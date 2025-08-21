17 историй от людей, чей полет на самолете оказался не хуже бразильского сериала
Собираясь в полет, мы обычно готовимся к нескольким часам относительной скуки: скачиваем фильмы, берем с собой книгу или планируем просто выспаться. Но иногда жизнь подкидывает такие сюжеты, что никакой сценарист не придумает. Обычный рейс на несколько часов превращается в съемочную площадку, где разворачивается то комедия, то настоящая драма.
- Летела на отдых. Встаю с кресла и случайно врезаюсь в какого-то молодого парня. Говорит: «Я привык, что поклонницы так делают. Дать автограф?» Я отказалась, ведь вообще не знаю, кто он. Он посмеялся. Решила посмотреть в интернете. И тут оказалось, что он то ли прикольнулся, то ли действительно какой-то кумир подростков. Я его не нашла. © Подслушано / Ideer
- Летела на отдых у окна. Самолет попал в зону турбулентности. И тут чувствую, что мужик слева схватил меня за руку и говорит: «Котик, не переживай, все хорошо!» Я аж обалдела, ведь лечу одна. Смотрю, а он побледнел. И тут я понимаю, что он от волнения перепутал меня со своей женой, которая сидела слева от него. Я молча улыбнулась, чтобы жена его ничего не заметила. Очень впечатлительный мужчина оказался.
- Поднималась по трапу самолета, а передо мной мужик встал и весь трясется. Спросила, что случилось, он ответил, что никогда не летал, боится. Как-то усадили его и полетели. Попали в зону турбулентности. Самолет начало так трясти, что даже летавшим много раз стало страшно. В один миг услышала истошный женский визг. После посадки обратилась к тому мужчине, спросила, слышал ли он, как женщина кричала. Он ответил, что это была не женщина, а он сам. © Словесная интоксикация / ADME
- Сзади меня в самолете сидела девочка, которая без умолку твердила своему папе, что потеряла зуб. Отец, заметно раздраженный, пытался его найти. Вдруг какой-то мужчина неподалеку говорит девочке: «Эй, малышка, я слышал, что если зуб выпадает в самолете, то зубная фея дает за него целых 50 баксов!» На что отец тут же отреагировал, повернувшись к дочке: «О, смотри-ка, милая, а зубная фея, оказывается, сидит прямо рядом с нами!» © monkeysolo*** / Reddit
- Летела в самолете. Раздавали ужин, я разложила столик. И тут спереди турецкий мачо резко откидывает сиденье. Я аж поперхнулась! Прошу его так не делать. Пробурчал, поднял и... снова откинул! И еще, и еще. И тут до меня дошло, что я его взбесила, тыкая по экрану, когда выбирала фильм. И это была его месть. © ksenglicious
- Села на свое место. Достала из сумки наушники и все остальное, что может понадобиться. Люди еще не расселись. Рядом сидела парочка пенсионеров. Бабулька в приказном тоне говорит, чтобы я спрятала свою сумку под сиденье, ведь таковы правила взлета. Если что, посадка все еще продолжается. Я проигнорировала, ведь все равно стюардесса перед взлетом будет ходить и смотреть, все ли в порядке. Так бабулька с дедулькой начали подпрыгивать от злости. Я не спеша распихала все по карманам, не обращая на них внимания. Дед наклонился ко мне через бабку и начал орать, чтобы я убрала свою сумку. Я офигеваю, но вида не подаю. Когда все расселись, стюардесса пошла проверять по рядам. Я отдала ей свою сумку, она положила ее в багажное отделение. Не знаю, что это было. © doll_***
- Пилот случайно оставил включенной громкую связь. Все пассажиры отчетливо услышали, как он произнес: «О-о-о... Как-то это странно». И все, больше ни слова. Самолет пошел на взлет, а в салоне повисла довольно тревожная атмосфера. Но я здесь и рассказываю эту историю, так что, к счастью, ничего слишком странного в итоге не произошло! © Traffodil / Reddit
- Летал по работе в ОАЭ. На борту влюбился в стюардессу. Она была так прекрасна, что я не мог отвести от нее глаз. Мне хотелось сделать ей комплимент, но я постеснялся, поэтому лишь тупо улыбался ей каждый раз, когда она проходила мимо. После ужина я слушал музыку и меня кто-то похлопал по плечу. Это была та самая стюардесса. Я напрягся, подумал, что она заметила мой взгляд, но девушка наклонилась ко мне и прошептала: «У вас очень милая улыбка!» Я был на седьмом небе от счастья и даже после приземления самолета продолжал летать от радости. © Палата № 6 / VK
- Как-то сидел рядом с отцом и его дочкой, которой было лет 5. Папа был очень приятным, мы разговорились, и малышка тоже начала со мной общаться. Она была просто прелесть — такая милая и жизнерадостная. И выложила мне слишком много личной информации. Она сказала что-то вроде: «Я была у бабушки и дедушки, они женаты. Я бы так хотела, чтобы мой папа женился на маме, но они даже не разговаривают друг с другом. Но я все равно хочу, чтобы они были женаты, как бабушка с дедушкой». Ее отец, наверное, готов был сквозь землю провалиться. А мне стало просто очень грустно. © lpcoolj1 / Reddit
