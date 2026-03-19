Это, похоже, первый этаж, поэтому можно вылезти через окно. Я бы так сделала.
18 курьеров мастерски выкрутились из неловких ситуаций и покорили сердца клиентов
Часто ли вы заказываете еду на дом? Казалось бы, что может быть проще: нажал пару кнопок в приложении, забрал пакет у двери и пошел ужинать. Но порой рутинный процесс выходит из-под контроля и превращается в настоящий комедийный сериал! Мы собрали для вас смешные истории и трогательные бытовые зарисовки от курьеров и клиентов, которые гарантированно обеспечат массу ярких впечатлений на весь день.
- Муж подрабатывал курьером. Приехал в кафе за заказом, ему выдали соус в маленьком пластиковом контейнере. Он спрашивает, мол, это прикол такой, да? Официант ответил: «Так часто делают». Потом заглянул к комментарий к заказу, а там написано: «Съешь сам». Вот и понимай как хочешь. И не жалко ведь было человеку за доставку платить.
- Доставляю сет роллов. Дверь открыла красивая девушка. Слышу, в квартире играет джаз, свет приглушен. Передал пакет, улыбаюсь: «Вашему парню повезло. Шикарный сюрприз для романтического вечера!» Девушка улыбнулась, стрельнула глазками и томно ответила: «Вообще-то он об этом еще даже не знает». Я недоуменно посмотрел на нее. А она вздохнула и добавила: «Мы с ним вообще еще не знакомы, я просто визуализирую его появление по совету своего психолога».
«Курьер оставил мой обед на пороге. Но я не могу получить его, не пролив напиток на еду»
- Работаю курьером. Вчера привез ужин, открывает девушка: одета с иголочки, идеальная укладка, а глаза на мокром месте. Я и ляпнул: «Вау, это платье просто космос, вам очень идет!» Сказал без всяких задних мыслей, чтобы разрядить обстановку. А она замерла и внезапно бахнула мне на чай сумму, превышающую стоимость самого заказа. Я уже успел возомнить себя богом пикапа и ждал приглашения на свидание, но тут она крикнула кому-то в квартире: «Слышал? Даже курьеру не все равно!» Оказалось, она хотела провести романтический вечер с мужем, но он не оценил ее старания.
- Я вернулся после тяжелого рабочего дня. Хоть я и не мешки ворочаю, а кнопочки нажимаю, кнопочек за день нажал достаточное количество. Решил я себе в холостяцкую берлогу заказать пиццу, чтобы наестся до довольного кряканья. Но я правда устал. Итог очевиден. Я проспал доставку пиццы.
И тут выясняется, что еда моя не пропала и я даже сегодня поем! Я слышал, что такая пицца съедается курьерами или выкидывается через час, а тут, получается, аж 3 часа. Больше всего стыдно перед курьером, который ехал далеко, пытался ко мне достучаться. Привезли! Чуть-чуть еще теплая. Насыщаюсь!
«Открылась в городе доставка пирогов. Заказали. И вот что приехало. Пирог с мясом, пирог с ветчиной и сладкий пирог. К последнему претензий нет, в отличии от других»
Хлебушек с запахом мяса. Подозреваю, такая доставка как открылась, так и закроется. Причем очень скоро!
- Заказали доставку продуктов. Курьер звонит в домофон, открыли. Бабушка пошла встречать. Открываются двери лифта, выходит курьер. Бабушка тянет сумки, курьер не отдает. Уже говорит: «Не волнуйтесь, я сама». Все равно не отдает. Так и дергали, а потом курьер приехал на следующем лифте. Оказалось, к соседям мама накануне в гости приехала и сходила в магазин за продуктами. Хохотали мы очень долго.
- Я и моя жена — программисты, готовить некогда, поэтому очень часто все заказываем. Живем в старом доме на 9-м этаже. Домофон не работает, лифт тоже часто не работает. В комментариях всегда пишем: «Позвоните, когда приедете». Поэтому пробежки до 1-го этажа и обратно по лестнице — обычное дело. И как же приятно, когда курьер звонит и говорит, что он уже на 9-м этаже! Особенно когда доставка указана только до подъезда. А если еще и заказ тяжелый — вообще счастье. Многие курьеры давно запомнили нас по имени. Бывает, выходишь, а тебе: «Вань, выходи, я приехал!» Иногда даже советуют одеться потеплее.
- Представляете, решила я в пятницу заказать пиццу на работу. Выбрала самую большую, с разными начинками. В комментарии написала: «Просьба не резать». Люблю есть с краев, целым куском. Курьер привозит — пицца нарезана. Я расстроилась:
— Я же просила не резать.
— Повар не увидел, бывает.
Пишу в поддержку гневный отзыв. Через 30 минут звонит менеджер, извиняется и говорит: «Мы вам новую бесплатно привезем. Просто вы комментарий „Просьба не резать“ написали к салату „Цезарь“, а не к пицце». Открываю историю заказов. Блин. Действительно. Стыдно стало не перед коллегами и не перед менеджером, а перед курьером.
- Привез заказ в гаражный кооператив поздно вечером. Вокруг ни души, только фонарь мигает. Вдруг выскакивают двое в масках и молча выхватывают у меня пакеты. Я замер на месте, и тут один из них снимает маску и со смехом выдает: «Еда приехала, сейчас доснимем сцену и обедаем!» Оказалось, студенты снимали дипломную работу.
