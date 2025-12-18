15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо

Иногда судьба подбрасывает нам такие встречи, после которых будто кто-то щелкает тумблером в голове — и все вокруг меняется. Незнакомцы становятся откровением, случайности — поворотами, а мелочи вдруг приобретают громкий смысл. В этой подборке — именно такие моменты, которые люди запомнили на всю жизнь.