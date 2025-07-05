13 случаев, когда отпуск закончился, а приключения — нет

Про выбитые щебнем стекла, ГАИ, маски, ласты и море, до которого не доехали. Тот, кто это опубликовал, наверное не понимает, что это готовый сюжет для коротенького комедийного фильма, или его части. Ну просто стопроцентно подходит. Даже сценарий не надо переделывать. Француские комедии - они такие. Пьера Ришара туда ( ну,он конечно уже ничего не сыграет) ,и зал покатывается со смеха.