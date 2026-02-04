Уехали из города из Санкт-Петербурга 19 лет назад, в деревню за 300 км от Питера. Ни одного дня не пожалела. Даже когда было морозы за -40 и в доме вода замерзала.Сейчас зимы теплее, топить только все равно четыре раза в день приходиться, две печки, утром и вечером. Исполнила детскую мечту, всегда дома много кошек, и собака была. Река Оять рядом, рыбалка нас кормила. Лес рядом, грибы и ягоды под рукой. Огород небольшой, но овощей хватает. А главное это тишина! Первое время после переезда даже жутко было, как это, ничего не шумит! Правда уже и возраст изменился, болезни приходят, вот с медициной здесь швах. Но иммунитет укрепился знатно, практически не болеем простудами и группами. Раньше спина постоянно болела, на грядках укрепилась, и теперь только прострел если приключиться, а это мелочи. Муж на пенсии, я подрабатываю шитьем. Так и живём.
Я переехала из города в деревню и нашла там уют, который искала годами
Я всегда была городским жителем — выросла в городе с населением почти в миллион и деревню видела только на картинке. У меня не было бабушек и дедушек, живущих в селе, поэтому даже лето я проводила среди высоток. И я никогда не могла подумать, что перееду не просто за город, а в обычную деревню в ста километрах от родного города.
Пару лет назад я сняла идеальную, как я тогда думала, квартиру — хороший ЖК, закрытая территория, собственная парковка, и, главное, более чем приемлемая стоимость аренды. Я была просто счастлива — найти подобное жилье было невероятной удачей.
Но моя радость длилась не очень долго — два месяца назад за стеной появился новый сосед, который регулярно устраивал веселые вечеринки с музыкой. Никакие меры на него не действовали, потому что весь шум прекращался после 10 и по закону ничего с этим сделать нельзя было. А мне важна тишина в дневное и вечернее время — я работаю удаленно на компанию, которая находится в другом часовом поясе, поэтому мой рабочий день начинался в 2 часа дня. Мне приходилось сидеть в берушах, но они, конечно, не могли полностью защитить меня от шума.
А потом как снег на голову: хозяйка квартиры решила ее продать и дала мне две недели на сборы. Мне так тошно стало от мысли, что нужно снова искать квартиру в большом городе, и никто не гарантирует спокойствие и там. А потом я пошла в супермаркет, и это стало последней каплей — там мне продали просроченное молоко. И тут я просто расплакалась — видимо, выплеснулось все напряжение сразу.
Я начала думать о других вариантах — например, о переезде в какой-нибудь коттеджный поселок, примыкающий к городу. И тут мне стали попадаться ролики людей, которые оставили городскую жизнь ради сельской и переехали в настоящую деревню. Это зародило в моей голове первую мысль о повторении их опыта — в конце концов, я могла работать откуда угодно, главное, чтобы был интернет. И я начала поиск, а сама перебралась на время к родителям.
Не буду подробно расписывать поиски, скажу, что через полгода я отдала ключи от своей квартиры новым владельцам и отправилась обживать купленный дом, находящийся в довольно большой и вполне живой и обитаемой деревне с парой магазинов в сотне километрах от моего города. Честно говоря, это было не то чтобы очень обдуманное, скорее, спонтанное решение, но, забегая вперед, скажу, что я о нем не пожалела.
Я выбирала дом так, чтобы в нем были удобства — мне не хотелось бегать зимой во двор, переживать за отопление, поэтому в моем свежеприобретенном жилище был санузел и газовый котел. Конечно, это все значительно увеличило стоимость, но я была готова к этому. Кроме того, во дворе был добротный курятник, вольер для кроликов и даже утепленная собачья будка. Там была даже большая, метров 8, теплица. Дом одноэтажный — я хотела именно такой, — с гостиной, спальней, кухней и туалетной комнатой. Всю мебель предыдущие хозяева оставили и даже бытовую технику не стали забирать. К слову о хозяевах — до меня тут жили такие же, как и я, дауншифтеры, но они выдержали без городских благ всего два года и вновь перебрались в каменные джунгли. Так что дом мне достался более чем добротный и я считаю, что это невероятная удача.
Знакомые, конечно, крутили пальцем у виска и в один голос твердили, что надолго меня не хватит и через год я свалю обратно в город. Но я только улыбалась в ответ и говорила, что время покажет.
Первая же ночь напугала меня так, что я почти пожалела о своем переезде. Я проснулась посреди ночи от того, что в мое окно, которое я забыла занавесить, светило что-то очень яркое, и это явно была не луна. Собралась с духом, подошла к окну и увидела там какого-то мужичка небольшого роста. Я, заикаясь от страха, спросила, кто он и что ему нужно. А он в ответ: «Вылезай оттуда, я уже полицию вызвал!» Через 5 минут стук в дверь, открываю, за дверью двое полицейских, за ними маячит этот мужичок — говорят, соседи позвонили и сообщили, что в дом залез посторонний. Пришлось показать им документы о купле-продаже, после чего они извинились и ушли. Мужик тоже испарился, даже не попросив прощения.
