Я переехала из города в деревню и нашла там уют, который искала годами

Пару лет назад я сняла идеальную, как я тогда думала, квартиру — хороший ЖК, закрытая территория, собственная парковка, и, главное, более чем приемлемая стоимость аренды. Я была просто счастлива — найти подобное жилье было невероятной удачей.

Но моя радость длилась не очень долго — два месяца назад за стеной появился новый сосед, который регулярно устраивал веселые вечеринки с музыкой. Никакие меры на него не действовали, потому что весь шум прекращался после 10 и по закону ничего с этим сделать нельзя было. А мне важна тишина в дневное и вечернее время — я работаю удаленно на компанию, которая находится в другом часовом поясе, поэтому мой рабочий день начинался в 2 часа дня. Мне приходилось сидеть в берушах, но они, конечно, не могли полностью защитить меня от шума.

А потом как снег на голову: хозяйка квартиры решила ее продать и дала мне две недели на сборы. Мне так тошно стало от мысли, что нужно снова искать квартиру в большом городе, и никто не гарантирует спокойствие и там. А потом я пошла в супермаркет, и это стало последней каплей — там мне продали просроченное молоко. И тут я просто расплакалась — видимо, выплеснулось все напряжение сразу.