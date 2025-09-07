15+ человек, которые на своем опыте узнали: «нет» — это не хамство, а спасение
Порой нам сложно отказать человеку. Мы боимся обидеть, показаться эгоистами или просто испортить отношения. Но желание быть для всех «хорошим» и удобным часто приводит к тому, что мы взваливаем на себя чужие проблемы. Вот истории от людей, которые научились отстаивать свои личные границы, и их жизнь изменилась к лучшему.
- Подруга вечно брала вещи на «поносить». Возвращала всегда со скрипом. Один раз вернула меховую шапку полулысую. Вчера попросила форму для пирога. Ну я и решила ее проучить. Завернула форму в пакетик, а внутрь положила старый вонючий сыр. Она такую истерику потом устроила, что у нее вся кухня провоняла. Но даже это не очень помогло, поэтому теперь просто говорю, что не могу дать, без объяснений.
- Пошла на свидание с Колей. В переписке зацепил меня грамотной речью, а еще он очень симпатичный. Он пригласил меня в ресторанчик. Когда мы вошли внутрь, ему сразу же прилетел вопрос от официантки: «Вам как обычно?», и, после утвердительного ответа моего спутника, она удалилась, оставив нас наедине. Разговор был интересным и увлекательным, я даже не заметила, как пролетело 4 часа. После того как нам принесли счет, Николай сказал мне, что у меня сейчас есть «уникальная» возможность купить у него окна. Окна! После моего отказа он сказал фразу: «В таком случае, счет пополам». © Палата № 6 / VK
- На кассе женщина попросила пропустить ее вперед: «Я быстренько, у меня только торт». Обычно пропускаю, но я спешила, и что-то она мне не понравилась, и я отказала. Она стояла и фыркала. Складываю покупки, ей пробивают торт, и тут она выдает: «А я мелочью рассчитаюсь». И достает два пакета несортированных монет. Быстренько ей. © mariia__kubrak
- У меня есть подруга, которая спит и видит мой отъезд из Европы. Недавно я столкнулась с ней, в целом стараюсь много не разговаривать и не рассказывать ей. Она знает, что мне скоро выезжать из общежития, и у меня нет работы. Сладким и противным голосом она спросила меня: «Ты когда будешь устраивать вечеринку по поводу своего отъезда?» Видели бы вы ее лицо, когда я сказала, что я никуда не уезжаю и ищу квартиру. Сегодня проснулась с насморком и думаю, не сглазила ли она меня. © alikomaliko
- Во время собеседования меня спросили, кем работает мой муж. Когда я ответила, что он программист, мне сказали: «Ну, наверное, у него зарплата огромная, а ты хочешь работать, чтобы дома не сидеть. Для тебя деньги не главное». Потом раза три звонили, уговаривали устроиться к ним. Мой отказ очень разозлил директора. Он так и не понял, почему я упускаю отличную возможность работать шесть дней в неделю на трех должностях и получать копейки. © Stories / VK
- Сел в маршрутку рядом с водителем. Между мной и ним здоровый ящик с отсеками под железные деньги, т.е. одно место занято. На одной из остановок дверь в кабину открывает молодая особа, лет двадцати, молча смотрит на меня, я — на водителя: «Это твоя?» Он отрицательно качает головой. Я говорю: «Здесь нет свободных мест». Девушка отвечает: «Ну тогда пересядьте в салон». Я просто молчу и округляю глаза. Девушка продолжает: «Я хочу сюда сесть, пересядьте!» Ничего не смог на это ответить и просто закрыл дверцу маршрутки. Девушка осталась стоять на остановке.
Отойдя от культурного шока, я спросил у водителя: «А что это было?» На что он выдает: «А это такая прослойка появилась: на такси денег нет, но и в толпе ездить не хотят, вот и перемещаются только спереди в маршрутках». © vorchunGKH / Pikabu
Хапальщицы подросли, теперь им розочка на торте неинтересна. Им козырное место в маршрутке подавай, это ж специально для них спроектировано. А тут магл какой-то уселся. Самое крутое, что вот такими нахалками мамки гордятся - мол, моя своего в жизни не упустит.
