17 историй, развязку которых не угадал бы даже Шерлок Холмс

Фраза «Вот это поворот» относится не только у голливудским блокбастерам, но и обычным жизненным ситуациям. Коллеги-чудаки, дети, хитрющие друзья и родня — неиссякаемые источники фееричных историй, которыми люди делятся в сети.

А здесь у нас истории про 15 наглецов, которых давно пора было щелкнуть по носу.