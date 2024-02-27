15 человек, которые сумели постоять за себя, когда их личные границы беспардонно нарушили

Есть люди, которые просто забыли, где у них совесть лежит. Или, похоже, у них совести отродясь не было. Иначе чем объяснить то, что некоторые легко запускают руку в чужой кошелек и не стыдятся, когда их ловят на измене. И как же приятно читать, когда этих наглецов ставят на место.