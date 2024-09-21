18 курьезных историй от людей, которые работают с клиентами

Работа с людьми нередко связана с повышенным стрессом. Даже один своеобразный клиент может изрядно помотать нервы, а таких молодцов за день иногда бывает несколько. Зато порой встречаются такие заказчики или посетители, что их и спустя годы хочется добрым словом вспомнить. В общем, тем, кто работает с людьми, на работе бывает как угодно, только не скучно.

Работаю в фитнес-клубе. У одного тренера появилась клиентка, которая просила все подробно ей на листке расписывать. Тренер писал: «На завтрак едим кашу. Взвешиваем 80 граммов сухой крупы...» — и прочее. Через 3 дня она прибежала к начальству с жалобами на то, что у нее от нашей диеты болит живот. Оказалось, она сухие овсяные хлопья ела. До чего же люди иногда чудные... © Подслушано / VK

Мы открыли придорожное кафе. Однажды подъехал к нам «гелик». В кафе ввалились двое: амбал и какой-то мужичок. Заказали картошку, отбивную и квашеную капусту. Поели, оплатили, ушли, оставив чаевых в 5 раз больше суммы заказа. Мы обалдели, конечно. А в конце недели приехал амбал и cпросил, можем ли мы включить в меню гороховую кашу и котлеты из говядины. Ответила утвердительно. С тех пор у нас этот амбал с мужичком регулярно ели. И только спустя несколько месяцев я случайно узнала, почему они у нас столовались. Оказалось, до них слухи дошли, что мы выбрасываем продукты за 2 дня до истечения их срока годности и готовим только из свежего. Не хочу хвастаться, но ни одного отравления за все время работы у нас действительно не было. © admin / y-story

Работаю парикмахером. Есть у меня клиентка из богатых: вся такая губы, ботокс, бренды. Приходила волосы наращивать. Звонит через пару дней в слезах, мол, серьги потеряла, не находили? Я стол отодвинула — и правда, лежат сережки. Сказала ей. Она примчалась, глянула и выдает такая: «О, мои! Только вот я их носить больше не буду — они тут на полу валялись, фу! Так что, если хочешь, бери себе». И уезжает. Я даже не знаю, что это было. Но серьги себе взяла, красивые.

— Здравствуйте, Катя! У нас не получается ходить два раза в неделю, мы будем ходить один раз, это ничего?

— Здравствуйте, ничего.

— Но, это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий?

— Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти, и большой пробел. Конечно, это отразится.

— Но у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз? Она успеет за месяц все подтянуть?

— За 4 урока? Нет, не успеет. Надо ходить хотя бы 2 раза на урок.

— Но у нас пение, художка и гимнастика!

— По-моему, мы пошли по второму кругу. © Lirala / Pikabu

— Здравствуйте, ничего. — Но, это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий? — Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти, и большой пробел. Конечно, это отразится. — Но у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз? Она успеет за месяц все подтянуть? — За 4 урока? Нет, не успеет. Надо ходить хотя бы 2 раза на урок. — Но у нас пение, художка и гимнастика! — По-моему, мы пошли по второму кругу. © Lirala / Pikabu Пришел клиент с проблемой разъема зарядки на ноутбуке, ему приемщик обещает, что мы откроем все, посмотрим и отзвоним. Клиент говорит: «Да что тут смотреть, я и сам могу. Просто у меня такой отвертки нет, пусть мастер при мне разберет и посмотрит». Приемщик объясняет, что разбор ноута занимает определенное время, делается все на рабочем столе и при клиенте это сделать нереально.

Клиент снова: «Да тут 6 болтов, я и сам все бы сделал». Я выношу ему отвертку и ухожу назад в мастерскую. Клиент решил сам все разобрать и починить. В итоге оторвал шлейф клавиатуры, оторвал шлейф с кнопкой включения, сломал разъем на плате под клавиатуру. А потом заявил, что это я во всем виноват, потому что сразу не посмотрел, и из-за меня он все сломал. Вот такие вот дела. © Unknown author / Pikabu

Клиент снова: «Да тут 6 болтов, я и сам все бы сделал». Я выношу ему отвертку и ухожу назад в мастерскую. Клиент решил сам все разобрать и починить. В итоге оторвал шлейф клавиатуры, оторвал шлейф с кнопкой включения, сломал разъем на плате под клавиатуру. А потом заявил, что это я во всем виноват, потому что сразу не посмотрел, и из-за меня он все сломал. Вот такие вот дела. © Unknown author / Pikabu Оперировали собаку. Были осложнения. Ее владельцы были из другого города, и так как никого тут не знали, спали в коридоре клиники. Принесли им подушки, одеяла. И с ними рядышком спали по очереди со вторым хирургом после операции уже. Мониторили по очереди. Собака, увы, не вынесла операции, но чувство единства с владельцами тогда на всю жизнь осталось. © Подслушано/ Ideer

«Таксую. Вчера в вечерний час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»

Последнее время клиенты «радуют»:

— Вот вам фото исходного документа, можете за сегодня работу сделать?

