18 курьезных историй от людей, которые работают с клиентами
Работа с людьми нередко связана с повышенным стрессом. Даже один своеобразный клиент может изрядно помотать нервы, а таких молодцов за день иногда бывает несколько. Зато порой встречаются такие заказчики или посетители, что их и спустя годы хочется добрым словом вспомнить. В общем, тем, кто работает с людьми, на работе бывает как угодно, только не скучно.
- Работаю в фитнес-клубе. У одного тренера появилась клиентка, которая просила все подробно ей на листке расписывать. Тренер писал: «На завтрак едим кашу. Взвешиваем 80 граммов сухой крупы...» — и прочее. Через 3 дня она прибежала к начальству с жалобами на то, что у нее от нашей диеты болит живот. Оказалось, она сухие овсяные хлопья ела. До чего же люди иногда чудные... © Подслушано / VK
- Мы открыли придорожное кафе. Однажды подъехал к нам «гелик». В кафе ввалились двое: амбал и какой-то мужичок. Заказали картошку, отбивную и квашеную капусту. Поели, оплатили, ушли, оставив чаевых в 5 раз больше суммы заказа. Мы обалдели, конечно. А в конце недели приехал амбал и cпросил, можем ли мы включить в меню гороховую кашу и котлеты из говядины. Ответила утвердительно. С тех пор у нас этот амбал с мужичком регулярно ели. И только спустя несколько месяцев я случайно узнала, почему они у нас столовались. Оказалось, до них слухи дошли, что мы выбрасываем продукты за 2 дня до истечения их срока годности и готовим только из свежего. Не хочу хвастаться, но ни одного отравления за все время работы у нас действительно не было. © admin / y-story
- Работаю парикмахером. Есть у меня клиентка из богатых: вся такая губы, ботокс, бренды. Приходила волосы наращивать. Звонит через пару дней в слезах, мол, серьги потеряла, не находили? Я стол отодвинула — и правда, лежат сережки. Сказала ей. Она примчалась, глянула и выдает такая: «О, мои! Только вот я их носить больше не буду — они тут на полу валялись, фу! Так что, если хочешь, бери себе». И уезжает. Я даже не знаю, что это было. Но серьги себе взяла, красивые.
- — Здравствуйте, Катя! У нас не получается ходить два раза в неделю, мы будем ходить один раз, это ничего?
— Здравствуйте, ничего.
— Но, это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий?
— Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти, и большой пробел. Конечно, это отразится.
— Но у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз? Она успеет за месяц все подтянуть?
— За 4 урока? Нет, не успеет. Надо ходить хотя бы 2 раза на урок.
— Но у нас пение, художка и гимнастика!
— По-моему, мы пошли по второму кругу. © Lirala / Pikabu
- Пришел клиент с проблемой разъема зарядки на ноутбуке, ему приемщик обещает, что мы откроем все, посмотрим и отзвоним. Клиент говорит: «Да что тут смотреть, я и сам могу. Просто у меня такой отвертки нет, пусть мастер при мне разберет и посмотрит». Приемщик объясняет, что разбор ноута занимает определенное время, делается все на рабочем столе и при клиенте это сделать нереально.
Клиент снова: «Да тут 6 болтов, я и сам все бы сделал». Я выношу ему отвертку и ухожу назад в мастерскую. Клиент решил сам все разобрать и починить. В итоге оторвал шлейф клавиатуры, оторвал шлейф с кнопкой включения, сломал разъем на плате под клавиатуру. А потом заявил, что это я во всем виноват, потому что сразу не посмотрел, и из-за меня он все сломал. Вот такие вот дела. © Unknown author / Pikabu
- Оперировали собаку. Были осложнения. Ее владельцы были из другого города, и так как никого тут не знали, спали в коридоре клиники. Принесли им подушки, одеяла. И с ними рядышком спали по очереди со вторым хирургом после операции уже. Мониторили по очереди. Собака, увы, не вынесла операции, но чувство единства с владельцами тогда на всю жизнь осталось. © Подслушано/ Ideer
«Таксую. Вчера в вечерний час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»
- Последнее время клиенты «радуют»:
— Вот вам фото исходного документа, можете за сегодня работу сделать?
— Да, +50% к стандартной оплате.
— Это вам предоплату нужно половину внести?
— Нет, это ваша стандартная оплата, плюс половина за срочность.
— А завтра можно забрать? Мне очень надо!
— Да, +50% к стандартной оплате.
— Нет, я так не люблю. Доплачивать.
— Тогда ждите неделю.
— Хорошо, ждем.
На следующий день звонок на рассвете:
— Так я могу сегодня забрать?
— Да, +50% к стандартной оплате.
— Мне ваш руководитель сказала, что можно сегодня забрать по обычной цене!
— Я с ней была до ночи в офисе и знаю, что вы с ней даже не общались.
— Я не буду у вас заказывать, потому что я обиделся на вас!
