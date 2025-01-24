Читала недавно статью про писательницу, которая переехала из Лондона в небольшую деревушку. Теперь страдает, потому что она совсем одна, работает дома. Ну это надо, конечно, до такого додуматься. Это всё понятно, что жильё дешевле. В большом городе ко многому привыкаешь. Я так переехала раз из большого города в небольшой, мне тоже нужно было привыкать. А тут из Лондона в деревушку. Что она думала при этом.
14 человек, которые однажды сбежали из шумных городов в деревню. И теперь их назад уже не заманить
Городская жизнь обладает множеством плюсов — большое разнообразие в магазинах, увеселительные мероприятия, кафе, выставки и многое другое. Но для некоторых людей все эти урбанистические прелести ничего не стоят, ведь их манит простая деревенская жизнь. Точнее, простой она кажется только на первый взгляд. Но герои этой статьи точно знают — любые трудности преодолимы, а умиротворение на лоне природы стоит любых усилий.
- Как-то раз, когда я был малой совсем, меня отправили на лето к бабушке в деревню. Она поставила передо мной ужин, я скривился и отказался есть. Бабуля терпеливо спросила, что же я хочу. Я сказал, но самим готовить это было бы долго, а я уже был голоден. Тут бабушка схватила меня за руку и повела к соседям. Спросила, что у них на ужин, может там, чисто случайно, то, что я захочу. Но нет, облом. Мы так ходили от дома к дому, пока не нашли тех, кто готовил именно это блюдо. Мне отложили немножко и мы пошли домой. Такова жизнь в деревне - все как одна семья друг для друга. © Rajkumar Sharma / Quora
- Мне 24, недавно переехала с мужем из города в поселок. Устроилась на работу в местную контору, график удобный, зарплата хорошая, каждый день просыпаюсь с любимым человеком. По выходным готовлю всякие вкусняшки, смотрю сериалы, читаю книги, тренируюсь. Но каждый мой друг или подруга говорит мне при встрече: "А у вас же там клубов нет", "а, ну да, деревня", "как ты там еще не умерла со скуки, я вот не смогу жить в деревне, а как же кафе, торговые центры", "переехать ради мужика в деревню я бы не смогла". Но при этом каждую неделю подружки пишут, как же хотят семью, детей. © Подслушано / Ideer
- Переехала в деревню. Приехали как-то раз друзья из города навестить, а стульев сесть — не хватает. Попросила у соседей, объяснила, что гостям негде сидеть. Мне отвечают, мол, не проблема, бери стулья. Так они еще дали овощей с огорода, пакет пирожков и свежего молока: "Еще тепленькое. Хоть городских своих угости, а то они, бедные, поди, одну химию едят". И это нормально для наших соседей — тут любой поможет! © Подслушано / Ideer
- У меня был сложный развод и бывший — абьюзер. Он буквально преследовал меня. Но я не сдалась и пошла за своей мечтой — жить в деревне. Теперь у меня есть свой участок и я всегда вижу, если кто-то пытается сюда попасть. Я счастлива настолько, насколько это возможно. © Old Lady With Dogs / Quora
- Четыре года назад я переехал из города в деревню с населением 200 человек. Большинство необходимых вещей есть в радиусе нескольких километров от нас. Тут неплохая школа и общественный зал, где иногда проходят мероприятия. В город автобус ездит раз в неделю. Но если вы не умеете водить или нет машины, а вам вдруг понадобилась буханка хлеба или пакет молока — не проблема. Всегда найдется кто-то из соседей, кто захватит это для вас по пути с работы. Здесь тихо, спокойно и никаких пробок! Ни за что не вернулся бы в так называемую «цивилизацию»! © Mike Percival / Quora
- Подруга переехала к морю в деревню, счастлива. Больше всего радовалась из-за дружбы с дельфинами: в бухте с ними плавала. Правда, был один случай: пошла плавать, все, как обычно, приплыл дельфин рядом покрутиться, играется. А потом вдруг внезапно берет и как выталкивает ее с мелководья на глубину, прилично от берега. Играет, плавает рядом и дальше толкает. Подруга уже даже запаниковала, силы на исходе, но мимо проходила лодка, помогла ей добраться назад к берегу. © Подслушано / Ideer
Этот случай подтверждает, что дельфины не специально спасают людей. Кого-то наоборот топят, как эту девушку. Просто те, кого утопили, об этом не расскажут.
