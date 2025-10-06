14 историй о столкновении с жадностью, финал которых — просто бальзам на душу

ну, у меня есть альтернативная история про посиделки у богатых. когда с форума по интересам приглашают к себе, привозят от станции (там действительно без личного транспорта делать нечего), принимают в гостевом домике, хорошо сидим, весело всем, общались нормально, потом безлошадных обратно развезли... и вот на следующий день на форуме благодарю хозяйку за приятный вечер, потом, уже в следующем сообщении, слегка подкалываю форумного гуру, с которым там была оживлённая дискуссия - и тут дама обрушивается на меня с обвинениями в неблагодарности, и как так можно, и из всего потока следует, что подколку дама приняла на свой счёт (как и почему - даже предположить не возьмусь). а её несёт - и про зависть, и про разные социальные слои... (тут-то мне вспомнилось, что в дороге она довольно много говорила о том, что друзья не выдержали её успеха, и стало понятно, почему - пуп земли мало кому интересен). я, конечно, написала, что это вы зря, подколка была адресована Б. по мотивам вот этого разговора, но она не вняла, а я не сочла нужным оправдываться дальше. представляю, как она могла эту историю описать. ))