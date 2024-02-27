15 человек, которые сумели постоять за себя, когда их личные границы беспардонно нарушили
Есть люди, которые просто забыли, где у них совесть лежит. Или, похоже, у них совести отродясь не было. Иначе чем объяснить то, что некоторые легко запускают руку в чужой кошелек и не стыдятся, когда их ловят на измене. И как же приятно читать, когда этих наглецов ставят на место.
- Брат женился 6 лет назад. Погуляли на широкую ногу. Я тогда очень потратилась. И тут брат заявил, что они решили сыграть свадьбу повторно. Типа освежить свадебные клятвы перед рождением ребенка. Говорю, мол, круто, поздравляю, но у меня сейчас нет денег. И тут брат признался: на самом деле первая свадьба — фикция. Просто вечеринка, они не регистрировали брак. А теперь хотят. Я подозреваю, все дело в том, что без официальной регистрации они не получат денежных выплат. Брат с мамой так меня достали, что я сказала, мол, готова приехать, но ты, братец, оплатишь все мои расходы. Он в обидках, но слезать с меня не собирался. Тогда я всем о его афере рассказала. Пусть теперь сам это расхлебывает. © CounterProper9538 / Reddit
- Я сдаю домик для отдыха в аренду. Раньше там абсолютно бесплатно отдыхали родственники и друзья. До недавнего ЧП. Туда попросился пожить брат с племянником. Мальчик устроил небольшой пожар, все живы, но в итоге меня ждал ремонт на $ 8700. Брат: «Но это же несчастный случай! Я платить не буду». И большинство родни на его стороне. Тогда я объявил всем, что сдаю дом только за деньги. Как все взвыли. © Ok_Assistant4321 / Reddit
- Когда свекровь узнала, что я беременна, она стала вести себя странно. Завалила моего мужа деньгами и подарками, а я для нее была словно пустое место. Когда ребенок родился, она и говорит мужу: «Он похож на нас с тобой», хотя вот нисколько не похож. Тут мое терпение лопнуло и я просто сказала ей: «Знаете, если вы продолжите в таком же духе, этот дом для вас закрыт». Свекровь сделала вид, что ничего не произошло, но быстренько собрала вещички и свинтила. Муж и сам, кажется, в шоке от поведения маман, но отказывается обсуждать это со мной. © External_Ad_8698 / Reddit
- В соцсетях мне написала незнакомая девушка. Пригласила меня на вечеринку-сюрприз в честь дня рождения моего друга. Я притворилась, что все в порядке и стала вытягивать информацию. Ведь речь шла о моем парне, с которым я встречалась 5 лет! А девушка назвала себя его невестой. Вечером я приперла к стенке возлюбленного. Вот так я и поймала парня на измене. А тот ничего не отрицал. Спокойно сказал, что женится на другой — раз встретил ее раньше. А со мной, так и быть, сделает милость и продолжит отношения и после свадьбы. Я такая: ну ок. А сама прислала той девушке доказательства наших с ним отношений. Оказалось, он нам даже подарки одинаковые дарил. Девчуля разорвала помолвку. Я ржала как конь, ведь бывший требует от меня $ 6000, которые он уже потратил на подготовку к свадьбе. Ага, держи карман шире. © Old_Ganache_2093 / Reddit
- Папы не стало, когда мне было 3 года. Мои бабушка и дедушка пустили нас с мамой бесплатно жить в свой пустующий дом. Дед сделал ремонт подвала и это была полностью моя территория. Сейчас мне 16. Мама наконец-то сошлась с мужчиной, и я за нее очень рада. Но проблемы начались с того, что он переехал в наш дом с тремя своими детьми. Каждому ребенку досталась своя спальня наверху. Но дети пришли ко мне в подвал и увидели, что у меня есть своя гостиная и игровая приставка. И захотели, чтобы это место стало общим. Я сказала «нет». Ключ к подвалу был только у мамы. Прихожу домой из школы, бац, дверь открыта, а в моих вещах кто-то порылся, кто-то съел мою еду. Мама говорит: «Смирись». Дед меня забрал к себе, как и все мои вещи, включая приставку. Он очень зол и заявил матери, раз уж я там теперь не живу, ей придется платить арендную плату. Мать упрашивает меня вернуться, но я же не дура. © Aggravating-Echo6026 / Reddit
