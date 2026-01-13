Помню-помню, все фанатели от Салтыкова, а я понять не могла, как может нравиться этот мелкий страшненький чувак с блеющим голосом.
«А вы кто?»: 18 встреч со звездами, которые пошли совсем не по сценарию
Жизнь порой подкидывает сюжеты похлеще заковыристых детективов: за столиком кафе вам буднично посоветует салат с папайей огромный бородач, оказавшийся солистом всемирно известной рок-группы, а назойливый сосед в отеле внезапно окажется кумиром 80-х годов. Но вряд ли кому-то удалось переплюнуть мужчину, который столкнулся с певицей МакSи́м в самолете (мы уверены, что он до сих пор краснеет, вспоминая свою реакцию на эту встречу).
- Пошла как-то в ресторанчик у дома с другом. В Берлине дело было. Сели мы за стол, а рядом был мужик и девушка в татуировках. Мужик смутно знакомый, но я не могу понять кто. Потом они встают, и он мне говорит: «Попробуйте тут салат с папайей — очень вкусный». Оказалось, это был Тилль Линдеманн из «Rammstein». © rrrudya
- Поехала в командировку. Дело до интернета еще было, поэтому еле-еле отель отыскала. На дворе 6 утра, устала очень. И тут с балкона какой-то мужик мне: «Ой, девушка, откуда это вы так рано?» Я его дерзко так отшила. В отель захожу, а админ с улыбкой выдает: «А у нас здесь артисты, Салтыков — тот, который пел „Кони в яблоках“». И тут до меня доходит — на балконе был он! © ikapika16
- Мама знакомого работала в гостинице. Позвонила сыну, попросила зайти к ней и забрать книгу. Товарищ забрал книжку, спускается на лифте. Лифт останавливается на 3-м этаже, и заходит Андрей Миронов. Здороваются. Знакомый в шоке полнейшем. Миронов смотрит на книгу и говорит: «Ого, „12 стульев“. Уважаю! Давайте подпишу». Спрашивает имя и пишет: «Такому-то с уважением», — и подпись. © mebel__timur
- Рядом с товарищем в самолете села певица Максим, а он ее не узнал. Максим сидит, сидит и вдруг говорит:
— Вы меня, наверное, не узнаете?
— А мы знакомы?
— Э, нет.
— Не расстраивайтесь, бывает, ошиблись.
— Бывает.
Потом, когда стюардессы начали за автографами подходить, до него дошло. Но уже как-то неудобно, говорит, узнавать ее стало. © storyline_life_
- Я работала фотографом в магазине быстрой печати, а по совместительству делала фотошоп. И вот какая-то мамзеля обращается ко мне с просьбой убрать красные глаза на фотках. Надменная такая. А с ней мужчина стоит и ее одергивает, мол, веди себя прилично. Я поднимаю глаза — ба, да это же Александр Градский. Он увидел мое удивление, смутился и извинился. Увел мамзелю к стойке оператора, и там они тихонько все порешали. © Different / Dzen
Мне кажется, нынешние певицы и актрисы так сильно красятся, что когда они не при полном параде, их вообще фиг узнаешь
- Однажды мы с женой пошли в музей современного искусства в Стокгольме, где гостили на Рождество и Новый год. В музее кафе, где мы решили немного отдохнуть. Нам с женой случайно достался столик на 6 человек. Народа было много, и все остальные столы были заняты. Тут я увидел растерянного человека в пальто, вязаной шапке и шарфе. В руках он держал довольно тяжелый поднос уставленный стаканами и озирался по сторонам в поисках свободного места. Я махнул ему рукой. Он помялся и подошел. Я его пригласил за наш стол, а он в ответ, мол, у меня еще жена и двое детей. Мы решили потесниться, и все поместились. Мы мило поболтали ни о чем, допили свой кофе, попрощались и ушли. Когда вышли, моя жена как-то странно выдохнула и сказала: «Вау! Это было круто!». Я удивился и спросил, о чем она. Оказалось, что мужик этот был Уилл Феррелл. В общем, провели время в приятной компании. © andrewbell7220 / YouTube
