Красава, год изучал проблему, но починил то, что было починить невозможно 😅
13 человек, для которых встреча с мастером по вызову обернулась сюрпризом
При вызове мастера хочется, чтобы он побыстрее разобрался с проблемами, а не создавал новые. И вряд ли кто-то ждет от его визита неожиданные сюрпризы. Но если бы все шло гладко — не видать нам этих увлекательных историй.
- Вечер. Звонок в дверь: 2 сантехника говорят, что пришли устранить засор. Отвечаю, что у меня нет засора, но они настаивают. Один заходит, другой идет на этаж ниже, делают дела. Сантехник, что у меня, сматывает трос, закрывает стояк и тут ни с того ни с сего просит деньги за устранения засора. Отвечаю что его и не было и я не вызывал. Сантехник: «Вот заявка: дом 35 корпус 1 квартира 57». Отвечаю: «Да, дом 35 квартира 57, но корпус 2». Немая пауза. © вячеслав тучков / Dzen
- Один родственник — мастер по ремонту холодильников. Позвали починить наш, за деньги, конечно. Он три дня переносил, потом пришел, говорит: «Давайте чай попьем!» Часа два пили, он: «Может, есть что перекусить?» Ну, накрыли. Сидит, я спрашиваю: «Что с холодильником-то делать?» И тут он выдает: «Ой, если честно, я так задолбался. Давай просто посидим?»
- Вызвала мастера, рассказала, как и куда ехать. Нет мастера. Звоню. Радостный голос сообщает, что он уже совсем рядом. Жду. Нет мастера. Звоню. Голос растерянный сообщает, что видимо он немного заплутал — идет пешком. А мороз минус 20. Уже стемнело, пришлось за ним ехать, искать. Нашли, накормили, обогрели, показали холодильник. Говорит: «Я не знаю, что с ним». Посадили к соседу в машину, отправили домой. Денег дали, рукавички дали, уехали. Через 10 минут звонит сосед — застрял. Поехали вытаскивать. Через полтора часа вытащили. Приехали домой, хохотали. Ничего себе у мастера денек выдался. А холодильник, оказывается, у нас просто замерз. Мы его в тепло переставили, и прекрасно работает. © Екатерина Кузнецова / Dzen
- Сломалась электрическая «умная плита». Вызвала мастера — забрал на диагностику. Оказалось, что починить невозможно. Сказала, что забирать не буду — мне металлолом не нужен. Прошел год! И этот мужик звонит: «Сделал! Только теперь нужно будет за новую деталь доплатить сотку!»
- Был у меня телевизор еще кинескопный, огромный. И вдруг пропал цвет. Пошла в мастерскую через квартал, они — привозите. Я в ужасе, еле уговариваю мастера прийти в обеденный перерыв. Мастер пришел, я с подругой на кухне. И тут голос мастера: «Девушка вы что издеваетесь? У вас кнопка цветности нажата!» Я хохотала до слез — наверное, ребенок нажал. А мастер с обидой: «Я бы еще больше смеялся, если бы вы его к нам приперли». © Галина К. / Dzen
- У нас как-то холодильник сломался, фреон вытек. Лето, жара, мяса полная морозилка, а холодильнику года 3 всего. Вызываю мастера по объявлению. Приехал мужик, глубоко за 50 лет. Чинил он наш холодильник долго, часа три, охая и ахая, что ему на дачу надо. В общем, прожег линолеум, использовал весь фреон, который с собой привез. Говорит, мол, не знаю, что делать. Ну и уехал, покупайте, говорит, новый холодильник. Вызвала другого мастера, приехал мальчишка лет 20. Очень несерьезного вида и за 30 минут все сделал. Я была удивлена, говорю: «Почему первый мастер ничего не смог сделать?» Парень объяснил, что холодильник у нас новой модели, а приехавший до него мастер, возможно, только старые умел ремонтировать. А мальчишка этот постоянно учился, как новую технику чинить. © Инга / Dzen
- Была в парикмахерской на окрашивании. Окна открыты — полетел кондиционер! Пришел мастер. Потыкал палкой что-то на улице, попросил стремянку, полез наверх. Долго что-то снимал, осматривал. Вердикт: кондиционер старый, пора в утиль, ремонту не подлежит. За вызов сгреб 2 тысячи и удалился. Я офигела, говорю, может, батарейки в пульте поменять? Поменяли. Все заработало! Мне сделали скидку на окрашивание волос. © Жора Мажора / Dzen
- Сломалась стиральная машина. Приехавший мастер, попросил не мешать, оставить его одного с больной. Через некоторое время услышала, как хлопнула входная дверь. Молча ушел, думали, может, какие-нибудь инструменты в машине взять. Муж догнал, спросил, что с машинкой. Сказал, что все — умерла. Врачом был, наверное, в прошлой жизни. © Инкогнито 0644 / Dzen
- Вызвал мастера — починить интернет и кабельное. Я оставил его в гостиной, а сам пошел в свою комнату. Через час спросил: «Как там?» Он не ответил. Я пошел проверить, а он сидит на диване и смотрит телек. Я спросил: «Все ли исправлено?» Он сказал: «Да!» И остался еще на 30 минут. © kmcdingus / Reddit
- Заехали в новый дом полгода назад. Коммуналку исправно плачу. Тут резко вечером отключили отопление. Вызвали сантехников, а те разводят руками, причину так и не выяснили. С утра продолжение истории: никто из мастеров не может помочь, так как нет никаких причин поломки. Как оказалось позже, у нас с соседней нежилой квартирой перепутаны счетчики, и я платила за них. Думала, что такое только в анекдотах случается! © Подслушано / Ideer
"отключили отопление" три ха-ха, отопление отключать даже самым злостным неплательщикам не имеют права, и вообще сначала претензию должны были прислать по неоплате
- Работала директором магазина, надо было заменить сифон под раковиной. Вызвала мужа на час. Пришел накачанный загорелый красавец в белом льняном костюме. Он в этом виде полез под раковину. Работал хорошо, но девушки были в шоке: пока работал, он парализовал работу магазина. © Галина К. / Dzen
- Покрывал дома сайдингом. Мы только что закончили установку на доме одного слепого, и он сказал, что хочет его осмотреть. Он прошел снаружи с тростью и сказал: «Вы еще не закончили. Там один кусок нужно доделать». И мы такие: «Что?» И он подошел прямо той части, которая требовала доработки. © bennetteatsbrains / Reddit
- Когда приехали на учебу в Китай, с подругами сняли квартиру. А в том доме не было горячей воды, и все пользовались бойлерами. У нас он не работал. Что-то подкручивали, стучали по нему, но все тщетно. Два месяца мылись в тазике, подогревая воду в кастрюлях. Надоело, вызвали мастера. Он пришел и нажал на какой-то рычаг, бойлер заработал. Оказывается, мы его просто не включили. Никогда еще не было так стыдно. © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько статей о том, что происходит, когда требуется помощь специалиста:
Комментарии
Сравнение сантехника с доктором-смешно🤣🤣🤣Главное, чтоб докторов с сантехниками не сравнивали🤪
В один год в квартире было холодно. Вызвала сантехников. Походили такие, посмотрели, иол, ничего сделать не можем. А я дома работаю, руки мерзнут (одета тепло, еще и пледом укрывалась). "Ну, зарядау делайте, чтоб согреться". Чудесный совет.