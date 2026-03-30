15 обитателей ЖЭКов, у которых харизма будет посильнее давления в трубах — 30.03.2026
Жилищно-эксплуатационная контора — это не просто организация с пыльными папками и запахом хлорки в коридорах. Это особое измерение, где сантехник может оказаться романтиком, а обычный вызов мастера превращается в сюжет для детективного триллера или комедии. Кто-то находит в очереди за справкой свою судьбу, а кто-то понимает, что главная суперсила в нашем мире — это вовремя вбитый деревянный чопик и искренняя улыбка.
- Работаю в ЖЭКе. Залетает мужик, куртка нараспашку, глаза горят: «Неделю батареи холодные! Издеваетесь?!» Я поправила очки и шепотом: «Чего вы кричите?» Он возопил: «Что?!» Подмигнула и выдала базу: «Батареи-то мы поправим, но нельзя так с людьми. Улыбнитесь, а то я решу, что вы просто греться ко мне пришли, а не по делу». Он замер с открытым ртом, моргнул и вдруг прыснул: «Да уж, у вас тут пожарче, чем в моей квартире!» Весь гнев испарился. Оказалось, он неделю бегал по инстанциям и везде натыкался на хамство, а тут — живой человек. Через час слесари уже крутили его вентили, а вечером он вернулся с горячим кофе и вопросом: «А за улыбку в кино водят?» С тех пор у нас дома всегда тепло, и не только из-за батарей, а тот «скандалист» уже три года как мой законный муж.
- Появилась течь в трубе (домовая труба, идущая через все этажи) на уровне моей квартиры. Позвонил в ЖЭК, сообщил об этом. Чего я не мог ожидать, так это того, что в субботу в 23:00 ко мне приедет бригада менять трубу!
- Вчера хорошо погуляли, сегодня отсыпаюсь. Позвонила мама и сказала, что, мол, должен прийти электрик — розетка на кухне что-то барахлит, искрит, надо бы починить. Примерно через час-полтора раздается звонок в дверь. Открываю — стоит мужичок примерно лет пятидесяти: «Здравствуйте, я электрик ЖЭКа.» А я отвечаю на автомате: «Здравствуйте, а я студент Олег.» Посмеялись с ним.
«Однажды пришла я такая в ЖЭК, а там Борис»
- 4 дня назад закапало с потолка в санузле. Оказалось, у соседей сверху тоже капает, а через этаж с пола бьет родник. Вызвали аварийку, те отключили горячую воду: «Ждите, ЖЭК починит». Через день горячую воду дали. «Отлично, починили», — подумал я. Как оказалось, ЖЭК приехал, включил воду. Сказал: «О! Не течет, не капает — значит, починили». И все! Естественно, сегодня ночью все опять потекло.
- Выхожу от ортодонта — заново вкручивали винт. На улице ливень... Иду с мокрыми ногами, все болит, от анестезии онемел весь рот. В это время сотрудник ЖЭКа под дождем косит траву... Прохожу мимо, он выключает свою жужжалку и вслед мне: «Девушка, вы так красиво выглядите. Улыбайтесь.» Человек, ты даже не догадываешься, как ты спас мою последнюю нервную клеточку... И да, я улыбнулась. Первый раз за день...
- Однажды наш ЖЭК, без объявления, поменял почтовые ящики, а новые ключи от них бросил в эти самые ящики. Морали нет никакой — просто вспомнила.
- Из пустой квартиры на пятом этаже (хозяева в отпуске) каждую ночь доносился мерный, тяжелый стук. К утру по стенам пошли трещины. Слесарь Ваня с бледным лицом вскрывал дверь, сжимая в руке монтировку, как заправский охотник на призраков. За дверью стояла гробовая тишина и... туман. Туманом оказался пар. У хозяев сорвало кран, а «ритмичный стук» издавал их робот-пылесос, который честно пытался заехать на плинтус, чтобы спастись от наводнения.
И так сойдет!
- Лифт застрял между этажами. Свет погас, а из динамика вместо диспетчера послышался тяжелый вздох и шепот: «Тебе не выйти отсюда... пока не принесешь жертву». Я провел там два часа в ледяном поту, перебирая в уме грехи. Вдруг люк сверху открылся, и в кабину упал пакет с сушками. Сверху заглянул заспанный лифтер: «Слышь, парень, у нас связь перемкнуло с соседней квартирой — там бабка сериал про вампиров на всю катушку смотрит. На, погрызи пока, я трос заклинивший пинаю».
- Есть у меня знакомая, которая работает в аварийной службе. Звонит ей как-то одна барышня и начинает переходить на ультразвук с первых секунд разговора:
— Алло, аварийная?! У вас почему холодная вода такая холодная?!
— Что, простите?
— Холодная вода, говорю, почему у вас такая холодная?! Даже руку держать больно, вот какая холодная!
— Вам не нравится, что холодная вода — холодная?
— Да, сделайте холодную воду теплее!
Чаще всего звонят, когда вместо горячей воды из крана бежит холодная. Но чтобы жаловаться на то, что холодная вода — холодная, — это было впервые за более чем десять лет работы.
- Надоело купаться в ржавой воде. Позвонила в управляющую компанию, в водоканал, в санэпидстанцию и в ЖЭК — везде качала права, требовала. Наутро звонят из водоканала: «Ну что, выезжать брать пробу?» Включаю воду — а она чистая! Представляете? Я-то настраивалась на бюрократическую борьбу месяца на два-три, уже готовилась писать жалобы и гневные письма в газеты, накопила злости — а они взяли и все починили за один день! Кажется, наступило светлое будущее.
Не радуйтесь раньше времени. После забора пробы всё вернётся. У нас так было. Потом оказалось, что врезают трубы к новому дому. После работ вода грязная идёт, потом промывается и всё хорошо. Но реально несколько раз вода шла цвета чая, а как приедет наш новогор пробы брать - вода чистейшая.