— Да, +50% к стандартной оплате.

— Это вам предоплату нужно половину внести?

— Нет, это ваша стандартная оплата, плюс половина за срочность.

— А завтра можно забрать? Мне очень надо!

— Да, +50% к стандартной оплате.

— Нет, я так не люблю. Доплачивать.

— Тогда ждите неделю.

— Хорошо, ждем.

На следующий день звонок на рассвете:

— Так я могу сегодня забрать?

— Да, +50% к стандартной оплате.

— Мне ваш руководитель сказала, что можно сегодня забрать по обычной цене!

— Я с ней была до ночи в офисе и знаю, что вы с ней даже не общались.

— Я не буду у вас заказывать, потому что я обиделся на вас!

Мужику 36 лет, обиделся он. © ms.milasha / Pikabu

— Вот вам фото исходного документа, можете за сегодня работу сделать? — Да, +50% к стандартной оплате. — Это вам предоплату нужно половину внести? — Нет, это ваша стандартная оплата, плюс половина за срочность. — А завтра можно забрать? Мне очень надо! — Да, +50% к стандартной оплате. — Нет, я так не люблю. Доплачивать. — Тогда ждите неделю. — Хорошо, ждем. На следующий день звонок на рассвете: — Так я могу сегодня забрать? — Да, +50% к стандартной оплате. — Мне ваш руководитель сказала, что можно сегодня забрать по обычной цене! — Я с ней была до ночи в офисе и знаю, что вы с ней даже не общались. — Я не буду у вас заказывать, потому что я обиделся на вас! Мужику 36 лет, обиделся он. © ms.milasha / Pikabu Работаю в магазине. И вот стою я сегодня на выкладке яиц, никому не мешаю, а рядом копошится какой-то паренек, выбирает себе «лучшую десятку». Но вдруг он роняет одно коричневое яйцо, которое летит на пол. Я, с быстротой гепарда, устремляюсь за ним и ловлю его в 10 сантиметрах от пола. Протягиваю его парню с немым укором. А он как заорет: «Гарри Поттер поймал золотой снитч! Гриффиндор победил! Когда я проржался и спросил, мол почему Гриффиндор, тот сказал, что у меня форма просто красная. Он сделал мой день! © Unknown author / Pikabu

Я ветеринарный врач. Многие люди думают, что соски на теле их собак — это клещи. Очень многие. Один мужчина даже заявил нам: «Но он же мальчик!» © JunkyardForLove / Reddit

Работал оператором в такси. Как-то раз звонит нам женщина, делает заказ до ветеринарной клиники. По регламенту я обязан спросить, есть ли для собаки намордник, подстилка и прочие радости. Далее между нами произошел такой диалог:

— Поедете с животным?

— Да, у меня мопс.

— Нужен намордник и подстилка.

— Какой намордник? Это мопс! У него даже морды нет! © Подслушано/ Ideer

— Поедете с животным? — Да, у меня мопс. — Нужен намордник и подстилка. — Какой намордник? Это мопс! У него даже морды нет! © Подслушано/ Ideer Звонит женщина:

— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги за полный день съемки на 20-е июля?

— Здравствуйте, эта дата свободна. Стоимость — столько-то, сюда входит...

— Торт!

— Не понял вас?

— Ну мне надо, чтоб в услуги фотографа входил торт.

— Вы знаете, кулинар из меня так себе.

— А мне советовали вас, как профессионала!

