14 человек, которые однажды сбежали из шумных городов в деревню. И теперь их назад уже не заманить

Я бы жила загородом, если бы была нормальная инфраструктура, чтобы в больницу не надо было ехать 100 км. Если в разумной доступности все было бы, то старость точно так провела бы. Сейчас нет ибо дети, а у них школа. кружки и тусняк весь в городе. И ломать их, чтобы нам с мужем было хорошо, не стали бы. Насмотрелась наа подруг по дому, кто вот так переехал "для детей", а детям это и даром не надо.



Плюс, насмотрелись, наверное в амеркианских тех же фильмах: без машины у них - ты просто никто, инвалид без конечностей.