- Из города переехали жить в деревню. Река через дорогу от дома, природа, птички поют и днем, и ночью. Такая тишина. Люблю ночью кататься на велике. Едешь одна, все спят уже, тишина и только звуки природы. Когда приезжаю с работы (работаю в городе), так кайфую, что живу здесь! Но столкнулась с непониманием со стороны знакомых: "В твои 22 нужно гулять, развлекаться, а ты в деревню уехала", "да ты замуж не выйдешь никогда в своей деревне". А я думаю – погулять всегда можно съездить! А жить в деревне. © Подслушано / Ideer
- Мое детство прошло в городе, но самые лучшие его воспоминания - три недели каникул у бабушки в деревне каждый год. Я выросла, бабушки давно нет, остался только ее маленький домик. Я работала риелтором, встречалась с мужчиной. Но все не то и все не те. И вот я получила наследство от другой своей бабушки, которое позволяет мне не работать ближайшие лет 10. Часть денег вложила в инвестиции, а потом подумала и решила переехать в деревню, в бабушкин домик. Мужчина меня не поддержал, расстались. Но это не испортило мои планы на переезд. И вот я в домике, купила себе три козы (еще бабушка научила за ними ухаживать). Наслаждаюсь природой и тишиной. А вечерами учу программирование, очень нравится. А недавно познакомилась с парнем из соседней деревни. Я еще не встречала таких открытых и интересных людей. И знаете, сейчас я счастлива. Хотя ни родители, ни городские подруги не поддержали меня в моем решении. © Палата №6 / VK
NA фото, видимо, открытый и интересный парень из соседней деревни)
- Переехал в деревню, потому что надоел этот пыльный город. Работаю из дома, так что в планах был аккуратный дом с газончиком и плодовыми деревьями, и все, больше никаких заморочек. Правда, домов с небольшим участком не было, так что я купил участок больше, чем планировал, но ничего. Посадил газонной травы, деревья. Все хорошо. Но трава росла разная, а не только газонная, и мне так надоело ее стричь, что подумал — а не взять ли козу. А что? Она будет пастись, травку кушать, еще и козье молоко будет. Польза! Так и сделал. Потом посмотрел на цены и подумал — блин, яйца такие дорогие. А ведь своих курочек держать дешевле. Завел кур. Потом нагрянули проблемы с желудком, нужно диетическое питание. Диетическое питание — это диетическое мясо, а диетическое мясо — это кролики! Завел еще и кролей... Очнулся уже тогда, когда из-за животных времени особо не хватало на основную работу. Подумал, почесал в затылке, плюнул и... Уволился. Теперь зарабатываю продажей яиц, мяса, все официально, все проверено. Не совсем то, что я планировал, но главное ведь, что я доволен. © Палата № 6 / VK
- Дочка задала вопрос, как же она появилась на свет, я без раздумий ответила — принес аист! А все потому, что все так почти и было. Трехлетнему ребенку рассказывать подробности я не стала, а вот про аиста не соврала. На 9 месяце мы переехали в дом моей бабушки, в деревню. Лежу я как-то, смотрю телевизор, и тут краем глаза замечаю какую-то тень на стене, ходит туда-сюда. Я на окно, а там аист сидит, самый настоящий огромный аист! Я впервые в жизни видела его настолько близко. И этой ночью мы уехали в роддом рожать. Аист прилетел не зря. © Рабочие истории / VK
- Мы с мужем раньше жили в городе, но в какой-то момент заметили, что стали жить как хиппи в окружении богатеньких. У нас была старая поцарапанная машина, а у других - иномарки! Мы здоровались с соседями, а на нас смотрели свысока. Но последняя капля была, когда я услышала, что один мужик заявил своим детям, что если они будут сидеть на траве, то в наказание пойдут за новой одеждой в секонд хенд. Это же всего лишь сидение на траве, а они дети! Мы решили уехать. Нашли дом в деревне. И новый сосед сразу же вышел пообщаться, пообещал поделиться с нами яйцами - у него свои куры. Все здороваются, улыбаются. Это как глоток свежего воздуха. Мы только переехали и я сразу почувствовала себя такой счастливой! © ****arbie / Reddit
