Я молодая женщина, только что ушла от мужа на съемную квартиру. Пригласила специалиста провести интернет. Пришел молодой парень, ходит, светится, работает..., но замечаю что он как-то на меня подозрительно посматривает, будто посмеивается втихаря. Провёл интернет, ушел. Я хожу в недоумении что это было. Поднимаю глаза, а на люстре висят красные кружевные трусы ( подружка кинула по приколу, типа для привлечения денег, посмеялись да я и забыла).
15 мастеров, которые людям и ремонт сделали, и впечатлений на месяц вперед оставили
Истории
31 минута назад
Вызов мастера на дом — это всегда лотерея, где на кону не только исправная техника, но и ваше душевное спокойствие. Никогда не знаешь, обернется ли визит сантехника неожиданным советом «беречь мужа» или превратится в настоящий детектив с поисками сокровищ.
Мы собрали 15 историй о профи, которые умудрились не только починить кран или плиту, но и оставить после себя воспоминания, достойные сценария комедийного сериала.
- Зима — потекли трубы. Муж на работе, вызываю мастера. Пришел сантехник, смотрю — ведет себя странно. Муж перевел ему деньги. И тут мастер выдает: «У вас очень хороший муж. Берегите его». Я в ступоре, вернулась в комнату — и тут меня прорвало на смех. На самом видном месте, прямо на столе, лежит листок бумаги, а на нем крупными буквами заголовок: «АНДРЕЙ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ». Я ж просто от скуки баловалась, а когда мастер пришел, резко вскочила и забыла убрать! Представляю, что он подумал: муж там пашет, деньги шлет, а жена сидит, решает — оставить его или выгнать!
- Захожу в квартиру, а там электрик и незнакомая женщина сидит на банкетке. Я у мамы, отойдя подальше, спрашиваю: «Кто это?» А она выдает: «Представляешь, это жена электрика». Это же насколько нужно не доверять мужу, чтобы шататься с ним на работу? Мадам так и сидела, пока он не закончил работу. © Подслушано / Ideer
- Ой, стыдобушка! Тут к нам пришел мастер менять окна на пластиковые, весь такой красавчик, качок. Сижу, стараюсь незаметно рассмотреть его и одновременно рассказываю о нем подруге в переписке. Она возьми да и скажи: «А ты его сфоткай!» Ну я и сфотографировала. Со вспышкой. Заметил. Упс... © Подслушано / Ideer
- У подруги забился слив в ванной. Вызвала сантехника. Стоит, смотрит, как он достает огромный такой ком черных волос! Видимо, чистить слив после принятия душа — не ее черта. Смотрит на ком, краснеет. Сантехник выдает: «Мороки много с длинношерстными! А че за песик?» «Песик» зовется Полиной, но она не призналась! © DarkElf2000 / Pikabu
- Отключили у нас домофон, звоню в контору. Там сказали, что у нас трубка сломалась, они пришлют мастера. Ну ок, ждем. Через три дня вечером домофон вдруг зазвонил. Беру трубку, а там говорят: «Третья квартира? Это мастер, я вам трубку починил, все работает, до свидания!» Я аж обалдела — кудесник нам телепатически домофон починил! © dolltroll / Pikabu
- Позвала мастера поменять выключатель, договорились на стоимость. Он поменял, но потом вдруг решил, что разбираться в проводах он не хочет или не может — ну и поменял выключатель обратно. И сказал, что с меня сумма в два раза больше обговоренной — за два раза замененный выключатель. © elena.lesmi
- Сломалась плита. Недостаточно нагревается. Вызвала мастера. Мастер посмотрел, спросил, давно ли сломалась. Я говорю, мол, после того, как ручки снимала и мыла.Тут он снимает две ручки и меняет их местами. Все починилось. С меня плата за диагностику. © tanya.jantareva
- У нас года три тому назад стиралка сломалась. Вызвали мастера. Приехал молодой мужчина, привел с собой дочку лет 13-15. И тут я обалдел: мужик только выдвинул машинку из ниши, а все остальное делала девочка. Я стоял в шоке и наблюдал, как мастер ей инструменты подает. В итоге они поменяли мотор, и по деньгам вышло недорого. С тех пор стиралка отлично работает. © Epsilon63 / Pikabu
- Друг затеял стройку на участке. Нанял бригаду, часто приезжал проконтролировать, без предупреждения. Все восхищался: всегда работа кипит. Построили в срок, рассчитались, довольны. И тут прораб признается: «Утаивать не стану, дело в том, что ваша собака, овчарка немецкая, каждый раз за 10 минут до вашего появления, выходила и садилась перед домом. Как села — все сразу за работу! Ни разу не подвела». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Снимаю квартиру за границей. По контракту положен ремонт — я запросила. Сказали, что пришлют проверку. Утро, открываю глаза — в моей спальне стоит мужик, снимает стены на свой телефон и все комментирует. Я спокойным таким голосом говорю: «Доброе утро!». Бедняга аж телефон уронил от испуга. Долго извинялся. © Подслушано / Ideer
- Пришел ко мне мастер, чтобы починить интернет и кабельное. Оставила его в гостиной, а сама ушла в свою комнату. Дверь оставила открытой, вдруг ему понадобится что-нибудь. Через час думаю: «Тишина какая-то. Вдруг случилось что». Иду проверять, а этот чудо-ремонтник сидит на моем диване и тихонько смотрит телевизор. Спрашиваю, все ли исправлено. Мастер говорит: «Ага!» В итоге он просидел еще полчаса. © kmcdingus / Reddit
- Строитель делал мне потолок, закончил работу, с кем-то переговорил по телефону и смотрит на меня виновато...
— Что-то случилось?
— Можно, я козлы и инструмент у вас до завтра оставлю?
— Не вопрос, а что стряслось?
— Да я думал, меня мои коллеги на машине заберут, а они к вечеру гульнуть решили... © Doddy / Pikabu
- Ни что так не мотивирует делать работу быстро и ответственно, как услышанный за окном диалог электриков, ковыряющихся в подстанции во дворе:
— Вася, а зачем ты кабель дергаешь постоянно?
— Да не дергаю вроде. Эта коробка изначально так косо висела. © MACTX3B / Pikabu
- У нас годовщина свадьбы, 8 лет. Вспомнился день нашей свадьбы. Будущая жена спускается от своей бабушки на лифте, конечно же, он застревает. Телефон, куда звонить в случае поломки, указан снаружи лифта! Кнопка сработала с горем пополам с пятого раза, сказали ждать, пока мастера освободятся и придут. В итоге пришел мастер спустя время и такой: «А, ну да, лифт застрял, надо инструмент, а я не взял», — и ушел за инструментом! Пришел, открыл. В итоге все хорошо, в ЗАГС успели! © Подслушано / Ideer
- Стиралка потекла, вызвали мастера. Он ее отодвинул, что-то там ковыряется. И вдруг орет: «Хозяйка, у вас тут клад». Я в непонятках, бегу в ванную. Залетаю и аж глазам своим не верю: мастер протягивает мне мое обручальное кольцо. Мы его потеряли лет пять назад. Тогда как раз разъезжались, ругались, я решила — знак. Оказалось, оно все это время лежало за машинкой, между стеной и трубой. Мы к тому моменту уже снова жили вместе. И вот стою я с этим кольцом в руке и думаю, мол, ну ладно, убедили.
В конце концов, ремонт проходит, а байки о мастерах остаются в «золотом фонде» семейных историй. А какой самый странный или забавный случай происходил у вас во время ремонта? Делитесь в комментариях!
