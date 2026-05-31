17 фото и историй из детства, которые пахнут свежескошенной травой и пенкой от варенья

Иногда достаточно одного старого снимка, чтобы снова почувствовать запах нагретой солнцем травы и услышать скрип качелей. В этих теплых фото и историях — маленькие радости, уютные моменты и живые воспоминания о времени, когда лето казалось бесконечным.

Нашли детское фото мамы 1960-х. Ребенок как из сказки

«А у меня любимое мамино детское фото, где она с другими ребятишками бежит по огромной луже. Живое такое получилось, не постановочное. Начало 50-х»

Фото из детства с классическим ковром на заднем плане

Один маленький секрет за шторой — и весь дом пахнет чесноком

Бабушка чистила чеснок для закруток, а я рядом был. «Ешь, внучок, — полезно!» Я послушно хватал зубчик, убегал в зал и тут же возвращался: «Еще!» Бабуля только диву давалась: «Ну и богатырь растет!» Так я сбегал раз десять. Все бы ничего, но вечером папа решил пропылесосить гостиную. Пылесос натужно взвыл и выплюнул облако чесночной пыли. Оказалось, я не ел зубчики, а по одному закидывал их в трубу выключенного пылесоса за шторой. В тот вечер наш дом пах как склад борцов с вампирами. ADME

«Мне скоро 70. Здесь мне около пяти. Мама рассказывала, что в фотоателье стояла машинка, и меня пришлось сфотографировать прямо в ней — вылезать я не хотела»

«Мне тогда было 10, но выглядел я так, будто мне все 40. А под мышкой — моя сумка для игры»

Маленькая черепаха, которая растопила родительское сердце

В детстве мне не разрешали заводить животных: мол это шерсть и лишняя ответственность. Я долго уговаривал, но ответ был всегда — нет. Тогда я пришел домой с коробкой и торжественно поставил ее на стол. Родители напряглись, я открыл крышку, а там сидела маленькая черепаха. «У нее нет шерсти, она не лает и очень самостоятельная», — победно заявил я. Мама только вздохнула. А через неделю я застал ее на кухне: она резала нашей черепахе огурец и ласково уговаривала есть еще. ADME

Милейшая детская фотография, на которой рядом ее первый пушистый друг

Родители сказали «не трогай», но любопытство уже открыло шампунь

Когда мне было лет 8, папа принес флакон с перламутровой жидкостью и сказал: «Не трогай, это маме». Естественно, как только родители ушли, я щедро намылила им всю голову. Приходят родители. Я гордо выхожу в коридор, а мама сползает по стене от смеха. Оказалось, это был не просто шампунь, а оттеночный шампунь, которым мама мыла свою шикарную копну белокурых волос. Мои волосы потом отливали странным серебристым оттенком, и в школе меня неделю называли Снегурочкой. ADME

«Первый снимок в ателье. Мама говорит, что я ни в какую не желала фотографироваться, пока мне не дали трубку телефона»

Детское фото, на котором автор узнает себя и спустя годы: говорит, что с тех пор почти не изменился

Кажется, этот мальчик уже тогда размышлял о смысле жизни и о том, почему лето так быстро заканчивается

Когда очень хотел помочь, но немного поторопился с урожаем

В детстве гостил у бабушки в деревне. Она попросила помочь и отправила на огород за мятой. Сказала: «Пойму по запаху». Я вырвал первую попавшуюся траву, понюхал, нарвал побольше и довольный принес. Она была в полном шоке, ибо это была не мята, а молоденькая морковь, которая еще и созреть не успела. Плохой из меня помощник был, потому что больше бабушка меня ни о чем не просила. © Не все поймут / VK

Фото из детства, где будущий геймер внимательно изучает Nintendo Power

«Малыш в 2005 году и выражение лица, которое делает фото незабываемым»

Фото, в котором есть все тепло уютного детства: пижама на вырост, домашние тапочки и тихий вечер дома

Теплая история о том, как добро возвращается спустя годы