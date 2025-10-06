Лол, вторая история — коммент на Пикабу к первой. Вы поленились даже первое предложение изменить. Так и добавили сплошняком🤣🤦🏻♀️
14 историй о столкновении с жадностью, финал которых — просто бальзам на душу
Слышали ли вы про жадность, которая не знает границ? Мы тщательно собрали реальные истории о халявщиках, которые получили от ворот поворот. Вы будете аплодировать их провалу! Но не все герои этой подборки вышли сухими из воды. Откройте для себя самые поучительные (и возмутительные) жизненные уроки, чтобы не попасть в такую же ловушку.
- Получил, значит, мой друг в наследство от бабушки дом. Продал его за $ 25 тысяч. План был следующий — прикупить себе любимому небольшую однушку, на остаток сделать зубы и обновить технику. Однако на его денежку тут же нашлись другие охотники! Первой была его мама. И дачу ей достроить нужно, и машину отцу было бы неплохо обновить, и вообще — нечего тебе такие суммы иметь, взрослые разберутся. Потом начали появляться друзья, в особенности те, кого он по паре лет уже не видел. Предлагали крутые бизнес-идеи.
Потом, конечно же, начали вылезать бывшие и потенциальные будущие. Много лет был им неинтересен, а тут — на тебе, сами пишут. На этом пункте он едва и не посыпался, но был мною аккуратно подхвачен и к разуму возвращен.
В итоге друг сделал все, что хотел — квартирку взял, зубы, технику обновил. И я за него рад. © venetikon / Pikabu
- Про потенциальных будущих забавно. В 22 года, еще в прошлом веке, я накопил денег на квартиру (еще мне мать и сестра добавили) у бабки-соседки. В результате в одном коридоре у нас образовались пятикомнатные хоромы — бабка жила в небольшой трешке. Сестра моя растрепала все своим подружкам. И внезапно в гости к нам зачастили ее подруги с младшими сестрами — прихожу с работы уставший, в моей квартире сидят на кухне расфуфыренные девахи, а сестра кормит их ништяками из моего холодильника и поит моим кофе. © Hrundellyabr / Pikabu
- На работе был коллега, занял косарь до зарплаты, отдал. Проходит неделя — опять занял. Через месяц в день зарплаты — отдал, проходит неделя — опять дай. В итоге в конце говорю: «Марат, ты, конечно, молодец, но я устал хранить у тебя свой косарь, ты мне его на несколько дней подержать возвращаешь». Он даже не ругался, все понял. © AstroSkiff / Pikabu
- Коллега попросил в долг до зарплаты полторы тысячи, я дал. В день зарплаты не вернул, ну, я и спрашивать не стал. Через год опять просит в долг пару тысяч, я ему говорю: «Нет, ты же еще те полторы тысячи не вернул». Он извинился, мол, забыл. Не помню даже, вернул мне потом или нет. Недавно посмотрел судебные производства на него на сайте приставов, так там на несколько страниц производств и свежие пополняются. В основном по 1-2 тысячи, но в сумме больше полутора миллионов! © KolyanBro / Pikabu
- Недавно племянница свадьбу сыграла. Оказывается, у них уже знакомые взаймы просить начинают! © ** geronimo / Pikabu
- Мой друг занимал должность менеджера по продажам в небольшой компании. Его доход состоял из процента от заключенных сделок. За год он смог выстроить эффективную систему продаж, чего не удавалось сделать его предшественникам. Благодаря его усилиям компания начала приносить стабильный доход, который до этого был на низком уровне. Даже бухгалтер стал получать больше. Однако директор компании решил, что Саня получает слишком много, и значительно снизил его процент. Саня понял, что руководство не ценит его работу, и решил уволиться. Через полгода компания закрылась. © Не все поймут / VK
- Рассорилась с двоюродными сестрами из-за наследства. Но формально я выгляжу как «главный негодяй» истории.
От деда осталась мне квартира. По факту я дохаживала дедушку. А еще дед своему сыну (моему дядя) оставил столетнюю избушку в деревне за 150 км от города. Дядя решил, что в моих руках избушка сохранится лучше, чем в руках его дочерей (моих кузин), которые никогда особой любви к этой деревне не испытывали. И всем было очевидно, что продадут дом сразу же, как получат документы на него. Поэтому дядя переписал дом на меня (дядя еще живой). Кузины в этот момент сразу поняли, что дом — это то, о чем они мечтали всю жизнь, а я лишила их ценного наследства (напомню, дядя еще жив и относительно здоров). И так квартиру отжала, так еще теперь и развалюху в деревне присвоила. В общем, третий год не разговариваем, а в ремонт дома я уже больше ляма вбухала, и езжу туда как на работу. Ух, подлая! © Oksaneus / Pikabu
- Есть я, есть старший брат. Были у нас 2 бабушки — у каждой по двухкомнатной квартире. Первая бабушка завещала двушку старшему брату. Вторая — мне. И когда первой бабушки не стало, брат (он тогда уже обзавелся женой и сыном) получил свою двушку в наследство. Все живут дружно. И вот проходит 10 лет, уходит и вторая бабушка. Я ее двушку продаю и меняю на коттедж. В коттедже живет мама. Проходит время, но вот и мамы не стало. Брат приезжает на похороны. И тут я упомянул, что коттедж собираюсь продавать. Так на следующий день звонит мне жена брата и начинает требовать половину коттеджа!
