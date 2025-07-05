Про выбитые щебнем стекла, ГАИ, маски, ласты и море, до которого не доехали. Тот, кто это опубликовал, наверное не понимает, что это готовый сюжет для коротенького комедийного фильма, или его части. Ну просто стопроцентно подходит. Даже сценарий не надо переделывать. Француские комедии - они такие. Пьера Ришара туда ( ну,он конечно уже ничего не сыграет) ,и зал покатывается со смеха.
13 случаев, когда отпуск закончился, а приключения — нет
Истории
3 часа назад
Приключения после отпуска не всегда заканчиваются, а иногда и только начинаются! Ведь жизнь порой преподносит незапланированные сюрпризы, которые могут разделить жизнь на «до» и «после отпуска». Собрали для вас подборку таких историй.
Вернулся из отпуска, а тут такое
- Вам придется подождать, пока вылупятся птенцы, затем вырастут, а затем улетят. Вероятно, лучше просто купить другую машину. © volivav / Reddit
- Когда- то был сложный период в жизни: развод с мужем, тяжелая работа, депрессия. У начальства еле выпросила отпуск на неделю и пошла покупать чемодан. Влюбилась в этот сиреневый чемодан с первого взгляда и решила, что теперь это символ моих перемен! Сразу после отпуска они начались: встретила будущего мужа, поменяла работу, вышла замуж, родила... А недавно мы переехали в нашу новую квартиру. Распаковываю вещички из сиреневого чемоданчика. © Подслушано / Ideer
- Вышла в отпуск, чтобы заработать денег на другой работе. В первый день после отпуска поняла, что задержки по зарплате никуда не денутся, а существовать от выплат к выплатам уже устала. Написала заявление на увольнение, вышла на больничный. За неделю фрилансом заработала больше, чем за месяц на любимой работе. Лечу в Таиланд! © Подслушано / Ideer
Вернулся из отпуска, а муравьи построили колонию в моем ноутбуке
- Эти крошки — муравьиные яйца, и внутри ноутбука их полно (компьютер не включался).
© NevermindWait / Reddit
- Помню, случай был забавный. Вернулись с родителями из отпуска, а у нас во дворе какой-то белый провод через огород протянут. Откуда он? Кто его протянул? Пошли по нему, дошли до гаража, а там через небольшое отверстие в прогнившем металле «провод» привел к картофелине, которая выкатилась из мешка. Сила жизни! Картошка пустила корень и искала землю... © Палата № 6 / VK
- Мы с дочерью-девятиклассницей живем вдвоем, и моей зарплаты продавщицы небольшого магазинчика не хватает на многое необходимое. Я пообещала дочке купить ноутбук сразу же после того, как хозяин повысит мне зарплату, что он и обещал сделать в этом году.
Уезжая в отпуск, хозяин оставил мне ключи от квартиры, чтобы я кормила и выгуливала его собаку и ухаживала за попугаем. Конечно, весь месяц этим занималась дочка. На удивление, сразу по приезде хозяин действительно повысил мне зарплату. Смеясь, он объяснил, почему. Оказалось, в репертуаре говорящего гиацинтового ары появилась новая фраза: «Пр-р-рибавь зар-р-рплату Р-р-рите!», которую тот периодически и орал голосом моей дочки. © ktozdesiya / Telegram
- Отдала кота в гостиницу. В дорогую, с репутацией. Приехали после отпуска. Вернули нам кота... Он орет, весь вонючий, прижимается ко мне в истерике. Я в шоке! Кота помыла, покормила, поцеловала. Вроде жизнь налаживается, он мурчит во все стороны и не знает, к кому бежать первому тарахтеть — ко мне или к мужу... © Подслушано / Ideer
Меня насильно отправили в отпуск
- Начальница заявила мне однажды: «В отпуск — срочно!», хотя был самый разгар работы. Я психовала, ведь знала, что вернусь — и придется все разгребать в три смены. И тут — звонок с неизвестного номера:
— Актуальна ли для вас работа в Питере? И вдруг все сложилось в идеальный пазл: ненужный отпуск, интервью, сын, который как раз должен был приехать из Питера. Через пару часов я уже держала билет. Если не получится — просто отдохну. Если получится — начнется новая глава. Питер встретил солнцем. Я прошла два этапа собеседования и услышала:
— Переезжайте. Мы вас ждем. И даже жилье найдем. Так внезапный отпуск стал поворотом всей жизни. © mart.anna / Pikabu
- Познакомились в отпуске с парой. Нам 38 и 32, им — 59 и 56. Женщина очень приятная, видно, что неглупая. Он — прям такой мужчина, которого только на «вы» называть хочется. Оказалось, что он — огромный авторитет: связи, деньги и т. п. А мы с ними болтаем, хихикаем над анекдотами, и да — мы тоже платим за них. Потому что нам важны они как люди, а не их статус или деньги. И как же бесят меня мои родители: чуть что — «Ну ты там спроси, может, помогут». А я не хочу! Хочу просто дружить.