- Я много лет проработал в оргкомитете книжной ярмарки, на которой было множество дискуссионных площадок. Мероприятия шли в режиме нон-стоп. Однажды сидел на рабочем месте и секретарь подвела ко мне мужчину, попросив помочь ему найти его мероприятие. Полез вместе с ним искать нужное событие в деловой программе на сайте. Не нашел. В общем, он кому-то позвонил, поговорил, выяснил ситуацию, поблагодарил нас и ушел. Спустя примерно полчаса до меня наконец-то дошло, что это был Валдис Пельш. © Уголок Крокодилыча / Dzen
- Лет 5 назад была в командировке. Заселились с коллегами в гостиницу. Утро. Я сонная захожу в лифт, а там мужчина — высокий, статный, ух. Лицо такое знакомое, а вспомнить не могу. Ничего умнее не придумала, чем спросить: «Это вы?» «Это я», — улыбнулся он. Вылетела из лифта красная с диким смехом. Это был Александр Дьяченко. © tsymbalistaya_zlata_
А кто это? Дьяченко... А. Сериальный. Не смотрю современные сериалы, а если посмотрю, никого не запомню - все одинаковые.
- Ходила на спектакль «Последний срок». По окончании выхожу из зала вся зареваная, а навстречу идет Валентин Распутин. В руках у меня была программка, а в сумке вся лежит ручка. Вот так в слезах и соплях я получила автограф писателя. © Дарина Далинина / Dzen
- Готовлюсь к взлету, а напарник пошел проверять, все ли пристегнуты. Вернулся злой: «Там одна пристегиваться не хочет». Ну, я пошла и навтыкала словесно и ей, и ее парню. Весь полет они сидели как паиньки. А когда все уже вышли, ко мне вдруг подошел бригадир подошел и спросил, взяли мы автограф или нет. Оказывается, это музыкант T-killah и девушка из группы 5sta Family были. © ***_fr
- Ездили с мужем на Гоа. Сидим с ним в ресторане мексиканской кухни. Тут вдруг к мужу подходит дед и просит разрешения со мной потанцевать. Муж такой, мол, да, конечно. Мы танцуем, а на нас все смотрят и снимают на телефоны. Я обалдела. Оказалось, танцевала с Дастином Хоффманом. © anor__oy
"T-killah и девушка из группы 5sta Family"
Вот такие "звездуны" которых без гугела не найдешь, чаще всего ведут себя крикливей всех. По настоящему успешные люди обычно спокойны, им нечего доказывать.
- Мне 18, в наш город приезжают «Градусы», а на разогреве у них местные музыканты, от которых я тащусь и благодаря которым у меня есть доступ за кулисы. Ношусь со своим цифровым фотиком, ловлю кадры, стоя возле сцены, и тут ко мне подходит парень. Спрашивает: «„Градусов“ послушать пришла? Нравятся, да?» На что я на абсолютно серьезных щах заявляю, что на «Градусов» мне как-то пофиг и пришла я послушать местных музыкантов, от которых прям фанатею. В общем стоим, общаемся, и тут объявляют наконец группу «Градусы». Парень такой: «О, мне пора!» — и бежит на сцену, садится за барабаны и саркастически подмигивает мне. Еще раз к нему подойти я не решилась, стыдно было. © lacrymoza_19
- Пару лет назад выходили с мужем из гипермаркета, а навстречу нам Михаил Сергеевич. Мы не сразу поняли, кто это. Просто замерли, пытаясь вспомнить, откуда мы его знаем. Боярский, не дожидаясь, пока мы оживем, первый поздоровался. Мы в ответ его поприветствовали. С автографом и фотографиями не лезли. Нас много, а он один. © Елена Глебова / Dzen
