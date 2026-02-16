Очень «радостно» побывать на море впервые за несколько лет и при этом не иметь возможности искупаться😅
Я работаю проводницей в поезде и расскажу, почему не собираюсь менять профессию
У меня в школе была одноклассница, которой все пророчили большое будущее. Думали, что Вера или в юристы пойдет, или экономистом станет. А через несколько лет я с удивлением узнала, что она работает проводницей на железной дороге. Я думала, что это просто подработка. Недавно у нас была встреча одноклассников, и я стала аккуратно расспрашивать Веру про работу проводника, но Вера открыла мне эту профессию с совсем другой, душевной стороны. И вот что она мне рассказала о своих буднях.
Я действительно хотела после школы поступать в универ, но с деньгами было туго, и родители предложили мне найти подработку на лето. Вариантов было несколько, и тут я увидела объявление о наборе проводников. У нас на железной дороге знакомых не было, так что я особо не понимала, во что вписываюсь. Но звучало интересно, а главное — на работе можно было почти всю страну объехать. Мы, честно говоря, с родителями дальше бабушкиной дачи в последние годы и не выбирались.
Так что я собралась с духом, записалась на курсы и пошла осваивать новую профессию. Обучение закончила без проблем, медкомиссию тоже прошла. Но свою стажировку я нескоро забуду. Наш состав ехал к морю, туалеты все время забивались, кондиционеры работали через раз. А я еще и на конечной станции чуть белье не потеряла. Так перенервничала, что, наверное, спала от силы часов шесть за весь рейс. Уже думала увольняться, но потом решила, что негоже опускать руки после первой неудачи.
Тем более выяснилось, что аттестацию я прошла и теперь могу работать самостоятельно. По распределению меня назначили на достаточно короткий маршрут, так что поначалу я работала 6 суток через 6. К этому графику я быстро привыкла, к тому же впервые за несколько лет попала на море. Конечно, искупаться за время стоянки я не успевала, но хоть пару раз прогулялась по набережной.
И вообще это особое вдохновение — вроде я работаю и в то же время путешествую. Когда лето закончилось, я сказала родителям, что не хочу увольняться. Да, работа не самая легкая, но ведь я еще так мало городов повидала. Да и с пассажирами мне как-то удается находить общий язык. Папа, конечно, сначала волновался: дескать, молоденькая девушка — кто знает, какие мне попутчики достанутся. Но отговаривать меня родители не стали. И понеслось.
Очень скоро я поняла, что проводник — это официант, уборщица, бухгалтер, психолог, кочегар и много кто еще в одном флаконе. Зимние месяцы — отдельное удовольствие. Надо постоянно подкидывать уголь в котел, следить за титаном, да еще и успевать намывать полы. Помню, в одном рейсе уголь все никак не хотел разгораться — что я только с ним не делала. Наверное, два рулона туалетной бумаги извела, сама вся ходила в черной пыли.
Так что на конечной стоянке побежала искать дрова для растопки. А то так туалетной бумаги не напасешься. Нашла частный дом, долго стучалась. Надо было видеть глаза дедушки, когда девица в форме проводницы начала умолять его продать вязанку дров. В результате добрый человек сжалился и бесплатно отдал мне целую охапку щепок и поленьев. Та же поездка показала мне, что котел, уголь и длинные ногти сочетаются плохо. Больше я изысканный маникюр в зимние рейсы не делала.
Летом было свое веселье. Народу на отдых едет много, вагоны обычно забиты, и кто-нибудь из провожающих обязательно пропустит объявление о том, что поезд отправляется. Всех по несколько раз предупреждала, но стабильно пару раз в месяц приходилось высаживать «потеряшек» уже на первой же станции и придумывать, как доставить их обратно. И хорошо еще, если остановка была относительно недалеко от пункта отправления.
Как-то в особую жару у меня в вагоне сломались кондиционеры. Ремонтники только руками разводили — в пути починить невозможно. Я пассажиров чуть ли не полотенцами обмахивала, все лайфхаки вспомнила: и про холодные компрессы, и про обтирание водой. Каково же было мое изумление: в конце поездки я получила кучу благодарностей. Не пожаловался никто. Чуть не прослезилась.
