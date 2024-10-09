16 курьезных историй, которые внезапно стали причиной увольнения

Обычно уход с работы — это стрессовая ситуация, в которую человек попадает не без причины. И поводы для увольнения могут быть самые разные как со стороны сотрудника, так и со стороны работодателя. Иногда заявлению об уходе предшествуют такие события, что не знаешь — плакать или смеяться.