- Ухажер пригласил маму на спектакль с Высоцким. Встретил с цветами. После спектакля говорит: «Подойдем?» Высоцкий вдруг тянется к маме и забирает букет. А мама такая в ответ: «Вообще-то это мои!» — и отнимает цветы обратно. Долго смеялись все трое. © dariadashu
- Пошли с сестрой на выставку. Было уже поздно, почти под закрытие. Разбрелись по залам. И вот я стою, рассматриваю картину и вижу боковым зрением, как в зал входят трое: пожилая пара и молодой мужчина-переводчик. И подходят они к той картине, где я стою. Поворачиваю голову, а это Энтони Хопкинс с женой! Я только улыбнулась и кивнула. Потом еще пересекались несколько раз в залах. © elen_sazonova
- Году так в 86-м ездил на отдых. Приехал и дом ищу, где остановились мои друзья. Вижу — идет человек. Ну, я — к нему: «Не знаете случайно, где тут такой-то номер такого-то шоссе?» А он усмехнулся и кошачьим голосом отвечает: «Знаете, я не в курсе насчет номеров.» Смотрю — ба, Олег Табаков! Но я был слишком уставший и заторможенный, так что просто извинился и дальше пошел. © О жизни реальной и целлулоидной. / Dzen
- Живу в Греции в Афинах. Сижу как-то на втором этаже в магазине мужа и вижу сверху, что идет к нам женщина вся в желтом, как цыпленочек. Муж общается с ней как ни в чем не бывало, продает ей цветы, а потом, когда она уходит, спрашивает: «Ты не узнала ее, что ли? Это же твоя любимая певица Мелина Асланиду!» А я реально не узнала. Но самое смешное, что она через пару недель снова пришла, а я опять сидела наверху и снова ее не узнала! © touliatos_psy
- В студенческие годы работала на ресепшене в отеле и встретила актеров из «Маски-шоу». Они по собственной инициативе подарили мне комическую открытку с автографами на память, до сих пор храню.
Моя мама, уже в свои студенческие годы, немножко пообщалась с Фаиной Раневской, а отец дружил со многими знаменитыми спортсменами. У меня даже по наследству сохранился редкий журнал с фотографиями и автографами всей футбольной команды «Спартак». © Коллекция ужасов и триллеров от Бабы-яги / Dzen
Комментарии
Когда Юрий Гагарин посещал Мурманск, то организацию, в которой работал отец, пригласили на встречу с ним. Есть даже общее фото с Гагариным - отец очень этим гордится.
Совершенно не понимаю тех, кто лезет к известным людям в печенки.
Узнали - хорошо, идите дальше. Не узнали - тем лучше)
в году 2006, наверное на паспортном контроле в Домодедово я стояла за высоким таким дядечкой, он держал в руках букет очень скромный: астры и ещё какие-то, он шагнул назад и толкнул легонько меня, извинился, я пригляделась это был Александр Лазарев старший, я сразу представила, как он дарит букетик своей супруге, летел с ним, а может это её любимые цветы. Сама насочиняла себе, сама поверила и слеза навернулась, ну какой он милый.
Живу в Греции, в Афинах. Про Мелину Асланиду не слышала никогда, не то, что на улице узнавать. Знакомые встречали в центре Афин около Хард-рок кафе Розенбаума. Его я бы узнала.
Мой папа как-то летел на соседнем месте с Михаилом Светиным. И... не узнал его. А т.к. папа был в аэрофлотовской форме, то почти весь полет выслушивал от Светина жалобы.
В подростковом возрасте с родителями в ресторане сидели, а за соседним столиком очень известные тогда Олейников и Стоянов обедали. В аэропорту мимо нас дефилировала в VIP-зал Светлана Лобода, очень худая, с огромным чемоданом и презрительной миной. Ездила в одном купе с музыкантами группы "Воскресенье", по их просьбе мы пересели в другое на их места, чтобы они могли порепетировать. Приставать с автографами к кому-либо в голову не приходило, тем более, в бытовых ситуациях.