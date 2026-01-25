15 застолий, которые пошли не по сценарию, зато стали любимыми семейными байками
Семейные застолья и дружеские посиделки редко проходят строго по плану, но именно форс-мажоры превращают обычный ужин в легендарное событие. Часто вместо чинных бесед за столом разворачиваются настоящие комедии положений или драмы с неожиданным финалом. Кстати, порой даже жадность родственников или пустой стол становятся отличным поводом посмеяться и сделать выводы.
- У подруги был день рождения. Она устроила на работе застолье. Тут ей звонит курьер с подарком от мужа. Забрала пакет. К ней подскочила секретарша, выхватила его из рук и ускакала в кабинет начальника. Выходит шеф, громко всех позвал к себе. А потом вдруг берет и дарит имениннице букет (напоминаю, что это подарок ее мужа). На букете огромная надпись: «Я тебя люблю». Все хлопают. Самое обидное, что муж прикладывал записку очень личного характера. Шеф и секретарша ее прочитали и выкинули. А на все возмущения секретарша только улыбалась и щебетала что-то милое типа: «Ой, а я и не поняла. Ну и ладно, не страшно же». © Tueri / Dzen
- Собрались на юбилей дедули. Слышит он плохо. Тут наступает очередь одной тетки говорить тост. Она всегда умудряется припомнить старые обиды и поязвить. И тут не обошлось. Все гости напряглись — не знают, как её заткнуть. Дед внимательно дослушал, улыбнулся и громко сказал: «Зиночка, ты рот-то открывай пошире и маши активнее! Я аппарат еще на первом тосте выключил, батарейки берегу. Но по твоему лицу вижу: песня хорошая! Давайте есть!» Родственница села красная как рак.
- Старшему отмечали 5 лет. Сделали торт на заказ с самолетом и динозавром. Забрали его, поставили в холодильник. Ушли на работу, в сад. Вечером пришли гости, а часть торта вырезана. Спросила у мужа. Он такой: «А это мама приходила. Сказала, что на празднование по пойдет, так как не хочет тебя видеть. И забрала свою часть торта. Она имеет право отметить, ведь это ее внук». © Voyager / Dzen
- Юбилей свекрови. Муж стоит в углу с братом. Проходя мимо мужа, слышу, как он говорит брату, кивая в сторону стола: «Она реально сухая и старая. Как будем гостям объяснять?» У свекрови в глазах слезы. Гости замерли с вилками у рта. Он продолжает: «Мам, ты чего? Мы про индейку! Забыли полить ее соусом!» Свекровь выдохнула так, что погасла свеча на торте: «Тьфу ты! А я уж думала, вы про меня. Несите соус, спасатели!»
- Привела парня на застолье. Папа у меня очень строгий, начальник цеха. Тут он зовет парня на серьезный разговор. Они уходят в комнату и пропадают на 40 минут. Думаю: точно папа ему допрос устроил. Не выдержала. Приоткрыла дверь и обалдела — они там сидят на полу и увлеченно собирают железную дорогу моего младшего брата. Папа кричит: «Да не туда рельсу, тупик будет!». А парень отвечает: «Игорь Петрович, спокойно, сейчас стрелку переведем!». Вышли лучшими друзьями.
- Гуляли с подругой на сельской свадьбе. На столе все было очень скромно. Мы набрали конфет и пошли в город на дискотеку. Через месяц встречаем невесту с той свадьбы. Говорит, свекровь тогда на стол ни кур, ни пирожки не выставила, а теперь заставляет все это есть. © Елена Дмитриева / Dzen
- Мне однажды на семейном застолье жена брата сказала, мол, почему вы квартиру не купите, взяли бы ипотеку, жили бы в своей, а не маялись по съемным. Так прозвучало будто бы за картошкой сходить. А мой муж спросил: «Первоначальный взнос ты нам дашь, как я полагаю?» Она, мол, нет, конечно. Супруг продолжил: «Тогда и не надо мне советовать, что делать». © chigenyova
- Родственница настойчиво приглашала в гости с ночевкой. Договорились, что приеду с внучкой. Я затарилась продуктами, торт купила, в общем, чтобы никто с голода не умер. Мы приехали, расцеловались и не успела я разуться, как она выдала: «А вы когда уедете?» Я была в шоке! Если бы не внучка, я бы ответила, что сейчас в туалет схожу, водички попью и уеду. Но с ребенком 10 лет ехать в девять часов вечера два часа на электричке... Хотели прогуляться по городу, но утром был сильный дождь, мы ждали его окончания. Завтрак она не предложила, а я внучке шепнула, что позавтракаем где-нибудь в кафе. Дождь закончился, мы собрались уходить, а она спросила: «Может быть по яйцу вам пожарить?» Отказалась. Вечером мы зашли за сумкой, а она на кухне пьет чай с тортом, который я принесла. Чаю нам даже и не предложила. Мы взяли сумку и уехали. Торт так и не попробовали.