- Я переехала в деревню и совсем об этом не жалею. Я обожаю тишину, природу, самой выращивать себе еду, жить в дружелюбном небольшом сообществе. Нет необходимости как-то по-особенному наряжаться, делать прическу и маникюр. Мне нравится самодостаточность сельской жизни. Но если вы не поклонник такого уклада, то вам все это может показаться нестабильным. © Active_Recording_789 / Reddit
Если постоянно снижать требования к себе, то можно дойти до состояния "Не ссымся - вот и хорошо"
- Недавно переехали за город. Сад, огород маленький, цветочки сажаю. Так спокойно стало. И только переехав, обратила внимание, что все больше молодых людей стремятся переехать в деревню. В моем детстве и юности все стремились в город, в активную жизнь, а сейчас вчерашние урбанисты сажают малину и снимают блоги о тихой жизни на природе. Блин, это так круто. Воистину жизнь циклична и все возвращается на круги своя... © Подслушано / Ideer
- Я все детство и юность прожила в квартире, мечтая о частном доме. Но все не складывалась. Выскочила замуж, ютились с мужем в однушке. В один прекрасный день муж пришел и говорит: «Все, переезжаем, я купил небольшой домик в деревне». Друзья и родственники были в шоке. В итоге я, дитя асфальта, муж, не умеющий работать руками, и двое детей оказались в доме с колодцем, уличным туалетом и печью. Пока я пошла работать, муж занимался реконструкцией дома. Было непросто, зарплаты не хватало. Решили что-то менять. Так у нас появился парник. Следом — домашняя птица. Потом баню построили. Заложили сад, стали получать первый урожай. Провели воду, газ, канализацию в дом. Мы научились быть рациональными, наполнили жизнь невероятными эмоциями. Дети учатся самостоятельности. Муж как-то заикался о переезде в полную глушь, но после моего нервного тика, больше мы к этому вопросу не возвращались. © AlexBalda / Pikabu
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Комментарии
Я бы жила загородом, если бы была нормальная инфраструктура, чтобы в больницу не надо было ехать 100 км. Если в разумной доступности все было бы, то старость точно так провела бы. Сейчас нет ибо дети, а у них школа. кружки и тусняк весь в городе. И ломать их, чтобы нам с мужем было хорошо, не стали бы. Насмотрелась наа подруг по дому, кто вот так переехал "для детей", а детям это и даром не надо.
Плюс, насмотрелись, наверное в амеркианских тех же фильмах: без машины у них - ты просто никто, инвалид без конечностей.
Давайте не будем идеализировать жизнь ни в деревне, ни в городе. Каждому - свое. Мы разные, и это хорошо.
Друзья, все это, конечно, чудненько, но как будто про какую-то идеальную деревню написано. Вы не пробовали ручками после ночного снегопада откапывать путь своей машине до ближайшего мало-мальски проезжего места? Не ждали по 2 часа скорую для бабушки-сердечницы, которую в итоге увезут в ближайший райцентр, где из оборудования - только рентген-ровесник Горбачева? Вашу кошку не утаскивала в лес сова? А у меня все это было...
Жила в столицах, жила в миллионнике, в небольшом городе и в пригороде (гдe все блага только eсли есть авто). Жила в человейнике, в таунхаусе и в частном доме с участком.
Такая судьба, 7- 10 лет и почему-то у меня меняется всё)))
Везде свои +/- , нет идеала. Мне относительно нормально везде. Смотря с какими нюансами ты и твоя семья готовы мириться нa данный момент.
Интересно, как может делать реконструкцию дома мужик, который до этого ничего руками не делал. Хрен у него с первого раза всё получится.