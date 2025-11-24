14 ситуаций с застолий, которые стали семейными анекдотами
Истории
5 часов назад
Семейное застолье — это не просто еда, это настоящая сцена для комедии. Здесь на вас нападет тетя с приложением для знакомств, а кто-то обязательно вспомнит, как вы в детстве рыдали из-за Гарри Поттера. Мы собрали 16 доказательств того, что самые неловкие, странные и смешные моменты рождаются именно за праздничным столом. Эти ситуации мгновенно превратились в семейные анекдоты, которые будут рассказывать из поколения в поколение.
- На каждом семейном застолье тетя спрашивает, когда я наконец выйду замуж. Собрались отметить мое повышение, а она опять заладила. Мое терпение лопнуло, я выдала: «Так найдите мне кого-нибудь уже!» Все в шоке, а она преспокойно достала телефон и открыла приложения для знакомств. Подошла ко мне и говорит: «Вот, я давно тебе жениха присматриваю, может кто приглянется тебе из этих?» И тут все покатились со смеху, такого мы от нее точно не ожидали. Самое интересное, что претенденты были действительно неплохи.
- Приезжаем с родственниками к деду на юбилей. Застолье, поздравления — все как обычно. Тут он при всех заявляет, что дарит нам с двоюродным братом на двоих свой трактор. Трактор сломан, не заводился больше 20 лет. Я отказался от своей «доли» и сказал брату, мол, делай с ним что хочешь, мне ничего не надо. А он до 17 лет в деревне рос, в тракторах разбирается. Подозрительно обрадовался. Я думал, сдаст на металлолом — больших денег не выручит. А он взялся ремонтировать, документы восстановил. Вложил 60 тысяч и продал за 340. © Подслушано / Ideer
- В детстве мы жили у моря, в маленьком южном городке. Отец частенько уходил по утрам на рыбалку и порой возвращался не с самым удачным уловом. Но однажды он пришел с огромным сазаном и красочно описал, как его поймал! Мне было 8 лет, я была в восторге.
Через несколько лет на очередном застолье папа снова рассказал историю про сазана — только теперь добавил, что рыбак долго не хотел его продавать. © Подслушано / Ideer
Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной...
- Скоро намечается семейное застолье. Мама хочет приготовить торт «Наполеон» и взбивает крем. Мы с братьями деремся за то, кто оближет венчики миксера. Мне — 20 лет, среднему брату — 27, старшему — 34. © Подслушано / Ideer
- Гостили в деревне. Мамина подруга пригласила нас на день рождения. Все застолье я смотрела на бутылку лимонада «Буратино», которая стояла на другом, непраздничном столе. Никто лимонадом не угощал. Когда взрослые ушли танцевать во двор, я решила украдкой попить вожделенный напиток. Помню, как подошла к столу, солнце пробивалось через бутылку... Я оглянулась, открыла ее, сделала три глотка — и поняла, что это подсолнечное масло. © Подслушано / Ideer
- Собрались всей семьей за столом, праздновали день рождения мамы, а она всегда после застолья устраивает просмотр старых видео. И вот достала проигрыватель, кассеты, усадила гостей и включила, а там я мелкая. Стало так стыдно, когда все увидели, что я маленькая сидела на кровати и рыдала, потому что узнала, что не смогу выйти замуж за Гарри Поттера. © Карамель / VK
- Была в гостях у тети в другом городе. Не виделись много лет, только по телефону общались. И вот сидим за столом, она смотрит на меня внимательно и говорит: «Как же давно я тебя не видела!» Я улыбаюсь и думаю, что вот сейчас она скажет, какая я красавица, ну и я действительно хорошо выглядела в этот день. А она качает головой и протяжно так: «Заматерела». © Militay / Pikabu
Пляска после застолья.
- На семейном празднике я рассказала, что чуть не расплакалась, когда не поймала букет на свадьбе подруги. А моя одиннадцатилетняя сестра хлопнула меня, двадцатипятилетнюю, по плечу и сказала: «Вот на моей свадьбе ты уж точно поймаешь». © Подслушано / Ideer
- Гостил у нас дядя. Застолье, родня. Он пошел провожать одну родственницу. Дорога проходила мимо кладбища, где похоронена наша бабушка. Дядя был мужиком не робким, решил по пути навестить могилку матери. Засиделся там до темноты и, выходя, заблудился. Бродил, пока не наткнулся на кирпичную ограду. Стал перелезать. Немногочисленные прохожие на темной улице разбегались от него с криками: дядя был в белоснежном костюме и такой же шляпе — по моде тех давних лет. © Подслушано / Ideer
- Был как-то на дне рождения у друзей. Человек сорок. Все было в достатке — музыка, танцы, ведущий. Люди постепенно разъезжались, но к закрытию зала гостей еще оставалось много.
