Да, котя, Доширак с сосисками и майонезом - это не очень вкусно, но, что поделаешь - это же происходит в поезде.
17 историй из общественного транспорта, которые легко поднимут настроение
Именно в общественном транспорте можно пообщаться с разношерстным народом. В маршрутке можно услышать анекдот, получить милый комплимент и завести интересное знакомство. В самолете — встретить заботливую бортпроводницу, а в поезде — душевных попутчиков, которые накормят курочкой. Перед вами — добрая подборка о разнообразных поездках.
- Вечер. С работы в автобусе ехал мужик. Уснул. Просыпается, подскакивает к кондуктору и в лоб: «А ты кобыла!» Она в ор, так его отчихвостила, что водитель автобуса офигел! Мужик глазами хлопает. Просто у нас в городе есть остановка «АТК». Вот он и спросил: «АТК было?» Думал, что проспал свою остановку.
- В одном из автобусов нашего города есть кондукторша, и ее невозможно не заметить! При поворотах она кричит: «Осторожно, все держимся!» При выдаче билетика абсолютно всем говорит: «Молодец!», а когда отдает мелочь, добавляет: «Золото в копилку!» Всех заряжает позитивом, побольше бы таких.
«В дороге без рыбов»
- Автобус, коммерческий рейс, челноки за товаром. Лето, жара. Подходят две гламурных дамы, и одна говорит: «Найдутся два свободных места падлюкам?» Все вылупились — ну ничего себе, самокритика! Кто-то захихикал. До нее дошло: «Ах, да я не то хотела сказать! Под вентиляционным люком места есть?»
«Многие радуются котикам-попутчикам, а мне в поездке попался такой»
- Ночной поезд Москва-Петербург. Я быстренько убираюсь на свою верхнюю боковушку и собираюсь уже засыпать, как слышу снизу тихое скуление. Опускаю глаза вниз, а в проходе сидит такса, смотрит на меня и скулит. Хозяин пытается ее успокоить, но безрезультатно. Неожиданно мне в голову приходит идея предложить таксе свою компанию (ко мне вообще животные липнут, так что уже неудивительно). Хозяин удивляется, но решает попробовать. Таксу забрасывают мне под бок, и она мгновенно успокаивается. Так и спали.
- Села сегодня на маршрутку после работы, уставшая, в голове извечный вопрос, что готовить на ужин. Рядом сидит дедулька с палочкой. И вот он смотрит на меня и такой: «Какая красота! Как розочка, расцветаешь. Какая ты красавица!» Я сначала обалдела, но потом сказала: «Спасибо». А он опять — и роза цветущая, и красавица. Потом говорит: «Не обижайся только, но и правда, красавица».
А я и не обижаюсь. Сижу, улыбаюсь довольно. Если что, среднестатистическая женщина чуть за сорок.
- Еду в автобусе и слышу, как мужчина звонит (видимо, своей жене). «Але! Скоро уже буду дома. Все купил, только конфеты эти „Шок“ не нашел... Да я даже у продавщиц спросил! Нету таких». А жена ему в трубку: «Я же написала тебе, „конфеты шок. любые“. Не поверю, что в магазине не было шоколадных конфет».
Занавес.
Да уж
Как пишет моя соседка: "огр. спасибо!", а я всегда представляю, что вместо точки запятая)))
«Москва — Воронеж, мой попутчик. Топтался по мне, игнорировал хозяев»
А хозяева смотрели, как эта туша топчется по чужому человеку, и говорили: "Ну перестань, ну что ты, ахаха, не слушается!"?!?!
- Летела в самолете, попросила у бортпроводницы одеяло. Оно оказалось супермягким, в какой-то момент даже мелькнула мысль: «Хочу купить себе такое же». Мы приземлились. Встаю, и тут бортпроводница резко приближается, я подумала, что она решила неожиданно обнять меня, но она тихо говорит в ухо: «У вас протекло», и аккуратно проводит меня в туалет. Я выхожу, а она стоит с этим же одеялом, и просто берет и укутывает меня.
Теперь это одеяло едет со мной домой.
История, конечно, очень хорошая, но только это одеяло не мешало бы постирать. Где-то читала, что пледы и одеяла, которые раздают в самолётах бортпроводники, никто никогда не стирает и никак не обрабатывает.
- По молодости ехали с подружкой с югов. Ехать 1,5 суток, денег осталось рублей двести на двоих. Особо не пошикуешь, хватило на 2 дошика. А с нами в купе была семейная пара с детьми. Так они позвали за стол: вареная картошечка, помидорчики, огурчики, яички. Все без изысков, но, боже, как это было вкусно! Лучи добра всем людям, кто кормит других в поезде!
- Недавно подумала, как было бы прекрасно три дня в неделю работать, а четыре — отдыхать. Сегодня еду в маршрутке, и сидит мальчик, класс пятый, разговаривает по телефону. И так мечтательно, глядя в небо, говорит: «Вот бы было так — шесть месяцев каникул и шесть месяцев учёбы...» Ах, мечты, мечты.
Когда-то кто-то предлагал работать с понедельника по четверг, а в пятницу, субботу и воскресенье - отдыхать, но как-то незаметно эта инициатива заглохла, а очень жаль.
«А мы путешествуем»
- Еду я в маршрутке, вся такая воздушная, на каблучках. Тут в салоне раздается звонок телефона, какие-то лютые биты. Никто не отвечает, я уже сижу думаю, да возьми ты уже трубку, кто бы ты ни был! Вижу, народ на меня косится, и тут я понимаю, что из моей сумки разносилась сия песнь. С невозмутимым видом отвечаю.
Ах да, чуть не забыла. У меня есть брат, брутальный парень, любитель тяжелого рока. И большой юморист.
- Родила в браке, но с мужем разошлись. Когда моему ребенку было чуть меньше полутора лет, ехали домой на поезде от бабушки, дорога почти сутки, и встретили нашего нового папу... Мне его сын за руку привел. Он в шутку предложил выйти замуж, а я согласилась. Ну а теперь мы очень счастливая семья, родился еще один сынишка. Скоро год как женаты, люблю своих мужиков.
- В детстве родители с нами, детьми, часто ездили в гости к родственникам. Туда нужно было или лететь два часа или ехать поездом почти двое суток. И вот билеты куплены, и мы садимся в самолет. Мой младший брат, ему тогда было года 4, начал капризничать. Тогда одна из стюардесс взяла его и повела показать самолет и летчиков. Вернулся он спокойный и довольный с гроздью винограда, которым его там угостили.
- Училась я в институте. В электричке ехать час, а потом еще на метро и трамвае. Народу тьма. И вот как-то утром внесла меня толпа в вагон. Стою, а глазки мои закрываются, кое-как пытаюсь со сном бороться. И вдруг голос сверху: «Девушка, просыпайтесь, конечная». Открываю глаза, поднимаю голову — на меня смотрит незнакомый молодой человек приятной наружности и улыбается. Оказывается, я всю дорогу у него на груди проспала! © Ирина Т / ADME
Поделитесь своими историями из общественного транспорта!