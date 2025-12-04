18 комиксов, которые поймут только те, у кого есть лучший друг противоположного пола
Иногда дружба между мужчиной и женщиной — это целое приключение длиною в жизнь, полное историй и ситуаций, которые другие вряд ли поймут. Именно такие моменты и становятся лучшим материалом для честных, смешных и чуть-чуть трогательных комиксов, которые мы собрали этой подборке.
У вас общий репертуар
Под рукой всегда личный переводчик с мужского/женского
И самый объективный критик перед свиданием
Друг всегда готов расширить ваш литературный диапазон
Или помочь развить чувство стиля
Впрочем, не всегда успешно...
Кто еще разделит с вами и поможет запечатлеть захватывающие дух моменты жизни?
У друга всегда есть дельный совет в сложную минуту
Друг всегда проследит, чтобы вы не попали впросак
Родные и близкие частенько ставят ваши истинные отношения под сомнение
Но со временем удается развеять любые подозрения
Как смешно, когда твоя "лучшая подруга" унижает тебя перед твоей возлюбленной. Прям до колик.
Придется признать — некоторые мероприятия вам придется отмечать отдельно
Но зато на других друг без дружки не обойтись!
Когда тяжело на душе, поделишься не со всяким... кроме лучшей подруги
А посмеяться с ней от души над вам одним понятными шутками — это вообще запросто
Потенциальные вторые половинки проходят доскональнейший отбор
А у него своя личная жизнь есть или он на полставки рабом подрабатывает?
Иногда вы не прочь использовать чужие предубеждения себе в выгоду
И как классно, когда у вас с другом совпадают предпочтения в еде, всегда можно стянуть кусочек-другой...
Очень здорово, если вы узнали в этих комиксах себя и своих друзей, ведь настоящая дружба — она вне времени, на века!
