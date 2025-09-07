15+ человек, которые на своем опыте узнали: «нет» — это не хамство, а спасение

«Жарко, Антошенька?" - было подобное. Обычно я не против, чтобы сосед с верхней полки сел на моё нижнее место и пил чай. Но однажды произошёл конфликт с верхними (требовали убрать мой багаж и хотели запихнуть туда свой, были посланы). И всю дорогу они демонстративно ели на своих верхних полках, попроситься ко мне гордость не позволяла. "Мааам, так неудоообно лёжа есть, а у тебя нет складного стооолика?".