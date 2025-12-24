Читая историю выше, почему-то вспомнила песню Сергея Крылова из 90-х: "Так соединились юные сердца. Так узнала мама моего отца" (с)
16 человек, которые мечтали просто отдохнуть, а в итоге набили полные карманы историями из путешествий
Бывает, что путешествие запоминается совсем не тем, ради чего ты в него ехал. Не музеями и видами, а странными попутчиками, нелепыми ошибками и моментами, когда хочется провалиться сквозь землю — а потом смеяться. Здесь собраны именно такие случаи, которые сначала смущают, а в итоге становятся любимыми байками.
- Готовясь к поездке в Китай, я пытался выучить пару фраз на местном языке. Там, когда хотел, чтобы такси остановилось, я уверенно кричал «Танг!», помня, что это значит «Стой!».
Только после нескольких поездок я понял, что на самом деле говорил «Суп!». Наверное, таксисты останавливались просто, чтобы выгнать сумасшедшего из машины. © Ribbitor123 / Reddit
- Я приехала в Нью-Йорк, чтобы найти место, где снимали мой любимый сериал. Особо не готовясь, поехала в Бруклин и просто бродила по улицам, думая, что это что-то вроде пригорода, и нужное здание само попадется. В тот день я узнала, что Бруклин огромный, местами довольно странный, и что ходить там можно бесконечно.
Но день вышел отличным: я попала на блошиный рынок, вкусно поела и увидела много интересного. Под вечер сдалась и развернулась к метро, которое видела чуть раньше. И оказалась прямо перед тем самым зданием, которое искала. © Playful_Robot_5599 / Reddit
- Если вы были в Токио, то почти наверняка хоть раз терялись в метро. Но мы с другом пошли дальше. Планировали попасть на одно мероприятие, и были уверены, что уже отлично разбираемся в подземке. Пересели на нужную, как нам казалось, ветку — ехать всего пару станций. Мы проехали мимо парка, потом еще несколько остановок, а нашей так и не было. Вышли, сели на поезд в обратную сторону — снова промахнулись и вернулись туда, откуда начали. Там сразу запрыгнули в следующий поезд, и все повторилось.
Так мы три раза подряд ездили туда обратно, прежде чем поняли, что просто садимся не на тот поезд. В итоге мы доехали куда нужно, отлично провели день и до сих пор вспоминаем эту историю со смехом. © Firenze42 / Reddit
- Летел в Пекин, рейс задержали, так что приехал в хостел далеко за полночь. Комната на 4 человека, 3 кровати уже заняты. Я залезаю на верхнюю, чтобы никого не будить даже не переодеваюсь и засыпаю прямо в джинсах, так что спал ужасно.
На следующий день во время экскурсии познакомился с парнем, разговорились. Он начал жаловаться на соседа по хостелу, который всю ночь храпел, и говорил, что приходилось стучать по кровати, чтобы разбудить его. Я сказал что-то вроде: «Да, храпящих вообще не должно быть в хостелах», и мы весь день смеялись над этим. Позже выясняется, что мы соседи по комнате, и тот самый храпящий сосед — это я. Мы еще долго смеялись над ситуацией, но в хостелах я, наверное, больше ночевать не буду. © tablepeace / Reddit
- История со слов мамы. Мне было 19 лет, отдыхала в Англии. Как-то гуляла по улицам и встретила симпатичного молодого человека. Высокий брюнет с большими карими глазами, подтянутый. Разговаривали мы на английском. Я не знала ничего о нем, а он обо мне. Мы начали «встречаться», но оба понимали, что этот роман закончится. И вот в день, когда я должна была ехать обратно домой, он меня проводил от гостиницы к автобусу. Помню, шел ужасный дождь. В общем, выходим мы из отеля, и тут красавчик говорит: «Ну и дождь льет», я же на автомате отвечаю: «Да, капец просто». Вот так я и познакомилась с будущим мужем. © Не все поймут / VK
- Поехали мы с подругой на море, мечтали об идеальном отдыхе. День первый — дождь, день второй — гроза. На третий день у меня обгорели плечи, на четвертый подруга ушибла ногу. В итоге весь отпуск сидели в номере и смотрели сериалы, спускаясь только поесть. Но вот что странно — домой вернулись такими отдохнувшими, будто были на Мальдивах. Иногда не важен сам отдых, а с кем ты его проводишь. © Палата № 6 / VK
- Давно хотела попасть в Галерею Боргезе в Риме. Людей там много, так что бронировать нужно на конкретное время. Я взяла билет на 13:00. Захожу вся радостная, с улыбкой во весь рот, а проверяющая говорит, что я опоздала. Я ничего не понимаю и говорю: «Разве у меня вход не в 3 часа?» И тут до моего закружившегося от джетлага мозга дошло, что 13:00 — это час дня. От стыда получилось выдавить что-то вроде: «Простите, я увидела 3 в билете и перепутала». Она, конечно, посмеялась, но смогла пропустить меня. © AmyKOwen / Reddit