© Подслушано / Ideer
- У меня внезапно появился отпуск, но билеты брать было поздно. Уговорил друга поехать дикарями на юг на его машине. Взяли деньги, маски, ласты — остальное купим. На 300-м километре щебнем выбивает заднее стекло. Решили вернуться — вставим и поедем снова. Разворачиваемся и тут же вылетает переднее. Теперь у нас — аэродинамическая труба на колесах. Без стекол, с пылью, с ураганом в салоне. Надели маски для подводного плавания и трубки — смотреть и дышать как-то надо. Я еще и ласты на руки надел — для пущего эффекта. Проезжаем МКАД. Нас замечает ГАИ. Один высовывается, машет жезлом, видит нас — и замирает. Второй дергает его за рукав. Мы машем ластой. Они — в шоке смотрят и въезжают прямо в столб. А мы — домой. Бабушки у подъезда чуть в обморок не упали.
На юг в тот год мы так и не доехали. Но, кажется, повеселились даже больше. © adedas / Pikabu
Я только что вернулась из отпуска уставшая и нашла это
«Что это? Я лежу 30 секунд, а потом чувствую, как по мне что-то ползает, и оказывается, что на кровати много этих маленьких жучков. Они похожи на постельных клопов?»
- Познакомился в интернете с девушкой. Красотка, интересная, с потрясающим чувством юмора, работает дизайнером на удаленке. Но была довольно закрытой, так как очень стеснялась своей особенности — она глухонемая. Мы очень близко общались, но так как были в разных городах, то не виделись ни разу.
Однажды взял отпуск и приехал в ее город. За эти четыре дня она меня просто поразила: в жизни она еще лучше. Стали встречаться, я выучил жестовый язык и переехал в ее город, только чтобы быть с ней.
Почти все друзья отнеслись к моим действиям скептически, мои родители не одобрили мой выбор. Но я пропал, она просто фантастическая. И я вижу, как рядом со мной она изменилась: перестала себя стесняться, расцвела, стала больше улыбаться. Завтра делаю ей предложение, хочу провести с ней остаток дней, и я слишком счастлив, чтобы обращать внимание на мнение остальных. © Подслушано / Ideer
Провела отпуск дома и не пожалела
- Никуда не полетела, «отдыхала» дома. Читала, расхламлялась, смотрела сериалы и играла в игры. По привычке жалела себя и злилась на бывшего мужа: за двадцать лет он так и не сделал откосы на окнах гостиной и кухни... Так и жили с фигней вместо нормальных окон. Пока меня не осенило на днях: почему бы самой не попробовать? Оказалось, цена вопроса — 60 долларов и день работы. Теперь мне кайфово от осознания, что я смогла! Почему я столько времени думала, что это сложно, чего ждала-то? Из остатков панелей и уголков сделала короб для бетонного остатка от стены в ванной. Довольна собой и считаю, что отпуск удался. Вот вам мое окошко, не идеальное, но в тысячу раз лучше, чем с торчащими кусками пены и голого бетона. © KIO.san / Picabu
Порой жизнь подкидывает такие сюрпризы, что диву даешься, особенно если приключения начинаются уже после отпуска. Но бывает, что спонтанность застигает врасплох прямо во время отдыха, и это бывает не менее неожиданно.
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