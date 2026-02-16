Я работаю проводницей в поезде и расскажу, почему не собираюсь менять профессию

Я действительно хотела после школы поступать в универ, но с деньгами было туго, и родители предложили мне найти подработку на лето. Вариантов было несколько, и тут я увидела объявление о наборе проводников. У нас на железной дороге знакомых не было, так что я особо не понимала, во что вписываюсь. Но звучало интересно, а главное — на работе можно было почти всю страну объехать. Мы, честно говоря, с родителями дальше бабушкиной дачи в последние годы и не выбирались.

Так что я собралась с духом, записалась на курсы и пошла осваивать новую профессию. Обучение закончила без проблем, медкомиссию тоже прошла. Но свою стажировку я нескоро забуду. Наш состав ехал к морю, туалеты все время забивались, кондиционеры работали через раз. А я еще и на конечной станции чуть белье не потеряла. Так перенервничала, что, наверное, спала от силы часов шесть за весь рейс. Уже думала увольняться, но потом решила, что негоже опускать руки после первой неудачи.