12 вещей, которые наши мамы и бабушки использовали совсем не по назначению
Сейчас полки магазинов буквально завалены разнообразными товарами, и мы порой долго мучаемся, пытаясь выбрать подходящую одежду или бытовую технику. А вот во времена наших мам и бабушек такого изобилия не было. Мы решили узнать, каким образом женщины в прошлом решали бытовые вопросы без современных штук.
Натягивали колготки на веник
Наши мамы и бабушки с особым трепетом относились к колготкам и чулкам. Раздобыть это сокровище было непросто, а потому с такими изделиями обращались бережно. Никто бы не выкинул колготки из-за маленькой дырочки или стрелки — все прорехи тщательно зашивались. Но если чулок все-таки приходил в негодность, его не торопились отправить на помойку.
Во-первых, из колготок получались отличные тряпки и губки для мытья посуды. Во-вторых, в них можно было хранить лук. В-третьих, они легко могли заменить марлю при процеживании сока или молочной сыворотки. А еще из чулок делали фильтры для пылесоса и надевали их на скалки — чтобы тесто не прилипало. Некоторые, особенно рачительные хозяйки, «одевали» в колготки веники: благодаря этому из метелки не вываливались прутики, и она дольше оставалась в строю.
Завивали ресницы ложкой или ножом
Читаю и думаю, кто такую чушь пишет про гуталин? Маша что ли? Глянула, точно, она! Откуда такие выдумки, Маша?!
Раньше добыть специальные щипчики для завивки ресниц было почти невыполнимой задачей. Чтобы добиться томного и выразительного взгляда, женщины шли на различные хитрости. Например, намазывали ресницы гуталином, которым, вообще-то, следовало чистить обувь.
Другой способ, требовавший от барышни немалой ловкости, предполагал использование столовых приборов. Девушка аккуратно прижимала теплую ложку или нож к ресницам — это придавало им исполненный драматизма изгиб. А уж потом пушистые реснички аккуратно разделяли иголкой, и дама был готова очаровывать и покорять.
Чистили ковры солью
Сейчас у нас есть различные средства и мощные пылесосы, но даже при этом чистка ковра — дело непростое. Так что можно только посочувствовать нашим бабушкам и мамам, у которых не было всех этих современных штук. Но это не значит, что женщины в те времена лишь горестно смотрели на пятна, украшавшие любимые ковры.
Просто вместо бытовой химии они использовали соль: ворс присыпали этим продуктом и оставляли на какое-то время, после чего ковер тщательно подметали. А еще с помощью соли можно было отскрести пригоревшую еду от кастрюли, помыть грязную сковородку и вернуть белизну шторам.
Делали занавески из фантиков
Только не занавески, а шторки межкомнатные. И чаще не из фантиков, а из журнала Огонек. Бумага плотнее и глянцевая
Вместо того чтобы бегать по магазинам в поисках необычных и ярких занавесок, женщины делали их сами — причем не только из ткани. Благо, что для этого нужно было просто раздобыть канцелярские скрепки, фантики и открытки.
В скрепки аккуратно продевали яркие бумажки, а потом соединяли их в длинные цепочки. Такая деталь интерьера действительно выглядела интересно, но над занавесками приходилось порядком попотеть. Обычно работа шла медленно и требовала от барышни просто железных нервов.
Не выкидывали кусочки мыла
Вообще, женщины в прежние времена были на редкость запасливыми особами и редко что-то выкидывали. Например, многие старательно хранили небольшие обмылки. Когда кусочков набиралось достаточно много, их разводили водой и получали отличное моющее средство. Рукодельницы, которые сами шили одежду, использовали обмылки в качестве портновского мела.
Мыли стаканы, графины и бутылки с помощью листьев
Надо же, первый раз слышу, вроде всегда был ёршик для бутылок и всё
И сейчас мытье посуды с узким горлышком — работа неблагодарная. А раньше, если у барышни не было ершика, — это вообще было тихим ужасом. Впрочем, женщины не опускали руки: чтобы отчистить стенки сосудов, они собирали листья и стебли с ворсинками. Зелень отправлялась в бутылку, потом емкость заливалась водой и хорошенько взбалтывалась. Правда, не совсем понятно, как бабушки и мамы умудрялись вытащить листья из бутыли после этой процедуры.