А еще лето в плацкарте — это всегда ароматы. То кто-нибудь с собой курочку принесет, то особо пахучую нарезку, да и от запаха многочисленных потных ног с непривычки можно прослезиться. Оно и понятно — душа в вагоне нет. Я сама в тазике у себя в купе мылась. Попался мне как-то пассажир, особенно капризный, всех попутчиков придирками извел, да и меня загонял. Бабулю одну довел, требуя, чтобы она свои пирожки подальше убрала — пахнут. Сначала я ему вежливо предложила за дополнительную плату в купе переселиться. Он никак не соглашался — все скандалил. Наконец, я не выдержала и вручила ему ватные затычки для носа. Весь вагон лежал от смеха, а мужчина обиженно молчал до конца рейса.
За время работы я всю страну объездила, и одна из самых замечательных вещей — это постоянно меняющиеся пейзажи за окном. Никогда не устаю любоваться. То лес, то степи, то берег моря. Правда, в отпуск с семьей я летаю только на самолете. Как-то раз попробовали поехать поездом — так я вся извелась. Во-первых, все время подрывалась чай и кофе другим пассажирам разнести. Во-вторых, коршуном следила за подстаканниками в вагоне. Ну и спала вполглаза: мне все время казалось, что я кого-то перед остановкой забыла разбудить.
С мужем я, между прочим, тоже в поезде познакомилась. Он провожал свою бабушку: пока ее чемоданы раскладывал, пока помогал белье расстелить, не заметил, что состав уже отошел от перрона. А следующая остановка была только через четыре часа. Пока я связывалась с начальником поезда, пока объясняла все начальнику вокзала, мы с парнем разговорились. В результате обменялись телефонами и договорились встретиться. Ну и закрутилось. А бабушка его долго потом всем еще рассказывала, как она внуку помогла отличную жену найти.
Муж долго не мог привыкнуть к моей работе. Что за дела: жены две недели дома не видно! Даже уговаривал поискать другую профессию. Но все его страдания закончились уже во время первого же моего отпуска. Денег на путешествие у нас не было, я быстро заскучала и затеяла в квартире небольшой ремонт. Где-то через неделю бедный супруг от моей кипучей деятельности слегка приуныл: я его то на рынок стройтоваров тащила, то привлекала обои клеить. Так что на первый же рейс после отпуска он меня разве что только не благословлял.
Зато теперь ему мой график даже нравится. Пусть меня 6–8 дней нет дома, но потом я столько же времени полностью в распоряжении домашних. И романтика сохраняется. Благоверный за неделю моего отсутствия успевает соскучиться, и ему сразу хочется сводить меня в кино или кафе.
Хотя романтика нас однажды чуть до скандала не довела. Проверяю перед рейсом список пассажиров и вижу фамилию мужа. Что за ерунда? Он же никуда не собирался, может, однофамилец? Действительно, это он идет по перрону с какой-то мадам. Передала дела напарнице, а сама спряталась. Смотрю — муж довольный, заходит в купе и прикрывает дверь. Думаю: «Наглец, на моем же рейсе!»
Врываюсь в купе и утыкаюсь носом прямо в букет цветов, а благоверный мне радостно улыбается. Оказывается, супруг решил сделать мне такой сюрприз: у нас на следующий день была годовщина. А даме просто с чемоданом помогал. В общем, попросила его больше таких романтических жестов не делать и нервы мои пожалеть. А муж, прокатившись со мной весь рейс, стал с большим уважением относиться к моей работе.
Но самое увлекательное в моей работе — это люди. С кем только я не успела перезнакомиться в поездах! Никогда не бывает скучно. Одна женщина в возрасте купила себе билеты на верхнюю полку, а ехать хотела на нижней. Но девушка наотрез отказалась с ней меняться местами. Так дама каждые два часа будила бедную деву: то ей поесть надо, то чаю попить. Каждый раз, когда пассажирка с нижней полки отказывалась вставать, вызывали меня. На третий раз я не поленилась, принесла правила и зачитала их громко и с выражением скандальной женщине. Та утихомирилась, но все-таки написала на меня жалобу.
