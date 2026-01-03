12 вещей, которые наши мамы и бабушки использовали совсем не по назначению

Наши мамы и бабушки с особым трепетом относились к колготкам и чулкам. Раздобыть это сокровище было непросто, а потому с такими изделиями обращались бережно. Никто бы не выкинул колготки из-за маленькой дырочки или стрелки — все прорехи тщательно зашивались. Но если чулок все-таки приходил в негодность, его не торопились отправить на помойку.

Во-первых, из колготок получались отличные тряпки и губки для мытья посуды. Во-вторых, в них можно было хранить лук. В-третьих, они легко могли заменить марлю при процеживании сока или молочной сыворотки. А еще из чулок делали фильтры для пылесоса и надевали их на скалки — чтобы тесто не прилипало. Некоторые, особенно рачительные хозяйки, «одевали» в колготки веники: благодаря этому из метелки не вываливались прутики, и она дольше оставалась в строю.