А утром меня ждал очередной сюрприз. Стук в дверь, открываю, а там тот же мужик с тарелкой пирожков, говорит, мол, бабка моя испекла с утра, держи в качестве извинений. Пироги я взяла, сказала, что ничего страшного, и вообще рада таким бдительным соседям. Мужичок кивнул и ушел.
Так началась моя жизнь в деревне. Когда я переехала, на дворе уже была глубокая осень, приближалась зима. Отопление работало хорошо, интернет ловил исправно, так что я наслаждалась жизнью без шумных соседей. До города было всего полтора часа езды и поездки раз в неделю туда совсем не напрягали. Но однажды случилась беда — сломался газовый котел, а мастера отказывались ехать ко мне так далеко. Я, не зная что делать, постучалась к соседу — к тому самому мужичку с пирогами, — и спросила, мол, дядь Миш, нет ли тут мастера, который мне поможет? А он в ответ, мол, есть, сын мой мастер на все руки, как раз сегодня приедет.
И правда, к вечеру, когда я уже успела изрядно замерзнуть, пришел молодой мужчина. Котел он мне починил, деньги взял только за запчасти и согласился попить со мной чаю. Мы просидели несколько часов, болтая обо всем на свете, и, кажется, я ему даже понравилась (спойлер: скоро у нас с ним свадьба, но это уже совсем другая история).
А потом у меня неожиданно появилась собака. Дело было ранней весной, я сидела у окна, работала. Вдруг увидела, что у меня за воротами резко притормозила машина, из нее вышел какой-то мужик, а потом заскочил в машину и быстро дал по газам. Я решила посмотреть, что там такое, и увидела щенка, по виду — какая-то смесь немецкой овчарки с дворянином. Так у меня появился самый лучший в мире пес по кличке Комиссар Рекс. Хотя у меня и была во дворе добротная будка, я поселила его дома — было жалко сажать на цепь и оставлять друга на улице.
Весной у меня был день рождения, я отпраздновала его в кафе в городе, рассказывая друзьям о своей жизни в деревне. Они радовались за меня, но в глазах все равно читалось недоумение. А потом я купила тортик, чтобы угостить дядю Мишу и его жену тетю Нину и, когда вернулась, понесла им угощение. Они поблагодарили, и я ушла, отказавшись от чая. А вечером — стук в дверь. Открываю, там тетя Нина с коробкой, из которой доносился какой-то писк. Она открыла коробку, там оказалось пять цыплят. Я недоуменно посмотрела на нее, а она ответила, мол, нельзя в деревне без живности. «Но я же совсем не знаю, что с ними делать», — сказала я, на что соседка ответила, что она мне поможет на первых порах. Так я стала обладательницей 5 кур, а тетя Нина и правда приходила каждый день, чтобы помочь.
В апреле ко мне вновь постучалась соседка — на сей раз с огромным ящиком рассады помидоров и речью в духе «что же теплице зазря стоять». И снова сказала, что поможет. Мы с ней высадили рассаду, а я отправилась читать все о выращивании помидоров в теплице. Деревенская жизнь — она такая.
Летом исполнялось 20 лет со дня окончания школы и я поехала на встречу выпускников. Все стали делиться своими «городскими» достижениями — квартиры, машины. Когда дошла очередь до меня, я сказала, что живу в деревне. На это одна из одноклассниц выпалила: «Если денег нет, лучше уж с родителями, но в городе». Я гордо подняла голову и огорошила ее ответом, мол, у меня денег куры не клюют. Пусть теперь теряется в догадках, разбогатела ли я или просто прячу наличность в курятнике.
Кстати, о курах. Я так увлеклась этим занятием, что теперь у меня их почти 30 штук, и я регулярно снабжаю родителей яйцами. Как-то я приехала к маме, привезла деревенских гостинцев и услышала, что я стала выглядеть гораздо лучше, чем когда жила в городе. И теперь мне папа звонит и жалуется на маму, которая ему всю плешь проела с идеей продать городскую квартиру и перебраться в сельскую местность. Кажется, я запустила локальный флешмоб.
Есть ли сложности в деревенской жизни? Конечно, и их немало. Зимой нужно постоянно чистить снег, проверять, исправен ли газовый котел — чтобы не было внезапных поломок, а летом, весной и осенью — ухаживать за участком. Кроме того, здесь гораздо дороже обходится электричество, да и плата за газ получается довольно существенной, особенно когда у тебя газовое отопление. А еще уход за курами, которых у меня теперь десяток, тоже занятие не из легких, плюс основную работу, приносящую доход, никто не отменял. Но жалею ли я? Нет, конечно. Все эти сложности компенсирует тишина, свежий воздух и люди, готовые прийти к тебе на помощь. А с проблемами всегда можно справиться — особенно если ты не один.
