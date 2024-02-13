15+ собеседований, которые могли пройти как по маслу, но не в этой жизни
Собеседование — это стресс. В первую очередь, конечно, для соискателя, но бывает, что и для работодателя тоже. В этой статье у нас истории о странных собеседованиях, к которым жизнь не готовила ни тех ни других.
- Смотрю вакансию: ₽ 70 тысяч на руки «чистыми», график — 2/2. Звоню, уточняю, правда ли такая зарплата, чтобы не тратили мое время. Мне отвечают загадочно: «Ну при выполнении разных условий — да. Все расскажем». Приезжаю, через 30 минут разговора настойчиво спрашиваю, мол, что с зарплатой. Ответ кадровички выбесил: «Ну если вы берете 20 смен в месяц по 12 часов, то 70 на руки и получается». Ой, как у меня все вскипело! Говорю: «Как у вас график 2/2 в голове сложился в 20 смен и на фига я сюда ехала?»
- Прохожу собеседование на должность продавца в продуктовом магазине.
Менеджер: «Вы приняты! Можете начать сегодня?»
Я: «Э-э-э... Я пока отрабатываю на прежней работе».
Менеджер: «Вы работаете на нас всего 30 секунд, а уже ищете отговорки, чтобы уйти со смены. Ладно! Можете начать завтра». © originalchaosinabox / Reddit
- Собеседование с руководительницей. Вопросы щелкаю как орешки.
— Мария, я в целом довольна. Вы готовы приступить к работе?
Я уже мысленно ликую и заверяю, что да. И тут она максимально серьезно выдает:
— Хорошо, но, как женщина, вы должны меня понять: мне в этом месяце по гороскопу сказано не принимать серьезных решений. Вдруг я позже пойму, что вы нам не очень подходите? Поэтому надо переждать до благоприятных дней. Но вы будьте на связи.
- Проходила собеседование на работу мечты. Решила попробовать, но понимала, что шансов у меня не очень много. Я без опыта, недавно из декрета и, видимо, с первого взгляда не понравилась руководительнице. Тут в кабинет по какому-то делу заглянул начальник, поздоровался со мной, как со старой знакомой, сказал, мол, рад видеть. Я на всякий случай в ответ поздоровалась, хотя его не знала. Руководительница: «Ну раз он вас знает — будем считать это рекомендацией. Берем вас». И только потом я узнала, что начальник учился вместе с моей сестрой и просто перепутал меня с ней. © Подслушано / VK
- Одна девушка на собеседовании сказала, что все ее бывшие парни сейчас работают в нашей компании, и призналась, что ей не терпится увидеть выражения их лиц, когда она выйдет на работу. Это произошло в первые 3 минуты общения. © lovelanguage_sarcasm / Reddit
- Дело было много лет назад, когда мне в резюме еще писать было особо нечего и приходилось наполнять его «водой» типа длинного перечня навыков и личных качеств. Скопипастил из какого-то резюме: «стрессоустойчивость, инициативность, старательность, хорошая память», бла-бла-бла. Пригласили на собеседование. Познакомились с HR и директором, сидим общаемся. Директор: «А вот у вас тут написано про память. А как меня зовут?» Я: «Андрей». Он: «Нет, Сергей». Я: «М-м, ну тогда про память давайте вычеркнем». Поржали, должность получил и проработал там несколько лет. © Lagavulin / Pikabu
- На одном собеседовании меня спросили, чем я в свободное время занимаюсь. Я такой: «Читаю, фильмы смотрю, готовлю». Рекрутер стал спрашивать: «Что готовите? Почему на собеседование ничего не принесли нам поесть?» Ну я посмеялся. А рекрутер, как оказалось, не шутил. © Turko_the_Fair / Twitter
- На собеседовании всегда стараюсь попасть в туалет, чтобы понять, чего стоят обещания компании. Если компания пытается показать, что они прогрессивные и современные, а в туалете жуткая советская плитка, то и отношение к работникам будет «совковое». Если обещают хорошее отношение и зарплату, а в туалете нет даже бумаги и мыла, то все их обещания — брехня. А если в туалете чисто, уютно и все есть, то и отношение к работникам в 99 % случаев уважительное и адекватное. Еще ни разу не ошиблась. © Подслушано / Ideer
- На собеседовании работодателя все устраивало до момента, пока я не спросил о зарплате: как рассчитывается премия, какой «голый» оклад, как начисляют и так далее. Вместо ответа меня спросили, причем эдаким возмущенно-укоризненным тоном: «А вы только ради денег работаете?» Я как-то растерялся и говорю: «Да». Они: «Мы вам перезвоним». На вопрос так и не ответили и не перезвонили. © Аноним / Pikabu
- Как-то раз проводила собеседование. Пришел мужик, ответил на 3 моих обычных вопроса, мол, где учился, прошлое место работы, что умеете. И вдруг он встал, громко сказал: «ВЫ МНЕ НЕ НРАВИТЕСЬ» — и ушел. © blinpolin12 / Twitter
- Сегодня во время собеседования я наливал воду в стаканчик и она перелилась. «Нервничаете?» — спросил интервьюер. «Нет, я просто всегда выкладываюсь на 110 %», — ответил я. © DmitriSychikov / Twitter
- Как-то меня попросили рассказать о своих карьерных достижениях на английском. Ну хорошо, рассказываю. Потом рекрутер мне такая: «Я английского не знаю, но должна была проверить, что вы на нем говорите». © Olga_Vryadli / Twitter
- Ищу работу, звонят из компании:
— Здравствуйте, работу еще ищете?
