21 человек, которые так мастерски упаковали подарок, что его жалко открывать

Многие из нас, в попытке красиво упаковать подарок, в итоге получают комок скотча и мятой бумаги. Но есть люди, у которых руки золотые. Они могут создать настоящее произведение искусства и заодно поднять настроение близких.
«Участвую в тайном обмене подарками и упаковал свой сюрприз в виде толстой крысы»
С тремя подругами играли в Тайного Санту. Решила похулиганить, а в конце упаковала подарок в виде елочки. Настя в восторге: «Жалко даже открывать, пусть пока постоит». Прошел день, вдруг она звонит и орет: «Ань, ты с ума сошла?! Муж открыл подарок, а там стринги со смешными рисунками! И, главное, он увидел твою надпись ’От Валеры’! Ну и все, щас я ему трубку дам, объясни ему сама, что это ты!»
На работе у нас устроили Тайного Санту, все подарки сложили под елку. Захожу я, значит, в комнату, смотрю, все уже разобрали свои подарки, смотрят на меня и хихикают. Коллега такая: «Наташ, это твой!» Смотрю, а там унитаз, упакованный подарочной бумагой! Я в шоке, думаю: «Прикалываются, что ли?» Убираю упаковку, открываю, а там огроменная коробка со сладостями! Ух, отлегло! Я уж думала, что мне делать с этим унитазом.