- Сегодня на собеседовании честно сказала, что у меня нет амбиций, я не гонюсь за карьерным ростом и просто хочу приходить, делать свою работу, уходить жить жизнь и получать за это зарплату. И что? Меня взяли. Получается, сломать систему возможно? © bitchazlovecake
- В самолете рядом со мной села девушка, а ee муж — сзади. Попросила она меня пересесть и получила отказ. Дальше пыталась устроить цирк, попросила мужа со мной поговорить, но ему было все равно где сидеть. Но на этом она не остановилась и позвонила по громкой связи всем своим родным и каждому говорила, что мужики пошли нынче мелкие и местами не меняются. © Stories / VK
- Пошла на свидание с парнем. В анкете был красавец-мужчина, 180 см, с гордым статусом «предприниматель», 36 годков отроду. По факту пришел сорокалетний продавец в ломбарде. Я предупредила, что после 12-часового рабочего дня очень устала. Он сказал, что не проблема. Ну, думаю, ладно. В итоге он таскал меня два часа по парку в 10 вечера, а когда я предложила выпить кофе, этот мачо кивнул на киоск шаурмы: «Ну, иди купи. Я тут подожду». Я молча купила себе кофе, вернулась к этому Ромео и офигела от его наглости: «А что, мне не купила?» Ну и вишенкой на торте была его фраза: «Поехали ко мне. Кино посмотрим». Думаю, всем ясно, что я молча ушла домой. Утром я проснулась и вижу от этого чуда смс: «Ты очень меркантильная. Тебе только деньги нужны. У нас ничего не выйдет». Эх, как жаль... © Палата № 6 / VK
«Cамый крутой отказ, который я слышал»
- Года три назад я снимал частный дом, где жил с женой и двумя собаками. Когда мы заселились, дом был не в лучшем состоянии, поэтому мы сделали косметический ремонт, подкрасили его, что-то починили, и он стал выглядеть прилично. Более того, моя жена много занималась садом, высадила много цветов и превратила двор в настоящую красоту. Когда об этом узнал арендодатель, он приехал, посмотрел и неплохо так повысил плату, потому что теперь дом стал выглядеть солиднее. Такую наглость мы терпеть не собирались, через несколько дней съехали, а жена выкопала все наши цветы. © Палата № 6 / VK
- Поехали на юг с сыном. Билеты заранее брал, неделю ловил 2 нижних. Заходят соседи и сходу просят поменяться. Я в отказ, аргументирую, мол, не зря же я их караулил 4 дня. Просят уступить хоть 1 нижнее. Отказался. Так прикиньте, эти чудаки додумались все оставшиеся 2,5 (суток) стонать, кряхтеть, вздыхать с репликами: «Жарко, Антошенька? Придется терпеть, не уступают нам, не будь таким бессердечным, когда вырастешь»... © Stories / VK
- Пару дней назад дочка играла в онлайн-игру и параллельно еще общалась с игроками. Похоже, был какой-то напряженный момент, и слышу, как какой-то парень ей говорит: «Ты бесполезная». Минута молчания, и дочка выдает: «Мне не нравится, как ты со мной общаешься. Я не разрешала тебе меня обзывать». Выходит из игры и блокирует этого паренька. Дочке 8 лет. Надо будет купить у нее курсы по самоуверенности и личным границам. Сегодня узнаю, что они уже общаются. Этот мальчик, оказывается, связался с моим старшим сыном и просил через него прощение у дочки. И вечером уже слышу: «Диана молодец, и я хочу играть только с тобой». © hanna_phaam_
«Жарко, Антошенька?" - было подобное. Обычно я не против, чтобы сосед с верхней полки сел на моё нижнее место и пил чай. Но однажды произошёл конфликт с верхними (требовали убрать мой багаж и хотели запихнуть туда свой, были посланы). И всю дорогу они демонстративно ели на своих верхних полках, попроситься ко мне гордость не позволяла. "Мааам, так неудоообно лёжа есть, а у тебя нет складного стооолика?".
«Купили дочери ее первый компьютер!»