- Я люблю постить фото еды в соцсетях. У меня на это уходить минут 30 в день — не больше. Мой парень меня за это вечно высмеивает. У меня не так много подписчиков, но я уже получила парочку предложений от кафе прийти бесплатно попробовать их еду в обмен на отзыв. До ужинов со стейками далеко, но я съела несколько сэндвичей и пару пирожных. И тут прорыв! Меня приглашают на открытие ресторана — столик на двух персон! Я позвала своего друга — тоже фудблогера. Мой парень обиделся. А я сказала, что мне нужно будет хорошо сфотографировать еду, и пусть в этот момент рядом со мной сидит человек, который не будет раздраженно вздыхать и закатывать глаза. © ChelseaCheesy / Reddit
- В детстве дядя иногда покупал нам с двоюродной сестрой по Киндер-сюрпризу. Игрушку сестра заставляла отдавать ей, потому что это же ее папа нам покупал, значит, игрушка тоже принадлежит ей. Мне, конечно, было обидно, но я, как воспитанный ребенок, не спорила. Однако я нашла способ, как отомстить. Однажды насобирала кучу разнообразных крышек от напитков на улице, принесла сестре и наврала, что это невероятно редкая коллекция, и такой ни у кого нет. Потом предложила ей обмен: я ей отдаю крышки, а она мне — свою Барби насовсем. Сестра, недолго думая, согласилась, а потом ее и родители обругали за то, что притащила хлам с улицы. © Подслушано / Ideer
- У меня конфликт с сестрой мужа. Бывая у меня в гостях, она отказывается называть моих дочек по имени. Аня и Нина — близняшки, им 6 лет. У них разные характеры, они по-разному одеваются и прически тоже не одинаковые. Различать их очень легко. Но сестра мужа упорно говорит так: «Одна из близняшек сделала то-то». Я ей сказала, что и Аня, и Нина — это личность, это отдельный человек, который заслуживает уважения. Но свояченица ответила: «Это просто пара девочек». Тогда я запретила ей приходить ко мне в гости. Свекровь узнала — и встала на мою сторону. Свояченица в бешенстве, но так ей и надо. © FitStarAnise / Reddit
- Я дизайнер. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы начать хорошо зарабатывать. Но моя сестра постоянно высмеивает мою профессию, считая ее несерьезной. При этом она попросила меня купить ей дорогое свадебное платье. Согласилась, пусть будет подарком. Но тут меня позвали на ужин с женихом, и сестра снова стала высмеивать мою профессию. Говорю: «Раз не можешь уважать то, как я зарабатываю, то и денег ты не увидишь». © Historical_Essay8282 / Reddit
- Мне под 50. В последнее время я ужасно устаю на работе и на выходных планировала просто отдыхать. Но тут внезапно звонит невестка, мол, могу ли я завтра посидеть с внуками. Говорю, что нет. Она уточнила: «Ну ты не работаешь?» «Да, — говорю, — не работаю и планирую отдохнуть». Конечно, меня тут же назвали эгоисткой и подключили сына, чтобы он оказал моральное давление. Но нет, я буду отдыхать. © Nervous-Discount-150 / Reddit
- Недавно в наш дом залетела летучая мышь. Мой муж с визгом убежал и спрятался в ванной, при том, что в комнате, где она орудовала, спал наш ребенок. Ну, мне деваться было некуда, я с час помучилась, поборола страх, поймала и выбросила мышь. А мужу только через два часа сказала об этом. Проучила. © Послушано / Ideer
- Собака родила щенков, и я пообещала племяннику, что подарю ему одного. Племяннику 10 лет. Он с сестрой пришел в гости посмотреть на щенят. Мы были в гостиной, как вдруг я услышала лай собаки. Оказалось, племянник проник в комнату и прятал что-то за спиной. Он положил щенка в пластиковый пакет! Мальчик расплакался и объяснил, что хочет щенка прямо сейчас. Говорю: «Ты же знаешь, что ему нужно материнское молоко». У племянника случилась истерика, и сестра забрала его домой. Позже я ей сказала: «Знаешь, я не могу доверить ему щенка». Сестра рассердилась: «Ты разобьешь ему сердце». Но я ответила, что это мое окончательное решение, несмотря на то, что племянник выслал мне видео, где плачет и ругается на меня. © Key_Barracuda_5919 / Reddit
"проучила" человека, который бросил ребёнка в опасности? чего вообще можно от него ожидать в критической ситуации?
