15 обитателей ЖЭКов, у которых харизма будет посильнее давления в трубах — 30.03.2026

Не радуйтесь раньше времени. После забора пробы всё вернётся. У нас так было. Потом оказалось, что врезают трубы к новому дому. После работ вода грязная идёт, потом промывается и всё хорошо. Но реально несколько раз вода шла цвета чая, а как приедет наш новогор пробы брать - вода чистейшая.