Больше я к ней ни ногой. Хотя она звонит мне, приглашает в гости. Но я всегда говорю, что в столицу езжу одним днем по делам. Вот такая радушная родственница. © Елена Горнова / Dzen
- Мой молодой человек позвал меня в свою компанию отведать раков. Я сразу сказала, что раки — это не мое, поэтому пойду только за компанию, предупредила, что это точно не мое застолье. Пришли. На столе была горища раков. Там присутствовала беременная девушка, съевшая половину этой горы, ну и орава парней, которые совсем не стеснялись угощаться. В общем, после застолья озвучили общую сумму, сказали, что делят ровно на всех. Я вопросительно посмотрела на молодого человека, мол, за что я должна платить, если съела всего лишь два рака. © aqugrey
- Одногруппница пригласила нас на день рождения. Попросила дорогущую сумку. Купили. Пришли к имениннице. Нам выставили бутылку самого дешевого напитка и шоколадку на 24 человека. Стаканов не предложили. Минут через 20 выпроводили. Оказалось, в другой комнате за закрытой дверью был накрыт стол и именинница вместе с тремя подругами праздновали там ее день рождения. © Voyager / Dzen
- Была на странной свадьбе. Нам принесли три порции салата на восьмерых сидевших за столом, через час по мини-булочке, размером с детскую ладошку, а часа через два — по кусочку мяса с шампура. После свадьбы оказалось, что еды было до фига, просто молодожены с родителями огромными пакетами забирали все из ресторана и поэтому попросили официантов «раздавать по чуть-чуть». На детей это правило не распространялось, их стол был завален едой. Просили младшую сестру жениха принести нам хоть что-то. Принесла нам картошки-фри. Спасибо ей! © Муси-пуси / ADME
- Юбилей свекрови. Мы с мужем приобрели ей мультиварку, а для меня он купил комплект кружевного белья. Коробки были одинаковые с бантами. Муж вручает маме коробку. Она открывает и достает пеньюар. Все притихли. Муж бледнеет. И тут свекровь прикладывает этот пеньюар к себе и говорит: «Сынок, я, конечно, просила что-то, что облегчит мне быт и добавит огня... Но я не знала, что ты настолько веришь в личную жизнь пенсионеров! Дед, иди грей машину, мы едем домой мерить!» Зал взорвался аплодисментами.
- Знакомая пригласила на свой день рождения. Наши дети учились в одном классе. Договорились по времени к обеду. А у меня работа такая: утром три часа и после 17.00 еще три часа. После работы пришла, как и договаривались к обеду. Принесла подарок ей и ее младшему ребенку. Из гостей никого, но пахнет в доме очень вкусно. Уже наготовила видимо. Сижу час, два. И тут выясняется, что гости будут к 18.00. А мне уже на работу скоро. Перед моим уходом хозяйка поставила на стол угощение: кружку чая и варенье в маленькой розеточке. Больше ничего. Даже хлеба не было на столе. Так и ушла голодная на работу. Никогда не забуду этот день рождения. © Трасковская Трасковская / Dzen
- Мой дядя из деревни. Повзрослев, уехал жить в город. Женился он на сестре мой мамы, молодые снимали комнату. И как-то к ним заехал его батя. Сидят они за столом, на столе стоит красная икра, масло, хлеб, ну и другая еда. А отец сидит и икру ложкой лопает. А дядя тогда еще молодой был, сказать стеснялся, но набрался смелости и такой: «Пап, ты бы икру на хлеб намазал». А он ему в ответ: «Спасибо, сын, и так вкусно». © Nickolaic / Pikabu
- Нас с мужем соседи в гости позвали, мол, вчетвером посидим, пообщаемся. Мы тогда еще были молодые новоселы. Нарядились, я пирог испекла, блины. Пришли. Сидят сосед и какой-то дядька. Жены дома нет, стол пустой. Непонятно. И тут они начали нам презентовать сетевую косметику часа на полтора. Мы из вежливости досидели с горем пополам. Даже чая никакого не увидели. © Наталья Оборина / Dzen
В конечном счете, неловкие паузы и кулинарные провалы забываются, а искренние эмоции и смех остаются в памяти навсегда. Именно такие неидеальные моменты делают наши встречи живыми и по-настоящему родными. Ведь спустя время даже самая досадная ситуация превращается в любимую семейную байку, которую пересказывают новым гостям.
А какие курьезы случались на ваших праздниках и какое застолье вы до сих пор вспоминаете с улыбкой или нервным смешком?
Комментарии
Ну, могли попросить чаю и выставить свои блины и пирог на стол. Думаю что соседи не отказались бы от угощения, после презентации.