18 историй из общаги, которые поймут только те, кто хотя бы раз варил пельмени в чайнике
Если вы никогда не прятали банку сгущенки под матрасом и не варили пельмени в электрическом чайнике, вам не понять всей магии студенческой общаги. Это отдельная, ни на что не похожая вселенная со своими законами, легендами и героями. Мы подготовили 18 историй от людей, которые не понаслышке знают, что такое настоящая общага.
- Когда я жил в общаге, у меня был абсолютно уникальный сосед. Вообще у него была квартира, где он жил со своей бабушкой, но потом провел расчеты и понял, что, если он будет жить в общаге, а комнату сдавать квартиранту, то денег хватит и на общагу, и на кое-какие расходы. Договорился с бабушкой, заселил какого-то парня и примерно год прожил в общаге. И вроде бы всех все устраивало, но в какой-то момент в нем заиграло чувство ревности, потому что бабушке квартирант нравился гораздо больше, чем собственный внук. © ШКогвартс / VK
- Поселили двух парней в комнату. А она, как и остальные, была неидеального состояния. Ну, взялись за ремонт капитально: стены, потолок, пол, подоконник, даже дверь. А через неделю им заявляют: «Завтра мы вас переселяем, тут будут жить иностранные студенты». Без вопросов. За ночь разнесли все: расшатали дверную коробку, подрали новый пол и обои. На возмущения показали фото «до» и сказали, что как было, так и осталось. Вот даже дверь новая, а то, что шатается, — так и до этого шаталась. © Dewender / Pikabu
- В нашем студенческом общежитии жил один смешной парень. Он ужинал исключительно пельменями и умел растянуть килограммовую пачку на неделю — честно делил на семь частей, по 6–7 пельмешков в день. Отваривал их, нарезал пару толстых кусков хлеба, заливал пельмени соусом, а хлеб, четверть буханки каждый кусок, густо намазывал майонезом. Первый кусок съедал, просто глядя на дымящиеся пельмешки — разогревал аппетит. Потом чередовал пельмешек и кусок хлеба. После этого ложился на кровать, хлопал себя по животу и громко восклицал: «Ух, пельменей наелся!» © Lexbill / Pikabu
- Часа 3 ночи, общага, выхожу на кухню воды набрать в темноте и залипаю — по полу хаотично передвигается зеленое пятно. После минуты неудачных попыток выяснить, откуда это, пробую подсветить сей глюк телефоном. Прикиньте, кто-то додумался покрасить таракана люминесцентной краской. Общага никогда не перестает удивлять. © Jekooo / Pikabu
- Живу я в общаге третий год. Живем по два человека в секциях по три комнаты. В прошлом году жил со мной грек, который по окончании семестра съехал в соседнюю комнату. Сказать, что этот грек странный, — не сказать ничего. Спит часто в одежде и обуви (в общаге чисто, белье можно менять каждые две недели). Ест одни йогурты с печеньками и так далее. Прихожу я, значит, недавно «домой», время — около часу ночи. В коридоре сидит грек в кофте и штанах и завязывает шнурки. Я его и спрашиваю, мол, куда собрался ночью, в клуб какой-нибудь? На что он мне: «Да не, никуда, просто собираюсь ложиться спать». © ValentinValentin / Pikabu
- Подруга какое-то время жила в общежитии квартирного типа. Бытовая техника была своя: плита, холодильник, стиралка. В соседнюю комнату заселилась молодая женщина с двухлетней дочкой. И началось. Сначала: «Дай постирать». Ладно, разрешила. Один раз, второй, третий. Потом потребовала доступ к плите и холодильнику, уверяя, что буквально завтра все купит, а сейчас срочно нужно. Лавочка добрых услуг закрылась, когда подруга уехала в командировку на два дня. По приезде ее встретила разгневанная соседка, которая начала орать, что из-за нее они с дочкой были вынуждены питаться лапшой быстрого приготовления и ходить в грязной одежде. Потом соседка вообще потребовала, чтобы подруга оставляла ей ключ на случай, если что-нибудь понадобится. Подруга скандалить не стала, просто молча вынесла чужие продукты из холодильника и пакет с грязным бельем. К счастью, вскоре соседка съехала. © Stories / VK
