, как сейчас модно говорить. А если проще — то эта работа стала для меня реальной школой жизни.
У нас есть и другие статьи, основанные на личном опыте. Героиня одной из них работает проводницей в поезде и не собирается менять профессию.
Комментарии
Статья миленькая, хотя и без перчинок, и ИИ порадовал, наконец более-менее научился генерить картинки.