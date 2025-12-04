18 комиксов, которые поймут только те, у кого есть лучший друг противоположного пола

1 час назад
18 комиксов, которые поймут только те, у кого есть лучший друг противоположного пола

Иногда дружба между мужчиной и женщиной — это целое приключение длиною в жизнь, полное историй и ситуаций, которые другие вряд ли поймут. Именно такие моменты и становятся лучшим материалом для честных, смешных и чуть-чуть трогательных комиксов, которые мы собрали этой подборке.

У вас общий репертуар

Под рукой всегда личный переводчик с мужского/женского

И самый объективный критик перед свиданием

Друг всегда готов расширить ваш литературный диапазон

Или помочь развить чувство стиля

Впрочем, не всегда успешно...

Кто еще разделит с вами и поможет запечатлеть захватывающие дух моменты жизни?

У друга всегда есть дельный совет в сложную минуту

Друг всегда проследит, чтобы вы не попали впросак

Родные и близкие частенько ставят ваши истинные отношения под сомнение

Но со временем удается развеять любые подозрения

Ales Draco
6 часов назад

Как смешно, когда твоя "лучшая подруга" унижает тебя перед твоей возлюбленной. Прям до колик.

Придется признать — некоторые мероприятия вам придется отмечать отдельно

Но зато на других друг без дружки не обойтись!

Когда тяжело на душе, поделишься не со всяким... кроме лучшей подруги

А посмеяться с ней от души над вам одним понятными шутками — это вообще запросто

Потенциальные вторые половинки проходят доскональнейший отбор

Ales Draco
6 часов назад

А у него своя личная жизнь есть или он на полставки рабом подрабатывает?

Иногда вы не прочь использовать чужие предубеждения себе в выгоду

И как классно, когда у вас с другом совпадают предпочтения в еде, всегда можно стянуть кусочек-другой...

Очень здорово, если вы узнали в этих комиксах себя и своих друзей, ведь настоящая дружба — она вне времени, на века!

А вот в этой статье мы как раз собрали несколько снимков, на которых отчетливо видно, что время, на самом деле, ни для кого не стоит на месте.

Комментарии

Olga Sokolovskaya
7 часов назад

Нет, нет, и нет! Разнополой дружбы не существует. Если не влюблен ты, влюблены в тебя. А ты наивно этого не замечаешь. Когда тебе максимально уютно с человеком, как в 100 % случаев бывает с лучшим другом, с остальными чувствуешь мир не полным. Просто не всем дано понять, что ты уже встретил человека, который тебе нужен и это отношения совсем другого уровня. Мой жизненный опыт доказал мне это не раз

-
-
Ответить