- У жены есть дурная привычка отдавать или одалживать мои вещи без проса. Однажды она одолжила мои вещи своему коллеге — я месяц тряс ее, чтобы вернуть их. Я ей сто раз говорил так не делать. Недавно я выиграл в лотерее палатку стоимостью $ 300. Решил продать ее, уже нашел покупателя, а палатки-то и нет. Оказалось, жена отдала ее какому-то другу. В свое оправдание она сказала: «Ты же не собирался ею пользоваться». У меня все вскипело от злости. Говорю: «Либо твой друг отдаст мне деньги, либо ты, иначе я напишу заявление в полицию». Ей было стыдно выносить сор из избы — она отдала мне деньги из своего кармана. © Salty_University_202 / Reddit
- Мне 17 лет. В нашей семье 6 детей. Я и сестра — родные, а младшие — приемные. Я самый старший и мне всегда уделяли меньше всего внимания. Приемные дети ходили на всякие кружки, я — нет. Мне в 9 лет было сказано самому зарабатывать на свои хотелки. Бабушка дала мне карманные деньги — но родители их отняли. Когда мне нужно было делать операцию на миндалины, родители отложили ее на 2 года, чтобы поправить здоровье младшим детям. И тут бабушка с дедушкой сделали сюрприз: они, оказывается, скопили денег мне на учебу! Родители требуют, чтобы я отдал эти деньги младшей сестре — сделать ей операцию. Но я знаю, что у них есть какие-то сбережения на всех остальных детей. Я хочу получить образование и шанс на хорошую жизнь. © Overall_Sherbert_355 / Reddit
- Моей жене 28 лет, и она только что закончила свою докторскую диссертацию. Прежде чем родить, она хочет поработать пару лет, чтобы начать карьеру. Сам я сварщик — работаю с 15-ти лет. Работа тяжелая. Да, я хорошо зарабатываю и мог бы содержать нас обоих, но жена говорит, что это неправильно. Она тоже будет приносить деньги в семью — и я смогу работать меньше. Подкопить денег до родов. Такой у нас план. Но на Новый год приехала родня жены и началось. Вынь да положь им внучков. Мы объясняем им ситуацию, но как об стенку горох. Тогда я сказал: «Окей, вы согласны оплачивать няню, чтобы жена быстрее смогла выйти с декрета? Или отдайте ей наследство сейчас». Ее родители обиделись, но я считаю, что все сказал правильно. © Cool_Temperature_316 / Reddit
А здесь рассказываем, как девушка попала на хорошую работу, хоть и не понравилась начальнице поначалу. В этом ей помог случай и смекалка.
Комментарии
история про близняшек баян, но я не помню был ли вопрос - а как, блин, чужой человек должен из двух одинаковых девочек понять где какая?
опять людям просо не купили
дай жене проса и не будет она палатку отдавать
моя мама постоянно без моего ведома отдает мои вещи знакомым. Стоит вещи простоят и ты собираешься её надеть и бас её нет. Я тут же звоню маме. А она: Я думала ты их уже не носишь потому отдала тому то тому. Она отдала мои новые куртки сестре, туфли тёте, сапожки дочери какой то родственницы. И своей вины и то что это считается воровством она никогда не признает. Мол ты же не маленькая, а им эти вещи нужны, вот и отдала. А то что мне тоже нужно куртка зимой и осенью не считается, а на практике нас в школу без туфель не пускают. И в итоге мы очередной раз ссоримся и она начинает поливать меня грязью, обзванивать каждый мой номер и орать о том какая я жадная
В который раз история про платье?