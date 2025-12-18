21 человек, которые так мастерски упаковали подарок, что его жалко открывать

Многие из нас, в попытке красиво упаковать подарок, в итоге получают комок скотча и мятой бумаги. Но есть люди, у которых руки золотые. Они могут создать настоящее произведение искусства и заодно поднять настроение близких.

«Участвую в тайном обмене подарками и упаковал свой сюрприз в виде толстой крысы»

Подарочек «с перчинкой»

С тремя подругами играли в Тайного Санту. Решила похулиганить, а в конце упаковала подарок в виде елочки. Настя в восторге: «Жалко даже открывать, пусть пока постоит». Прошел день, вдруг она звонит и орет: «Ань, ты с ума сошла?! Муж открыл подарок, а там стринги со смешными рисунками! И, главное, он увидел твою надпись ’От Валеры’! Ну и все, щас я ему трубку дам, объясни ему сама, что это ты!»

Идеальный способ упаковать телефон

Как правильно упаковать клюшку для гольфа

«Внутри этой ламы находится рамка для фотографий»

«Каждый год я пытаюсь креативно замаскировать подарок для моей сестры. Мне кажется, в этом году я зашел слишком далеко. А внутри набор косметики»

«Положила конфеты только в туловище и в ногах. Остальное — лишь декорация»

«Участвую в Тайном Санте. Никто не догадается, что внутри»

Когда креативное начало скрыть невозможно

«Вот так завернула плюшевую игрушку на день рождения друга»

«Вот как я упаковал настольную игру и мягкий плед»

«Вот как я упаковала подарок для сестры в этом году. Это кошелек»

«Каждый год мы маскируем зонтик так, чтобы его невозможно было узнать среди подарков»

«Отец посоветовал мне проявить креатив при упаковке презента для мамы. Внутри было три подарка: тренога, чайник и перчатки»

«Жена хотела новый дом. Ну что ж...»

«Мама попросила меня упаковать для нее пару подарков. Думаю, я справилась»

«Решил необычным способом упаковать точилку для ножей»

Когда коллеги решили покреативить

На работе у нас устроили Тайного Санту, все подарки сложили под елку. Захожу я, значит, в комнату, смотрю, все уже разобрали свои подарки, смотрят на меня и хихикают. Коллега такая: «Наташ, это твой!» Смотрю, а там унитаз, упакованный подарочной бумагой! Я в шоке, думаю: «Прикалываются, что ли?» Убираю упаковку, открываю, а там огроменная коробка со сладостями! Ух, отлегло! Я уж думала, что мне делать с этим унитазом.

Внутри вертолета — очки виртуальной реальности

«Это не гавайская гитара, а подарочная карта книжного магазина»