Ничего себе — заявочки
О, как я обожаю эти объявления о том, что в такой-то день с 9 до 18 по квартирам будет ходить газовая служба, всем находиться дома. Каким образом и с какой стати я должна весь день дома просидеть, я не слишком понимаю.
- Восемь утра, начало рабочего дня. Нас с напарником встречает жена директора: «Идете по такому-то адресу. Там частный дом на 2 квартиры. Хозяйка одной из них должна нам уже 120 тысяч. Ее надо отключить». Мы киваем, мол, понятно. Берем большую двухколенную лестницу, чтобы можно было залезть на чердак. Идти пешком придется около часа, а на улице довольно жарко. Напарник звонит мастеру:
— Отвези нас на адрес, мы с тяжелой лестницей.
— Не могу, парни. На другом адресе авария, весь день там проторчим. Скатайтесь на автобусе, транспортная карта же есть у вас для этих целей?
— На ней по нулям почему-то.
— Ну, тогда ножками, парни.
Ну, делать нечего, берем лестницу и идем пешком. Минут за 40–50 дошли. Напарник скрылся на чердаке, через пару минут спускается, мол, готово. Возвращаемся к жене директора. Она: «Ой, я ей звонила сегодня, и буквально 10 минут назад перезвонила ее юрист, обещала, что до обеда они все 120 тысяч переведут. Так что идите, назад ее подключайте». Мы опять все сделали.
Возвращаемся назад. Идем к директрисе: «Мальчики, короче, так ничего и не перевела эта мадама, так что идите и отключайте ее!» Мы с напарником хором: «Да вы издеваетесь!»
Пошли по новой. Вернулись в 15:00. И что вы думаете? Она: «Ой, а она только что долг перевела. Все 120 тысяч. Так что идите, назад ее подключайте». Мы шли туда и угорали сами с себя. Ну это же сюр! Ну так же не бывает!
- Со слов коллеги. Иду с кухни. Тут лицо чем-то непонятным обдало. Шагнул назад и давай рассматривать. Ага. Под потолком труба, и из нее тонюсенькая струйка под напором. Поставил хомут и забыл. Но в голове все равно начала крутиться мысль, что так нехорошо. Проверил трубу. Уже 4 хомута.Звоню в ЖЭК:
— Девушка, мне бы трубу поменять, совсем некудышная.
— А сколько у вас хомутов на трубе?
— 4 хомута.
— Нельзя менять. При такой длине трубы, по правилам, должно быть не менее 8 хомутов для ее замены.
Ну хорошо... Беру и ставлю в разных участках трубы еще 4 хомута, да еще так пылью их и ржавчиной припорошил, чтоб видно было, что труба практически антикварная. Звоню в ЖЭК через недельку:
— Девушка, мне бы трубу поменять, совсем некудышная.
— А сколько у вас хомутов на трубе?
— 8 хомутов.
— Ну хорошо. Ожидайте бригаду.
Приходит бригада, оглядывает фронт работ:
— Ну, мужик, в общем, работы тут реально много, сейчас половину сделаем, а завтра вторую половину.
Сделали. Срезали полтрубы с 4 хомутами и поставили новую. Ушли. На следующий день тишина. На следующий тоже. Звоню в ЖЭК:
— Здравствуйте, я вызывал бригаду, они половину трубы заменили и ушли, обещали на следующий день закончить и пропали. Когда ждать-то снова?
— А сколько у вас хомутов на трубе?
— Четыре...
Вообщем так и живет с четырьмя хомутами...
«А у нас веселый ЖЭК»
- Мы купили квартиру в старом фонде, решили содрать старые обои и вскрыть полы. Под одной из досок они обнаружили запечатанный конверт с надписью: «Вскрыть в случае крайней нужды. Привет от ЖЭКа 1984 года». Сердце забилось чаще. Золото? Облигации? Тайный план подвалов с зарытым серебром? Вызвали представителя УК в качестве свидетеля, чтобы все было официально. Глава участка, торжественно нацепив очки, вскрыл конверт перед камерой смартфона. Внутри лежал пожелтевший листок с аккуратным чертежом и записка: «Если вы это читаете, значит, у вас все еще течет стояк в ванной. Не мучайтесь, мы в 84-м его так и не починили, просто забили туда чопик. Если его выбить — зальете полрайона. Совет: просто не трогайте, он на честном слове держится».
- В один день мой брат подошел в ЖЭК, чтобы спросить, сколько будет стоить перекрыть стояки. Ему сказали подойти в день работ и заплатить 2 тысячи за оба. Когда в день работ подошла я, цена волшебным образом увеличилась в два раза. Налог на розовое.
- В нашем УК появился новый сотрудник — огромный рыжий кот по кличке Рыжий. Директор официально зачислил его в штат на должность «эксперта по микротрещинам». Жильцы смеялись, пока не заметили странное: если Рыжий садился у чьей-то двери и начинал истошно орать, через два дня там обязательно прорывало трубу или коротило проводку. Рыжего стали бояться. Ему подносили отборную колбасу, лишь бы он прошел мимо. Но однажды кот зашел в кабинет самого директора УК, уселся на стол и как завыл. Директор побледнел и вызвал всех мастеров: «Срочно проверьте здесь все! Полы вскрыть, стены простучать!»
Рабочие разворотили весь кабинет, но не нашли ни одной неисправности. Директор уже хотел выставить кота за дверь, как вдруг заметил, что Рыжий упорно царапает заднюю стенку сейфа. Сейф отодвинули, а там спрятанный микрофон и камера. Кот просто услышал ультразвуковой писк дешевого жучка, который не давал ему спать.
