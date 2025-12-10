Ой да, раньше хлеб был такой вкусный, свежий, тёплый. Невозможно было удержаться. А корочку так я вообще всегда любила.
15 привычек из нашего детства, которых не понять современным детям
Каково ваше самое яркое воспоминание из детства? Может, это запах свежевыпеченного хлеба, перед которым сложно устоять? Или хруст тонкой корочки льда на лужицах под подошвой ботинка? У меня, например, детство ассоциируется с катанием с горок на куске пленки, которую мама берегла для парника. Предлагаю вам вместе со мной погрузиться в беззаботное детство и, может, даже пустить ностальгическую слезу.
Когда мама посылала за хлебом, мы приносили его немного обгрызенным, потому что невозможно было устоять перед ароматом
Ни за что в жизни нельзя было наступать на швы между плитками, иначе случится что-то ужасное-преужасное
Хруст тонкой корочки льда на лужицах, ломающейся под ботинком, был лучшим звуком в мире
Если совсем было нечем заняться, то всегда можно было пойти считать количество вагонов проходящих товарных поездов
Наши бабы-деды спецом спрашивали у дежурной на переезде расписание и внуков водили смотреть на поезда :)))
Если мы оббегали какое-то препятствие с разных сторон, то обязательно нужно было поздороваться, иначе непременно поссоримся
Птичье молоко, эклеры, корзиночки с кремом были, конечно, вкусными, но ничто не могло сравниться с кусочком хлеба с маслом, присыпанным сахаром
Странная комната на картинке - всё сразу. И плита, и ковер, и телевизор. Конечно, может такие большие кухни и были, просто я таких не знаю
У сирени обязательно надо было поискать 5-листные цветочки, чтобы желание исполнилось
Мы коллекционировали все подряд — от фантиков от конфет до пуговиц. И это было настоящим сокровищем
Если мама звала домой на ужин, ты приводил с собой всех своих друзей, а потом все дружно уплетали суп или пюрешку с котлеткой
Любили и побаловаться — позвонить по случайному номеру и спросить про квартиру Зайцевых. Сейчас нам за это стыдно, а тогда было весело
Да ладно, какие вежливые девочки! Мы в их возрасте спрашивали:"Это баня?А почему вениками пахнет?" "Это морг? А можно Васю с третьей полки?"
Мытье хрустальной посуды из серванта было тем еще испытанием для нас, непоседливых детей, но зато бабушка всегда давала шоколадку за это
Моя бабушка такой ерундой не занималась, это мамины приколы с хрусталём. Работала я за совесть, потому что вкусняшки и так всегда давали.
У нас было много бытовых хитростей — например, мыть окна газетами, чтобы не оставалось разводов
Газетами окна не мыли, а протирали насухо. А мыли тряпкой в воде с нашатырным спиртом
Кататься с горки можно было на чем угодно, но самые крутые виражи получались на куске пленки
Мы портфель под попу и понеслись. А дома потом сушили тетрадки и книжки. Училка ругалась над помятыми тетрадями.
Размачивание печенья или сушек в чае давало им +1000 ко вкусу
Как только появлялись первые весенние ручейки, мы тут же бежали пускать по ним бумажные кораблики
А мы плотины строили, а местами эти ручьи наоборот расчищали, получалась "минирека".
А вы помните, во что играли в детстве? Поделитесь с нами вашими самыми крутыми воспоминаниями.
Комментарии
Так как в детстве жила в Баку, то бегали с ранней весны до поздней осени с друзьями и подругами во дворе, лазили по деревьям, (я даже умудрялась залезать и прыгать с довольно высокого деревянного забора, которым был окружён наш фруктовый сад), играли в прятки, прыгалки и догонялки. Есть что хорошего вспомнить из детства.
Старый заброшенный дендропарк при Горецкой академии, с диковинными растениями, высаженными для акклиматизации - там для нас был целый мир, практически джунгли. Был и новый парк, аккуратный, но мы и там находили сказочные истории..
Каток зимой! У нас рядом заливали теннисные корты, придешь домой, коньки переоденешь и чап-чап на каток через 2 двора и трамвайные пути. И домой уже к ужину. Сейчас трамвайных путей там нет, катка, наверное, тоже