Неловкая пауза. Затем женщина кладет трубку. © alexm626 / Pikabu

— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги за полный день съемки на 20-е июля? — Здравствуйте, эта дата свободна. Стоимость — столько-то, сюда входит... — Торт! — Не понял вас? — Ну мне надо, чтоб в услуги фотографа входил торт. — Вы знаете, кулинар из меня так себе. — А мне советовали вас, как профессионала! Неловкая пауза. Затем женщина кладет трубку. © alexm626 / Pikabu У нас есть интернет-магазин, где торгуем аудиокассетами (да, в мире хватает любителей такого винтажа). В начале ноября один товарищ из Германии купил у нас 4 кассеты. Посылка очень бодро долетела до Франкфурта и там зависла на пару недель. Клиент, соответственно, в положенный срок открыл диспут и потребовал возврат денег. Деньги мы ему вернули. А спустя неделю этот клиент нам отписывается, что посылка наконец пришла. Очень ему кассеты понравились, но одна оказалась с небольшим браком — туговато идет перемотка, а потому по его мнению было бы справедливым, если бы мы прислали ему замену. Я даже сразу и слов не нашел, чтобы ему ответить. © Andruss / Pikabu

«Позвонил клиент с проблемой, постоянные ошибки винды. Говорю, приносите, посмотрим. Принес вот системник»

Я работал в колл-центре крупного банка. Клиент позвонил из одного из отделений, и сказал, что очередь слишком большая, поэтому он хочет, чтобы я ему помог. Банкомат сломался, а ему нужно снять наличные. Я спросил, как я могу помочь снять наличные в банке по телефону, и он ответил: «Почему вы не можете просто отправить деньги по факсу?» © kitjen / Reddit

Пришла ко мне в магазин мама с дочкой. Пока женщина выбирала, дочка пыталась выпросить хоть что-то себе. На все вопросы мама отвечала: «Нет, дорого, нет, положи, у тебя такое есть». Девочка в отчаянии спрашивает у меня:

— У вас хоть что-то бесплатное есть?!

— Нет.

— Зря. Надо завлекать людей бесплатными товарами.

Вот он, секрет успешного бизнеса. © Yasminurlik / Pikabu

— У вас хоть что-то бесплатное есть?! — Нет. — Зря. Надо завлекать людей бесплатными товарами. Вот он, секрет успешного бизнеса. © Yasminurlik / Pikabu Работаю в библиотеке. Однажды дала несколько книг одной женщине и сказала ей дату возврата. Она посмотрела на свою подругу, потом на меня и потрясенно спросила: «То есть я должна принести книги обратно?» © twentyfeettall / Reddit

У вас программисты вообще некомпетентные! Ничего не умеют! Все через одно место сделано!

— Программа работает?

— Работает.

— Ошибки есть?

— Ошибок нет.

— Программа работает именно так, как написано в техническом задании?

— Да, но когда мы писали ТЗ, то имели в виду совершенно другое! © astrobeglec / Pikabu

— Программа работает? — Работает. — Ошибки есть? — Ошибок нет. — Программа работает именно так, как написано в техническом задании? — Да, но когда мы писали ТЗ, то имели в виду совершенно другое! © astrobeglec / Pikabu Сижу как-то в офисе, работаю. Входящий звонок. Отвечаю:

— Добрый день, слушаю вас.

— Девушка, а подскажите мне столицу Австралии?

— Простите?

— Ну, я получил ваше коммерческое предложение, там написано «Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие Вас вопросы». Меня интересует столица Австралии.

— Если не ошибаюсь, Канберра.

— О, отлично, а теперь можете мне подробнее рассказать о вашем предложении. © IamLie

/ Pikabu

— Добрый день, слушаю вас. — Девушка, а подскажите мне столицу Австралии? — Простите? — Ну, я получил ваше коммерческое предложение, там написано «Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие Вас вопросы». Меня интересует столица Австралии. — Если не ошибаюсь, Канберра. — О, отлично, а теперь можете мне подробнее рассказать о вашем предложении. © IamLie / Pikabu При отправке конфиденциальной документации мы шифруем ее и ставим на нее пароль. Обычно документ и пароль отправляются в двух отдельных письмах. Я получила сообщение от клиента: он писал, что не может открыть документ, который я ему отправила:

— Вы использовали пароль?

— Да. Но там написано, что произошла ошибка.

— Какой пароль вы использовали?

— Я просто нажал ОК, и оно выдало, что у меня неправильный пароль.

— Подождите, так вы что-нибудь вводили?

— Ну, нет.

— Не могли бы вы использовать пароль, который мы вам предоставили?

— Я не думал, что он сработает, поэтому удалил ваше письмо. © DiDalt / Reddit

«Работаю в магазине сотовой связи. Сегодня пришел клиент, спрашивает, почему сим-карта не работает»