Мужику 36 лет, обиделся он. © ms.milasha / Pikabu
- Работаю в магазине. И вот стою я сегодня на выкладке яиц, никому не мешаю, а рядом копошится какой-то паренек, выбирает себе «лучшую десятку». Но вдруг он роняет одно коричневое яйцо, которое летит на пол. Я, с быстротой гепарда, устремляюсь за ним и ловлю его в 10 сантиметрах от пола. Протягиваю его парню с немым укором. А он как заорет: «Гарри Поттер поймал золотой снитч! Гриффиндор победил! Когда я проржался и спросил, мол почему Гриффиндор, тот сказал, что у меня форма просто красная. Он сделал мой день! © Unknown author / Pikabu
- Я ветеринарный врач. Многие люди думают, что соски на теле их собак — это клещи. Очень многие. Один мужчина даже заявил нам: «Но он же мальчик!» © JunkyardForLove / Reddit
- Работал оператором в такси. Как-то раз звонит нам женщина, делает заказ до ветеринарной клиники. По регламенту я обязан спросить, есть ли для собаки намордник, подстилка и прочие радости. Далее между нами произошел такой диалог:
— Поедете с животным?
— Да, у меня мопс.
— Нужен намордник и подстилка.
— Какой намордник? Это мопс! У него даже морды нет! © Подслушано/ Ideer
- Звонит женщина:
— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги за полный день съемки на 20-е июля?
— Здравствуйте, эта дата свободна. Стоимость — столько-то, сюда входит...
— Торт!
— Не понял вас?
— Ну мне надо, чтоб в услуги фотографа входил торт.
— Вы знаете, кулинар из меня так себе.
— А мне советовали вас, как профессионала!
Неловкая пауза. Затем женщина кладет трубку. © alexm626 / Pikabu
- У нас есть интернет-магазин, где торгуем аудиокассетами (да, в мире хватает любителей такого винтажа). В начале ноября один товарищ из Германии купил у нас 4 кассеты. Посылка очень бодро долетела до Франкфурта и там зависла на пару недель. Клиент, соответственно, в положенный срок открыл диспут и потребовал возврат денег. Деньги мы ему вернули. А спустя неделю этот клиент нам отписывается, что посылка наконец пришла. Очень ему кассеты понравились, но одна оказалась с небольшим браком — туговато идет перемотка, а потому по его мнению было бы справедливым, если бы мы прислали ему замену. Я даже сразу и слов не нашел, чтобы ему ответить. © Andruss / Pikabu
«Позвонил клиент с проблемой, постоянные ошибки винды. Говорю, приносите, посмотрим. Принес вот системник»
Ну тут два варианта. Или хомячок помер или у стиральной машины отжим не работает
- Я работал в колл-центре крупного банка. Клиент позвонил из одного из отделений, и сказал, что очередь слишком большая, поэтому он хочет, чтобы я ему помог. Банкомат сломался, а ему нужно снять наличные. Я спросил, как я могу помочь снять наличные в банке по телефону, и он ответил: «Почему вы не можете просто отправить деньги по факсу?» © kitjen / Reddit
- Пришла ко мне в магазин мама с дочкой. Пока женщина выбирала, дочка пыталась выпросить хоть что-то себе. На все вопросы мама отвечала: «Нет, дорого, нет, положи, у тебя такое есть». Девочка в отчаянии спрашивает у меня:
— У вас хоть что-то бесплатное есть?!
— Нет.
— Зря. Надо завлекать людей бесплатными товарами.
Вот он, секрет успешного бизнеса. © Yasminurlik / Pikabu
- Работаю в библиотеке. Однажды дала несколько книг одной женщине и сказала ей дату возврата. Она посмотрела на свою подругу, потом на меня и потрясенно спросила: «То есть я должна принести книги обратно?» © twentyfeettall / Reddit
- У вас программисты вообще некомпетентные! Ничего не умеют! Все через одно место сделано!
— Программа работает?
— Работает.
— Ошибки есть?
— Ошибок нет.
— Программа работает именно так, как написано в техническом задании?
— Да, но когда мы писали ТЗ, то имели в виду совершенно другое! © astrobeglec / Pikabu
- Сижу как-то в офисе, работаю. Входящий звонок. Отвечаю:
— Добрый день, слушаю вас.
— Девушка, а подскажите мне столицу Австралии?
— Простите?
— Ну, я получил ваше коммерческое предложение, там написано «Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие Вас вопросы». Меня интересует столица Австралии.
— Если не ошибаюсь, Канберра.
— О, отлично, а теперь можете мне подробнее рассказать о вашем предложении. © IamLie
/ Pikabu
- При отправке конфиденциальной документации мы шифруем ее и ставим на нее пароль. Обычно документ и пароль отправляются в двух отдельных письмах. Я получила сообщение от клиента: он писал, что не может открыть документ, который я ему отправила:
— Вы использовали пароль?
— Да. Но там написано, что произошла ошибка.
— Какой пароль вы использовали?
— Я просто нажал ОК, и оно выдало, что у меня неправильный пароль.
— Подождите, так вы что-нибудь вводили?
— Ну, нет.
— Не могли бы вы использовать пароль, который мы вам предоставили?
— Я не думал, что он сработает, поэтому удалил ваше письмо. © DiDalt / Reddit
«Работаю в магазине сотовой связи. Сегодня пришел клиент, спрашивает, почему сим-карта не работает»
В магазинах иногда чудят и покупатели, и продавцы, а порой и все вместе. Недаром многие выходят из супермаркетов не только с покупками, но и с полными пакетами впечатлений.
Комментарии
" Да, но когда мы писали ТЗ, то имели в виду совершенно другое! " вот точно такой диалог закатила мне директриса и требовала, что бы все переделали бесплатно))))) я думала, что она одна такая уёбищная))))