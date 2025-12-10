15 привычек из нашего детства, которых не понять современным детям

Семья
1 час назад
Каково ваше самое яркое воспоминание из детства? Может, это запах свежевыпеченного хлеба, перед которым сложно устоять? Или хруст тонкой корочки льда на лужицах под подошвой ботинка? У меня, например, детство ассоциируется с катанием с горок на куске пленки, которую мама берегла для парника. Предлагаю вам вместе со мной погрузиться в беззаботное детство и, может, даже пустить ностальгическую слезу.

Когда мама посылала за хлебом, мы приносили его немного обгрызенным, потому что невозможно было устоять перед ароматом

Анастасия
1 час назад

Ой да, раньше хлеб был такой вкусный, свежий, тёплый. Невозможно было удержаться. А корочку так я вообще всегда любила.

Ни за что в жизни нельзя было наступать на швы между плитками, иначе случится что-то ужасное-преужасное

Хруст тонкой корочки льда на лужицах, ломающейся под ботинком, был лучшим звуком в мире

Если совсем было нечем заняться, то всегда можно было пойти считать количество вагонов проходящих товарных поездов

Конфуз
55 минут назад

Наши бабы-деды спецом спрашивали у дежурной на переезде расписание и внуков водили смотреть на поезда :)))

Если мы оббегали какое-то препятствие с разных сторон, то обязательно нужно было поздороваться, иначе непременно поссоримся

Птичье молоко, эклеры, корзиночки с кремом были, конечно, вкусными, но ничто не могло сравниться с кусочком хлеба с маслом, присыпанным сахаром

Бруннера
1 час назад

Странная комната на картинке - всё сразу. И плита, и ковер, и телевизор. Конечно, может такие большие кухни и были, просто я таких не знаю

У сирени обязательно надо было поискать 5-листные цветочки, чтобы желание исполнилось

Мы коллекционировали все подряд — от фантиков от конфет до пуговиц. И это было настоящим сокровищем

Если мама звала домой на ужин, ты приводил с собой всех своих друзей, а потом все дружно уплетали суп или пюрешку с котлеткой

Любили и побаловаться — позвонить по случайному номеру и спросить про квартиру Зайцевых. Сейчас нам за это стыдно, а тогда было весело

анна августина
5 часов назад

Да ладно, какие вежливые девочки! Мы в их возрасте спрашивали:"Это баня?А почему вениками пахнет?" "Это морг? А можно Васю с третьей полки?"

Мытье хрустальной посуды из серванта было тем еще испытанием для нас, непоседливых детей, но зато бабушка всегда давала шоколадку за это

анна августина
5 часов назад

Моя бабушка такой ерундой не занималась, это мамины приколы с хрусталём. Работала я за совесть, потому что вкусняшки и так всегда давали.

У нас было много бытовых хитростей — например, мыть окна газетами, чтобы не оставалось разводов

Бруннера
59 минут назад

Газетами окна не мыли, а протирали насухо. А мыли тряпкой в воде с нашатырным спиртом

Кататься с горки можно было на чем угодно, но самые крутые виражи получались на куске пленки

Alena
39 минут назад

Мы портфель под попу и понеслись. А дома потом сушили тетрадки и книжки. Училка ругалась над помятыми тетрадями.

Размачивание печенья или сушек в чае давало им +1000 ко вкусу

Как только появлялись первые весенние ручейки, мы тут же бежали пускать по ним бумажные кораблики

Alex Amolen
7 часов назад

А мы плотины строили, а местами эти ручьи наоборот расчищали, получалась "минирека".

А вы помните, во что играли в детстве? Поделитесь с нами вашими самыми крутыми воспоминаниями. А если вы хотите еще больше погрузиться в беззаботные деньки, загляните сюда.

Ольга Курпякова
7 часов назад

Так как в детстве жила в Баку, то бегали с ранней весны до поздней осени с друзьями и подругами во дворе, лазили по деревьям, (я даже умудрялась залезать и прыгать с довольно высокого деревянного забора, которым был окружён наш фруктовый сад), играли в прятки, прыгалки и догонялки. Есть что хорошего вспомнить из детства.

Alena
34 минуты назад

Старый заброшенный дендропарк при Горецкой академии, с диковинными растениями, высаженными для акклиматизации - там для нас был целый мир, практически джунгли. Был и новый парк, аккуратный, но мы и там находили сказочные истории..

Буква Эф
13 минут назад

Каток зимой! У нас рядом заливали теннисные корты, придешь домой, коньки переоденешь и чап-чап на каток через 2 двора и трамвайные пути. И домой уже к ужину. Сейчас трамвайных путей там нет, катка, наверное, тоже