- Ездили на отдых в курортную деревушку, взяли с собой двоих наших котов. Один серьезный зверь, второй — сорвиголова: любил собак дразнить, потом скакать от них в открытую форточку, гоняться за коровами. Но самое развлечение было вечером: он по отвесной стене залезал на крышу и делал вид, что слезть боится. Никакие кисканья не могли его оттуда снять. Приходилось брать одеяло, растягивать его как пожарные, и он с разгона летел вниз! Соседи ему аплодировали стоя. © Подслушано / Ideer
- Как-то поехали в горы, остановились на турбазе, легли спать. Всю ночь за окном раздавались такие дикие звуки, что мы не могли сомкнуть глаз, строя самые разные догадки. Утром вышли из домика, пьем чай, и вдруг снова эти стоны и крики. Оказалось, это просто кричал осел. Обычный осел. И так ослы кричат всегда. © Подслушано / Ideer
- Я как-то в Лаосе запрыгнула в автобус. Думала, что это такой местный публичный транспорт. А оказалось, что это часть свадебной процессии. Внутри все были нарядные, музыка гремела, а я в пыльной одежде туриста со связкой бананов. Вместо того чтобы выгнать, мне дали напиток и пригласили потанцевать в проходе. Наверное, самая странная и смешная поездка в моей жизни. © boring_plankton7878 / Reddit
- Было это уже давненько. Первый день медового месяца, мы вышли из самолета в Сан-Хуане. Было невыносимо жарко и влажно. Пока спустились забирать багаж, моя рубашка насквозь промокла от пота. Жена сказала, что положила новую рубашку в ручную кладь, так что я пошел в туалет, чтобы переодеться, пока она ждала багаж. Вернулся с рубашкой в руках, жена уже схватила один из наших чемоданов. Я открыл его и бросил туда свою мокрую рубашку.
Секунду спустя мы видим наш настоящий чемодан на ленте и понимаем, что она взяла чужой. Я инстинктивно вернул его на карусель — и тут понял, что моя рубашка все еще в нем. Мы ждали, пока он вернется, но так и не дождались. До сих пор стыдно перед владельцем того чемодана. © Durhamfarmhouse / Reddit
- Провели волшебный день, гуляя по Ботаническому саду на Мартинике. Ждали автобус, чтобы спуститься с горы. Прошло много времени, так что мы разговорились с туристом из Франции, который сидел рядом. Вдруг он помахал маленькой машине, которая проезжала мимо — сказал, что ее арендует французская пара, с которой он познакомился в отеле, и предложил подвезти нас. Мы втиснулись в машину, а он неожиданно достал укулеле и весь путь пел и играл. Получилось очень забавно и неожиданно приятно. © Kiwiatx / Reddit
- Решили с парнем выбраться отдохнуть на природу. Он предложил поехать в лес, мол, где-то там есть шикарный каньон и озеро. Мы одолжили у друзей палатки, наготовили еды и отправились в наше маленькое путешествие. Начиналось все так хорошо: приготовили мясо на костре, наблюдали за шикарным закатом, а затем нас так сильно достали комары, что мы посреди ночи собрали палатки, сели в машину и поехали в ближайший отель. Там сходили в душ, заказали пиццу посреди ночи и высыпались до обеда в шикарной кроватке. Не наш это вид отдыха: где угодно хорошо, но вот дома точно лучше! © Палата № 6 / VK
- В Риме остановилась в маленьком отеле. В душе увидела шнур и повесила на него полотенце. Как только оно намокло, раздалась дикая сигнализация. Вбежал менеджер, начал кричать, я стою, глазами хлопаю, хватаюсь за все, что попадается, чтобы прикрыться. Оказалось, что в Италии в душевых установлены сигнализации, а не бельевые веревки, как в Америке! © jpenmem / Reddit
- Ездил по Шри-Ланке. Остановились, вышли посмотреть руины. По дороге к местному транспорту, называется тук-тук, заметил обезьян, которые пили из бутылки с водой и таскали еду. Я посмеялся и даже пожалел того, у кого все это украли, начал снимать их на видео. И тут, когда наш тук-тук появился в поле зрения, я увидел, что мой рюкзак открыт, а еда и вода из него исчезли. К счастью, я успел снять свою реакцию и самих обезьян с моим снеками — это даже развеселило страховую, когда я оформлял претензию на три доллара. © mcwobby / Reddit
- Были в Турции. Заходим в номер: горничная украшает кровати лепестками роз. У меня наличных не было — дала ей шоколадку, которую мы привезли из своей страны. Мол, экзотика. В следующий раз приходим — думали, снова будут лепестки. Открываем дверь и ржем. Там ни лепестков, ни фигур из полотенец. Видно, намек на то, что чаевые предпочтительнее давать в кэше.