- Стою в очереди в магазине, никого не трогаю, ребенок рядом ковыряется в упаковке с печеньем. И тут, из ниоткуда, появляется тетка — классическая, с видом всезнающей мамки — и начинает мне лекцию читать: как воспитывать, как разговаривать, что запрещать, чего разрешать. Я сначала вежливо так: «Спасибо, но не нуждаюсь». А она в отказ: «Я сама мать троих, поверьте, знаю, что говорю». Терплю. Дышу. Считаю про себя до десяти. Но когда она влезла в тему: «А вот вы зря даете ему сладкое, это вредно», — меня как переклинило. Я поворачиваюсь и говорю: «А почему вы надели это пальто с этими ботинками? Вам бы что-то потеплее, с теплыми тонами». Она офигела. © Мамдаринка / VK
- У меня есть очень красивая подруга, к ней очень часто подходят знакомиться. И отказы зачастую не воспринимаются всерьез — парни настойчиво продолжают подкатывать. Подкатывают в любой ситуации — и когда она ненакрашенная, и когда в толстовке с джинсами. Она мне жаловалась, что уже устала от этого, ей сейчас попросту не до мужиков — а от них фиг отобьешься. Мы с девчонками ей на день рождения подарили кофту, которую сделали на заказ: и на груди, и на спине красноречивая надпись «Не знакомлюсь». Теперь подходят к ней в разы меньше. Правда, начали говорить, что она слишком высокого мнения о себе, но подругу это уже не волнует. © Карамель / VK
- Построил баню. Небольшую, но с хорошей печкой, каменкой. Высокие полки для любых нравов. А перед баней сделал что-то вроде озера, так, кубов на 20. Живу я преимущественно один. Иногда приезжает девушка с сыном. Топлю для них. И во дворе чай в самоваре, шашлыки. А по субботам в баню ходят соседи. Ну и тут чего-то я дров не закупил. А они уже привыкли. Суббота, я на работе задержался. Звонит сосед: «Слыш, а дрова где? Нам баню топить, у нас родня приехала». Ну я и говорю, что лес рядом. Натаскали бы сухостоя. На что он выдает: «Слыш, я щас твой дом разберу» Вот так я и закончил оказывать бесплатные услуги. © GIBORYAN / Pikabu
- Познакомилась со своим парнем, когда у него уже была борода. Брутальный такой, симпатичный. Однако, насмотревшись его старых фото, где он был еще без бороды, попросила его сбрить. Он отказался. Через время попросила снова. Отказ. Стала просить, интересоваться, в чем дело, хоть на месяцок — отрастет же! Вчера вышел из ванной без бороды со словами: «Ну что, довольна?!» И я заметила на щеке тату... тату со словом «Катя». Оказалось, его бывшая. Оба с нетерпением ждем, когда же отрастет борода. Сразу сказать, видимо, не судьба была... © Не все поймут / VK
- У моей подруги был муж до жути жадный. На ее предложения купить ей кольцо или серьги отвечал строгим отказом, мол, денег нет. Еле как она уговорила его купить новые обои для зала. Наклеили. Подруга моя думала, что, может, он перестал жадничать, и попросила у него денег на новые сапожки. Снова отказ. Тогда уже моя подруга не выдержала и закатила скандал:
— Убирайся из моей квартиры прочь! Чтоб через час я тебя здесь не видела!
На что он ей:
— Без проблем.
Подруга ушла в магазин, а через час, вернувшись, увидела такую картину: муж и несколько работников сдирали со стен обои.
— Дорогая, — начал ее муж, — я только сверну свои обои и уйду. © Не все поймут / VK
- Все соседи в новом доме откуда-то узнали, что я работаю в больнице. И однажды вечером ко мне пришла одна из соседок, старушка, и начала жаловаться на то, что медсестра вечно опаздывает, уколы дорогие, еще сверху ей нужно приплачивать. Закончила свой пятнадцатиминутный монолог просьбой, чтобы я, как медработник, делала ей уколы, разумеется бесплатно в то время, когда ей будет удобно. Слегка офигев от наглости, спросила, каким я боком касаюсь уколов и прочего. Та, слегка растерявшись, сказала что-то типа: «Ты же в больнице работаешь». Я подтвердила инфу, уточнив, что я там системный администратор и единственное, что могу вылечить, — это комп. Может, совпадение, но буквально со следующего дня все соседки пенсионного возраста со мной здороваться перестали. © Палата № 6 / VK