Когда выключили музыку и включили яркий свет, намекая, что вечеринка закончилась, мы начали собираться.
И тут, по поручению именинницы, ее дочка с подружкой быстро прошлись вдоль стола и раздали всем пластиковые контейнеры: «Собирайте себе все, что осталось!» А осталось — очень много. Ребята, я привык, что в конце вечера родственники нападают на стол и собирают все по банкам и пакетам. Логично: раз ты за это заплатил, почему отдавать чужим? Но такой альтруизм я видел впервые! Мы с супругой еще два дня доедали и допивали подаренное. © RobinBaskin / Pikabu
Когда уже все объелись, а ты — нет, и ждешь чай с тортиком.
- Недавно праздновали день рождения дочки. Заказали кейтеринг и отдельно шашлык. Сказала, что на 15 человек. Не уточнила количество блюд, доверяла компании.
Когда доставили заказ, я была просто ошеломлена — еды было столько, что мы бы не съели за неделю. В итоге несколько гостей не пришли, мы все поели, развлеклись, а потом я начала делить все поровну на семьи, которые были на празднике. Каждая семья ушла с огромным пакетом: шашлык, закуски, фрукты, тортик. Муж еще заранее купил контейнеры — будто знал, что я «оплошаю». Мы даже отвезли пакет семье, которая не смогла прийти — дети заболели. Получилось здорово, но теперь я буду осторожнее с заказом еды. © prostonebyvaet / Pikabu
- Работала в одной конторе. Шеф — вменяемый, немного прижимистый и упрямый, но в целом нормальный. Декабрь, аврал. Все пашут как кони, за переработки платят честно. Конец года, шеф выдал всем заработанное, накрыл поляну в цехе. Но день предновогодний — у всех семьи, дети, дела. Все быстренько разошлись.
Шеф был обескуражен, видимо, ждал, что все посидят дольше. А еду куда девать? Мы жили тогда в соседнем доме, да еще и с балконом. В итоге мы с мужем сделали три ходки с авоськами от конторы до дома. Все довольны: шеф рад, что ничего не пропало, мы рады, что еды хватило почти до середины января. © fraktalovna / Pikabu
- Однажды услышал историю программиста, которая изменила мою жизнь. Каждый раз, когда он приходил в гости, его просили «разобраться с компом». Все отдыхают, а он настраивает системы. На очередном застолье его снова попросили «поковыряться». На что он сказал: «Не вопрос, дружище, я компьютерщик — настрою. А ты бери тряпку и помой мне машину. Ты же автомойщик». С тех пор его ни о чем больше не просили. © MAXALEXHARDY / X
- Кавказское застолье. Едят тут горячее почему-то без приборов: отрывают кусок лаваша, мнут им тефтели и картошку, и вместе с этим кусочком кладут в рот. Я на это смотрел и неловко макал хлеб в бульон. Усатый мужичок вышел из-за стола, вернулся и торжественно вручил мне ложку. © twitshama / X
А вот еще подборочка фото, которые поймут только те, кто застал эпоху пленочных фотоаппаратов.
Комментарии
Уведомления
Похожее
Для настоящей любви не существует возраста: 15+ жизненных историй
Истории
5 дней назад
15+ пап, которым отчебучить что-то проще, чем мусор порой вынести
Истории
4 недели назад
17 ярких историй от людей, которые привыкли себя накручивать
15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой
Истории
2 дня назад
19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
17 человек честно признались, как изменилась их дружба, когда им стукнуло 30
17 историй, героям которых было и смешно, и стыдно одновременно
Муж вдруг разбогател и это неожиданно отразилось на наших семейных отношениях
Авторские колонки
4 дня назад
15 арендодателей, которые чудят так, что квартиранты за голову хватаются
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
16 случаев, когда подарок оказался неожиданнее самого праздника
Истории
4 дня назад