- В общем доставка. Домофона у получателя нет. Замерзла уже звонить в разные квартиры. Тут идет парнишка. Двери все мне открыл, в лифт первой запустил... Спросил какой этаж. Я говорю, мол, 12. Он почему-то приехал на 9, ждет пока я выйду. Я говорю: «Мне же 12!» Он: «А, ой, извините». Отвез меня на 12, а потом поехал вниз на свой.
- Собралось нас около 15 человек. Мы заказали пиццу с доставкой на сумму примерно $ 50–60. Каждый скинулся минимум по $ 10, а некоторые — по $ 20 и больше. В итоге, когда пришел разносчик пиццы, мы просто вручили ему пачку наличных с чаевыми около $ 150. Он едва мог удержать деньги и все время спрашивал, уверены ли мы. Оказалось, что он переживал очень тяжелый период в жизни, и эти чаевые помогли ему встать на ноги. Примерно через месяц он вернулся в дом моего друга, чтобы поблагодарить.
- Решила себя побаловать, заказав суши на завтрак с доставкой. Делаю это всегда в одном ресторане. Люди работают там хорошие, приветливые, доставка всегда в кратчайшие сроки. Но сегодня явно что-то пошло не так... Прошел час, думаю, ладно, потерплю еще. Но когда прошло три часа, я решила позвонить, и мне сказали, что доставили заказ полтора часа назад! Как потом выяснилось, возле моего подъезда какой-то парень оплатил мой заказ и забрал его.
- Вчера вечером лениво валялись на диване. Я заказала пиццу, муж пошел за напитками. И вдруг понимаю: пиццу я оформила на адрес школы. Два дня назад делала заказ для чаепития класса. Адрес заметила слишком поздно — отменить или изменить уже не успела. Пришлось идти за пиццей к школе. Хорошо, что она рядом, а не в другом районе.
Мальвина - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Внимательность нужна не только на работе, но даже в заказе пиццы.
- Утром приехала доставка. Открываю — курьер-девушка, видно, без настроения. Принял заказ и говорю: «Подождите секундочку». Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась. Разошлись по своим делам. Минуту спустя снова стук в дверь: «А не хотите ли наггетсы? Заказ отменили».
- Закончилась дома вода для кофе. В магазин идти лень: скользко, холодно. Благо есть доставка. В итоге ко мне едут крабовые палочки, копченая рыбка, шоколад, вареники с вишней. А что не едет? Правильно — вода, про которую я, естественно, забыла.
- Было лень готовить, и я заказал доставку. Все оплатил, сижу жду. Курьер приехал — иду к двери, счастливый. Начинаю искать ключи, а их нет. Оказалось, девушка ушла на работу и забрала и свои, и мои. Курьер звонит снова. Я расстроен, говорю, чтобы он забрал заказ себе. Он предлагает: «Может, соседям оставить?» По разговору понимаю — человек не хочет меня бросать.
И тут вспоминаю, что после ремонта остались провода. Шестой этаж, примерно 18 метров. Говорю: «А если я скину провод из окна, а вы привяжете пакет?» Он согласился. Я спустил провод, он привязал заказ, дал сигнал, что все ок, и я начал поднимать пакет. В голове звучала музыка из «Миссии невыполнима», но миссия действительно оказалась выполнимой. Я — довольный и сытый. Курьеру закинул чаевые на карту.
- Я работал курьером в пиццерии. Была ужасная неделя — не мог оплатить счета. Доставил заказ на $ 30, и клиентка дала мне $ 60 со словами: «Эти 30 вам нужнее». Я еле сдержал эмоции.
«Мне недавно такое привезли»
- Короче, за мной ухаживает парень. Сегодня звонит: «Выйди, к тебе доставка придет». Ок. Думаю, цветы, наверное. Итог: 2 кг фисташек, 2 кг кешью, 2 кг курта и морская капуста для корейского супа. Я выхожу замуж. Мне стало неудобно, и я отправила ему коробку самсы. Вот такой у нас обмен продуктами.
Очень странная история. Почему орехи с морской водой капустой, что такое курт и где она взяла самсу. А, и главное - заа кого она выходит замуж. Может, за курьера...
- Привез в офис кофе. Девушка берет пакет, смотрит в глаза: «Вы верите в любовь с первого взгляда или мне нужно сделать у вас заказ снова?» Я уже планировал свидание и открыл рот для ответа, но тут из-за ее спины выходит парень с блокнотом и говорит: «Так, записываем, пикап-фраза № 5 работает отлично! Завтра проверим ее на баристе в соседнем кафе».
Девушка - пикаперша? Или пара маньячных пикаперов? Или они книгу о пикапе пишут? Так много загадок...
Каждая такая встреча лишний раз доказывает: даже в самый обыденный день всегда есть место для искренней улыбки, внезапной радости и простого тепла. И порой доставщики привозят нам не только горячую пиццу или роллы, но и веру в добро!
А у вас или ваших знакомых случались забавные или неловкие ситуации с курьерами? Поделитесь своими историями в комментариях — нам не терпится их прочитать!