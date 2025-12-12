17 легких комиксов о том, как сильно изменилась мода со времен нашей юности

Многие вещи, которые казались нам невероятно крутыми еще пару десятков лет назад, сейчас вызывают только сдержанный смех с легкой ноткой ностальгии. Ох уж эти джинсы в облипку с низкой посадкой, щедро украшенные стразами, и туфли на такой толстой подошве, что даже ногу не поднимешь. Мы решили вспомнить, что было модно во времена нашей молодости, и попросили нейросеть нарисовать шутливые комиксы об этом.

Когда-то низко сидящие джинсы, из-под которых проказливо выглядывало нижнее белье, казались настоящим писком

Alex Alex 18 часов назад Вообще-то, сейчас молодёжь сильно спускает штаны с талии, даже ниже пупка. - - Ответить

Облегающая одежда — это, конечно, прекрасно. Но не когда она настолько тесная, что даже сесть сложно. Хорошо, что оверсайз тоже выглядит неплохо

Тяжелые ботинки отлично защищали ноги от холода и сырости. Одна беда — через полчаса ходьбы в них конечности просто отваливались

ФинтУшами 15 часов назад я до сих пор таскаю тяжёлые ботинки и - сюрпрайз! - ноги не отваливаются. потому что ботинки комфортны до предела, нигде не жмут, не трут.

а бабулины туфли мужские. совсем мужские. интересная у них бабуля - - Ответить

С годами мы начинаем понимать, что лучше сохранить природную красоту, даже если она сейчас и не в моде



Пышные, высокие начесы сейчас кажутся чем-то невероятным. Да и волосы от них порядком страдали. Хорошо, что сейчас есть масса средств, которые помогают заботиться о шевелюре



Бедные брови уже какое десятилетие то утончаются, то разрастаются. Вот и приходится их то выщипывать, то отращивать

Годы идут, а дресс-код никуда не исчезает. Раньше нельзя было прийти в школу в короткой юбке. Теперь без юбки не появишься на работе



Эти милые свитера, приоткрывающие животик, смотрелись симпатично, но ходить в них было холодно. Зато теперь в моде объемные вещи. И тепло, и животику спокойно



Когда-то юбка или платье, надетые поверх штанов, вызывали нешуточное волнение среди старших родственников. А теперь многие так ходят. И ведь действительно удобно



Наверное, у старшего поколения всегда будет множество вопросов к загадочной подростковой моде



Хорошо, что туфли-копытца так и не вернулись в моду. Носить их было сущим наказанием. Слава богу, есть множество других моделей на каблуке



Рваные джинсы, наверное, никогда не потеряют своей популярности. И всегда будут вызывать массу критики. Но с возрастом учишься спокойно реагировать на замечания

Одно время спортивные костюмы были последним писком, потом их надевали только в спортзал. А сейчас такую одежду можно сочетать с чем угодно и по любому поводу



Животные принты точно никогда не выйдут из моды. Просто со временем начинаешь понимать, что с ними лучше не перебарщивать



Когда-то мы могли пойти на любые ухищрения ради ровного шоколадного загара. А теперь без солнцезащитного крема и носу на улицу не высунем

Ох, уж эти модные когда-то меховые жилетки. В помещении в них было жарко, на улице холодно. А еще от них веяло каким-то Средневековьем



ФинтУшами 15 часов назад жилетка вообще вещь хорошая - её можно и под куртку поддеть, чтобы на работе в блузочке рассекать. а вот от меховой меня охранили боги. хотелось часто, но мозг заставлял себя представить меня в этом, и попускало - - Ответить

С годами мы начинаем понимать, что зимой тонкие чулки и колготки лучше всего смотрятся под теплыми брюками