Типичный день в общежитии
- Страшно жить, когда у тебя одновременно плохое зрение и не очень хорошая память. Живу в общежитии, обычное утро, иду в душ. Перед «священной процедурой мытья под холодной водой» (горячей нет) сняла резинку с волос и оставила на полочке. Помылась, выхожу, начинаю сушить голову и осознаю, что забыла увлажняющий крем. Быстро побежала за ним, возвращаюсь — а на полочке сидят какие-то два больших таракана! Начинаю орать, паниковать, беру тапок, хлопаю по ним... И вдруг понимаю: это была моя перекрученная резинка, которую я оставила перед душем. Зато вся общага смогла проснуться под мой ор! © Палата № 6 / VK
- Учусь в университете и живу в общежитии. Недавно произошел странный случай. Дверь в комнату мы обычно не закрываем на ключ: соседей знаем, на первом этаже охрана, поэтому нас ничто не смущало. Но теперь точно будем закрывать. Открываю глаза в 5 утра — а на кровати сидит незнакомый парень. Сначала подумала, что мне снится или я с ума сошла, но нет, он был реальный. Пришел посмотреть, как люди в общежитии живут, поговорил с нами и попросил покушать. Съев плов, он поблагодарил, оделся и ушел. Спасибо тебе, парень, за урок — дверь теперь закрываем. © Палата № 6 / VK
- Когда я жил в общежитии, у меня был сосед, который выходил из комнаты каждый раз, когда я включал микроволновку, чтобы разогреть себе еду. Он стоял за двумя стенами и кричал: «Ты хоть понимаешь, насколько это вредно для здоровья?! Ты читал исследования?!» При этом он за ужином мог съесть всю пачку майонеза. Но самое странное — я ни разу за все время не видел, чтобы он болел. © Палата № 6 / VK
«Когда к соседу по комнате приходит девушка»
- Окончив школу, я поступил в университет и уехал учиться в другой город. В общежитии подселили меня к ребятам, которые уже год вместе жили. Вечером все куда-то разбрелись, оставив меня одного в комнате. Я разбирал сумки, раскладывал вещи на полки, и все было нормально до того момента, как я не увидел свое постельное белье. Оно с маленькими синими гномиками. Разные мысли вертелись в голове, поэтому я решил разведать, какая постель у двоих других. У одного были миленькие медвежата, у другого — котенок с розовым бантиком. И в этот самый момент стало понятно: все будет нормально. © Студенческие истории / VK
- Недавно в мою комнату в общежитии заселили нового соседа. На первый взгляд он производит впечатление адекватного, неглупого человека: редко пропускает занятия и прекрасно играет на гитаре. Но есть одна странность: он употребляет исключительно куриные яйца. Уже полгода. Более того, он жарит их на одном и том же масле, никогда его не меняя и не вымывая сковороду. Настоящий гастрономический ужас! © Не все поймут / VK
- Когда я жила в общежитии, напротив моего блока были комнаты, где жили не студенты, а молодые семьи. Там была одна очень молодая мама. Когда бы я ее ни видела, где бы ни встретила, она всегда выглядела потрясающе — никаких растянутых футболок с дырками, на голове всегда укладка, на лице почти всегда аккуратный макияж. Это немного вводило в ступор. Ребенку было всего несколько месяцев, она почти все время проводила с ним, но это не мешало ей следить за собой. Как-то мне удалось с ней пообщаться, и она рассказала, что это делается не просто так, а для высшей цели: чтобы ребенок с детства видел свою маму красивой и в будущем выбирал себе такую же красивую жену. © Не все поймут / VK
«Живу в общежитии. Сосед позаботился о безопасности своих вещей перед поездкой. Успешный парень!»