— Да.
Далее следует несколько фраз с общей информацией.
— А по какому принципу компанию выбираете?
— Из общего впечатления от разговора. Плюс читаю отзывы о работодателе в интернете.
Пауза.
— Боюсь, мы вам не подходим.
И кладут трубку. © TeslaCat / Pikabu
- Спешил как-то на собеседование. Мчусь во весь опор, почти бегу, вдруг вижу — наравне со мной идет какой-то мужик. Идем ноздря в ноздрю, но на последних метрах перед дверями я его обгоняю, при этом останавливаюсь и придерживаю дверь. На собеседовании прошел HR, осталось пообщаться с будущим начальником. Захожу в кабинет, а там этот мужик. HR не успела дверь закрыть, а он уже орет: «Принят, оформляйте!» А мне говорит: «Чего тебя собеседовать? И так вижу — вежливый, пунктуальный и ответственный». © Vipman84 / Pikabu
- Очень неспешно подыскиваю работу. На прошлой упахалась до одури — деньги пока имеются. Есть интерес к одной фирме. Пишу им, мол, у меня такой-то опыт, нужны ли сотрудники. Мне в ответ: «На каких условиях?» Что значит, на каких? Вы мне платите зарплату, я работаю. После этой фразы отказали почему-то. © guryana / Pikabu
- Я — молодой специалист со свежим дипломом. Прохожу собеседование у директора-женщины, с виду акулы-карьеристки. Растерялась под ее напором и на вопрос о том, сколько мне лет, честно ответила: «Двадцать один». Но тут в голове мелькнула мысль, что это как-то несолидно, и я еще честнее добавила: «С половиной». Как ни странно, меня взяли. © Палата № 6 / VK
А здесь у нас можно узнать про 10 признаков того, что с некоторыми работодателем каши не сваришь.
Комментарии
Про тест туалетом - согласна. Да и сама реакция на просьбу тоже показательно: реагируют как на должное - нормально, а если тебе делают одолжение - ну их в сад....
Из недавнего. Подруга - реально хороший специалист в своей сфере. Но ее работа связана с филологией, вычиткой текстов, написании текстов. Ее зовут в новый проект. Обещают 60 к. Мало для большого города, но для провинции - хорошо. Она аккуратно все разузнала. В общем, если работать не до 7-го пота, то тысяч 20 она бы получала там)))))))))))
Один раз пришла устраиваться в одну компанию на должность специалиста контроля качества с графиком 2/2 с ночными сменами. Во-первых, меня посадили в центр комнаты и окружили три человека, отчего было неловко и явно недружелюбно, когда они начали между собой надо мной насмехаться — Внимание — потому что я в одной компании проработала 4 года, а надо было, оказывается, менять места работы каждый год, а ещё и турецкий язык знаю, потому что сериалы люблю смотреть, ага? Ха-ха-ха, поэтому же все люди становятся лингвистами и переводчиками, да? А потом меня вообще поразило то, что они сказали, что вообще-то у них штат укомплектован, но я могу поработать месяц бесплатно (с ночными-то сменами по 12 часов!), и если им понравится, они возьмут меня в резерв! Вот это самомнение у людей и отсутствие профессиональных навыков в проведении собеседований явно.
О! Про смены. Когда искала работу, позвонили из сьермаркета что ли: зп тоже 70 тыщ, по 12 часов смена... И плотЮт за это 2 тыщи. Но мое "а как у вас получаются эти 70 тыщ то???" Ответили что-то типа, а каждый день работать. По 12 часов. Еще раз. Каждый день. И это без учета дороги. Ага. Но мне хоть по телефону все рассказали, никуда ехать не надо было, так что охреневала без затрат на дорогу