Хранили продукты за окном или между рамами
Да что ж у тогдашних дам такие выражения лица, будто они все продавцами работают
Раньше далеко не каждая семья могла похвастаться наличием холодильника, при этом все равно нужно было где-то хранить скоропортящиеся продукты. Летом рачительные хозяйки отправляли их в большие кастрюли с холодной водой — только следили за тем, чтобы жидкость ненароком не нагрелась. А вот зимой еду ставили между оконными рамами или вовсе вывешивали в форточку. В этом плане очень везло владельцам балконов. Там можно было хранить массу всевозможной снеди.
Для завивки волос использовали газеты, вилки и паяльники
Терморектальный криптоанализатор, а не паяльник)))
А вообще использовали бигуди же нагревающиеся , парафиновые, в основном. Либо спали в папильотках.
Не каждая барышня могла раздобыть бигуди, но это не значит, что женщины не мечтали о кудрях. На помощь модницам приходили вилки и газеты. Столовый прибор нужно было нагреть, а потом накрутить на него прядь волос. Если барышне было лень долго стоять с вилкой в руке, она могла сделать бигуди из газеты.
Веревочки обматывали газетной бумагой, чтобы получился небольшой валик, а потом вокруг этой штуки оборачивали локон. Благодаря таким «газетным» бигуди кудри получались пышные и упругие. А самые удачливые женщины могли попросить благоверных смастерить самодельную плойку — эти бытовые приборы умельцы делали из паяльников.
Сами делали стиральный порошок
Моя мама натирала мыло на тёрке для кипячения белья. А для стирки в стиралке только порошок "Лотос"
Если стиральный порошок в доме заканчивался, хозяйка не отчаивалась — ведь его вполне можно было сделать вручную. Женщины натирали брусок хозяйственного мыла на терке, а потом разводили стружку водой. Такой раствор неплохо справлялся с пятнами. Но были у «порошка» и свои минусы: после использования мыла одежда становилась жесткой да и пахла, мягко говоря, специфически.
Жевали смолу
Обнаружить жевательную резинку в магазине было задачей со звездочкой, поэтому ее частенько готовили в домашних условиях. Если неподалеку был парк или лес, дети и взрослые делали жвачку из смолы. Нужно было лишь очистить и разогреть этот продукт. «Хвойная» жевательная резинка обладала необычным, терпким вкусом.
А еще вместо ополаскивателя для рта наши бабушки частенько использовали молодые елочные побеги, а зубы чистили содой. И если жевать побеги было даже приятно, то зубная паста из соды нравилась далеко не всем — уж очень гадкий у нее был вкус, да и десны порядком щипало.
Бережно хранили газеты
а вот о самом распространенном, ежедневном, применении газет почему-то скромно умолчали)
Газетные листы были настоящей палочкой-выручалочкой. С их помощью выравнивали стены перед поклейкой обоев, из них делали обложки для книг и бигуди или просто сдавали на макулатуру. А еще из газет барышни ловко складывали отличные панамки — очень удобная штука, когда на улице жара, а шляпка куда-то потерялась.
Знали, как склеить чашку без клея
Когда под рукой не было обычного клея, хозяйка делала его сама из подручных материалов. В некоторых рецептах использовался творог, в других — крахмал и мука. Но, пожалуй, для самого необычного варианта нужен был полиэтилен. Кусочки разбитой посуды требовалось хорошенько нагреть, потом к линии скола прикладывали пластик и плотно сжимали части. Плавящийся полиэтилен отлично скреплял швы.
Комментарии
Опять это дурацкое "Оль, Кать, Петь, Рит, Лиз, Вась, Коль, Ань". Почему местный ИИ считает, что люди обращаются друг к другу только так?
По большому счету, ни одна из рекомендаций не потеряла своей актуальности. Ну кроме паяльника 😀
Ну, Машенька дает стране угля - чем дальше, тем более дикие картинки и описания.
Может, в закрутке на праздничном столе ей не те грибочки попались?
Листиками бутылки не мыли, паяльник на волосы не приспосабливали, для зубов был зубной порошок, а жевали свечной парафин. Я так помню.
Моё детство пришлось на конец Застоя, ничего из того, что здесь описано никто не делал! Газеты хранили, чтобы положить на дно ведра с мусором, пакеты как-то не практиковались, а молодыми и зрелыми еловыми побегами зажёвывали сигаретный запах