- Мой сосед по общежитию — серб. Учимся на разных специальностях, он старше меня и собирается поступать в аспирантуру по информационной безопасности. Часто просит помочь с компьютером. Каждый раз, когда я помогал, меня не покидало странное чувство, что что-то не так. И вот однажды я замечаю: на веб-камере у него приклеен листочек. Я смотрю на него вопросительно. Он делает умный вид и отвечает: «Вооооова, ты не понимаешь, это информационная безопасность!» © Не все поймут / VK
- Недавно молодой человек ходил с ребятами из института к ним в общагу. На входе он увидел табличку с надписью: «Запрещено кататься с лестниц на тазиках!» Мы посмеялись: «Да кому придет в голову кататься на тазиках с лестниц?» Позже разговор зашел с его отцом, который тоже учился в этом институте и жил в общежитии. И тогда мы поняли, почему объявление актуально. Однажды прорвало трубу на верхнем этаже, и он с друзьями взял в хозяйственной комнате металлические тазики. Они устроили настоящий аквапарк прямо на лестницах — людей было куча! Вот почему предупреждение до сих пор висит, и, думаю, именно оно каждый год вдохновляет студентов на новые шалости. © Палата № 6 / VK
- Пришел ко мне в общагу знакомый (живет в квартире, подаренной родителями) — нужно было взять какие-то конспекты. У нас в комнате четверо, за стенкой постоянно шум, музыка, веселье. Он осмотрел все вокруг и жалостливо говорит: «Ой, завидую тебе. В общежитии так весело! А у меня проблема: живу на последнем этаже, крыша, и голуби по карнизу топают — спать невозможно. Родители, конечно, особо не думали о моем удобстве». После этого мы взяли его за руки и ноги и вынесли из общаги. Голуби ему топают. © Палата № 6 / VK
«Живу в студенческом общежитии. Сосед настолько чистоплотен, что, вымыв полы, обозначил границы, за которые нельзя заходить в обуви»
- Живу в общежитии. Готовлю на общей кухне. И так уж сложилось, что люблю рис и терпеть не могу гречку. Сегодня стою у плиты, никого не трогаю, варю свой рис. Пришла соседка и стала варить гречку. Минут десять мы с презрением смотрим в кастрюли друг друга. Потом она набрала ложку гречки, вывалила в мой рис, перемешала — и убежала. © Палата № 6 / VK
- Студентка, первый курс. Живу в общежитии, в одной комнате со мной еще три соседки. Одна из них решила сварить себе ужин — макароны. Я заметила, что она не взяла соль, и сказала ей об этом. Соседка: «А я без соли ем. Диета же». Вроде бы обычная фраза, и я только пожала плечами. Но через двадцать секунд она вернулась и взяла соль. Я спрашиваю: «В чем дело? Ты же на диете». Ответ меня вынес: «Ага, но воду же посолить нужно». Причем все это она сказала с таким непринужденным лицом, будто так и должно быть. На этом моменте мой мозг, кажется, взорвался. © Палата № 6 / VK
- Знакомый недавно уехал в Штаты и недавно рассказал забавный случай. Живет он в общежитии и по традиции должен был купить туалетную бумагу на всех. Закупаясь в огромном супермаркете, он наткнулся на стеллажи в самом конце бакалеи с огромными упаковками бумаги. Взял одну и увидел молодого парня — сотрудника супермаркета, который лежал на полке за бумагой и играл в смартфон. Знакомый застыл в недоумении, а парень посмотрел на него абсолютно невозмутимым лицом и сказал: «Простите, у меня обед». Взял у него из рук упаковку, поставил на место и добавил: «Возьмите упаковку с краю, спасибо, что выбрали наш супермаркет». © Палата № 6 / VK
А вот статья про студентов, которые умудряются выкрутиться из любой ситуации и сделать студенческую жизнь яркой, смешной и непредсказуемой.
