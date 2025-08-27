15 историй из самолетов и аэропортов, которые тянут на полноценный сериал
Для кого-то полет на самолете — это обыденность, а для кого-то — настоящее испытание. Но одно можно сказать точно: в воздухе и в аэропортах порой происходят такие ситуации, которые и нарочно не придумаешь. От забавных диалогов до нелепых совпадений — мы собрали 15 историй о том, что путешествовать железной птицей — это всегда аттракцион с неожиданными поворотами.
- Разносили в самолете еду, моя попутчица отказалась. Потом начали кормить еще раз, она опять не взяла. Но на мою еду смотрит голодными глазами. Я спрашиваю: «Полет-то долгий. Вы на диете?» А она покраснела и выдала, что она не взяла с собой деньги на обед. Вы бы видели ее неподдельное детское удивление, когда я сказал ей, что еда включена в стоимость билета... © Trudowick / Pikabu
- Летела недавно в самолете рядом с девочкой 10 лет. А мне 19. Ну и девчонка начала меня расспрашивать: куда лечу, где учусь... Ну, думаю, приятная разговорчивая малышка. Тут она начинает расспрашивать у меня про моего парня. И в конце всего разговора вдруг выдает: «Ну я у тебя его отобью». © Подслушано / Ideer
- Только что в самолете я попросила мужчину помочь мне спустить чемодан, а его женщина начала истерить, что я сама могу снять, а потом оттолкнула мужика и запихнула почти вынутый чемодан обратно на полку. © klevtsova_jane / X
- Лечу со своим мужчиной в самолете, он спит, я читаю. Самолет заходит на посадку, я начинаю его толкать, чтобы просыпался, а он не просыпается. Толкаю сильнее, в живот тыкаю. Реакции нет. В горле ком, полная растерянность. Давлю из себя: «Помогите!» И тут этот прохвост открывает глаза и ржет. © Подслушано / VK
- Я как-то летела рейсом Ла-Пас — Мехико. Рядом был мужик, который весь полет (к счастью, недолгий) доставал из портфеля листы бумаги, мееедленно разрывал их на тонкие полоски и складывал в бумажный пакет. А при выходе из самолета мужик этот пакет засунул под сиденье. Была сильно впечатлена. © villiss / ADME
- Рядом со мной в самолет сел парень лет 20 с сумкой, какая обычно бывает у доставщиков пиццы. Открывает он ее, а там и правда штук 5 пицц. Я его спрашиваю: «Зачем тебе так много?», а он в ответ: «Перелет долгий, я могу продать это по $ 5 за кусочек». Мы взлетели, по салону поплыл запах еды. И люди реально начали ее покупать! Когда мы прилетели, парень уже практически отбил стоимость перелета благодаря продаже пиццы. © Thomas Barnidge / Quora
- Трансатлантический перелет, 3 часа ночи. В салоне выключен свет, всеобщий релакс, тишина. Я смотрю на планшете фильм, жена у окошка дрыхнет. Немного тряхнуло, она просыпается, смотрит в иллюминатор с кромешной тьмой и неизменяемой картинкой, поворачивается ко мне и с откровенным возмущением говорит: «Я не поняла, почему стоим?!» © TeslaCat / Pikabu
- Летел в самолете. Женщина рядом со мной была так взволнована лодкой своего нового бойфренда, что болтала об этом без умолку. Я пару раз кивнул для приличия, а потом надел наушники и стал слушать музыку. А через минуту эта дамочка вытащила наушник из моего уха и заявила: «Я не договорила!» © _joeBone_ / Reddit
- Когда мне было 4 года, я впервые полетела на самолете. Доходит время до разноса еды, и я вижу колу. Мою любимую колу, которую родители мне запрещают. Ну я и спросила, мол, сколько я могу выпить, и на свое несчастье стюард ответил, что у них нет ограничения на напитки. В следующие три часа кнопка вызова загоралась каждые пять минут — я просила принести колу. В итоге стюард не выдержал и сказал, чтобы я сходила в буфет и сама себе налила. А я сходила и налила. Стюардессы в буфете немного офигели. © Подслушано / Ideer
- Летел с 5-летней дочкой на самолете. Она листала журнал, который лежал в спинке переднего кресла лежит, и тут шепчет мне: «Смотри! Вот это я нашла!» Сначала глазам не поверил, но 3 купюры по 100 баксов оказались настоящими. © Подслушано / Ideer
Просто интересно, с кем летел ребёнок в 4 года, что ему разрешали и колу пить без ограничений, и беспокоить стюардессу каждые пять минут.
- Купила заранее электронный билет, прошла электронную регистрацию. Сажусь на свое место в самолете. Подходит ко мне здоровый неухоженного вида мужчина и начинает орать, что я села на его место. Я говорю, ну, давайте посмотрим, может, ошиблась, ничего в этом страшного нет. Сравнила билеты, место у нас одинаковое. Тут подходит стюардесса, извинились за накладку и пересаживают меня в бизнес-класс! Вот это везение! © Подслушано / Ideer
- Недавно попала на «овербукинг» в самолете — когда по несколько человек на одно место. Одна дама устроила скандал — хочет на забронированное козырное место, а это рядом со мной. Но оно занято. И вообще везде занято. Тут я вспоминаю, что при овербукинге могут посадить в бизнес-класс. Дама никого не слушает, скандалит. Дабы разрешить конфликт, я предложила ей сесть на мое место. Когда она с ворчанием угнездилась, до нее кое-что дошло. Первое: меня посадили в бизнес-класс. И второе: у ее сидения не откидывается спинка. © Подслушано / Ideer
- Боюсь летать, но тут срочно нужно было в другой город. На регистрации познакомился с мужичком: лысый такой, забавный дядька. Когда заходили в самолет, спросил у него, боится ли он летать. «Ты что, не знаешь?», — ответил он. А он говорил по-английски, и я подумал, что, может, он чего-то не понял, и переспросил, что именно я должен знать. «Так ты не знаешь? Каждый второй лысый американец — это Брюс Уиллис, и если что — я сам сяду за штурвал». После этого лететь было не так страшно. © Подслушано / Ideer
- Был день, но я задремала во время полета. Просыпаюсь, а по проходу идет проводник и повторяет: «Мы нашли этого мопса. Чей это мопс?» 3 часа мы по очереди держали на руках потеряшку, пока мужчина в последнем ряду вдруг не проснулся и не заорал: «Роско?!» © laurapeek_ / X
- Летел друг как-то в самолете. Все что-то жуют, в экраны пялятся. А капитан вещает в переговорное устройство: «А справа мы можем увидеть...». И вдруг как заорет: «Ой-йо!» и отключился. Все есть перестали, переживают, что случилось. И тут раздается голос второго пилота: «Спешу сообщить, что наш капитан только что пролил на себя кофе». © campmonkey / Reddit
Ну что, готовы к следующему полету? А какие истории из самолетов и аэропортов случались с вами? Возможно, именно ваша история заслуживает отдельного сериала! Делитесь своими впечатлениями в комментариях!
Комментарии
Тетя моя рассказывала. Самолёт в Сочи стало сильно потряхивать, турбулентность над самым Черным морем, все занервничали, в иллюминаторах только барашки на волнах и все. И тут она громко на весь салон : " Доставайте матрасы!". Все рассмеялись и расслабились. Сели благополучно.