Я: С чего это вдруг?
Она: Как с чего? Мама умерла, это ее дом был. Значит, половина наша!
Я: Дом мой был. Мы его купили на деньги от бабушкиной квартиры. Он и оформлен был на меня всегда.
В общем, в итоге отправил жену брата нафиг и повесил трубку. Потом и брат позвонил: «Не, ну ты пойми, нам бабки нужны сейчас». И теперь мы почти не общаемся. © Unknown author / Pikabu
- Набирал иногда по просьбе соседей воды из скважины, по объему 4-6 кубов раза 3 за лето. Однажды уезжал к дочери на дней 10. Приезжаю — звонок: «Почему уехал, а нам не сказал и воды не набрал?» Без здрасте, без пожалуйста! Сразу сказал, мол, я не зверь, хочешь попить — звони, приходи с ведром — налью. Обиделись. © antpro / Pikabu
- Однажды к нам в гости приехала тетя и привезла мне бананы. К слову, я их раньше не пробовала. И они мне так понравились что я просто бредила бананами. И вот папа уехал на заработки и привез мне два килограмма любимого лакомства. Я, будучи щедрым ребенком, почему-то сжадничала и решила съесть их все одна. Мне разрешили, так как папа купил каждому то, что он любит. И я за день слопала все бананчики одна. А на следующее утро у меня было отравление. Больше я бананы терпеть не могла. Есть их начала в десертах спустя 10 лет. До сих пор не могу себе простить той жадности. © Не все поймут / VK
- Немного вам о человеческой жадности. Пропадала у нас на работе краска. Никак не могли понять, куда исчезает. Начали грешить на сотрудников, благо доступ есть не у многих. Начали проверять ежедневно уровень краски и тщательно следить, кто и когда выходной. Методом исключения обнаружили нарушителя трудового кодекса. Следим, наблюдаем. И никак не можем понять. Пришлось перед концом смены устроить тотальный обыск. Оказалось, что он ежедневно приносил с собой обед в непрозрачном контейнере, а после его опустошения наполнял его краской! © Не все поймут / VK
- На работе сложился хороший коллектив. Одна коллега сошлась с очень богатым мужчиной. Собрала она нас со своими старыми подругами на день рождения в таунхаусе. Вкусно накормила. Все было хорошо, но на следующее утро она пишет в шоке, что одна из подруг (та самая «не разлей вода») начала обсуждать, мол, у девушки дома скучно и еды можно было бы побольше. Что вообще плохой отдых какой-то вышел и все вот в таком тоне. Там очень много было сказано. Девушку это расстроило до слез.
Честно, для меня это дико, человек свой праздник разделил с нами. Мы приехали, подарили подарок по своим возможностям. Мы искренне рады, что она живет в таком доме, что ее наконец-то взял мужчина под крыло. Что она счастлива. А вот эти «подруги»... жутко это, мерзко даже. © FeniksGri13 / Pikabu
ну, у меня есть альтернативная история про посиделки у богатых. когда с форума по интересам приглашают к себе, привозят от станции (там действительно без личного транспорта делать нечего), принимают в гостевом домике, хорошо сидим, весело всем, общались нормально, потом безлошадных обратно развезли... и вот на следующий день на форуме благодарю хозяйку за приятный вечер, потом, уже в следующем сообщении, слегка подкалываю форумного гуру, с которым там была оживлённая дискуссия - и тут дама обрушивается на меня с обвинениями в неблагодарности, и как так можно, и из всего потока следует, что подколку дама приняла на свой счёт (как и почему - даже предположить не возьмусь). а её несёт - и про зависть, и про разные социальные слои... (тут-то мне вспомнилось, что в дороге она довольно много говорила о том, что друзья не выдержали её успеха, и стало понятно, почему - пуп земли мало кому интересен). я, конечно, написала, что это вы зря, подколка была адресована Б. по мотивам вот этого разговора, но она не вняла, а я не сочла нужным оправдываться дальше. представляю, как она могла эту историю описать. ))
- Стою я, значит, в столовой за салатиком, все заказывают оливье, буфетчица всем добавляет майонез. Доходит очередь до меня, заказываю винегрет, мне его подают. Я начинаю возмущаться, а почему это всем майонез положили, а мне нет? Меня удивленно переспрашивают: «Тебе точно положить?» Говорю, конечно. Только потом до меня дошло, что его едят с маслом. Жадность не имеет границ. © Не все поймут / VK
- Почему люди думают, что если ты начал зарабатывать больше или получил наследство, то ты им что-то должен? Моя коллега набрала кредитов на бизнес своего бывшего. И она узнала, что у меня появились деньги. Попросила в долг, я вежливо отказала, мол, буду ипотеку гасить. Так она напросилась ко мне в гости. Увидев новый телефон, она возмущенно воскликнула: «Так у тебя после погашения ипотеки и покупки телефона должны были остаться 400 тысяч!»
Я чуть не подавилась. Сижу в шоке, отхожу. Оказалось, коллега хотела, чтобы я ей в долг дала 200 тысяч! Это при том, что ранее она у меня 20 тысяч на месяц взяла, а отдала со скандалом только через 5 месяцев! Она мне еще завила, что из-за моей жадности у нее стресс начался! © NochnayaSova / Pikabu