Помню, ехала у меня в вагоне милая семья: мама и дочурка. Им надо было выходить посреди ночи. Еле до них добудилась — они впопыхах собрались и выскочили: поезд на станции стоял всего пять минут. Захожу проверять купе — мама дорогая, под подушкой сумочка лежит, а в ней деньги и документы. Видно, мама ее на всякий случай спрятала и забыла. Связалась с начальником станции, от которой мы только что отъехали, предупредила, что вещи оставим на следующей. Пусть попробуют найти эту семью и передать, где их будет ждать пропажа. В общем, дама свои забытые вещи обрела и, говорят, очень благодарила.
Кстати, на работе я быстро поняла, что первое впечатление бывает обманчивым. Заходит в плацкарт компания суровых вахтовиков: шесть бородатых мужиков. Ну, думаю, теперь начнется «веселье». Пару часов — тишина, уже выдохнула, как вдруг слышу, как милая бабушка кричит: «Вы что удумали?!» Мчу ей на помощь и столбенею: вокруг бабушки полукругом расселись вахтовики и почти шепотом разгадывают вместе с ней кроссворд, попутно уплетая домашние котлетки, которые она везла с собой.
Оказывается, мужики хотели за снедью в вагон ресторан сходить, а бабуля обиделась, что они не хотят ее котлеты есть. Перед своей станцией они сами сложили все белье стопочкой, помыли посуду и оставили мне на столе гору конфет. Как после такого не любить свою работу?
На одном рейсе попался мне настоящий Ромео. Видимо, мое обаяние поразило его в самое сердце, и мужчина решил за 24 часа добиться моей взаимности. Каждые полчаса стучался в служебное купе: то одно ему нужно, то другое. Только кофе, наверное, литра 2 выпил, сувенирную продукцию долго изучал, не забывая делать мне комплименты. Вежливо объяснила ему, что я на работе и вообще счастлива в браке. Однако ухажера это не остановило. Все пытался у меня телефон добыть и прохода не давал. Наконец, я не выдержала и сказала ему, что сейчас вызову начальника поезда, и на первой же станции его высадят. Тогда романтический порыв джентльмена наконец иссяк.
Была и другая веселая история. Работала я в вагоне СВ: однажды солидный пассажир перед выходом чуть не сорвал стоп-кран — пропала невзрачная папка, которую он не выпускал из рук всю дорогу. Мужчина — белее стены — твердил, что там работа последних пяти лет. Мы перерыли все купе, и тут до меня дошло, что под матрасом мы не смотрели. И точно: папка завалилась в узкую щель между матрасом и стеной. Оказалось, внутри был рукописный черновик книги и старые семейные письма, которые он вез в издательство.
Мужчина от радости расцеловал меня прямо в тамбуре, а через месяц на мой адрес пришли огромная корзина экзотических фруктов, цветы и экземпляр той самой книги с благодарностью на первой странице. Так я помогла осуществиться мечте.
Так что работа проводника порой бывает нелегкой (причем во всех смыслах), но на ней точно не соскучишься. Не собираюсь ее оставлять. Я столько памятных уголков повидала и со столькими душевными людьми познакомилась! Каждый раз, когда к нам приходят гости, меня просят рассказать какую-нибудь очередную историю из жизни проводников. А у меня их столько, что хоть роман пиши. Единственное — подумываю сейчас получить высшее образование и попробовать занять место начальника поезда. Тоже работа увлекательная.
А вы бы смогли работать проводником? Может у вас есть кто-то знакомый с таким опытом работы? Им нравиться их профессия? Делитесь в комментариях.
А если вам нравятся наши авторские колонки, вот еще пара статей:
Комментарии
Истории правда интересные! Большое спасибо за подробный рассказ, очень здорово))
Даже в старых вагонах есть душ в туалете. Неоднократно видела помытых проводников))) Конечно, не очень мыться рядом с унитазом, но уж так придумали.
Интересно ужасно, ноге для всех. Но это и хорошо: меньшей случайных людей.
Я росла во времена, когда в моде (и чтоб жить неплохо) надо было или а офис, или бизнес мутить. А столько всего интересного есть!