- Мое место у окна уже было занято другой пассажиркой. Я говорю ей, мол, это мое место: буква «А» и знак «окно». Она начала надо мной ржать и сказала, что окно пишется с буквы «о», а не с «а». © Halima Emetova / ADME
- Летели с мамой с отдыха, мне было 9 лет. Полет длился 13 часов без пересадок, кресла были вплотную друг к другу, а я умирала со скуки, поэтому решила пойти познакомиться с бортпроводниками. Они со мной разговаривали, кормили разными десертами, которые выдают в самолетах, развлекали. Мама знала, где я и что со мной все хорошо. У меня спросили, была ли я в кабинете пилота, ответила, что нет, но это была моя мечта. Меня тут же повели туда. Я была безумно счастлива! Так было уже темно, они включили подсветку, дали подержать руль и нажать на кнопочки. Посидела в наушниках. Было безумно круто! © Карамель / VK
Ну да, бортпроводникам ведь нечего больше делать как развлекать чужого подростка! А уж про кабину пилота и «кнопочки» я вообще помолчу…
- Летела как-то бизнесом, бортом, где полностью раскладываются сиденья, чтобы с комфортом. Покупала поздно и пришлось выбрать сиденье в том месте, где мне вообще не нравилось. Села, ко мне тут же подошел мужчина и попросил уступить ему место, чтобы он летел в одном ряду со своей семьей. Уступила, пошла на его место, а оно оказалось расположенным гораздо удачнее моего. Начала располагаться, а у окна сидит девушка. Она как увидела меня и громко заявила: «Я же просила никого ко мне не сажать!» Я говорю, мол тут вообще мужчина должен был сидеть, но я уступила ему свое место. Она не поленилась и позвала стюардессу. Девица сказала ей то же самое, но бортпроводница ответила, что она не в курсе. Конечно, я села, оказалось, что соседушка забрала мой плед, косметичку и подушку, которые авиакомпания предоставляет пассажирам бизнеса. Сижу и думаю, ну что за гонор, она бы могла купить 2 места и не возмущаться. Потом поняла, что скорее всего она и не за свои деньги его купила, так как полдня печатала меморандум. Очень похоже, что она полетела за деньги компании, но сразу корона как выросла. © tina_platonova
- Летел на самолете. Внутренний рейс, но полет занял аж 7 часов. И, конечно же, именно мне достались соседи, которые до этого только поездами путешествовали. Знаете, как я это понял? Все потому что они начали доставать бутерброды и курицу в фольге! Спасибо, что хоть вареных яиц не было! Потом женщина начала донимать меня разговорами, а ее спутник весь полет храпел. Это были самые ужасные 7 часов в моей жизни! © Палата № 6 / VK
- Сижу в самолете, работаю в телефоне до взлета. Соседка недовольно заглядывает в экран. Потом не поленилась достать из сумки свой телефон и показать мне значок «режим полета», мол, давай выключай свой. Я проигнорировала. Прошло полчаса, мы все еще стоим. Вскоре началась подготовка к полету, я включила соответствующий режим в телефоне и уменьшила яркость, чтобы не лезли в экран. Соседок это злит, они подозвали стюардессу, чтобы она проверила, включен ли у меня режим полета. Та пришла, я показала, что все ок. Весь полет соседки злобно сопели. © sofi.kobzareva
- Летели из Турции. За нами сидела молодая пара. Загорелые до хрустящей корочки. Сначала парень исполнял номер "я не сяду на свое место, и мне пофиг на правила безопасности и на то, что там говорит пилот". Стюардесса как-то умудрилась его усадить. Вскоре подключилась его подруга. Она достала флакон и со словами: "Смотрите все, какие я классные духи купила!" и распылила щедрую струю. © Ilona Staller / ADME
- Летели из отпуска. Посадка была мягкой, но как только шасси коснулись земли, одна женщина начала так бурно и одиноко аплодировать, что все обернулись. Пилот, видимо, услышал это по внутренней связи и с юмором сказал по громкой: "Спасибо, мама".
- Недавно летел домой. Сзади меня сидела бабка, которая все время пихала меня в кресло, и нагло требовала не откидывать его, потому что ей мало места. И бабке было вообще до лампочки, что все кресла в самолете оснащены этой функцией и каждый имеет право откидывать его. Через какое-то время отошел в туалет, а по возвращении обнаружил ее ногу на своем подлокотнике. © vkfirs
Кажется, покупка билета на самолет — это всегда какая-то неизвестность. Ведь можно спокойно проспать весь полет у иллюминатора, а можно стать невольным участником комедии, мелодрамы или даже триллера. Главное, что после таких приключений всегда есть что рассказать друзьям. А какие забавные, неловкие или просто странные случаи происходили в полете с вами?
Вот вам жалко похлопать ! Ну не слышат пилоты - зато стюардессы слышат, передадут это "спасибо" пилотам.